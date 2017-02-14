10:52 14 февраля

Ложь Гинденбурга. Информационная война и Русский фронт Первой мировой

Ложь Гинденбурга. Информационная война и Русский фронт Первой мировой


Олицетворение германского милитаризма генерал-фельдмаршал П. фон Гинденбург писал в автобиографическом труде, что 210 тысяч солдат возглавляемой им в августе 1914 г. в Восточной Пруссии 8-й армии вступили в сражение с 800 тысячами русских солдат [Hindenburg von. Out of my life. London, 1920. P. 87]. Русские войска якобы имели 1700 орудий, а германские – 600. Может ли быть, что обладающий всей полнотой информации заслуженный генерал превратился в писателя-фантаста? Разумеется нет. Так для чего же он лжет на страницах своего труда?


Пауль Гинденбург



Обложка труда фельдмаршала

Очевидно, что, прежде всего это осуществляется в расчете на германского обывателя – для того чтобы высветить свой персональный вклад в эту «стратегическую» победу, одновременно унизив своего противника. Но не только для германского обывателя – книга разошлась по всему миру.

Уважаемый фельдмаршал правда не учел, что при такой численности русской группировки его 8-ю армию не спасли бы ни его организаторские достоинства, ни оперативные «таланты» Э. фон Людендорфа.

Австрийский историк В. Раушер уже в наши дни писал: «1-я (Неманская) армия, насчитывавшая 246 тысяч человек и 800 орудий, отрежет немецкие войска от Кенигсберга, а 2-я (Наревская) армия, имевшая в своем составе 289 тысяч человек и 780 орудий, воспрепятствует отходу немецких войск на Вислу. Немецкие войска насчитывали всего 210 тысяч человек и 600 орудий и, понятно, были слабее наступавших» [Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. М., 2003. С. 41].

Фантастические и полуфантастические цифры кочуют из одних «трудов» в другие.

Какова же была численность противостоящих войск?

К началу Восточно-Прусской операции германская 8-я армия насчитывала 16 пехотных дивизий или 210 тыс. человек при 1044 орудиях (из них – 156 тяжелых). Позже подошли подкрепления: 11-й армейский корпус, Гвардейский резервный корпус, 8-я кавалерийская дивизия прибыли с Французского фронта в конце операции, а 1-я ландверная дивизия (Гольца) переброшена с датско-германской границы в момент смены командования 8-й армии, когда последняя отступала после Гумбиннена.

В состав русского Северо-Западного фронта к началу операции входили 17,5 пехотных и 8,5 кавалерийских дивизий при 1100 орудиях (включая 36 тяжелых) - всего 250 тыс. человек (из них 6,5 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий - до 100 тыс. человек при 402 орудиях в 1-й армии; 11 пехотных и 3 кавалерийские дивизии - 150 тыс. человек при 702 орудиях во 2-й армии).

Помимо того что часть назначенных к операции войск к ее началу прибыть не успела, так еще из состава имевшихся войск часть была оставлена для несения гарнизонной службы.

Второочередные пехотные дивизии и казачьи полки, а также тяжелая артбригада к началу операции в 1-ю армию прибыть не успели - и фактически она располагала 96 батальонами и 106 сотнями и эскадронами.

Состав 2-й армии - 158 батальонов, 72 эскадрона и 626 орудий. Во время операции он сократился - 2-й армейский корпус был отдан в 1-ю армию. Но в ходе операции прибыли 2 полка (8 батальонов) 3-й гвардейской пехотной дивизии и 3 полка (6 батальонов) 1-й стрелковой бригады. Т. о., в ходе сражения 2-я армия реально располагала 140 батальонами, 72 эскадронами и 506 орудиями.

Соотношение сил оказалось не в пользу Северо-Западного фронта.
Немецкая 8-я армия была сильнее каждой из русских 1-й и 2-й армий, взятых в отдельности. Учитывая это обстоятельство, немцы и построили свой маневр.

Еще более интересные инсинуации присутствуют при выявлении потерь окруженного ядра 2-й армии.

Командир 1-го армейского корпуса 8-й армии генерал пехоты Г. фон Франсуа писал, что части руководимого им соединения захватили 60 тыс. пленных и 231 орудие [Francois H. von. Tannenberg - Das Cannae des Weltkrieges in Bild und Wort. Berlin, 1926. S. 68]. Всего немцы заявляют о 92 тысячах пленных.


Герман фон Франсуа.


Обложка труда генерала.

Но ведь в окружение попала лишь половина 150-тысячной армии, да и из окружения часть войск прорвалась.

Согласно докладу Правительственной комиссии по расследованию причин гибели 2-й армии, потери 13-го армейского корпуса - 656 офицеров и 37744 солдат [Сборник документов мировой империалистической войны на Русском фронте (1914—1917 гг.). Восточно-Прусская операция. М., 1939. С. 580]. Потери 2-й пехотной дивизии 23-го армейского корпуса: 226 офицеров и 12888 солдат [С. 593]. Потери 15-го армейского корпуса в докладе не обозначены, но приведено количество людей, вышедших из окружения: 132 офицера и классных чина и около 6200 солдат [С. 586] (в составе корпуса на 1 августа было 45 тыс. человек. С. 505.). Если принять за 100% потери лейб-гвардии Кексгольмского полка - 4 тыс. человек (из его состава вышло из сражения лишь 198 человек), то получаем общую цифру потерь окруженных соединений менее 94 тыс. человек.

Но это - общие потери этих соединений за всю операцию с самого начала боев. В них вошли убитые, раненые, которых эвакуировали в тыл, пропавшие без вести. Некоторые солдаты и офицеры выходили из окружения позже.

Из состава окруженных в Грюнфлисском лесу 2,5 корпусов 2-й армии одна группировка из трех прорвалась (в т. ч. 21-й пехотный Муромский полк в полном составе), одна (20 тыс. человек) сдалась, третья погибла в бою – т. о. общие потери ударной группы 2-й армии в восточно-прусском «котле» после удаления гражданских лиц и пленных немцев можно определить в 50 тыс. человек. Это реальная цифра для 5 дивизий неполного состава. Оперативная карта в материалах Рейхсархива с указанием количества русских группировок, сдавшихся в танненбергском «котле» указывает на 44 тыс. пленных [Weltkrieg 1914 – 1918. В. 2. Karte 11. Schlacht bei Tannenberg].

Т. о., цифру в 90 тыс. пленных (из них две трети - вклад 1-го армейского корпуса) ни в коем случае нельзя относить лишь на 2-ю армию А. В. Самсонова – это потери обеих армий фронта за более продолжительный период времени (включая Первое сражение у Мазурских озер).

Тенденция раздувания некоторыми германскими историками потерь 2-й армии прослеживается и в подсчете захваченных орудий, которых было якобы 350 единиц.

В составе 1-й, 2-й, 6-й, 8-й, 36-й артиллерийских бригад, 13-го и 15-го мортирных артиллерийских дивизионов и 3-й батареи 3-й гвардейской артиллерийской бригады насчитывалось 272 орудия (без учета боевых потерь в артиллерии).

Таким образом, при пленении частей 2,5 окруженных в Грюнфлисском лесу корпусов немцы не могли захватить 350 орудий просто потому, что их там столько не было.

Если пытаться добавить артиллерийские потери других соединений 2-й армии, которые в окружение не попали (фланговые корпуса) то получаем такую картину: 25 июля 6 орудий оставила противнику 4-я кавалерийская дивизия в бою у Бельцонена, 13 августа 16 орудий германцы захватили у Бишофсбурга, 15 августа 4 орудия оставила 3-я гвардейская артиллерийская бригада у Сольдау.

Количество возрастает до 298 орудий, но 350 в любом случае не получается.

Старший адъютант штаба 8-й пехотной дивизии П. Н. Богданович приводил следующие цифры потерь 2-й армии в артиллерии: в окружении – 272, а за всю операцию – 304 орудия (из них 52 выведено из строя) [Богданович П. Н. Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г. Воспоминания офицера генерального штаба армии генерала Самсонова. Буэнос-Айрес, 1964. С. 254].

Книга «Прорыв русского карпатского фронта у Горлицы - Тарнова в 1915 г.» принадлежит к числу официальных изданий германского Полевого Генерального штаба, появившихся с конца 1917 г.


Обложка книги.

Очерк описывает Горлицкую операцию с момента прорыва и до выхода австро-германских войск к реке Сан – т. е период 19 апреля - 7 мая 1915 г.

Автор постоянно упоминает о «мощных русских укрепленных позициях», «огромных русских силах» и т. п.

Но было как раз в точности наоборот – ни в одной операции мировой войны не было столь подавляющего превосходства австро-германских войск над своим противником. Они превосходили 3-ю армию Юго-Западного фронта в людях и в пулеметах в 2,5 раза, в 4 раза в легкой и в 40 раз в тяжелой артиллерии. Катастрофической была и разница в объеме боеприпасов, которыми располагали стороны - австро-германская артиллерия имела по 1200 снарядов на легкое и до 600 снарядов на тяжелое орудия, в то время как русская - 30-40 снарядов на артиллерийский ствол.

Разумеется, что при наличии такой оперативно-стратегической коньюнктуры какого-то особого таланта со стороны немецкого командования не требовалось - да его проявлено и не было. Тем не менее, войскам германской 11-й армии похвалиться особо было нечем: автор не может завуалировать тот факт, что всякий раз как немецкая пехота встречалась с русской без поддержки своей артиллерии, ее действия или были безуспешны, или успех покупался слишком высокой ценой. Для немецкой же артиллерии отсутствие должного противодействия со стороны русской предоставило ей уникальную возможность выезжать в боевую линию и чуть ли не прямой наводкой с открытых позиций безнаказанно «толкать» свою пехоту вперед. Автор признает, что успех этой операции был основан на пониженной боеспособности уставших в ходе Карпатской битвы русских войск и, особенно, на слабости лишенной боеприпасов русской артиллерии.

Описание Второй Августовской операции 25 января - 13 февраля 1915 г. (для немцев – «Зимнее сражение в Мазурии») особенно богато (после Восточно-Прусской операции 1914 г.) фантазиями германской пропаганды о взятых трофеях и «уничтожении» очередной русской армии. С одной стороны, это неудивительно – налицо второй случай удавшейся операции на окружение, правда в более скромных размерах (один корпус).

Полковник Г. фон Редерн приводил следующие фантастические цифры германских трофеев: 110000 пленных, до 300 орудий, несколько сотен пулеметов, много имущества и даже … денежный ящик [Редерн Г. фон. Зимняя операция в районе Мазурских озер. Пб., 1921. С. 53]. О 110 тыс. пленных писал и Э. Людендорф [Людендорф Э. Мои воспоминания о войне 1914—1918 гг. М. – Мн., 2005. С. 127]. Из этого количества 30 тыс. пленных – из состава 20-го армейского корпуса [Редерн Г. Там же. С. 52].


Обложка труда Г. Редерна

Но откуда взяться 110 тыс. пленных, когда к началу операции вся русская 10-я армия имела 120 тыс. штыков. А ведь в окружение попал лишь один корпус (всего в армии было 4,5 корпуса). Более того, после гибели в окружении 20-го корпуса собралось из его состава 12 тыс. человек. Участник событий генерал-лейтенант И. А. Хольмсен, документально проанализировав потери 10-й армии, установил ее урон [Хольмсен И. А. Мировая война. Наши операции на Восточно-Прусском фронте зимою 1915 г. Париж, 1935. С. 298] в 56 тыс. человек, в т. ч. 34 тыс. (в т. ч. 11 тыс. пленных - Иванов Н. Удары по сходящимся направлениям // Война и революция. 1935. Март – апрель. С. 15) человек пришлось на 20-й корпус.


Плененные во время зимней битвы в Мазурии русские воины. Где же бесчисленные толпы пленных?

Очевидно, что за цифрами Э. Людендорфа и его коллег о 110 тыс. пленных кроется локальный тактический успех, и цифры – дымовая завеса, скрывающая факты.

Тайну цифр открывает «Der Erste Weltkrieg».
В этом австрийском издании сформулированы особенности пропаганды, названной одной из форм боевых действий - психологической войны. Отмечено, что «психологическая атака» должна ослабить волю врага к сопротивлению. Это очень важно - ведь противостоящий с оружием в руках солдат может нанести своему врагу потери, в то время как психологическое воздействие деморализует противника при безопасности со стороны атакующего [Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Wien, 1993. S. 228.].

Австро-германцы стали одними из создателей психологической войны и пропаганды как одного из ее видов.

Так, 1 января 1915 г. разведчиками 1-го Астраханского казачьего полка за р. Бзура у д. Камион были найдены германские прокламации агитационного характера [РГВИА. Ф. 5264. Оп. 1. Д. 3. Л. 188 об].

Об аналогичной деятельности австрийцев в Карпатах сообщал генерал-квартирмейстер Ставки Ю. Н. Данилов, отмечавший, что для того чтобы увеличить свои шансы на успех в боевых действиях, противник стал распространять среди русских войск и населения прифронтовых территорий различные прокламации и воззвания пропагандистского характера. Попытка разложить противника начала приобретать у австрийцев «все большие права гражданства» [Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914—1915 гг. Берлин, 1924. С. 309].

Шеф австрийской контрразведки М. Ронге также засвидетельствовал факты психологической войны: изготовление книжек о русских зверствах и 50000 экземпляров прокламаций специально к январю 1915 г. – в десятую годовщину «гапоновских событий». Эти материалы, по мнению М. Ронге «должны были поколебать волю к продолжению войны» у русских солдат. Показательно, что воззвания выпускались от лица «Русской народной организации», находящейся в Женеве. В окопы русских частей тиражи прокламаций доставлялись специальными агентами, а на тех участках, где русские и австрийские позиции находились близко, для транспортировки служили… детские воздушные шарики. Один из сотрудников М. Ронге, отвечавший за пропаганду, использовал для этих целей также баллоны с воздухом, бутылки и иную посуду (отправляя по течению «послания в бутылках») и … даже льдины (на них яркими красками писались лозунги) [Ронге М. Разведка и контрразведка. СПб., 2004. С. 137]. Причем М. Ронге отмечал, что пропаганда экономит боеприпасы, обеспечивает своим войскам отдых и облегчает оборудование боевых позиций [Там же. С. 263].

Поэтому вышеприведенные фантастические данные – яркий образчик информационной войны держав Германского блока, и многие цифры, перекочевавшие и на страницы некоторых отечественных исторических трудов, необходимо рассматривать лишь как «агитки» и элемент вражеской пропаганды.

Информационная война не закончилась с последними выстрелами Первой мировой. Она с незапамятных времен велась и ведется против России и сейчас, и является крайне эффективным оружием, сила которого в эпоху развития информационных технологий многократно возросла.
Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 18
  1. апро Сегодня, 06:28
    Нигде так не врут как на войне и на охоте,Бисмарк.Это относиться к обеим сторонам конфликта.Фантастические цыфры представляли обе стороны , помогало это наверное да но обе империи развалились не от ударов противника а от системного кризиса у немцев свой у русских свой.
    апро
  2. дядя Мурзик Сегодня, 06:50
    автор не далеко тоже ушел Гиндербурга и приводит те цифры из таких источников какие ему нравятся!1-я армия, атаковавшая Восточную Пруссию с востока, состояла из 3 армейских корпусов (6 пехотных дивизий, 1 стрелковая бригада, 3 Донских казачьих полка, 3 отдельные Донские казачьи сотни), 2 Гвардейских и 3 линейных кавалерийских дивизий, 1 кавалерийской бригады, а также артиллерийской бригады из состава 73-й пехотной дивизии. Таким образом, Ренненкампф под своим началом имел 6,5 расчётных пехотных и 5,5 расчётных кавалерийских дивизий (без учёта казаков).

    В состав 2-й армии входило 6 армейских корпусов (11 линейных и 1 Гвардейская пехотных дивизий), 1 стрелковой бригады, 3 кавалерийских дивизий, 1 тяжёлой артиллерийской бригады. Соответственно, в общем под командованием Самсонова действовало 12,5 расчётных пехотных дивизий и 3 расчётные кавалерийские дивизии.

    В общем боевой состав вторгшихся в Восточную Пруссию русских войск измерялся в 19 расчётных пехотных дивизий, 9,5 расчётных кавалерийских дивизий. Численность этих войск в точности определить затруднительно - сосредоточение и развёртывание не было завершено, многие дивизии не имели даже дивизионных обозов. Ввиду этого многие пехотные дивизии не дотягивали до штатной численности в 21 тысячу человек, равно как многие корпуса не имели положенных по штату 48 тысяч человек. В общем, из обещанных Янушкевичем 800 тысяч человек Ренненкампф и Самсонов привели в Восточную Пруссию в лучшем случае половину. Правда, половину эту составили лучшие кадровые войска Русской Императорской Армии, полки, обладавшие славной боевой историей.Тем не менее, значительное численное превосходство русских армий над германскими войсками, оборонявшими Восточную Пруссию, неоспоримо. В составе германской 8-й армии генерал-полковника Максимиллиана фон Притвиттца имелось 3 кадровых армейских корпуса (6 кадровых пехотных дивизий), 1 резервный армейский корпус (2 резервные пехотные дивизии), а также 3 отдельные резервные дивизии, 1 ландверная дивизия, 2 ландверные бригады, 1 кадровая кавалерийская дивизия - всего 13 расчётных пехотных дивизий (из них только 6 кадровых) и 1 расчётная кавалерийская дивизия. Всего в Восточной Пруссии с учётом крепостных гарнизонов насчитывалось около четверти миллиона человек, из них 8-я армия составляла порядка двухсот тысяч. Германская пехотная дивизия по штату должна была состоять из 16,6 тысяч человек, корпус - из 45 тысяч, но соединения 8-й армии не были полностью укомплектованы. К тому же ландверные соединения отличались худшей технической оснащённостью, порой вообще не имели пулемётов, и испытывали острый недостаток в современных средствах связи.
    дядя Мурзик
    1. Rotmistr Сегодня, 07:12
      О, адвокаты кайзера рядом кто бы сомневался батенька!
      Про любые цифры цифры после опуса из 800 германских танков в 1918 году.
      Каждый раз когда будете начинать тираду: вроде бы давно уже посчитаны, ключевыми словами будут: ВРОДЕ БЫ.
      Цифры боевого состава армий ВПО приводятся в солидных исследованиях, написанных учеными, офицерами Советской армии: Храмовым, Вацетисом и др. В Сборнике документов мировой империалистической войны и т.д. Изучите РЕАЛЬНОЕ соотношение сил.
      Ядро 8-й армии были 1-й, 17-й, 20-й армейские, 1-й резервный корпуса - отборные соединения.
      А привели Самсонов 250 тыс. человек - то есть поодиночке были слабее 8-й армии.
      Вы имеете что-то против советской исторической науки или тоже считаете что в Восточной Пруссии было то же соотношение сил как указал Гинденбург?
      Хольмсен - боевой генерал, участник Второй Августовской операции, имел под рукой оперативные документы. А Вы кто такой?
      Про соотношение сил в Горлицком прорыве также повторяться не стоит.
      Так что рекомендации прежние: работайте с источниками
      Rotmistr
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:47
        Rotmistr сколько не говори халва,во рту слаще не будет! lol вы тоже повторяете фантазии автора!8-я армия противостояла двум русским армиям которые в совокупности были сильнее немецкой армии!и то что наши русские войска не смогли реализовать свое преимущество виноваты не солдаты и офицеры а бездари генералы которые гнали солдат на убой!а соотношения сил я привел выше!и где я вам писал о 800 танках в 1918г вы видимо путаете! laughing
        дядя Мурзик
        1. Rotmistr Сегодня, 08:08
          Уважаемый Дядя Мурзик
          8-я немецкая армия была 210 тыс.
          А русские 1-я и 2-я - ВМЕСТЕ 250 тыс. - реально участвовавших в операции человек.
          Ренненкампф и Самсонов были не большими бездарями чем Притвиц и Гинденбург.
          Преимущества у русских НЕ БЫЛО
          Немцы просто отработали маневр по внутренним операционным линиям на довоенных маневрах + реализовали превосходство в силах над взятыми отдельно русскими армиями (которые действовали несогласованно и испытывали проблемы со связью).
          Еще раз повторюсь - советские историки пишут достойно о ВПО, только Вы почему-то говорите о другом.
          В связи с чем начинаю подозревать - что Вы просто агент германского империализма и наймит Ангелы Меркель ))
          Впрочем, автор должен понимать - чем интенсивнее вокруг статьи пляска святого витта со стороны гинденбурговских последователей - значит тем больше статья удалась
          Rotmistr
          1. дядя Мурзик Сегодня, 08:52
            Rotmistr ну вы батенька просто смешны! laughing у немцев все участвовали, а у наших как всегда только часть,да если было бы и так, кто в этом виноват?ну кто виноват что генерал Ренненкампф только и научился что крестьянские бунты подавлять ,кто им не давал учиться!за всю компанию на восточном фронте наши захватили двух генералов в плен,а немцы семьдесят. Цифры говорят сами за себя о талантах наших военачальниках! wassat
            дядя Мурзик
      2. дядя Мурзик Сегодня, 08:03
        и если вы ставите акцент на то что 8-я германская армия отборная то ей противостояли две русских отборных армии ,при чем имея гвардейские части!
        дядя Мурзик
        1. Rotmistr Сегодня, 08:22
          Только 3-я гвардейская пехотная дивизия (не считая конечно конницы, которая особо себя не проявила в силу разных причин).
          Гвардейский корпус не участвовал.
          А по немцам - приведу слова участника гумбинненского боя: «…на наш средний армейский корпус, 3-й генерала Епанчина, наступал 17-й германский корпус знаменитого генерала Макензена, едва ли не лучший во всей германской армии; так как, по справедливости, первый германский корпус из Кенигсберга и 17-й из Данцига считались лучшими в германской армии по своему героическому боевому духу и по своей боевой подготовке, притом оба корпуса имели выдающихся начальников".
          Rotmistr
          1. дядя Мурзик Сегодня, 09:00
            ха ха ха уже и конница не конница!так получается и командиры корпусов у немцев выдающиеся! lol а не чего что в 8-ю армию входили еще и 1 ландверная дивизия (генерал-лейтенант Георг Фрайхерр фон дер Гольц)
            6-я ландверная бригада
            70-я ландверная бригада!далеко не кадровые части! lol
            дядя Мурзик
            1. Rotmistr Сегодня, 09:07
              1-ю ландверную дивизию Гольца генерал В.Е. Флуг в своих воспоминаниях характеризует как отличное, хорошо организованное соединение.
              Конница обеих сторон в условиях Восточно-прусского ТВД себя не проявила.
              Так потом подошли и наши второочередные дивизии (тоже не забудьте сказать ха-ха-ха), а к немцам кстати говоря - Гвардейский резервный корпус и 11-й армейский - ударные соединения
              Rotmistr
            2. Rotmistr Сегодня, 09:08
              А что, Макензен и Франсуа не выдающиеся комкоры? )))
              Rotmistr
              1. дядя Мурзик Сегодня, 10:24
                Rotmistr вы видимо не знаете разницу между кадровыми и частями ландвера!у вас детские доводы!что имеем из ваших постов: 8-я армия не полностью кадровая нанесла поражения двум кадровым армиям России которые имели еще и гвардейские части,которые имели еще и численное преимущества! soldier
                дядя Мурзик
                1. Rotmistr Сегодня, 10:40
                  Попробую еще раз. Может дойдет.
                  1. Численного преимущества не было: 8-я армия была больше по численности и имела больше артиллерии чем каждая по отдельности армия Северо-Западного фронта. Весь фронт имел почти столько же войск и артиллерии как и 8-я армия.
                  2. В составе 8-й армии к началу операции помимо ландверных были: 1-я, 2-я, 35-я, 36-я, 37-я, 41-я пехотные дивизии. Прекрасные перволинейные полевые соединения. А также: 1-я, 3-я и 36-я резервные дивизии - полные дубликаты перволинейных войск.
                  1-я ландверная дивизия Гольца - также хорошее соединение.
                  Потом прибыли Гвардейский резервный и 11-й армейский корпуса - еще 4 отличных дивизии. Гвардия опять же.
                  Вот и вся арифметика
                  Численное преимущество Вам только снится
                  Rotmistr
                2. Rotmistr Сегодня, 10:46
                  Забыл еще про 35-ю резервную дивизию.
                  Rotmistr
  3. василий50 Сегодня, 06:51
    Единственное и бесспорное историческое деяние Гинденбурга это назначение Гитлера канцлером. Все остальные деяния ничем не выделяются среди других титулованных генералов, вот и сочинил себе великие деяния и героизм. Некоторые считают что именно эта безудержная фантазия и помогла ему стать во главе послевоенной Германии. Обыватели и те кто его *продвигал* поверили в *гений*. Тогда ещё не могли поверить что можно так врать, тем более публично и даже книжку написать..
    василий50
    1. апро Сегодня, 07:04
      Не соглашусь Василий остановка русского парового катка его основная заслуга перед германией.Немцы не расчитывали воевать с россией ,основные силы были сосредоточенны против французов.
      апро
  4. parusnik Сегодня, 07:47
    Информационная война не закончилась с последними выстрелами Первой мировой. Она с незапамятных времен велась и ведется против России и сейчас, и является крайне эффективным оружием, сила которого в эпоху развития информационных технологий многократно возросла.
    ..Информационная война сильнее чем оружие массового поражения....Мозги разъедает...
    parusnik
  5. Aleks Neym Сегодня, 08:32
    Ребята! Вспомните чешский поход Суворова-Резуна: на поврежденный мотоцикл навесили материальных ценностей столько, что и КАМАЗом не вывезешь!!![b][/b]
    Aleks Neym

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