Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы

Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов–заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению,

В рамках внезапной проверки ВКС более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации на оперативные аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны.Согласно сообщению, самолеты перебазированы с аэродромов в Саратовской, Калужской, Мурманской, Иркутской, Амурской областях.– говорится в релизе.Предварительно на оперативные аэродромы были переброшены транспортной авиацией «передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам».Сообщается также, что проверка боеготовности ВКС проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 7 февраля текущего года.Всего в проверке задействовано около 45 тыс. военнослужащих и 1700 единиц военной техники и вооружения.