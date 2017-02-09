12:55 09 февраля

Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы

В рамках внезапной проверки ВКС более 20-ти экипажей дальней авиации завершили перебазирование с аэродромов постоянной дислокации на оперативные аэродромы, сообщила пресс-служба Минобороны.

Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы


Согласно сообщению, самолеты перебазированы с аэродромов в Саратовской, Калужской, Мурманской, Иркутской, Амурской областях.


Летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и самолетов–заправщиков Ил-78 выполнили длительные перелеты, преодолев несколько тысяч километров, и в настоящий момент находятся в готовности к выполнению задач по предназначению,
– говорится в релизе.

Предварительно на оперативные аэродромы были переброшены транспортной авиацией «передовые группы инженерно-технического состава и техника инженерно-аэродромной службы, предназначенная для обслуживания и подготовки самолетов дальней авиации к повторным вылетам».

Сообщается также, что проверка боеготовности ВКС проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего с 7 февраля текущего года.

Всего в проверке задействовано около 45 тыс. военнослужащих и 1700 единиц военной техники и вооружения.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 28
  1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:16
    На то и самолет в небе, чтобы враг не расслоблялся-Россия просто тренируется.
    Изгоняющий либероидов
    1. самый главный Сегодня, 10:22
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      На то и самолет в небе, чтобы враг не расслоблялся-Россия просто тренируется.

      А в восьмидесятые годы перебрасывались сотни самолетов!!!! И об этом особо то и не кричали... просто считали это своею работой.
      самый главный
      1. cniza Сегодня, 10:25
        Кричали и ещё как кричали , только мы об этом не знали , а сейчас век более скоростной передачи информации , да и война идет против нас пока информационная.
        cniza
      2. snifer Сегодня, 10:26
        показуха сэр, когда у народа нет хлеба его восполняют зрелищами hi
        snifer
        1. _Ugene_ Сегодня, 10:42
          Причем тут показуха? Армия деградирует, если не воюет. Учения необходимы, иначе деградация.
          А у вас, сэр, хлеба нет? Могу выслать буханочку.
          _Ugene_
          1. snifer Сегодня, 10:46
            Учения необходимы это факт, но так ли необходимо запускать это в режиме шоу?А буханочку оставьте себе, сухарики засушите, может и пригодится hi
            snifer
            1. _Ugene_ Сегодня, 10:56
              Да у меня с хлебом все в порядке, спасибо. Это вы заявляете, что "у народа нет хлеба". Вот я и думаю, может голодает человек, так надо помочь.
              А по поводу шоу - всем кому положено и так знают обо всех учениях, оттого что это будет и нам известно хуже никому не станет.
              _Ugene_
              1. snifer Сегодня, 11:03
                вокруг себя обернитесь, на улицу выйдите ,там вы по любому найдете кому помочь сердобольный вы наш ,
                snifer
                1. Алекс_1973 Сегодня, 11:08
                  snifer Сегодня, 11:03 ↑ Новый
                  вокруг себя обернитесь, на улицу выйдите ,там вы по любому найдете кому помочь сердобольный вы наш ,
                  Вот такие "сердобольные" как вы в девяностые армию чуть по миру не пустили. Лучше уж на сухарях жить и армию свою содержать, чем кормить чужую. Так что лесом уважаемый, идите лесом со своей "сердобольностью"...
                  Алекс_1973
                2. _Ugene_ Сегодня, 11:10
                  Я вокруг себя голодающих не вижу, может вы в трущобах живете? Тогда нет вопросов.
                  _Ugene_
            2. Вас Влад Сегодня, 11:51
              snifer По вашему НАТО на наших границах это шоу?Это реальность, а в реальности надо показывать вероятному противнику что мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути am
              Вас Влад
          2. Raf01 Сегодня, 11:25
            Цитата: _Ugene_
            Причем тут показуха? Армия деградирует, если не воюет. Учения необходимы, иначе деградация.
            А у вас, сэр, хлеба нет? Могу выслать буханочку.


            Показухи очень много. Например: Армата Т-14, Т-15, Курганец, Бумеранг - это так называемые "объекты", непринятые на вооружение. Зачем их показывают на парадах? В Советское время ни один "объект" по Красной площади не катался. А их было очень много. Гриф "Секретно", с таких изделий снимался лет через 10, а с некоторых до сих пор не снят. Много других примеров - например как эффектно достали из нафталина МИГ - 35. Рассчитано это на простых людей.
            Raf01
            1. _Ugene_ Сегодня, 11:43
              Сейчас не советское время, нечего сравнивать. Зачем показывают сейчас то, что не принято на вооружение? Может показуха, может другие цели преследуют. В любом случае все адекватные и так видят что идет в войска, что нет. Стало быть если это показуха, то толку от неё никакого. Пока не закупят для армии хотя-бы несколько сотен Армат, хоть показывай её на параде, хоть не показывай, особой разницы нет. А по поводу 35-го, согласен, нафталин.
              _Ugene_
            2. man_of_war Сегодня, 11:58
              Почитайте уважаемый про ГР-1, как СССР очень долго катал ее на парадах. И еще было много таких же примеров когда на парад выкатывали технику еще не принятую на вооружение, и у всего были свои скрытые приводные пружинки. Так что не надо голословно говорить что это "Рассчитано это на простых людей." Исходя из истории как раз на очень не простых.
              man_of_war
            3. Rus2012 Сегодня, 12:47
              Цитата: Raf01
              В Советское время ни один "объект" по Красной площади не катался.

              ...не катался? :)))))))))))))))))
              ГР-1 например


              или Р-26, которая стала первой МБР показанной на публичных парадах,
              или изделия «400» от ЗРК «Даль», индекс ГРАУ — 5В11...
              ;)))

              По свидетельству моего друга, с фирмы Королева, исполнение заказа на ГМО (габаритно-макетный образец) - по уровню, считался важным партийно-правительственным заданием, не ниже, чем плановое исполнение НИР-ОКР или серийного запуска.
              И ещё, для понимающих, это считался не столько "показухой", как скорее - "ввод противника в заблуждение". И ловились... ;))))
              Rus2012
            4. bk316 Сегодня, 12:53
              [quoteВ Советское время ни один "объект" по Красной площади не катался. ][/quote]
              Даже примеры приводить не хочется - практически на каждом параде катали не принятые на вооружение объекты. Список больше экрана займет.
              Вы похоже парадов-то советских не видели, не то что не участвовали.
              bk316
        2. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 10:46
          Цитата: snifer
          показуха сэр, когда у народа нет хлеба его восполняют зрелищами hi


          Это Вы можете хоть всю жизнь твердить, ведь всегда будут недовольные и показывать статистику.
          Только смысл вот этих комментариев. Это как Рыжков одно и то же твердит, а постоянно хочется ему в лоб сказать иди Делай. За это время которое он высказывает мог бы столько добрых дел сделать и России помочь. Но зачем ведь ГОВОРИТЬ то не МЕШКИ ВОРОЧИТЬ.
          Wild_Grey_Wolf
        3. Олег Монархист Сегодня, 10:57
          Голодаешь? Адресок чиркани, я тебе булку хлеба вышлю. hi
          Олег Монархист
          1. _Ugene_ Сегодня, 11:14
            Уже предложил ему, так он обиделся
            _Ugene_
      3. просто экспл Сегодня, 10:42
        а где они могли кричать ? инета то не было . радио глушили . а по ящику показывали только официоз .
        просто экспл
    2. демос1111 Сегодня, 10:55
      Да Россия не злиться, сосредотачивается.
      демос1111
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:18
    Более 20-ти самолётов дальней авиации переброшены на оперативные аэродромы
    На фото к статье рядом с ТУ95 кажется не наш самолёт bully
    А так это серьёзно.Это означает готовность номер один.Может "люби друзи" намёк поймут?
    Наблюдатель2014
    1. АВП 518 Сегодня, 10:54
      Цитата: Наблюдатель2014
      На фото к статье рядом с ТУ95 кажется не наш самолёт

      19-20апреля 2012 года экипажи дальней авиации на двух стратегических ракетоносцах Ту-95МС с авиабазы Энгельс успешно выполнили задачи по плану воздушного патрулирования.

      Маршрут полета стратегических самолетов проходил через нейтральные воды над акваторией Северного Ледовитого океана.

      В ходе работы экипажи Ту-95МС отработали навыки ведения полетов над безориентирной местностью, выполнили попутную и встречную дозаправки в воздухе от самолетов-топливозаправщиков Ил-78 для досягаемости дальних районов Северной Атлантики. Продолжительность полета составила более 20 часов.

      Над территорией России до государственной границы Ту-95МС сопровождались парой МиГ-31.

      Над нейтральными водами на протяжении всего полета самолеты дальней авиации сопровождались 8 истребителями «Еврофайтер» королевских ВВС Великобритании, F-16 ВВС Бельгии, Норвегии и Дании
      АВП 518
      1. Stas157 Сегодня, 11:41
        Цитата: АВП 518
        Над нейтральными водами на протяжении всего полета самолеты дальней авиации сопровождались 8 истребителями «Еврофайтер» королевских ВВС Великобритании, F-16 ВВС Бельгии, Норвегии и Дании

        То есть, в случае войны были бы уничтожены. А почему Миг-31 до границы только сопровождали? Дальше не летают, или же встречи с партнерами опасаются?
        Stas157
  3. sasha.28blaga Сегодня, 10:41
    НАТОвские корабли в Чёрном море, в Польше и Прибалтике американцы и опять же НАТО, на Украине войска стянуты к линии соприкосновения с Донбассом, в России ученья ВКС, переброска авиагрупп со всей страны, как-то всё "веселит".
    sasha.28blaga
  4. Iline Сегодня, 10:48
    Для февраля обычная ситуация в авиации - учения. И чего здесь тельняшку рвать на груди про перебазирование на оперативные аэродромы? Для Дальней Авиации это опять же обычная история на учениях. Для того и учения чтобы отрабатывать многие вопросы применительно к боевым действиям.
    Iline
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 10:49
    Плановые учения. Хотелось, чтобы так оно и было. Всегда.
    a.s.zzz888
  6. SVDs Сегодня, 12:40
    Сугубо лично ИМХО:
    - формальная часть: просто учения, просто проверка боеспособности ВВС оперативно решать оперативно возникшие проблемы. все понятно.
    - читаю между строк: если "вдруг" кто-то из соседей не дружащих с головой "чисто случайно", "чисто вдруг", "чисто промахнулись мимо пограничного столба" во время наведения "чисто внутреннего ново-порядка" на "чисто внутренних территориях"... то как раз в это же само время "чисто случайно" у нас под рукой оказывается наше ВВС во всем своем многообразии в полной боевой готовности со всеми отсюда вытекающими последствиями для "случайно промахнувшейся" стороны...
    категорический одобрям.
    SVDs

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