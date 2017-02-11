Была поставлена задача: вещать на всю страну
Относительная стабилизация Ленинградского фронта наступила в сентябре 1941 года, когда по указанию верховного главнокомандующего Красной Армии Г.К. Жуков провел мероприятия, которые обеспечили остановку фашистов у стен города. Были предотвращены также возможности уничтожения предприятий города и кораблей Балтийского флота на случай сдачи Ленинграда фашистам. Приказы по этим мероприятиям были отправлены Г.К. Жуковым в архивы, а бывший командующий Ленинградским фронтом К.Е. Ворошилов вылетел в ставку верховного главнокомандующего в Москву. Новое командование Ленинградским и Волховским фронтами искали методы уничтожения живой силы и техники врага. Стоит только вспомнить, что одна из первых радиолокационных станций, созданная при участии ленинградских ученых, своевременно зафиксировала и оповестила 21 сентября о звездном налете 386 бомбардировщиков фашистов на город для уничтожения кораблей Балтийского флота. Флот был спасен, а фашисты за три дня налетов потеряли 78 своих бомбардировщиков. Через три месяца ленинградские ученые смогли создать в штабе ПВО фронта круговые индикаторы оценки воздушной обстановки. Теперь операторам РЛС не требовалось оценивать интенсивность налетов и считать фашистские самолеты в воздушном пространстве города. Эту задачу стали выполнять уже офицеры ПВО. В Ленинграде с 1925 года действовала проводная радиосвязь. В квартирах ленинградцев работали репродукторы, по которым жители города могли слушать радиопередачи. Также были установлены репродукторы и на зданиях города. Но с наступлением фашистов городская радиосеть из-за повреждений работала с перебоями. Широковещательная радиостанция «РВ-53», работавшая в длинноволновом диапазоне волн была разбита в результате артиллерийского обстрела фашистов. Станция находилась в районе Колпино, и в сентябре фронт проходил уже не более чем в трёхстах метрах от нее.
Руководство города и командование фронта решили восстановить эту радиостанцию. В соответствии с распоряжением Военного совета Ленинградского фронта от 30 июня 1942 года работу поручалась выполнить заводу «Коминтерн» и 18 Отдельному восстановительному отряду связи (180В0С). Требовалось оперативно демонтировать и вывезти сохранившееся оборудование станции «РВ-53» в безопасное место. В состав отряда были включены специалисты НИИ «Вектор», который входил в состав завода «Коминтерн». Возглавил эту группу начальник КБ НИИ Спиров С.В. Бойцы отряда и специалисты НИИ работали на разрушенной станции «РВ-53» только ночью, остерегались прицельного обстрела фашистов. В результате удалось вынести на руках все оставшееся оборудование. Машины к разрушенной станции с тыльной стороны для вывозки оборудования подгоняли только ночью, при этом провоцировали фашистов своим артобстрелом, чтобы не было слышно шума мотора отходившей машины с оборудованием. В результате выполненных работ специалистов НИИ «Вектор» и 180В0С новая радиостанция была создана. В распоряжении Военного совета Ленинградского фронта она значилась как «Объект 46». Разместили станцию в здании буддийского храма по Приморскому проспекту, в доме 91.
Первая служба в этом храме была проведена 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых, а с 1940 года храм пустовал, поэтому его и выделили для введения в строй «Объекта 46». Специалисты НИИ «Вектор» и бойцы 180В0С при монтаже оборудовании станции соблюдали осторожность. Командование предупредило: «Храм — художественная ценность СССР, необходимо обеспечить сохранность архитектуры здания и интерьеров всех помещений». Приказ был выполнен. «Объект 46» был введен в строй не 1 сентября 1942 года, а 28 августа 1942 года. Это удалось достичь в результате решения следующих технических и организационных проблем:
— расположение станции в готовом здании на берегу реки, вода которой могла использоваться для охлаждения мощных радиоламп;
— применение открытого монтажа аппаратуры мощных каскадов и антенного контура;
— использование готовых блоков и оборудования, оставшихся от радиостанции «РВ-53», а также возможности использования готовых блоков, поставленных по перечню с оставшихся и работающих в городе радиозаводов.
Специалисты во главе с С.В. Спировым нашли также оригинальное решение по антенному устройству станции. В мирное время все делалось по отработанной технологии: сооружалась мачта из металла; поднимали антенну на 100-метровую высоту. Для блокадного города такое решение не годилось. Радиомачта могла быть хорошей мишенью для фашистских артиллеристов и ориентиром. Но без высотной антенны нет радиостанции. Решение предложили после некоторого обсуждения: антенну подвесили к аэростату воздушного заграждения. В состав войск ПВО Ленинграда входило 3 полка аэростатов заграждения: это 350 аэростатов, из них 160 двойных. Аэростаты с учетом опыта обороны города устанавливались по наставлению: 10 единиц на 6-10 км фронта. Расчет специалистов оправдался, фашисты не догадались, что аэростаты, помимо заградительной функции, стали выполнять роль антенной системы. В итоге страна и мир услышал голос Ленинграда. Сигнал уверенно принимался днем на расстоянии до 1000 км, ночью до 2000 км. В фашистской Германии и Финляндии теперь слышали Ленинград, голос дикторов, в том числе Ольги Федоровны Берггольц. А также специальные передачи на немецком и финском языках для жителей этих стран и их армий. Фашисты были в бешенстве: город живет, борется и вещает на весь мир о решимости свернуть шею фашистскому зверю. Таких людей победить нельзя.
Ленинградцы на улицах своего города собирались послушать радио.
За создание этой длинноволновой станции в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Говоров Леонид Александрович своим приказом от 30 сентября 1942 года всем специалистам НИИ «Вектор» и бойцам 180ВОС объявил благодарность, им были также вручены и ценные подарки. Ряд специалистов НИИ «Вектор» и бойцов 180ВОС был награжден орденами и медалями. С.В. Спирову и директору завода «Коминтерн» М.Е. Червякову были вручены ордена «Красной звезды». Удачное решение по созданию длинноволновой станции было учтено в правительстве СССР. Совет Народных Комиссаров СССР решением от 5 апреля 1943 года постановил построить в Ленинграде коротковолновую станцию со сроком вводу в эксплуатацию 1 ноября 1943 года. Станция значилась как «Объект 57», задание было выполнено.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Город жил трудной, но своей боевой жизнью. В 1942 году в Ленинграде родилось 12,5 тыс. младенцев, состоялся футбольный матч между ленинградскими командами, в театрах шли спектакли. Специалисты завода «Коминтерн» Н. Гуревич и С. Спиров смогли найти способ воздействовать на передачи немецкого радио, на частотных каналах, которые слушали жители Германии по своим народным приемникам. Вставляли новости из Ленинграда, часто выступали перед немцами пленные фашисты, которых специально приводили на радиостудию. Они зачитывали подготовленные тексты. Это делалось для возможности трансляции на чисто немецком языке. Эффект был потрясающим. Особенно ценным были для немцев в Германии передачи «метроном», как считало Политуправление фронта. Диктор на немецком языке объявлял, что метроном отсчитывает секунды, но когда наступает пауза, это означает, что на Ленинградском фронте убит один фашист. Позже этот тип радиопередачи для войск Паулюса перенесли в Сталинград. Один фашистский офицер писал в Германию: «Метроном замирает на 7-ой секунде, теперь мы знаем, что через каждые 7 секунд гибнет немец. Зачем мы сюда пришли? Русские злее цепных псов».
Руководство города и командование фронта решили восстановить эту радиостанцию. В соответствии с распоряжением Военного совета Ленинградского фронта от 30 июня 1942 года работу поручалась выполнить заводу «Коминтерн» и 18 Отдельному восстановительному отряду связи (180В0С). Требовалось оперативно демонтировать и вывезти сохранившееся оборудование станции «РВ-53» в безопасное место. В состав отряда были включены специалисты НИИ «Вектор», который входил в состав завода «Коминтерн». Возглавил эту группу начальник КБ НИИ Спиров С.В. Бойцы отряда и специалисты НИИ работали на разрушенной станции «РВ-53» только ночью, остерегались прицельного обстрела фашистов. В результате удалось вынести на руках все оставшееся оборудование. Машины к разрушенной станции с тыльной стороны для вывозки оборудования подгоняли только ночью, при этом провоцировали фашистов своим артобстрелом, чтобы не было слышно шума мотора отходившей машины с оборудованием. В результате выполненных работ специалистов НИИ «Вектор» и 180В0С новая радиостанция была создана. В распоряжении Военного совета Ленинградского фронта она значилась как «Объект 46». Разместили станцию в здании буддийского храма по Приморскому проспекту, в доме 91.
Первая служба в этом храме была проведена 21 февраля 1913 года в честь 300-летия династии Романовых, а с 1940 года храм пустовал, поэтому его и выделили для введения в строй «Объекта 46». Специалисты НИИ «Вектор» и бойцы 180В0С при монтаже оборудовании станции соблюдали осторожность. Командование предупредило: «Храм — художественная ценность СССР, необходимо обеспечить сохранность архитектуры здания и интерьеров всех помещений». Приказ был выполнен. «Объект 46» был введен в строй не 1 сентября 1942 года, а 28 августа 1942 года. Это удалось достичь в результате решения следующих технических и организационных проблем:
— расположение станции в готовом здании на берегу реки, вода которой могла использоваться для охлаждения мощных радиоламп;
— применение открытого монтажа аппаратуры мощных каскадов и антенного контура;
— использование готовых блоков и оборудования, оставшихся от радиостанции «РВ-53», а также возможности использования готовых блоков, поставленных по перечню с оставшихся и работающих в городе радиозаводов.
Специалисты во главе с С.В. Спировым нашли также оригинальное решение по антенному устройству станции. В мирное время все делалось по отработанной технологии: сооружалась мачта из металла; поднимали антенну на 100-метровую высоту. Для блокадного города такое решение не годилось. Радиомачта могла быть хорошей мишенью для фашистских артиллеристов и ориентиром. Но без высотной антенны нет радиостанции. Решение предложили после некоторого обсуждения: антенну подвесили к аэростату воздушного заграждения. В состав войск ПВО Ленинграда входило 3 полка аэростатов заграждения: это 350 аэростатов, из них 160 двойных. Аэростаты с учетом опыта обороны города устанавливались по наставлению: 10 единиц на 6-10 км фронта. Расчет специалистов оправдался, фашисты не догадались, что аэростаты, помимо заградительной функции, стали выполнять роль антенной системы. В итоге страна и мир услышал голос Ленинграда. Сигнал уверенно принимался днем на расстоянии до 1000 км, ночью до 2000 км. В фашистской Германии и Финляндии теперь слышали Ленинград, голос дикторов, в том числе Ольги Федоровны Берггольц. А также специальные передачи на немецком и финском языках для жителей этих стран и их армий. Фашисты были в бешенстве: город живет, борется и вещает на весь мир о решимости свернуть шею фашистскому зверю. Таких людей победить нельзя.
Ленинградцы на улицах своего города собирались послушать радио.
За создание этой длинноволновой станции в осажденном Ленинграде командующий Ленинградским фронтом Говоров Леонид Александрович своим приказом от 30 сентября 1942 года всем специалистам НИИ «Вектор» и бойцам 180ВОС объявил благодарность, им были также вручены и ценные подарки. Ряд специалистов НИИ «Вектор» и бойцов 180ВОС был награжден орденами и медалями. С.В. Спирову и директору завода «Коминтерн» М.Е. Червякову были вручены ордена «Красной звезды». Удачное решение по созданию длинноволновой станции было учтено в правительстве СССР. Совет Народных Комиссаров СССР решением от 5 апреля 1943 года постановил построить в Ленинграде коротковолновую станцию со сроком вводу в эксплуатацию 1 ноября 1943 года. Станция значилась как «Объект 57», задание было выполнено.
22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленинграда». Город жил трудной, но своей боевой жизнью. В 1942 году в Ленинграде родилось 12,5 тыс. младенцев, состоялся футбольный матч между ленинградскими командами, в театрах шли спектакли. Специалисты завода «Коминтерн» Н. Гуревич и С. Спиров смогли найти способ воздействовать на передачи немецкого радио, на частотных каналах, которые слушали жители Германии по своим народным приемникам. Вставляли новости из Ленинграда, часто выступали перед немцами пленные фашисты, которых специально приводили на радиостудию. Они зачитывали подготовленные тексты. Это делалось для возможности трансляции на чисто немецком языке. Эффект был потрясающим. Особенно ценным были для немцев в Германии передачи «метроном», как считало Политуправление фронта. Диктор на немецком языке объявлял, что метроном отсчитывает секунды, но когда наступает пауза, это означает, что на Ленинградском фронте убит один фашист. Позже этот тип радиопередачи для войск Паулюса перенесли в Сталинград. Один фашистский офицер писал в Германию: «Метроном замирает на 7-ой секунде, теперь мы знаем, что через каждые 7 секунд гибнет немец. Зачем мы сюда пришли? Русские злее цепных псов».
Автор: Ю. Г. Шатраков