«Make ВМФ США great again»

Впервые эта информация появилась в конце 2016 года в документе, который подается Пентагоном в Конгресс США ежегодно на основании оценки организационной структуры вооруженных сил. 10 января 2017 года, еще до церемонии инаугурации, президент Дональд Трамп заявил, что он намерен поддержать эту инициативу. Запрос на закупку новых единиц военной техники еще не одобрен в правительстве, но планы новой американской администрации остаются прежними.По данным новостного агентства «AP News», военно-морской флот США уже назвал точные цифры: для достижения необходимой эффективности потребуются 47 новых кораблей. На сегодняшний день флот располагает 308 судами. Программа по расширению морских сил рассчитана на 30 лет, в течение которых предполагается строительство авианосца, 16 крупных надводных военных кораблей и 18 подводных лодок.Господин Трамп, аргументируя свое решение, сравнил текущее состояние ВМФ США с временами Первой мировой войны. «Наш флот пребывает почти на таком же низком уровне. Это было очень давно. И впредь такого не повторится», — сказал президент. Но глава Штатов не объяснил, какими именно критериями он руководствовался, оценивая потенциал военно-морских сил.Кроме того, неотложность строительства и покупки новых кораблей Дональд Трамп обосновал возможной угрозой со стороны Пекина и Москвы. И если в случае с Китаем подобный выпад можно назвать реакцией на недавно проведенные в КНР ракетные испытания, то чем вызваны опасения, касающиеся России, понять сложнее. Особенно если учесть, что пока диалог Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путин осуществляется в нейтральных тонах, и Кремль последнее время не предпринимал никаких действий, которые можно было бы интерпретировать как провокацию.Однако американские военные эксперты уже не раз отмечали, что военное присутствие России в Арктике к настоящему моменту стало, бесспорно, лидирующим. Ни для одной из стран, имеющих сферы интересов в арктическом регионе, не представляется возможным догнать российские вооруженные силы на северных территориях в ближайшее время.Вероятно, именно этот факт воспринимается американцами как «угроза», и переживания вызваны тем, что имеющихся ресурсов им не хватает для развертывания активной деятельности в Арктике? В таком случае придется попереживать еще некоторое время: реализация программы обновления ВМФ потребует дополнительных затрат от 5 до 5,5 млрд. долларов. И, похоже, в первую очередь Штаты будут оплачивать этими деньгами свои амбиции.