Эстония и Финляндия закупят южнокорейские самоходки К9
Минобороны Эстонии решило присоединиться к финскому военному ведомству для совместной реализации программы по закупке 155-мм самоходных гаубиц K9 «Тандер» южнокорейской компании Hanwha Techwin, сообщает ЦАМТО.
Предложение эстонскому военному ведомству принять участие в проекте сделал министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте.
«Новая система вооружения значительно расширит боевые возможности артиллерии сухопутных войск страны», – сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.
Согласно планам, гаубицы будут поставлены в Эстонию к 2021 году. Минобороны рассчитывает приобрести, по крайней мере, 12 единиц K9.
К переговорам с Республикой Корея о закупке самоходных артиллерийских систем и сопутствующего оборудования Финляндия приступила в июле 2016 года. Минобороны признало целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 «Тандер» из состава ВС Южной Кореи. Реализация программы позволит обновить парк устаревших артсистем в течение ближайших 10 лет.
Справка издания: «K9 "Тандер" – это разработанная южнокорейской «Самсунг Течвин» (ныне "Ханва Течвин") 155-мм гусеничная самоходная гаубица, оснащенная двигателем MTU MT881 Ka 500 V8 мощностью 1000 л.с. и трансмиссией "Эллисон". Максимальная скорость – 67 км/ч, расчет установки – 5 человек, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. СГ способна в течение 15 секунд осуществить 3 выстрела, при этом боеприпасы поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы – 8-40 км, запас хода– 450 км».
Предложение эстонскому военному ведомству принять участие в проекте сделал министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте.
«Новая система вооружения значительно расширит боевые возможности артиллерии сухопутных войск страны», – сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.
Согласно планам, гаубицы будут поставлены в Эстонию к 2021 году. Минобороны рассчитывает приобрести, по крайней мере, 12 единиц K9.
К переговорам с Республикой Корея о закупке самоходных артиллерийских систем и сопутствующего оборудования Финляндия приступила в июле 2016 года. Минобороны признало целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 «Тандер» из состава ВС Южной Кореи. Реализация программы позволит обновить парк устаревших артсистем в течение ближайших 10 лет.
Справка издания: «K9 "Тандер" – это разработанная южнокорейской «Самсунг Течвин» (ныне "Ханва Течвин") 155-мм гусеничная самоходная гаубица, оснащенная двигателем MTU MT881 Ka 500 V8 мощностью 1000 л.с. и трансмиссией "Эллисон". Максимальная скорость – 67 км/ч, расчет установки – 5 человек, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. СГ способна в течение 15 секунд осуществить 3 выстрела, при этом боеприпасы поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы – 8-40 км, запас хода– 450 км».
Использованы фотографии: defencetalk.com