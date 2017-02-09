12:54 09 февраля

Эстония и Финляндия закупят южнокорейские самоходки К9

Минобороны Эстонии решило присоединиться к финскому военному ведомству для совместной реализации программы по закупке 155-мм самоходных гаубиц K9 «Тандер» южнокорейской компании Hanwha Techwin, сообщает ЦАМТО.

Эстония и Финляндия закупят южнокорейские самоходки К9


Предложение эстонскому военному ведомству принять участие в проекте сделал министр обороны Финляндии Юсси Нийнисте.


«Новая система вооружения значительно расширит боевые возможности артиллерии сухопутных войск страны», – сказал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Согласно планам, гаубицы будут поставлены в Эстонию к 2021 году. Минобороны рассчитывает приобрести, по крайней мере, 12 единиц K9.

К переговорам с Республикой Корея о закупке самоходных артиллерийских систем и сопутствующего оборудования Финляндия приступила в июле 2016 года. Минобороны признало целесообразным приобретение 155-мм/52 самоходных гаубиц K9 «Тандер» из состава ВС Южной Кореи. Реализация программы позволит обновить парк устаревших артсистем в течение ближайших 10 лет.

Справка издания: «K9 "Тандер" – это разработанная южнокорейской «Самсунг Течвин» (ныне "Ханва Течвин") 155-мм гусеничная самоходная гаубица, оснащенная двигателем MTU MT881 Ka 500 V8 мощностью 1000 л.с. и трансмиссией "Эллисон". Максимальная скорость – 67 км/ч, расчет установки – 5 человек, возимый боекомплект – 48 боеприпасов. СГ способна в течение 15 секунд осуществить 3 выстрела, при этом боеприпасы поразят цель одновременно (режим ведения огня MRSI). Максимальная скорострельность – 6-8 выстр./мин. в течение 3 мин., стандартная – 2-3 выстр./мин. в течение часа. Дальность стрельбы – 8-40 км, запас хода– 450 км».

Использованы фотографии: defencetalk.com
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Комментарии 21
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 10:51
    Минобороны Эстонии
    А этим-то куда и зачем? По лесам и болотам прятать? bully
    a.s.zzz888
    1. Scoun Сегодня, 11:12
      Цитата: a.s.zzz888
      Минобороны Эстонии
      А этим-то куда и зачем? По лесам и болотам прятать? bully

      В условиях нынешнего мира... они просто зря потратили деньги.
      Единственный вариант это если они между собой повоевать захотят. с Литвой, Латвией... четыре великие страны державы с ымперским мышлением ))))
      Хотя мне кажется они планируют захватить плодородные земли Украины. )))
      Есть ещё варианты а народ ))
      Scoun
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:29
        Scoun
        В условиях нынешнего мира... они просто зря потратили деньги.


        Ну так у них денег куры не клюют! А воевать прибалты друг с другом не будут. Пока не будут.
        a.s.zzz888
    2. просто экспл Сегодня, 11:26
      тут видно раздрай с дойчами пошел , приболты то на Pz2000 мастурбировали , а тут взяли и К9 закупили .
      просто экспл
      1. bolo Сегодня, 11:53
        К9 лучше, чем Pz2000.
        bolo
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 10:56
    Эстонцы свою самоходку будут сдавать в аренду соседям-вымиратам, для проведения гей-порадов, фикальных или фикальных шествие и прочих мероприятий.
    Изгоняющий либероидов
  3. aleksandrs95 Сегодня, 10:56
    Похоже цена артистемы очень соблазнительна.А вот как с запчастями?И заодно с гарантией.А то немецкий автопарк весьма накладная по деталям.
    aleksandrs95
    1. bolo Сегодня, 12:10
      запчасти будет производить Польшa. Польша купила лицензию на производство шасси К-9. В соответствии с лицензионным соглашением, Польша сервисный центр для Европы.
      bolo
    2. Воронок Сегодня, 12:48
      Ну с учетом того,что не новые, а из состава ВС Кореи,то да.
      Воронок
  4. 1vlad19 Сегодня, 10:58
    оснащенная двигателем MTU MT881 Ka 500 V8 мощностью 100 л.с.
    Может 1000?
    1vlad19
  5. Стройбат запаса Сегодня, 11:00
    И танки тоже корейские пусть купят! Которые самые дорогие в мире! Как раз выплатят землями, и останется у них "платочек", на который только и влезут эти САУ и танки.
    Стройбат запаса
    1. антивирус Сегодня, 11:18
      Это провал нашей политики. Не сейчас началось.
      Финны всегда покупали у нас, а США подсунули чужих.
      антивирус
      1. Лопатов Сегодня, 11:43
        Цитата: антивирус
        Финны всегда покупали у нас

        Это не так. 155-мм орудия собственной разработки финны приняли на вооружение ещё во времена существования СССР.
        Соответственно, США здесь не при делах вообще, а южнокорейцы подвинули не нас, а шведов с их "Арчерами"
        Лопатов
  6. voyaka uh Сегодня, 11:06
    Вот Южные корейцы молодцы! good Я ими восхищаюсь, честно говоря.
    Ухитрились проникнуть на европейский рынок АРТИЛЛЕРИИ.
    Казалось бы: Корея никогда не производила артиллерию, а Европа -
    испокон веков. Вроде, никаких шансов...
    Мозги и труд все перетрут.
    voyaka uh
    1. роман66 Сегодня, 11:19
      может, невысокое качество и демпинг?
      роман66
    2. Быков. Сегодня, 11:23
      Цена видимо очень привлекательна. Да и вряд ли корейские оружейники с чистого листа эту САУ делали. По-любому в кооперации с европейскими или с американскими ВПК-компаниями.
      Быков.
      1. Челентаныч Сегодня, 11:45
        Корейский ВПК достаточно конкурентоспособен,там сосед товарищ Ын,а чуть ранее Ир достаточно хороший мотиватор для удачной работы ВПК.Кстати Тандеры еще и в Турцию поставлялись,а теперь там по лицензии производятся.Лично мое мнение,что достойный конкурент немецкой PzH 2000.
        Челентаныч
  7. Горный стрелок Сегодня, 11:18
    Классная машина, уровня нашей "Коалиции". Только наличие 2-х батарей вряд ли поможет Эстонии. Там и двух дивизионов - не хватит. Пусть себе расходуют деньги - наверное, у них их много wassat
    Горный стрелок
    1. Лопатов Сегодня, 11:29
      Цитата: Горный стрелок
      Классная машина, уровня нашей "Коалиции".

      Уровня модернизированной Мста-С. "Коалиция"- СГ следующего поколения.
      Лопатов
  8. Vitalson Сегодня, 11:51
    Цитата: a.s.zzz888
    А этим-то куда и зачем?

    По Калининградской области один раз стрельнуть.
    Vitalson
  9. faiver Сегодня, 11:58
    эстонцам деньги девать некуда? вот к чему такие траты? они бы лучше вообще от армии отказались...
    faiver

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