Недоразвитое «пустое место»
Запад + Россия = совместная борьба против террористов? Плохая идея, считают некоторые европейские аналитики. Россия ненадежна, Россия дружит с Ираном и «Хезболлой», наконец, Россия вовсе не желает, чтобы теракты Европе и США прекращались: автократ Путин считает их «полезными», ведь они подталкивают избирателей к авторитарным партиям, подрывающим либеральную демократию. И вообще, что за польза от недоразвитой России, которая без нефти была бы «пустым местом»?
Так рассуждает журналист влиятельной немецкой газеты «Die Welt» Ханнес Штайн (Hannes Stein).
Союз России и Запада в борьбе против исламистов есть не очень хорошая идея, полагает аналитик. Это «не только аморально, но и немножко глупо». Во-первых, Россия — ненадежный партнер; во-вторых, какая такая борьба России с исламизмом, коли Путин ведёт дела с Ираном и «Хизбаллой»?
Что же конкретно плохого в вовлечении Владимира Путина в борьбу с главными врагами Запада — исламскими террористами, угрожающими взорвать всю западную цивилизацию?
Журналист напоминает некоторые рецепты борьбы от В. В. Путина. Автор статьи в «Die Welt» считает, что Путин показал в чеченской войне, как следует «иметь дело» с противником: уничтожать.
Сталин, с которым Запад пошёл на союз во время Второй мировой войны, не только не упускал возможности унизить своих западных союзников, но и в середине войны провёл «небольшую истребительную войну» против ингушей и чеченцев. Интеллектуалы, которые сохранили целостность дара, никогда не переставали говорить правду о Сталине, добавляет автор. К примеру, Джордж Оруэлл написал в 1944 году «большую антисоветскую басню» — «Скотный двор».
Путинская Россия могла бы стать союзником Запада в борьбе против суннитского фундаментализма, отмечает Ханнес Штайн, однако в союзники против шиитских фундаменталистов она не годится. Совсем наоборот!
Путинская Россия, продолжает обозреватель, сотрудничает с иранскими муллами, позволяя выжить режиму Асада в Дамаске. Сегодня можно без преувеличения говорить об оси Москва — Дамаск — Тегеран.
«Хезболла», развивает свою мысль автор, есть террористическая организация. От «ИГ» (запрещено в РФ) она отличается лишь тем, что творит кровавые деяния при выключенных камерах.
Что до сирийской армии, то таковой немецкий журналист не видит. По его мнению, в Сирии теперь воюют элитарные силы, подчиняющиеся непосредственно иранскому революционному лидеру и «Хезболле», а также действует «российская военщина».
«Хезболла», кроме того, угрожает Израилю, направив целый ракетный арсенал на еврейское государство.
И скажите пожалуйста, как быть союзником в борьбе за цивилизацию с такой Россией?
Наконец, Штайн не верит, что «путинская Россия» в Сирии борется против суннитских фундаменталистов. «Исламское государство» в Сирии нужно ему лишь как повод — для того, чтобы продолжать войну во имя сохранения режима Асада.
Герр Штайн высказывает и ещё одну мысль (впрочем, не новую): Путин хочет дестабилизировать Европу.
У России нет ни малейшего основания желать прекращения терактов в Америке и Европе. «Такие атаки, с точки зрения Путина, очень полезны, поскольку они продвигают правые авторитарные партии, подталкивая к ним избирателей и тем самым подрывая либеральную демократию», — пишет обозреватель.
И вот простая «математическая формула», которую вывел аналитик: с одной стороны видны силы хаоса (сунниты в их «священной борьбе»), с другой стороны — силы авторитарного порядка (режим Путина). Эти силы, по его мнению, преследуют цели, не противоречащие друг другу, более того, эти силы «нуждаются друг в друге». У них единая задача: разрушить мировой порядок, созданный после Второй мировой войны.
Но разве им по плечу решение такой задачи?
До тех пор, пока существуют НАТО и Европейский союз, Россия «не имеет шансов утвердиться в качестве великой державы», считает немец. Россия — «экономически слаборазвитая страна, она была бы пустым местом без своего сырья и ядерных ракет», напоминает он.
Российская идея, считает Штайн, ярко показана в трёхтомном шедевре-исследовании Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». И вот эту-то, архипелаговскую, культуру и проводит нынче в жизнь Владимир Путин. Тот самый КГБ, который устроил «архипелаг» от имени государства и контролировал его «в течение многих десятилетий», сегодня «твёрдо контролирует» всю Россию (сейчас это просто выглядит по-другому, добавляет автор).
Но вот теперь появилась опасность, что «полезный идиот» Путина, а именно Дональд Трамп, с помощью Москвы пришедший к власти в США, сотворит какую-нибудь глупость. «Это больше, чем преступление, это ошибка» (реплика, приписываемая Талейрану).
Тем людям, которые хотят объединиться с режимом Путина и побороться с кровавым исламским радикализмом, Штайн советует задуматься над другой знаменитой фразой: «Sie sind mehr als nur unmoralisch, sie sind ein kleines bisschen dumm». «Это более чем просто аморально, это немножко глупо».
Вообще-то, добавим, Штайн заметно переборщил в своих «доказательствах» грехов России, а особенно с Трампом и его кукловодами из Москвы. Мистер Трамп и его администрация настроены против России, не собираются признавать Крым российским и недавно заявили, что санкции, введённые из-за «оккупации» полуострова, останутся в силе. Последнюю тему официально осветила представительница США в Совете безопасности ООН Никки Хейли: «Соединённые Штаты осуждают оккупацию Крыма Россией и призывают к её безотлагательному прекращению. Крым является частью Украины. Наши санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт контроль над Крымом Украине».
Сам Трамп на днях вообще открестился от России: «Я не знаю Путина, не веду сделок в России, а ненавистники сходят с ума…»
Наконец, Дональд Трамп объявил Иран, с которым сотрудничает Россия, государством-террористом номер один в мире. В интервью телеканалу «Fox News» президент США сказал: «Иран нас совершенно не уважает. Это же террористическое государство номер один. Они повсюду рассылают деньги и оружие».
Наконец, как мы уже писали, появилась информация о «клине», который Белый дом готов вбить между Москвой и Тегераном.
Американская администрация намерена создать помехи дипломатическому и военному сотрудничеству России и Ирана. «Есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, и мы готовы рассмотреть этот вариант», — откровенно сказал собеседник из Белого дома журналисту «The Wall Street Journal».
Немецкий обозреватель явно поспешил обзывать Трампа «полезным идиотом», состоящим на службе у Путина.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru