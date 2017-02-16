Перекоп и Юшунь. Некоторые особенности Крымской операции 7 – 17 ноября 1920 г.

Оборонительная система Перекопского плацдарма состояла из двух укрепленных районов, на которых заняли позиции части войск Русской армии П. Н. Врангеля.Перекопский укрепленный район представлял собой укрепленную полосу из трех линий обороны. Основной линией обороны являлся Перекопский вал, носящий название Турецкого - это древнее укрепление длиной 9 км, прерывалось у г. Перекоп, где было возведено каменное укрепление.Две другие линии обороны находились севернее Турецкого вала, охватывали г. Перекоп с севера, и тянулись в северо-восточном направлении, упираясь в залив Сиваш. Фланги укреплений прикрывались Перекопским заливом и Сивашем.Второй - Юшунский укрепленный район представлял собой вторую полосу укреплений и состоял из четырех оборонительных линий, обнесенных проволочными заграждениями, прерывая перешейки, образуемые озерами и Сивашем. По берегу Сиваша тянулись стрелковые окопы, упиравшиеся в Таганашский укрепленный узел, состоящий из двух оборонительных линий.На Перекопском перешейке частями Русской армии было сосредоточено большое количество пулеметов, легкой и тяжелой артиллерии, которая усиливалась установкой новых орудий, снимаемых с Севастопольских фортов и кораблей Черноморского флота.Но Сиваш в северо-западной части почти высох, и его затвердевшее от морозов дно представляло собой твердый грунт, удобный для форсирования залива не только пехотой, но и артиллерией. Единственным препятствием к форсированию залива советскими войсками был восточный ветер, пригонявший воду с Азовского моря – и вода заливала сухое дно.Подтянутые к началу ноября 1920 г. к перешейку части советской 6-й армии сосредоточились следующим образом.1-я стрелковая дивизия охраняла Черноморское побережье от Кинбурнской косы до Алексеевки; 51-я стрелковая дивизия, выдвинув 153-ю и отдельную кавалерийскую бригады в район Первоконстантиновки, частями 151-й и Огневой бригад располагалась перед Турецким валом (151-я бригада занимала участок от Перекопского залива до тракта, а Огневая - от тракта до Сиваша); 15-я стрелковая дивизия заняла участок Строгановка - Н. Николаевка - Сергеевка - Громовка; 52-я стрелковая дивизия была сосредоточена в районе Агайман – Новорепьевка - Успенская; Латышская стрелковая дивизия стояла в армейском резерве.Боевой состав частей армии, предназначенных для штурма позиций белых войск (за вычетом 1-й стрелковой дивизии, охранявшей Черноморское побережье), составлял 27,5 тыс. штыков и 2,7 тыс. сабель.Перекопский участок оборонялся следующими войсками Русской армии: Перекопский вал - частями 13-й пехотной дивизии; Литовский полуостров - частями 1-й бригады 2-й Кубанской дивизии и Сводно-Гвардейским полком, а в резерве в районе г. Армянск была сосредоточена 34-я пехотная дивизия. Боевой состав белой группировки – 2,2 тыс. штыков и 720 сабель.С 1-го по 7-е ноября красные вели планомерную подготовку к штурму укреплений; искали броды через Сиваш, подтягивали артиллерию, вели инженерные работы по оборудованию пехотных позиций и разрушению проволочных заграждений противника.6-й армии, усиленной 2-й Конной и Повстанческой армиями предписывалось, переправившись на участке Владимировка-Строгановка-Курган, нанести удар в тыл Перекопским позициям, одновременно штурмуя их с фронта. Повстанческую армию Н. И. Махно приказывалось немедленно переправить на участке м. Курган-Кат и кинуть в тыл Перекопским позициям в направлении на Дюрмень.Дивизиям 6-й армии были поставлены следующие задачи:51-й - атаковать Турецкий вал вдоль тракта Чаплинка-Армянский Базар, нанося противнику, занимающему Турецкий вал, удар в тыл - выдвижением не менее двух бригад в направлении Владимировка-Караджанай-Армянский Базар.52-й - нанести удар а направлении Литовского полуострова и далее на юг.15-й – взаимодействовать с Повстанческой армией и закрепить за собой Литовский полуостров.Латышская стрелковая дивизия и 2-й Конная армия – в резерве.Начало общего наступления - 7 ноября.Учитывая тот факт, что 13-я и 34-я пехотные дивизии, понеся в предыдущих боях тяжелые потери, были численно слабы, белое командование 5 - 6 ноября приступило к перегруппировке частей, согласно которой 2-й армейский корпус сменялся частями 1-го (Марковская, Корниловская и Дроздовская ударные дивизии) и отводился в тыл для реорганизации. Части 1-го корпуса были усилены частями юнкерских училищ и имели за правым флангом Конный корпус И. Г. Барбовича в составе 1-й и 2-й кавалерийских дивизий и Терско-Астраханской бригады. Это были испытанные, крепкие и стойкие части, спаянные продолжительной совместной борьбой. Боевой состав оборонявшихся частей заметно увеличивался. Но командование Русской армии с перегруппировкой опоздало: лишь 8-го ноября, уже в ходе боев, части 1-го армейского корпуса прибыли в Перекопский район и приступили к смене подразделений 2-го корпуса, оставив части Марковской дивизии в районе ст. Джанкой. Дроздовская дивизия должна была сменить части 13-й пехотной дивизии на Турецком валу, а Корниловская - занять позиции восточнее Армянска. Но так как Корниловская дивизия опоздала, а красные подразделения уже заняли Литовский полуостров, сбив части 1-й бригады 2-й Кубанской дивизии и Сводно-Гвардейского полка, командование Дроздовской дивизии вынуждено было оставить два полка на Турецком валу, а два другие бросить для парирования удара красных в районе Литовского полуострова.В 22 часа 5-го ноября Повстанческая армия приступила к форсированию Сиваша, но, не пройдя и половины, махновцы вернулись обратно, мотивируя это тем, что ветром пригнало много воды и Сиваш якобы непроходим.В 22 часа 7-го ноября началась активная фаза операции - части 52-й и 15-й дивизий начали форсирование Сиваша. Вперед для резки проволоки были брошены ударные группы коммунистов, штурмовые команды и подрывники.Благодаря прожекторам обороняющиеся обнаружили красных, открыв по ним убийственный артиллерийский и пулеметный огонь. Неся большие потери, к 2-м часам 8-го ноября советские части подошли к проволочным заграждениям, находящимся в 100-150 шагах от Литовского полуострова, а к 7-ми часам части 15-й и 52-й дивизий прорвали укрепленную полосу и овладели белыми позициями.В это же время 153-я бригада 51-й дивизии прошла залив и вела наступление в направлении на Караджанай.На рассвете 8-го ноября находящиеся перед Перекопским валом правофланговые части 51-й дивизии приступили к разрушению проволочных заграждений. Подрывники, неся большие потери, делали свое дело.С 10-ти часов начались первые атаки укреплений Турецкого зала.К этому же времени части 15-й и 52-й дивизий заняли Литовский полуостров. Белые начали отходить за свою первую укрепленную линию.Две бригады 16-й дивизии и одна бригада 52-й повели наступление на укрепленные позиции от Сиваша до дороги Армянск - Колодези, а 154-я бригада 52-й дивизии и части 153-й бригады 51-й дивизии - в юго-западном направлении на Армянск.На этом участке белым командованием были введены в бой, кроме бригады Кубанской дивизии и Сводно-Гвардейского полка, части 34-й и 13-й пехотных дивизий, еще не успевшие отойти в тыл.Около 14-ти часов подразделения 152-й и Огневой бригад, несмотря на ураганный огонь обороняющихся и большие потери, подошли к валу на расстояние 100 шагов. Перед цепями красной пехоты оказалась третья линия проволочных заграждений и ров, опутанный колючей проволокой. Опять вперед двинулись подрывники. Теперь белые могли обстреливать атакующих не только пулеметным и артиллерийским огнем, но и огнем бомбометов, минометов, и забрасывать их ручными гранатами.К исходу дня советские части, подойдя на 50 шагов к валу, были вынуждены отойти в исходное положение.К концу дня белые потеснили советские части и в районе Литовского полуострова. На 153-ю и 154-ю бригады были брошены сильные части, усиленные бронемашинами, но при поддержке резервов красные удержались.Обойденные с востока и боясь быть окончательно отрезанными, белые с вечера 8-го ноября начали отводить свои части от Перекопского вала к Юшунским позициям.В 2 часа 9-го ноября подразделения 152-й стрелковой и Огневой бригад вновь пошли нa штурм Турецкого вала, в 4 часа им овладели, и к 15-ти часам достигли первой линии Юшунских укрепленных позиций. Одновременно части 153-й бригады заняли Караджанай, а 152-й бригады – Армянск.Во вторую половину дня 9-го ноября все советские дивизии начали наступление нa Юшунские позиции.Командование Русской армии, решив вырвать инициативу из рук своего противника, нанесло контрудар. В ночь на 9-е ноября, подтянув к озеру Безымянному конный корпус И. Г. Барбовича (до 4,5 тыс. сабель при 30-ти орудиях, 4-х бронемашинах и 150-ти пулеметах), оно нанесло удар в левый фланг 15-й дивизии, захватив укрепленные позиции на южном берегу Сиваша. Но с подходом резерв дальнейшее продвижение белой конницы было остановлено.Пытаясь выйти в тыл 15-й дивизии, около 15-ти часов конная группа при поддержке бронемашин вторично была брошена на левый фланг этого соединения - и ей удалось прорваться на участке Сиваш - озеро Безымянное. Части советской дивизии начали отходить, но вовремя переброшенный к району прорыва пулеметный полк Повстанческой армии кинжальным пулеметным огнем восстановил положение. Ключевую роль сыграли махновские пулеметные тачанки.Овладев всем Перекопским укрепленным районом, к вечеру 9-го ноября советские части расположились перед Юшунскими позициями.В бой была введена Латышская стрелковая дивизия.Рассвет 10-го ноября начался с наступления белых – они вновь атаковали левый фланг красных и опять его потеснили.Части 51-й дивизии (152-я и Огневая бригады), занявшие к этому времени Юшунские позиции, были двинуты в восточном направлении - для удара в тыл белым частям. Обходный маневр спас левый фланг советской группировки - боясь быть отрезанными, белые прекратили дальнейшее продвижение и начали отходить в южном и юго-восточном направлениях. На плечах противника советские части захватили последние укрепления белых и стремительным потоком хлынули в Крым.Главными причинами быстрого успеха советских войск в ходе Крымской операции были следующие: а) внезапность штурма оборонительных позиций; б) удачное использование обходных маневров; в) отсутствие у белого командования надежных крупных резервов (наступление застало командование Русской армии на этапе переформирования ряда соединений, что значительно облегчило задачу наступающим); г) малочисленность частей обороняющегося; д) запоздалая смена слабых частей 13-й и 34-й пехотных дивизий Русской армии стойкими ударными частями 1-го армейского корпуса; е) специфика местности Перекопского перешейка - белая конница, вначале численно превосходящая красную, не могла развернуться для нанесения удара и, если ей и удавалось осуществить прорыв, то попадая в тыл красным частям, она натыкалась на крупные резервы.Все эти обстоятельства имели ключевой значение на заключительном этапе Гражданской войны на юге России – в ходе битвы за Крым.Карта Перекопских позиций.морские орудия на позиции у ст. Таганаш.