Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО
Командование эстонскими ВМС (а в Эстонии есть такие силы...) сообщает о том, что корабль обеспечения A433 Wambola выходит в море для участия в натовских военно-морских манёврах. При этом отмечается, что A433 Wambola будет осуществлять «поддержку сил НАТО в плане отработки задач по боевой готовности к вызовам». Командир корабля старший лейтенант Эрмо Йеедас сообщил, что натовское командование намерено «предложить» эстонскому кораблю участие в учебных маневрах по обезвреживанию мин в составе военно-морской группы минных тральщиков.
Отмечается, что военнослужащие эстонских военно-морских сил принимают участие в натовских манёврах на море более 10 лет. Однако на сей раз кораблю Wambola предоставляется возможность выступить в качестве основного корабля отдельной военно-морской боевой группы, которая будет заниматься поиском и уничтожением мин условного противника в заданном квадрате акватории.
В командовании ВМС Эстонии с гордостью заявили, что от успеха выполнения экипажем корабля во многом зависит «дальнейшая возможность участия эстонских моряков в операциях альянса в различных точках мира». Об этом сообщается на официальном сайте сил обороны Эстонии.
Такое заявление выглядит мегаамбициозным, учитывая просто факт. На самом деле корабль эстонских ВМС A433 Wambola – это 40-летняя посудина, которая в ноябре прошлого года встала под эстонский флаг, а ранее по документам подлежала списанию из состава военно-морских сил Дании. До вхождения в состав эстонского «флота» корабль носил название N44 KDM Lossen.
На сегодняшний день в составе эстонских ВМС 5 кораблей, два из которых достались от датчан, три – от британцев.
Отмечается, что военнослужащие эстонских военно-морских сил принимают участие в натовских манёврах на море более 10 лет. Однако на сей раз кораблю Wambola предоставляется возможность выступить в качестве основного корабля отдельной военно-морской боевой группы, которая будет заниматься поиском и уничтожением мин условного противника в заданном квадрате акватории.
В командовании ВМС Эстонии с гордостью заявили, что от успеха выполнения экипажем корабля во многом зависит «дальнейшая возможность участия эстонских моряков в операциях альянса в различных точках мира». Об этом сообщается на официальном сайте сил обороны Эстонии.
Такое заявление выглядит мегаамбициозным, учитывая просто факт. На самом деле корабль эстонских ВМС A433 Wambola – это 40-летняя посудина, которая в ноябре прошлого года встала под эстонский флаг, а ранее по документам подлежала списанию из состава военно-морских сил Дании. До вхождения в состав эстонского «флота» корабль носил название N44 KDM Lossen.
На сегодняшний день в составе эстонских ВМС 5 кораблей, два из которых достались от датчан, три – от британцев.
Использованы фотографии: http://www.mil.ee/et