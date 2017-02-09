13:02 09 февраля

Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО

Командование эстонскими ВМС (а в Эстонии есть такие силы...) сообщает о том, что корабль обеспечения A433 Wambola выходит в море для участия в натовских военно-морских манёврах. При этом отмечается, что A433 Wambola будет осуществлять «поддержку сил НАТО в плане отработки задач по боевой готовности к вызовам». Командир корабля старший лейтенант Эрмо Йеедас сообщил, что натовское командование намерено «предложить» эстонскому кораблю участие в учебных маневрах по обезвреживанию мин в составе военно-морской группы минных тральщиков.

Отмечается, что военнослужащие эстонских военно-морских сил принимают участие в натовских манёврах на море более 10 лет. Однако на сей раз кораблю Wambola предоставляется возможность выступить в качестве основного корабля отдельной военно-морской боевой группы, которая будет заниматься поиском и уничтожением мин условного противника в заданном квадрате акватории.

В командовании ВМС Эстонии с гордостью заявили, что от успеха выполнения экипажем корабля во многом зависит «дальнейшая возможность участия эстонских моряков в операциях альянса в различных точках мира». Об этом сообщается на официальном сайте сил обороны Эстонии.


Такое заявление выглядит мегаамбициозным, учитывая просто факт. На самом деле корабль эстонских ВМС A433 Wambola – это 40-летняя посудина, которая в ноябре прошлого года встала под эстонский флаг, а ранее по документам подлежала списанию из состава военно-морских сил Дании. До вхождения в состав эстонского «флота» корабль носил название N44 KDM Lossen.

Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО


На сегодняшний день в составе эстонских ВМС 5 кораблей, два из которых достались от датчан, три – от британцев.

Использованы фотографии: http://www.mil.ee/et
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Комментарии 22
  1. Кокос Сегодня, 11:13
    Из рыболовецкого..военно-морской))..или сети оставили? winked
    Кокос
    1. PSih2097 Сегодня, 11:24
      Цитата: Кокос
      Из рыболовецкого..военно-морской))..или сети оставили? winked

      да вы что, это старый датский минзаг N44 Losser (заложен 9.06.1977, спущен на воду 11.10.1977, вступил в состав флота 14.06.1978. Списан 22.10.2004. После списания судно было пожертвовано Эстонии. С 1 ноября 2016 года года вошел в состав ВМС Эстонии.)....
      Основные характеристики:
      Водоизмещение полное 577 тонн. Длина 44,5 метра, ширина 9,0 метров, высота 21 метр, осадка 2,9 метра.
      Силовая установка: 2 1200 Frichs кВт дизель-двигатели 800 лошадиных сил каждый, оборудован двумя регулируемыми винтами.
      Скорость хода 14 узлов на дизельных двигателях. Экипаж 27 человек. На борту может находиться водолазная команда из 35 человек.
      Судно предназначено для закладки контролируемых минных полей. Судно имеет возможность ограниченной заправки в море.
      PSih2097
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:40
        PSih2097
        Скорость хода 14 узлов на дизельных двигателях.

        Дойти бы энтим мореходам до учений к лету... А судя по "возрасту" этой мыльницы, то и "швидку допомогу" прибалтам вызывать придётся! laughing
        a.s.zzz888
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 12:01
          Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО

          Вместо мишени? wassat
          СРЦ П-15
          1. роман66 Сегодня, 12:48
            мины тралить будет тараном
            роман66
    2. майор Юрик Сегодня, 11:26
      Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО

      Правильно,учения летом,сейчас зима, пора звать балтотормозов,чтобы не спеша подгребли к концу учений пивные банки с пакетами после пен.досов в море протралить! negative
      майор Юрик
    3. 210окв Сегодня, 11:55
      Был у них корабль..Неплохой..Паром "Эстония".Утопили гады вместе с людьми..Больше деревянной лодки бы не доверил..
      Цитата: Кокос
      Из рыболовецкого..военно-морской))..или сети оставили? winked
      210окв
  2. PSih2097 Сегодня, 11:14
    A433 Wambola - 433 это как я понимаю номер корабля, а где остальные 432? request
    PSih2097
    1. Смог Сегодня, 11:21
      Запутывают эсты злых русских what .Шифруются bully
      Смог
  3. Мар.Тира Сегодня, 11:17
    Цитата: Кокос
    Из рыболовецкого..военно-морской))..или сети оставили? winked

    Это их авианосец!!!!!!!
    Мар.Тира
  4. loginovich Сегодня, 11:18
    У Вальцмана гюрзу брать надо иначе век волю не видать. Вальцман будет очень рад.
    loginovich
    1. Воронок Сегодня, 12:52
      Лучше бы Петя им "Украину" подарил,как лучшему другу и союзнику.
      Воронок
  5. sasha.28blaga Сегодня, 11:23
    Смеяться над прибалтами можно долго, но они упорно и уверенно двигаются против нас.
    sasha.28blaga
  6. romandostalo Сегодня, 11:24
    Ну всё, теперь точно можно строить имперские планы - Великая Эстония от моря до моря!!!
    romandostalo
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 11:35
    что A433 Wambola будет осуществлять «поддержку сил НАТО в плане отработки задач по боевой готовности к вызовам».


    Подвозить памперсы и увозить содержимое гальюнов ( у укрокакловского хлоту нет слива гальюнов, ведром черпают воду за бортом)! bully
    a.s.zzz888
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:41
    Оно не потонет случайно?А то и море засорят, и Россия будет как всегда виновата.
    Изгоняющий либероидов
  9. Masya Masya Сегодня, 11:43
    Корабль ВМС Эстонии "Wambola" позвали на учения НАТО

    а в Эстонии есть такие силы..

    как то верится с трудом...
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:51
      да иногда уже с трудом верится в Эстонию, оперетта какая-то
      роман66
  10. Vitalson Сегодня, 11:49
    А резиновый флот эстонии на ученья не поплывёт?
    Vitalson
  11. изя топ Сегодня, 11:51
    ну прибалты флотоводцы знатные yes
    изя топ
  12. faiver Сегодня, 11:55
    читаешь и думашь то ли смеяться то ли плакать laughing
    faiver
  13. Pete Mitchell Сегодня, 11:59
    Злые вы все, подкалываете. А я вот за эстонию переживаю: кто страну защищает, если все, обсолютно в полном составе вмс покинули родные берега, а если завтра война? Сомневаюсь, точнее уверен, что союзники эстов их в свои планы не посвещают: зачем халопу знать планы хозяина.
    Pete Mitchell

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