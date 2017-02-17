«Дан приказ ему на Север». Шенкурская операция 1919 г.

Шенкурская операция - боевая операция 6-й армии Северного фронта 19-25 января 1919 г. Хорошо спланированная, она, благодаря слабой подготовке войск и командного состава, не привела к полному уничтожению противостоящего советским войскам интернационального противника.Частям 6-й армии, действовавшей в Олонецкой и Архангельской губерниях, уже в сентябре 1918 г. пришлось столкнуться с английскими, американскими, французскими и др. иностранными контингентами, и действовать в климатически и организационно трудных условиях против войск отлично снабженного и подготовленного противника. Боевые операции протекали в морозную погоду и в большинстве случаев на расстоянии 200 - 500 км от железных дорог, в малонаселенной местности, где расстояние от деревни до деревни (причем расположенных в лесах и болотах) составляло 30-40 км.Фронт 6-й армии проходил по линии: Повенец, Коже-Озерский монастырь, Турчасово (на р. Онеге), дер. Кодыш на р. Эмца, Оредь-Мехренга, дер. Чер-Озерская, село Тулгась на р. Северной Двине, Труфа-Нагорская на р. Пинеге и дер. Усть-Щугор на р. Печоре - общей протяженностью более 1000 км.На р. Ваге фронт представлял собой клин, вбитый в позиции советских войск. Клин образовался в сентябре 1918 г., но ликвидировать его не удавалось, т. к. главное командование и командование Северного фронта, в состав которого входили 6-я и 7-я армии, настаивали на действиях на архангельском направлении.У противника было около 12 тысяч бойцов иностранных войск - английских, американских, французских, польских, чехословацких, итальянских и сербских, а также до 10 тыс. человек из состава белогвардейских формирований.американские минометчики в Шенкурске.У красных первоначально было 10 тысяч бойцов.Командование союзников активности не проявляло, белогвардейское командование, прикрывшись иностранцами, усиленно формировало и сколачивало русские части.Советское командование свело имеющиеся части в 18-ю дивизию, две бригады которой находились вблизи железной дороги (штаб дивизии на ст. Плесецкой), а третья бригада (штаб бригады в Красноборске) была разбросана полками по р. Ваге, Сев. Двине, Пинеге, Мезени, Вашке, Печоре.Реввоенсоветом армии на совещании с начдивом-18 было решено, закрепившись в районе железной дороги и на Северной Двине, снять с фронта отдельные части, свести их в отряды и ударить на Шенкурск. Один отряд в составе трех батальонов (около 900 штыков) при двух трехдюймовых и четырех горных орудиях, взводе кавалерии в 30 сабель и эскадрона Вологодской ГубЧК должен был двинуться со ст. Няндома на Шенкурск. Другой отряд, в составе батальона и инженерного отряда (около 600 штыков) при одной шестидюймовой, одной трехдюймовой и одной горной пушках, 18 сабель, должен был двинуться из Красноборска через Кодыму - также на Шенкурск.Третий отряд, уже стоявший на Ваге, в составе морского экспедиционного отряда (300 штыков) и 161-го стрелкового полка (900 штыков - в основном из крестьян Шенкурского уезда), при шести тяжелых и восьми легких орудиях, должен был взять позиции противника на р. Ваге и двинуться также на Шенкурск.Операция обеспечивалась действиями партизанских отрядов, которые должны были служить завесой, за которой в населенные пункты свозилось продовольствие и фураж, теплые вещи, а также намечались пункты для лазаретов.Орудия были установлены на санный ход, а тренировки привели к тому, что шесть орудий левой группы и три орудия правой умели открывать огонь в получасовой готовности. Правый отряд, шедший по еще менее населенной местности чем левый, и имевший шестидюймовую пушку, которую из-за глубокого снежного покрова даже на санном ходу было трудно перемещать, приспособил для ее транспортировки снегорез. Из досок и бревен был сделан треугольник, на дно которого положены камни. Снегорез был запряжен десятком лошадей - и таким образом «убивали» сразу двух зайцев: перемещалось орудие, а отряд двигался за ним по очищенной от снега дороге. Правому отряду во время похода пришлось трижды при 30-градусном морозе ночевать под открытым небом, обогреваясь у костров.Противник сосредоточил в Шенкурске и на позициях южнее города батальон американского 339-го пехотного полка (в составе четырех рот по 240 штыков каждая, при 32 пулеметах и 36 автоматах), Шенкурский батальон из местных крестьян (6 рот - 800 штыков), Пластунский отряд в 85 человек и полк, сформированный из мобилизованных (около 1200 штыков) общей численностью до 3000 человек при 30 орудиях разного калибра. Подступы к городу по р. Ваге защищались тремя укрепленными позициями. Сам Шенкурск, находящийся на правом берегу реки, был обнесен тремя рядами проволочных заграждений с 16-ю блокгаузами (от 3 до 5 пулеметных гнезд в каждом) и, помимо мобильной артиллерии, имел 120-мм морское орудие на бетоннированной установке.Когда противник почувствовал присутствие в районах Кодымы и с. Никольское красных частей, он выдвинул Пластунский отряд и две роты Шенкурского батальона в направлении на Тарнянский погост, а полк мобилизованных и две роты Шенкурского батальона - на Кодымское.В 20-х числах января на Важском направлении велись безрезультатные ожесточенные атаки советских частей.Правый отряд встретил противника на полдороге между Кодымой и Шенкурском и закрепился, а инженерный отряд с шестидюймовым орудием пошел в обход по лесным просекам и через сутки вышел противнику во фланг. Под огнем тяжелого орудия часть мобилизованных (300 человек) сдалась, а остальные отступили к дер. Сергиевской, у которой 22-го января был проведен такой же маневр.23-го января шел бой у д. Зеховка, и 25-го красные заняли дер. Афанасовскую. Белые отступали в Шенкурск. Левому отряду удалось выбить противника из деревень Тарнянского общества. Продвигаясь по направлению к Шенкурску, левый отряд 25-го вечером передовыми частями занял дер. Ивановскую, находящуюся в пяти километрах от Шенкурска.Нажим советских частей сразу на двух направлениях помог Важскому отряду сбить противника с позиции Усть-Паденги и к вечеру 25-го занять дер. Скрибинскую, находящуюся в пяти километрах от Шенкурска.Противник, имевший в Шенкурске до 20-ти орудий, не стал обороняться и ночью отступил. К 9 часам утра 26-го января все три отряда вступили в Шенкурск. Белые закрепились в 60 км к северу от города.Боевые действия в районе Шенкурска приостановились.В период наступления с 19 по 25 января боевые действия протекали при 37-градусном морозе. Чтобы сделать незаметным подход красных частей к позициям противника, были использованы своеобразные «маскхалаты» - атакующим отрядам было приказано снять полушубки, одеть на себя ватные штаны и ватные кацавейки, а поверх них надеть белые рубахи и кальсоны. Такая «мимикрия» позволяла подходить незамеченными на 50-20 шагов к позициям противника и неожиданно атаковать.Чтобы население не было раздражено эксцессами со стороны войск, позади наступающих советских частей ехал казначей, который удовлетворял справедливые претензии населения. Заранее в населенные пункты было доставлено продовольствие, запасен фураж - в итоге пришлось оплатить только подводы. И наблюдались лишь отдельные случаи, когда та или иная войсковая часть или отдельные лица нарушали интересы местных крестьян.Таким образом, тщательно продуманная и проведенная операция, имела успех. Противник был отброшен на 90 км, захвачено 15 орудий, около 2 тыс. винтовок, 60 пулеметов, 5 тыс. снарядов, 3 миллиона патронов, обмундирование на 3 тыс. человек и запас продовольствия в расчете на 5 тыс. человек на 4 месяца.Но операция не была завершена, и результат ее был более скромным чем планировалось.Причины этого: 1) управление операцией находилось в руках армейского командования и осуществлялось из Вологды. Постоянная телеграфная связь с ним имелась только у Важского отряда. Отряды, шедшие из Красноборска и Няндомы, тянули провод за собой и, хотя могли общаться по телеграфу, связь часто прерывалась и окончательно разорвалась, когда отряды находились в 30 км от Шенкурска; 2) Все три начальника отрядов стремились попасть в Шенкурск, несмотря на свои частные задачи; 3) Отсутствие единоначалия - по приходе в Шенкурск между начальниками отрядов начались ссоры, и только присутствие члена Реввоенсовета, вынужденного даже пригрозить им расстрелом, заставило прекратить препирательство, которое чуть не вылилось в вооруженное столкновение частей, до которых дошли слухи о трениях между их командирами; 5) Усталость войск, после трудного похода во время сильного мороза живших впроголодь и попавших, наконец, в город.Шенкурская операция была страницей славы войск 6-й армии, которые в трудных условиях, будучи почти в равных силах с противником, находившегося в укрепленном городе, смогли решить поставленную задачу. Но благодаря слабой обученности и неопытному командному составу они не сумели пленить окруженного противника.Шенкурская операция – эпизод боевой деятельности Северного фронта, но эпизод показательный. В сложившихся оперативно-тактических условиях войска этого фронта могли действовать только таким образом - закрепляясь на том или ином участке, снимать части с фронта и точечно бить противника на выбранном направлении. Формирование крупного кулака было невозможно вследствие узких боевых участков, на каждом из которых мог с трудом развернуться полк.Шенкурская операция, несмотря на ее незавершенность, имела большое значение - она показала противнику выдержку, выносливость и маневроспособность советских войск, послужила толчком, зародившим в союзном командовании мысль об эвакуации.Вскоре после этой операции был отдан приказ - не посылать в боевую линию американские войска, а держать их только для охраны складов. Вскоре это вызвало такие же требования и со стороны английских солдат.Шенкурская операция показала, что советские войска научились побеждать. Начав движение из трех удаленных пунктов по трем сходящимся направлениям, отряды подошли к Шенкурску одновременно, что предрешило падение города. Войска совершили марш по заснеженной лесистой местности, преодолев 185 - 250 км - по колено в снегу, волоком таща орудия.Но успех был стратегическим - тактически операция не была доведена до конца: живая сила противника ушла и успела закрепиться на заранее приготовленных позициях. И операция была прервана.Шенкурский урок не прошел даром. Союзные войска через 4 месяца эвакуировались, поняв бесполезность дальнейшей борьбы, а войска 6-й армии и их командиры подучились, и через год блестяще выполнили еще более сложную, требовавшую еще большой гибкости маневра операцию, уже не на узком пространстве Шенкурского боевого участка, а на всем тысячекилометровом протяжении Северного фронта - ликвидировав его.Шенкурская операция