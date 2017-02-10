Сиамский принц и русский офицер: как зарождались отношения России и Таиланда

В 2017 году исполняется 120 лет дипломатическим отношениям России и Таиланда. В советское время по идеологическим причинам Таиланд не был близким партнером нашего государства. В годы Второй мировой войны Таиланд принял сторону Японии, затем стал верным союзником Соединенных Штатов. Но последние полтора десятилетия отметились стремительным развитием связей между двумя странами. Сегодня Таиланд – одно из популярнейших мест отдыха российских туристов, многие россияне практически перебрались в эту страну на постоянное место жительства. Новый уровень отношений между двумя государствами заставляет нас вспомнить тот период, когда именно Россия, а не западные страны, воспринималась в Таиланде (тогда – Сиаме) как ближайший союзник. Речь идет о двадцати годах – с 1897 по 1917 гг. – когда российско-сиамские отношения были особенно теплыми.Характер развития дипломатических отношений между Россией и Сиамом в конце XIX века во многом был предопределен спецификой политической ситуации в Индокитае. За политическое господство в этом регионе мира конкурировали Франция и Великобритания. Под контролем Великобритании в конечном итоге оказалась Бирма, а Франция подчинила Вьетнам, Лаос и Камбоджу. Сиам, благодаря его географическому положению в центре Индокитая, оказался буферной страной, разделявшей французские и британские колониальные владения. Поскольку Российская империя в 1880-е гг. находилась в союзных отношениях с Францией, для Санкт-Петербурга представлялось более выгодным утверждение французского, а не британского влияния в Индокитае. Поэтому когда Франция давила на Сиам с целью строительства канала между Сиамским заливом и Андаманским морем, Россия оказала Франции прямую поддержку. В 1882 году в Сиамский залив была направлена Тихоокеанская эскадра, во главе которой находился главный начальник всех российских морских сил на Тихом Океане контр-адмирал Авраамий Асланбегов (Ибрагим бек Аллахверди бек оглу Асланбеков). Он посетил Бангкок, где встретился с представителями властей Сиама, предложившими русскому адмиралу заключить торговый договор. Но договор заключен так и не был.В 1891 г. будущий император Николай Александрович отправился в путешествие по странам Востока, посетив Египет, Индию, Шри-Ланку, Сингапур, Вьетнам, Китай, Японию. Был в списке посещенных стран и Сиам. Его очень тепло принят сиамский король Чулалонгкорн, цесаревичу вручили богатые подарки, однако договор о сотрудничестве с Сиамом не был заключен и в этот раз. Правда, летом 1891 года первый высокопоставленный сиамский гость посетил Россию – в Петербург прибыл принц Дамронг, брат сиамского короля Чулалонгкорна, которого принял российский император Александр III.Однако, в конце 1890-х годов Российская империя сама обратила внимание на Сиам, чему способствовало новое ухудшение российско-британских отношений. В свою очередь, в Сиаме были заинтересованы в развитии отношений с Российской империей как с великой державой, не имеющей прямого отношения к колониальным спорам в Юго-Восточной Азии и способной стать покровителем и заступником Сиама в международной политике.В конце XIX века у власти в Сиаме находился король Рама V Чулалонгкорн (1853-1910), вступивший на престол в 1868 году и правивший сорок два года. Чулалонгкорн проводил политику, направленную на экономическую и культурную модернизацию Сиама, прекрасно понимая, что только глубокие преобразования в жизни государства способны обезопасить страну от колонизации западными державами. Фактически именно Чулалонгкорну удалось спасти Сиам от завоевания Францией или Великобританией, поскольку на годы его царствования пришелся окончательный колониальный раздел Индокитая. В 1896 году независимость Сиама оказалась буквально на волоске. В Лондоне был подписан договор, предусматривавший раздел страны на три зоны – британскую и французскую сферы влияния и нейтральную буферную территорию. В этой ситуации король Чулалонгкорн не растерялся – он отправился в длительное путешествие по Европе, стремясь не только урегулировать отношения с потенциальными колонизаторами Англией и Францией, но и заручиться поддержкой держав, не участвующих в колониальном разделе Юго-Восточной Азии – Австро-Венгрии, Германии, Италии, России.- Николай II и Рама V Чулалонгкорн19 июня (1 июля) 1897 года король Чулалонгкорн прибыл в Российскую империю. К этому времени у власти уже находился Николай II, с которым сиамский король успел познакомиться шестью годами ранее – во время визита цесаревича в Сиам. Встреча двух монархов оказалась куда более продуктивной, чем предыдущие знакомства российских и сиамских высокопоставленных персон. Король Чулалонгкорн и император Николай договорились об установлении дипломатических отношений между Российской империей и Сиамом. Кроме того, фундаментальной основой для дальнейшего развития дружественных отношений становилась договоренность о приезде в Россию для получения военного образования сына сиамского короля принца Чакрабона.- принц Чакрабон с родителямиПринц Чакрабон (1883-1920), к тому времени – четырнадцатилетний юноша, был любимым ребенком сиамского короля. В 1896 году Чакрабона, завершившего курс начального образования в Сиаме, отправили учиться в Великобританию. После визита своего отца в Россию, принца стали готовить к скорому отправлению для продолжения образования в Российскую империю. Еще во время пребывания в Англии ему был подобран учитель русского языка – им стал историк Павел Николаевич Ардашев (1865-1922) – выпускник историко-филологического факультета Московского университета, с 1896 г. находившийся на стажировке во Франции и, в это же время, посетивший и Великобританию. Ардашев стал преподавать принцу Чакрабону русский язык, дал первоначальные представления об истории и культуре российского государства. Так сиамский принц стал одним из первых жителей Сиама, овладевших русским языком.Летом 1898 года принц Чакрабон прибыл в Санкт-Петербург. Он был определен в Пажеский корпус, где учился четыре года. Сиамский принц стал лучшим учеником российского Пажеского корпуса, чему способствовали его природные способности и тяга к знаниям. 10 (23) августа 1902 года принц Чакрабон был выпущен в звании корнета в лейб-гвардии Гусарский Его Величества полк. Так уроженец далекого Сиама стал русским гусарским офицером. Некоторое время он продолжал службу в гусарском полку с целью стажировки и дальнейшего совершенствования военных знаний.Молодой человек экзотической для тогдашней России внешности, обаятельный и с хорошими манерами, пользовался популярностью у женского пола. В 1904 году молодой гусарский офицер познакомился с 18-летней Екатериной Десницкой (1886-1960) – дочерью статского советника Ивана Степановича Десницкого. Отец умер, когда Екатерине было всего три года. Девочка получила образование в Фундуклеевской женской гимназии, затем училась на курсах сестер милосердия. В 1904 году Екатерина Десницкая отправилась сестрой милосердия на Дальний Восток, где шла Русско-японская война. Оттуда совсем юная девушка вернулась с наградами, включая Знак отличия ордена святого Георгия. Естественно, что столь неординарная дама привлекла внимание сиамского принца. Трогательная история любви принца Чакрабона к Екатерине Десницкой легла в основу многих художественных произведений. Сиамская королевская семья отнеслась к отношениям принца с русской девушкой весьма настороженно – несмотря на дружественные отношения с Россией, брать жену из числа совершенно другого и непонятного сиамцам народа королю и королеве казалось слишком рискованным шагом, шедшим вразрез с традициями. Но принц Чакрабон был непреклонен.- принц Чакрабон с семьейВ 1907 году он обвенчался с Екатериной Десницкой в Константинополе, став ее официальным мужем. Для этого принцу, судя по всему, пришлось принять православие (потом, правда, принц вновь вернулся к буддизму Тхеравады). После этого шага королевская семья Сиама исключила Чакрабона из числа потенциальных наследников королевского престола. Тем не менее, опальный принц со своей женой вернулись в Сиам, где поселились в одном из королевских дворцов. Постепенно восстановились и отношения принца с родителями – королем Чулалонгкорном и королевой Саовабха Пхонгси. 28 марта 1908 года в Бангкоке в семье Чакрабона и Екатерины Десницкой родился мальчик, которого назвали Чула (1908-1963).В 1910 году на 58-м году жизни скончался король Чулалонгкорн. На престол Сиама под именем Рама VI взошел его бездетный старший сын Вачиравуд (1881-1925). Поскольку у Вачиравуда детей не было, статус наследника престола вернулся к принцу Чакрабону. К этому времени Чакрабон занимал пост начальника Генерального штаба сиамской армии и занимался модернизацией национальных вооруженных сил, в том числе и по российскому образцу. Сначала Чакрабон хотел обмундировать сиамскую королевскую гвардию в военную форму по типу российских гусар, однако затем все же решил, что в Сиаме гусарская форма будет смотреться чересчур экзотично. В результате, за основу парадной формы сиамской кавалерии была принята русская кавалергардская форма. Именно Чакрабон стал инициатором и создания в Сиаме собственных военно-воздушных сил, основал национальную военную академию, так что вклад принца в дело укрепления обороноспособности страны был весьма существенным.- король ВачиравудТаким образом, к 1910-м гг. между Россией и Сиамом уже существовали не просто развитые политические отношения, а в буквальном смысле отношения родственные – член королевской семьи Сиама обучался и жил в России, служил в российской армии, нашел себе русскую жену. Это способствовало дальнейшему укреплению интереса к России в сиамском обществе. В 1911 году Чакрабон вновь побывал в России – на этот раз, совершив путешествие через Дальний Восток и Сибирь в Европейскую часть и далее в Великобританию – на коронацию Георга V. Во время второго визита в Россию Николай II присвоил принцу Чакрабону, носившему погоны российского гусарского полковника, звание генерала от кавалерии.16 ноября 1911 г. в Сиам прибыл знаменитый в будущем крейсер «Аврора». На нем находилась российская официальная делегация во главе с великим князем Борисом Владимировичем, дядей Николая II, который должен был представлять Россию на коронации нового короля Сиама Вачиравуда. Российская делегация пробыла в стране до 10 декабря, принимая участие в торжественных мероприятиях по случаю коронации. В начале 1917 года Сиам вступил в войну против Германии и ее союзников на стороне Антанты – кстати, к этому также приложил руку принц Чакрабон, считавшийся главой пророссийской партии в сиамской политической элите.Конец первого этапа в российско-таиландских отношениях наступил после Октябрьской революции. Хотя в Сиаме восприняли саму революцию нейтрально, как внутреннее дело российского государства, на королевскую семью оказало большое впечатление уничтожение семьи Романовых в 1918 году. Отношения Сиама и Советской России фактически прекратились. Весьма символичным событием стал и последовавший в 1919 году развод принца Чакрабона и Екатерины Десницкой. Русская жена сиамского принца после расставания с Чакрабоном уехала в Шанхай, где проживали ее родственники. Там она повторно вышла замуж – за американского гражданина Гарри Клинтона Стоуна, а затем супруги переехали в Париж. Что касается родившегося в браке Чакрабона и Десницкой принца Чулы Чакрабона, то он остался с отцом в Сиаме. В 1920 году, в возрасте 37 лет, скончался и сам принц Чакрабон. Оставшийся без отцовского попечительства принц Чула был направлен учиться в Великобританию – в мужскую школу Хэрроу, потом – в Тринити-колледж при Кембриджском университете. В 1938 году принц Чула женился на англичанке Элизабет Хантер, в браке с которой у него в 1956 году родилась дочь — Нариса Чакрабон.- Чула Чакрабон и Элизабет ХантерЧто касается отношений с Советским Союзом, то в 1918-1941 гг. они отсутствовали. Лишь в 1941 г., за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, были восстановлены дипломатические отношения с советским государством. Но дипломатическое представительство СССР в Таиланде так и не успело открыться из-за начавшейся войны. Затем Таиланд был фактически оккупирован японскими войсками, в стране победила прояпонская часть политической элиты, после чего Таиланд вступил во Вторую мировую войну на стороне стран Оси. Лишь после Великой Победы Советский Союз и Таиланд смогли установить полноценные дипломатические отношения. Кстати, несмотря на то, что Таиланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с Японией, именно усилиями СССР и США он был включен в число стран – победителей – так как к 1945 году в нем уже победила антияпонская тенденция. Впрочем, в период Холодной войны СССР и Таиланд вновь оказались как бы по разные стороны баррикад, хотя экономические и культурные отношения между двумя странами продолжались.В Индокитае Таиланд играл роль главного союзника США, принимая участие в поддержке американских войск во Вьетнаме, в Лаосе и Камбодже, помогая антикоммунистическим формированиям этих стран. В свою очередь, Коммунистическая партия Таиланда вела длительную гражданскую войну против королевского правительства, правда с 1960-х гг. КПТ ориентировалась на Китай и, соответственно, уже не имела поддержки Советского Союза. Естественно, что и союз с США, и антикоммунистическая идеология таиландской власти отражались на характере советско-таиландских отношений. Только в конце 1980-х гг. они стали более крепкими, а в 1990-е – 2000-е гг. наступила новая эпоха в развитии двусторонних отношений между Россией и Таиландом.