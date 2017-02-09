12:58 09 февраля

В Коврове выпущена первая партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП»

На Ковровском заводе им. Дегтярева выпущена первая промышленная партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП», сообщает Российская газета со ссылкой на «Новости ВПК».



Новый пулемёт создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемёта "Печенег" калибра 7,62 миллиметра. Основные задачи работы – снижение веса, габаритов и улучшение эргономики,
рассказал главный конструктор предприятия Андрей Махнин.


Характеристики пулемета пока держатся в секрете. Известно лишь, что работы над его созданием велись около 4-х лет, и что в его конструкции теперь используется титан.

Оружие оснащено планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3.

«В конструкцию оружия добавлен телескопический складной приклад и, по требованию военных, дополнительная тактическая рукоять для удобства ведения огня», – говорится в сообщении.

По словам производителей, «при транспортировке части пулемета могут складываться, что делает его на три сантиметра короче, чем штатный автомат Калашникова».

Выпускается пулемет как в базовой модификации, так и в модификации для спец-служб с укороченным стволом и глушителем.


Использованы фотографии: http://zonwar.ru
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Комментарии 12
  1. sergo1914 Сегодня, 12:25
    Для охоты вариант выпустят? А то видел тут в магазине охотничий вариант ДП-27. Без автоматической стрельбы.
    sergo1914
    1. ydjin Сегодня, 12:28
      Цитата: sergo1914
      Для охоты вариант выпустят? А то видел тут в магазине охотничий вариант ДП-27. Без автоматической стрельбы.

      А зачем тебе пулемёт без функции автоматической стрельбы в гражданском варианте? Шоб було?! laughing
      ydjin
  2. Alex777 Сегодня, 12:26
    Таки процесс пошел. Не может не радовать забота о "человеке с ружьем".
    Alex777
  3. GeorgeSev85 Сегодня, 12:26
    Хороший аппарат! yes
    GeorgeSev85
    1. ydjin Сегодня, 12:33
      Цитата: GeorgeSev85
      Хороший аппарат! yes

      Пока мы можем только предпологать что хороший, не спешите чепчики в верх бросать и ура кричать! ТТХ не озвучены, но надеюсь неплох будет.
      ydjin
  4. kolkulon Сегодня, 12:34
    Слышал, что из-за близкого расположения сошек к срезу ствола неудобно быстро менять точку прицеливания.Решили оставить как есть?
    kolkulon
    1. ydjin Сегодня, 12:46
      Цитата: kolkulon
      Слышал, что из-за близкого расположения сошек к срезу ствола неудобно быстро менять точку прицеливания.Решили оставить как есть?

      Информации нет, но если предположить применение титанового сплава то видимо легче сделали, эргономику улучшили то могли и сошки сдвинуть с целью компенсации импульса отдачи влияющего на точность стрельбы. Ну и прицел оптический будет не лишним. Недавно смотрел фотографии ВОВ, видел архивные фото где немцы на MG-42 уже тогда применяли оптические прицелы.
      ydjin
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:38
    На его основе снайперскую винтовку можно сделать хорошую,для городских условий машинка выйдет самое то что и нужно
    Изгоняющий либероидов
  6. Волька Сегодня, 12:38
    этот пулемет ручной, или же типа "универсальный", каково его тактическое применение и возможности...
    Волька
    1. ydjin Сегодня, 12:52
      Цитата: Волька
      этот пулемет ручной, или же типа "универсальный", каково его тактическое применение и возможности...

      Калибр 7,62 это ротный. Может придаваться и взводу. Так же как и знаменитый ПК. Сделали легче значит добились большей мобильности.
      ydjin
  7. Vitalson Сегодня, 12:46
    Цитата: ydjin
    А зачем тебе пулемёт без функции автоматической стрельбы в гражданском варианте? Шоб було?!

    На чердак поставит местных махновцев пугать. laughing
    Vitalson
  8. Принц_Пенсии Сегодня, 12:49

    Интересна машинка
    Принц_Пенсии

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