В Коврове выпущена первая партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП»
На Ковровском заводе им. Дегтярева выпущена первая промышленная партия модернизированных пулеметов «Печенег-СП», сообщает Российская газета со ссылкой на «Новости ВПК».
Характеристики пулемета пока держатся в секрете. Известно лишь, что работы над его созданием велись около 4-х лет, и что в его конструкции теперь используется титан.
Оружие оснащено планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3.
«В конструкцию оружия добавлен телескопический складной приклад и, по требованию военных, дополнительная тактическая рукоять для удобства ведения огня», – говорится в сообщении.
По словам производителей, «при транспортировке части пулемета могут складываться, что делает его на три сантиметра короче, чем штатный автомат Калашникова».
Выпускается пулемет как в базовой модификации, так и в модификации для спец-служб с укороченным стволом и глушителем.
Новый пулемёт создавался по заданию Минобороны РФ. Это глубокая модернизация пулемёта "Печенег" калибра 7,62 миллиметра. Основные задачи работы – снижение веса, габаритов и улучшение эргономики,рассказал главный конструктор предприятия Андрей Махнин.
Характеристики пулемета пока держатся в секрете. Известно лишь, что работы над его созданием велись около 4-х лет, и что в его конструкции теперь используется титан.
Оружие оснащено планкой Пикатинни для крепления унифицированного оптического прицела 1П89-3.
«В конструкцию оружия добавлен телескопический складной приклад и, по требованию военных, дополнительная тактическая рукоять для удобства ведения огня», – говорится в сообщении.
По словам производителей, «при транспортировке части пулемета могут складываться, что делает его на три сантиметра короче, чем штатный автомат Калашникова».
Выпускается пулемет как в базовой модификации, так и в модификации для спец-служб с укороченным стволом и глушителем.
Использованы фотографии: http://zonwar.ru