Японские СМИ: "Россия передаёт Курилы Токио под нажимом санкций"
Японские средства массовой информации (в данном случае последнее слово можно смело брать в кавычки) наглядно продемонстрировали, что такое фейковая карусель. Сначала в крупном японском издании появился материал, в котором рассказывалось о том, что Токио создаёт Совет по обсуждению «вопросов совместной с Россией экономической деятельности на Северных территориях». Напомним, что Северными территориями японцы продолжают именовать Южные Курилы.
После той публикации другие издания решили «развить тему», объявив своим читателям уже о том, что Россия якобы передаёт Южные Курилы под временную юрисдикцию Токио. В отдельных СМИ и вовсе написали, что Россия на это пошла, так как «на страну и Путина слишком сильно давят поддержанные Японией санкции». Судя по всему, в Японии нашлись те, кто в эти бредовые публикации СМИ поверили, так как в социальных сетях поднялась волна одобрения «жёстких действий Токио в отношении Москвы». Мол, так и надо с этими русскими – только жёсткостью, только санкциями...
В Кремле с недоумением восприняли публикации в японских газетах. Информационное агентство ТАСС публикует заявление пресс-секретаря президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, «происхождение этих заявлений непонятно, и это (публикации в японских СМИ) не соответствуют действительности».
В связи с характером преподнесения японской прессой информации можно позволить себе с тем же «успехом» опубликовать заявление о том, что «в Токио буквально завтра собираются передать под юрисдикцию Москвы остров Хоккайдо, а Окинаву очистить от американских военных баз». А если серьёзно, то японским СМИ в погоне за сенсацией стоило бы не выходить за рамки реальности.
После той публикации другие издания решили «развить тему», объявив своим читателям уже о том, что Россия якобы передаёт Южные Курилы под временную юрисдикцию Токио. В отдельных СМИ и вовсе написали, что Россия на это пошла, так как «на страну и Путина слишком сильно давят поддержанные Японией санкции». Судя по всему, в Японии нашлись те, кто в эти бредовые публикации СМИ поверили, так как в социальных сетях поднялась волна одобрения «жёстких действий Токио в отношении Москвы». Мол, так и надо с этими русскими – только жёсткостью, только санкциями...
В Кремле с недоумением восприняли публикации в японских газетах. Информационное агентство ТАСС публикует заявление пресс-секретаря президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, «происхождение этих заявлений непонятно, и это (публикации в японских СМИ) не соответствуют действительности».
В связи с характером преподнесения японской прессой информации можно позволить себе с тем же «успехом» опубликовать заявление о том, что «в Токио буквально завтра собираются передать под юрисдикцию Москвы остров Хоккайдо, а Окинаву очистить от американских военных баз». А если серьёзно, то японским СМИ в погоне за сенсацией стоило бы не выходить за рамки реальности.
Использованы фотографии: EADaily