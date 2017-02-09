12:54 09 февраля

Японские СМИ: "Россия передаёт Курилы Токио под нажимом санкций"

Японские средства массовой информации (в данном случае последнее слово можно смело брать в кавычки) наглядно продемонстрировали, что такое фейковая карусель. Сначала в крупном японском издании появился материал, в котором рассказывалось о том, что Токио создаёт Совет по обсуждению «вопросов совместной с Россией экономической деятельности на Северных территориях». Напомним, что Северными территориями японцы продолжают именовать Южные Курилы.

После той публикации другие издания решили «развить тему», объявив своим читателям уже о том, что Россия якобы передаёт Южные Курилы под временную юрисдикцию Токио. В отдельных СМИ и вовсе написали, что Россия на это пошла, так как «на страну и Путина слишком сильно давят поддержанные Японией санкции». Судя по всему, в Японии нашлись те, кто в эти бредовые публикации СМИ поверили, так как в социальных сетях поднялась волна одобрения «жёстких действий Токио в отношении Москвы». Мол, так и надо с этими русскими – только жёсткостью, только санкциями...

Японские СМИ: "Россия передаёт Курилы Токио под нажимом санкций"



В Кремле с недоумением восприняли публикации в японских газетах. Информационное агентство ТАСС публикует заявление пресс-секретаря президента РФ. По словам Дмитрия Пескова, «происхождение этих заявлений непонятно, и это (публикации в японских СМИ) не соответствуют действительности».

В связи с характером преподнесения японской прессой информации можно позволить себе с тем же «успехом» опубликовать заявление о том, что «в Токио буквально завтра собираются передать под юрисдикцию Москвы остров Хоккайдо, а Окинаву очистить от американских военных баз». А если серьёзно, то японским СМИ в погоне за сенсацией стоило бы не выходить за рамки реальности.

Использованы фотографии: EADaily
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8
  1. Zibelew Сегодня, 12:48
    Зачем России на своей земле вести совместную хозяйственную деятельность с кем бы то ни было, их только пусти, потом проблем не оберёшься, ничему история не учит. Нам тоже досадно что на самом южном острове курильской гряды Хоккайдово до сих пор находятся анкесовские войска. Надо бы это решить...
    Zibelew
  2. dsm100 Сегодня, 12:48
    Дырку им от бублика!!!
    dsm100
  3. ИванИванов Сегодня, 12:48
    Кремль пусть больше попой крутит, еще не такое хамство горебем.
    ИванИванов
  4. Рабинович Сегодня, 12:50
    Не давайте японцам ничего. С Германией сотрудничали, да и антисемиты известные.
    Рабинович
  5. sir_obs Сегодня, 12:50
    Покемоны ...
    sir_obs
  6. Vitalson Сегодня, 12:51
    Это нам надо перестать с косоглазыми обсуждать эту тему и давать имповод для фантазий, раз и навсегда заявив что Курилы они не получат НИКОГДА!.
    Vitalson
  7. major071 Сегодня, 12:51
    Эй, япошка, не балуй!
    Не Курилы вам, а ... фиг!
    wink drinks
    major071
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:54
    Окинаву мы под свою юресдикцию возьмем, естественно,а Курильские острова -пускай попросят чтобы им новые
    Изгоняющий либероидов

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