На АЭС во Франции прогремел взрыв

Французские издания сообщают об инциденте на одной из атомных электростанций в стране. Речь идёт о взрыве в на АЭС «Фламанвилль». По предварительным данным, взрыв прогремел в машинном отсеке станции, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные борются с огнём. Медики и спасатели в срочном порядке эвакуируют раненых. О жертвах взрыва пока не сообщается. Информация дополняется.По другим данным, взрыв произошёл на строительной площадке одного из энергоблоков станции. В сообщениях руководства АЭС Фламанвилль утверждается, что выброса радиации нет.В департаменте Фламанвилля сообщают о том, что никаких мер по эвакуации людей из 30-километровой зоны, как это предписывается инструкциями в подобных случаях, проводиться не будет. В качестве причин отказа от эвакуации называется то, что радиационный фон вокруг АЭС остаётся на данный момент в норме.АЭС Фламанвилль, находящаяся примерно в 25 км от города Шербур, была введена в эксплуатацию в 1985 году. Мощность генерации на сегодняшний день составляет 2600 МВт. В составе АЭС два энергоблока с реакторами PWR Framatome. Атомная электростанция обеспечивает электроэнергией до 1 млн жителей Франции, а также несколько промышленных объектов в регионе Нижняя Нормандия.