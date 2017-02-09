15:21 09 февраля

На АЭС во Франции прогремел взрыв

Французские издания сообщают об инциденте на одной из атомных электростанций в стране. Речь идёт о взрыве в на АЭС «Фламанвилль». По предварительным данным, взрыв прогремел в машинном отсеке станции, в результате чего вспыхнул пожар. Пожарные борются с огнём. Медики и спасатели в срочном порядке эвакуируют раненых. О жертвах взрыва пока не сообщается. Информация дополняется.

На АЭС во Франции прогремел взрыв


По другим данным, взрыв произошёл на строительной площадке одного из энергоблоков станции. В сообщениях руководства АЭС Фламанвилль утверждается, что выброса радиации нет.


В департаменте Фламанвилля сообщают о том, что никаких мер по эвакуации людей из 30-километровой зоны, как это предписывается инструкциями в подобных случаях, проводиться не будет. В качестве причин отказа от эвакуации называется то, что радиационный фон вокруг АЭС остаётся на данный момент в норме.

АЭС Фламанвилль, находящаяся примерно в 25 км от города Шербур, была введена в эксплуатацию в 1985 году. Мощность генерации на сегодняшний день составляет 2600 МВт. В составе АЭС два энергоблока с реакторами PWR Framatome. Атомная электростанция обеспечивает электроэнергией до 1 млн жителей Франции, а также несколько промышленных объектов в регионе Нижняя Нормандия.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 32
  1. Zibelew Сегодня, 13:43
    Станцию не янкесы строили случайно? Может Вестингауз поработал...
    Zibelew
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:45
      не вроде френчи сами с усами(радиактивными:)))
      Ратник с пулеметом
    2. cniza Сегодня, 13:45
      Зачем вбрасывать не проверенную и не подтвержденную информацию , хотят паники в Европе?
      cniza
      1. 210окв Сегодня, 13:51
        Там может быть всё что угодно.В машзале турбогенераторы,а у них в корпусах водород со всеми вытекающими.Дождаться надо официального заявления,а что паника в Европе,так что страшнее-атомная электростанция или наплыв т.н. "беженцев" с тараканами в голове..?
        Цитата: cniza
        Зачем вбрасывать не проверенную и не подтвержденную информацию , хотят паники в Европе?
        210окв
    3. Сэмэн Сегодня, 13:46
      Оландушек налибирастил?!!!
      Сэмэн
      1. barclay Сегодня, 13:54
        Я бы сказал - облиберастничался. sad
        Хочется все же надеяться , что не теракт.
        А аварии, увы, на любой технике бывают.
        barclay
  2. Смог Сегодня, 13:44
    Терр.акт? Или просто обычное разгильдяйство?
    Смог
    1. Александр романов Сегодня, 14:16
      Цитата: Смог
      Терр.акт?

      Рядом со станцией строика,вот на неи че там грохнуло. Станция цела,кипиш отменяется
      Александр романов
      1. Смог Сегодня, 14:36
        да стройкой то вроде не пахнет.
        ПАРИЖ, 9 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Предварительная информация указывает, что взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел в результате короткого замыкания, сообщили РИА Новости в префектуре департамента Манш.

        АЭС Фламанвиль в регионе Нижняя Нормандия, Франция
        © AFP 2017/ Charly Triballeau
        Пожарные локализуют возгорание после взрыва на АЭС во Франции
        "Первое, что нужно отметить, — нет никакого риска выброса, это не радиоактивная зона. Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание", — сообщил представитель местных властей.

        Собеседник агентства подтвердил информацию, что раненых в результате взрыва нет, а несколько человек получили отравления.

        Взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции прогремел утром в четверг. Сообщалось, что в результате инцидента могут быть пострадавшие. Позднее появилась информация о том, что легкие отравления получили пять человек, раненых нет.
        Смог
  3. mojohed2012 Сегодня, 13:46
    Не дай бог скрывают Чернобыль-2 по-французски...
    mojohed2012
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:47
    Лягушатники в своем репертуаре. ИМХО, никакие теракты, никакие жертвы НЕ ЗАСТАВЯТ их правоохранителей серьезно относиться к своим обязанностям. Вот полицейскую дубинку использовать для ..., а всерьез работать агентурно, предвидеть и предупредить теракт - это как? Это же и вина за обедом не выпить, што ле? wassat
    Горный стрелок
    1. Юра Сегодня, 14:22
      Тут недавно французы учили прибалтов делать теракты на атомных станциях, а это наверно демонстрация в виде наглядного пособия. belay
      Юра
  5. Wiruz Сегодня, 13:48
    На правах энергетика заявляю, что взрыв в машинном зале никакого прямого отношения к реакторам не имеет!! Нет, если конечно ротор турбины не отправился в "свободный" полёт и не упал на крышку реактора, не дай Бог.
    Просто раздражает немного, когда журналисты пытаются выдать любую, даже малейшую аварию на АЭС за "новый Чернобыль", в то время как на аварии на ТЭЦ глаза закрываются.
    Wiruz
    1. 210окв Сегодня, 14:07
      У нас зачастую инциденты которые происходят пачками в течение года выдают за некую катастрофу.Это сложная техническая система и как на всякой железке что нибудь и треснет..Лишь бы без гибели людей и повреждения реактора..
      Цитата: Wiruz
      На правах энергетика заявляю, что взрыв в машинном зале никакого прямого отношения к реакторам не имеет!! Нет, если конечно ротор турбины не отправился в "свободный" полёт и не упал на крышку реактора, не дай Бог.
      Просто раздражает немного, когда журналисты пытаются выдать любую, даже малейшую аварию на АЭС за "новый Чернобыль", в то время как на аварии на ТЭЦ глаза закрываются.
      210окв
    2. bk316 Сегодня, 14:14
      а правах энергетика заявляю, что взрыв в машинном зале никакого прямого отношения к реакторам не имеет!!

      Ну как энергетику Вам должно быть известно о INES.
      А так же, что единственный инцидент 3 уровня начался как раз с пожара в машзале.
      Да?
      bk316
      1. KelWin Сегодня, 14:50
        Испания? Но даже там справились, хотя выгорела вся технологическая сеть. После этого инцидента изменили требования к трассировке кабелей, 90-й год, если не путаю ничего, так что у французов должно быть все нормально в этом смысле.
        KelWin
  6. Горменгаст Сегодня, 13:48
    Это Ле Пен и Путин виноваты. laughing
    Горменгаст
    1. Vlad.by Сегодня, 14:55
      Ну что Вы?! Конечно же вездесующие "русские хакеры"... Как же без них то? Но... по прямому указанию, конечно!
      Vlad.by
  7. Громобой Сегодня, 13:54
    Выброса радиации нет,а значит и обсуждать тут нечего.Аварии происходят везде.Возможно баллон с газом взорвался---ну это русские подстроили!
    Громобой
    1. Wiruz Сегодня, 13:55
      Возможно баллон с газом взорвался---ну это русские подстроили!

      Ага. Просто "Не курить! Водород!" было на французском написано. Давно уже пора на арабском писать laughing
      Wiruz
      1. Громобой Сегодня, 14:20
        Кстати,о птичках...французы оказались плохими рационализаторами! [quote]Опубликовано: 20 мая 2016 г.
        Представители французской энергогенерирующей компании Электрисите́ де Франс (ЭДФ) сообщили, что учтут наработки российских коллег при строительстве и пуско-наладке 3-го энергоблока АЭС Фламанвиль. bully
        Громобой
  8. изя топ Сегодня, 13:55
    у прибалтов и прочих младоевропейцев атом отобрали,а лягушатникам оставили request зря,зря...даешь европу без атома fellow
    изя топ
  9. Смог Сегодня, 13:56
    Вот "зеленые" сейчас развопятся.
    Смог
    1. капрал Сегодня, 14:19
      Цитата: Смог
      Вот "зеленые" сейчас развопятся.

      Французы уже обламывали рога "гринпису",причем жестко. Так что зелени надо сначала подумать, а разевать ли пасть.
      капрал
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:28
      Смог
      "зеленые" сейчас развопятся.
      На то они и "зелёные" .Чтобы вонять по делу и без дела. bully
      Ладно когда действительно нужно вмешательство их.Я как-то лет десять назад с одними таким активистами беседу вёл.Они значит все такие модные революционеры .Защитники крест на пузе природы Такое впечатление что собрались онижедети.И не удивлюсь если вот такие профессиональные майдауны и в Киеве переворот делали.laughing
      Протестовали против трубы по дну Чёрного моря в Турцию.Аргумент был у них супер.На дне моря сероводород.Если из трубы будет утечка то Чёрное море взорвётся fool laughing Причём спонсором у них были в то время неправительственные организации..После непродолжительной беседы ,я сказал им что их на опыты надо сдать laughing .Уж сильно часто использовали "Зелёных" как инструмент экономической войны.
      Наблюдатель2014
      1. Доктор Зорге Сегодня, 15:04
        Это постоянный прессинг для любых планов строительства.
        Они уже вон сколько вокруг БелАЭС воняють...
        Доктор Зорге
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 15:14
          Доктор Зорге
          Они уже вон сколько вокруг БелАЭС воняють...
          Коллега в этом вся и суть .Что главную идею "зелёных" превратили чёрт знает что.Мне особенно нравится когда против строительства АЭС бастуют fool Это надо быть даунитохромасома.Можно подумать на угле или газе,торфе,мазуте. ТЭЦ белые и пушистые laughing
          Наблюдатель2014
  10. kirieeleyson Сегодня, 14:14
    Да, не дай бог что-то серьезное, машинное отделение весьма расплывчатое объяснение. В фб уже все стены обгадили паникеры, лезут с пророчествами Ванги, мол "Европа будет безлюдной".
    kirieeleyson
  11. Hariton Laptev Сегодня, 14:24
    Цитата: mojohed2012
    Не дай бог скрывают Чернобыль-2 по-французски...

    Да все может быть В союзе сколько дней Чернобыль скрывали и людей на парад первомайский выгоняли???? А если учесть предвыборную компанию во Франции то все что угодно можно ожидать.
    Hariton Laptev
  12. Lester7777 Сегодня, 14:26
    Неужто опять русские хакеры?
    Lester7777
  13. Доктор Зорге Сегодня, 15:02
    Где шарли с эбдо? Радиации нет :(
    Доктор Зорге
  14. Sargaras Сегодня, 15:20
    Цитата: Смог
    Вот "зеленые" сейчас развопятся.

    И голубые тоже.
    Sargaras

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