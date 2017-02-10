"Рассекречивая историю". Ученые развенчивают мифы о сотрудниках спецслужб. Часть вторая

В продолжение темы свою точку зрения на события прошлого озвучил- Лет 15-20 назад мне пришлось найти в архивах документы тех боевых диверсионных групп, которые оставляли наше управление (УФСБ России по Ростовской области) перед оккупацией Ростова. С архивами в донской столице тяжело. Потому что во время войны, когда их вывозили, в машину с документами попала бомба, и практически все исчезло. Потом была вторая оккупация и ещё часть документов пропала. Так вот даже изучая то, что осталось и что удалось раздобыть в других городах, я понял, что Великую Отечественную войну выиграли не маршалы, и не генералы, а простые, незаметные для большой истории люди – радисты, подрывники, руководители «троек», наши родители. Мои, к примеру, жили детьми в оккупации и не сдались врагу. Они посильно помогали Победе. Кто-то был разведчиком, кто-то противодействовал фашистам в качестве члена разведгруппы, кто-то принимал сводки Совинформбюро, подвергаясь возможности расстрела. Именно благодаря этим людям нам удалось победить в самой кровавой бойне, которую нашему народу навязали. Это мое впечатление от знакомства с архивными материалами.И то, что сегодня пытаются восстановить имена этих маленьких, незаметных героев – важно. Я часто слышу о том, что многие имена войны не раскручены. Но нельзя героизм наших дедов раскручивать. Это совершенно другая история. Они просто пытались выживать и не отдать врагу свою родину.Я сегодня ехал к вам на встречу. Типичный ростовский февраль: слякоть, ветер, мелкий дождь. Температура чуть выше нуля. 74 года тому назад была такая же погода. И наши с вами одногодки находились на Левом берегу Дона. Перед ними лежал город -Ростов-на-Дону. У многих там были отцы, матери, сестры, дети…14 февраля 1943 года красочно описывает военный историк,- Какую войну мы видим в фильмах? Исполненный героизма командир, с криком «Ура! За Родину! За Сталина!» рвётся в бой. За ним бегут такие же одухотворенные, крепкие, красивые солдаты. Однако действительность сильно отличается от кино.Чаще всего в атаку не бегут, а ползут, прижавшись к земле. Переползают через раненых, во время обстрелов прячутся за погибшими.Я успел пообщаться с несколькими выжившими солдатами 159-й стрелковой бригады. Они рассказывали о том, как брали Ростов. И никто не говорил, о героике. Да, была главная цель, ради которой они готовы были отдать свои жизни. Но это было само собой разумеющимся. Других вариантов и не предполагалось. Люди были измождены, многие больны. Зимы у нас ужасные – дождь чередуется со снегом. Шинель впитывала влагу, а от холодного ветра становилась «каленой» и при каждом шаге хрустела. Далеко не у всех были валенки с галошами. Значит ноги тоже мокрые. Лед на Дону был взорван фашистами, поэтому перебраться на тот берег можно было только вплавь, в ледяной воде. А на том берегу секли пулемёты.Попробуйте хотя бы в мыслях ощутить себя там, в феврале 1943. Сомневаюсь, что многие из нас сегодня были бы способны на этот подвиг…- У нас все 90-е годы раскручивали множество мифов. К примеру, о штрафбатах. Реальность же совсем иная. Командовали штрафными батальонами кадровые офицеры. Они не могли иметь судимости. У них были права начальника дивизии. И это были не чекисты. Исключений немного. Не правда и то, что оружие им давали только на время боя. Скорее наоборот: осужденным офицерам всегда давали лучшее оружие, потому что они были кадровыми военными. Выпускник нашего университета Юрий Рубцов написал несколько книг на эту тему «Жезлы на эполетах и гербы на погонах», «Из-за спины вождя», «Маршалы Сталина: от Буденного до Булганина».Документы говорят, что за все военные годы в штафбат были направлены только 10% сидельцев из исправительно-трудовых лагерей. Остальные же ушли в обычные части. А всего за это время выпустили более миллиона человек.Нужно прояснить ситуацию и с освобождением Ростова. Его освобождали дважды. И первое освобождение (29 ноября 1941 года) – это верх военного искусства. Город взяли практически без боя, с манёвром и при минимальных разрушениях. Просто войска Красной армии из района Шахт ударили в сторону Таганрога и немцы сами ушли. А вот вторая операция по освобождению Ростова – это операция упущенных возможностей. Вы посмотрите, в конце ноября немцев окружают под Сталинградом, и немецкие генералы страшно боялись, что из района Калача наши ударят в сторону Лихой, из Лихой с севера выйдут к Ростову. И в котле окажется вся немецкая группировка на Северном Кавказе. Но мы видим, что наши немцев выдавливали с территории Северного Кавказа, и немцы уходили через Ростов, 1-я танковая армия вышла, 11-я танковая армия вышла, через Таманский полуостров в Крым и мы их выдавливали с тяжелыми боями в Дон, когда уже было все заминировано. Возникает вопрос: а почему с севера не вышли? Тут же нет водных преград?Сами немцы потом объясняли, что у командования Красной армии не было опыта расчленения и уничтожения оккупированных группировок. Например, Демьянский котел, в котором мы их окружили и два месяца били-били.Мы наступали не стой стороны, с которой надо бы наступать. И все это от недостатка образования руководителей.- Немцы с 1933 по 41 год свою армию увеличили в 50 раз. Нигде в документах мы не встречаем жалоб, что им не хватает хорошо обученных солдат, что у них плохое командование. А у нас почти всегда такая странная ситуация. Во время гражданской войны мы победили, но у нас войсками командовали кто? Бонч-Бруевич, Тухаческий, Каменев, даже главнокомандующий Восточным фронтом Вацетис, и тот полковник царской армии.Проходит операция «Весна» (1930 г. - репрессии офицеров Красной армии, служивших при царе), потом все эти чистки, и командный состав теряет инициативу. Вот поставили Георгия Константиновича Жукова на пост начальника генерального штаба – и результат начала войны всем известен. Поэтому Жукова отправляют на фронт, а вместо него встал Шапошников, полковник, который имел академическое образование ещё до Первой мировой войны. И вот тогда случился перелом.То есть, у нас в результате революции была сломана вся военная школа. И вы посмотрите на последствия - сама война, жестоким отбором, стала выбирать лучших командиров, которые могли сломить немцев. У нас было 129 командиров полков, которые начинали войну в сержантских должностях. И там, на войне, доросли до майоров.Этот урок истории напрямую связан с современностью. Нам срочно нужно менять систему образования. Потому что подготовка к ЕГЭ, которая затмевает все, лишает наших детей истинного образования. Это похоже на то, как если бы в армии, весь год готовились к строевому парадному смотру и забросили огневую подготовку, изучение материальной части и другие важные дисциплины.Сам школьный тест по истории составлен прекрасно, другое дело, как к нему готовятся сегодня. Мы, наше поколение, учились весь учебный год, дискутировали, писали сочинения, устраивали обмен мнениями а сейчас - накачка, накрутка, натаскивание на то, чтобы угадать ответ. А правильная подготовка наших детей – это первостепенная задача.Ведь в 1941 году против нас выступала хорошо обученная дисциплинированная армия. И второй раз побеждать такую армию– это не позволительная роскошь.