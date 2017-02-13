Полёт соколёнка Витьки

О настоящих родителях юного жителя Новороссийска Вити Новицкого ничего не известно. Мальчика усыновили супруги Новицкие - Михаил Александрович и Мария Петровна, у которых были и свои дети (сын и дочка). Семья жила дружно, Витька рос, как сын, а не пасынок. Только характером очень отличался от приёмных родителей: те были люди мягкие, можно сказать, незаметные, а Витька – очень бойкий, задиристый. В школе хоть и не был отличником, но активистом – точно. Если надо помочь по хозяйству кому-то из соседей – вызывался первым. Бывало, споры решал кулаками, хотя без дела их в ход не пускал.Когда началась Великая Отечественная война, мальчишка загорелся желанием стать бойцом. На ту пору ему исполнилось всего четырнадцать лет, и Мария Петровна, конечно, не пустила. Но Витька не сдался. Он искал любую возможность помочь нашим бойцам.На улице, где жила семья Новицких, остановилась зенитная батарея. Витька рано уходил из дома – и к ним. Носил зенитчикам еду, а они в ответ угощали его солдатской кашей. Мальчишка докладывал о том, что видел и слышал на улицах города, выполнял небольшие поручения.Первой военной зимой батарея ушла из Новороссийска. Её путь лежал к городу Керчь. Не утерпел Витька, не усидел дома, ушёл с бойцами. Его отправили домой, но он с полупути вернулся. И стал сыном полка. Удержать Витьку от опасностей было непросто. Он, казалось, не боялся ничего и помощь солдатам оказывал действительно очень ощутимую. Мальчишка на ходу осваивал бойцовское дело, научился отлично стрелять из винтовки и автомата, обращаться с гранатой, мог оказать первую помощь. Ему запрещали ходить в бой, но разве в самом бою-то за этим уследишь? Во время одного из сражений Витьку ранило осколком, оторвало палец на ноге. К великому огорчению паренька, его уже без разговоров отправили домой.Расставание было очень трудным. Особенно полюбился мальчишке сержант Пётр Абрамов. Своей семьи у Петра не было, он вырос в детском доме, а жениться перед войной не успел. Среди зенитчиков Абрамова больше знали как Железяку – за твёрдый характер, мужество и даже некоторую холодность. Но вот поди-ка, всем сердцем прикипел Железяка к мальчишке. Увидел в этом маленьком человеке своего несуществующего младшего брата и сына, которого теперь-то из-за войны, может, и не будет никогда…Договорились Пётр и Витька, что после войны встретятся и решат, как жить дальше. Близкие люди ведь не зависят от расстояния.А пока Витька вернулся домой. Бойцы хотели уберечь его от опасностей, а война продиктовала свои правила. Фронт приближался к Новороссийску. К тому времени Мария Новицкая получила похоронку на мужа. Для Витьки это тоже было большим горем: Михаил Александрович стал ему настоящим отцом, любящим и преданным.Высокая башня на Октябрьской площади – дом семьи Новицких (они жили на втором этаже) - превратилась в стратегическую пулемётную точку. Отсюда отлично был виден центр города. Сюда и прибежал Виктор, когда мама, братишка и сестрёнка укрылись в подвале, через улицу – на помощь бойцам. Надо сказать, приняли его не очень дружелюбно, даже немного свысока. Но Витька очень скоро доказал, что не птенец прилетел к ним на помогу, а молодой сокол.Помощь юного бойца Новицкого трудно переоценить. Как и в боях под Керчью, мальчишка был везде и всюду. Подносил боеприпасы и воду, перевязывал раненых, разведывал обстановку. Именно он заранее заколотил досками окна первого этажа башни.…8 сентября 1942 года. Бой разгорался, становился всё яростнее. Фашисты подходили всё ближе к башне. Враги, превышающие числом, не жалели боеприпасов, не экономили их и стреляли метко. А защитников было всего-то несколько человек. Но наши орудия словно жили своей жизнью и стреляли сами. Погиб пулемётчик – а пулемёт не смолк. Казалось, в бою пали уже все защитники башни – но бой ещё шёл! Сколько же их, этих защитников? Или там всего один, но неуловимый? Он успевал всюду: строчил из пулемёта, точно бросал гранаты. Шли минута за минутой, а башня держалась.Враги озверели. Что же это: они никак не могут справиться с горсткой бойцов? Да не было уже никакой горсточки. Витька один остался, к тому же раненый. Вчера оперившийся птенец, соколёнок. Защитник башни Новороссийска, который держался уже два часа. Держался – и в пылу атаки не заметил, что несколько врагов выбили окно на первом этаже и проникли в башню. Эх, соколёнок…Они подкрались сзади, сзади и ударили. И только тогда увидели, что могучий противник, с которым никак не могли расправиться, - пацан невысокого росточка.Им бы оставить хоть каплю человеческого в душах. Но не смогли. Захлестнули, затопили звериная ярость и уязвлённое самолюбие карликов, казавшихся себе великанами. Витьку облили чем-то горючим, подожгли и выбросили из окна.Соколёнок, соколёнок, ты падал… Твою смерть видели жители Новороссийска. Ты не кричал. Даже тогда, в последнюю минутку своей короткой жизни, ты был сильным и бесстрашным. Это был канун твоего пятнадцатилетия.