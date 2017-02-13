20:01 13 февраля

Полёт соколёнка Витьки

Полёт соколёнка Витьки


О настоящих родителях юного жителя Новороссийска Вити Новицкого ничего не известно. Мальчика усыновили супруги Новицкие - Михаил Александрович и Мария Петровна, у которых были и свои дети (сын и дочка). Семья жила дружно, Витька рос, как сын, а не пасынок. Только характером очень отличался от приёмных родителей: те были люди мягкие, можно сказать, незаметные, а Витька – очень бойкий, задиристый. В школе хоть и не был отличником, но активистом – точно. Если надо помочь по хозяйству кому-то из соседей – вызывался первым. Бывало, споры решал кулаками, хотя без дела их в ход не пускал.

Когда началась Великая Отечественная война, мальчишка загорелся желанием стать бойцом. На ту пору ему исполнилось всего четырнадцать лет, и Мария Петровна, конечно, не пустила. Но Витька не сдался. Он искал любую возможность помочь нашим бойцам.


На улице, где жила семья Новицких, остановилась зенитная батарея. Витька рано уходил из дома – и к ним. Носил зенитчикам еду, а они в ответ угощали его солдатской кашей. Мальчишка докладывал о том, что видел и слышал на улицах города, выполнял небольшие поручения.

Первой военной зимой батарея ушла из Новороссийска. Её путь лежал к городу Керчь. Не утерпел Витька, не усидел дома, ушёл с бойцами. Его отправили домой, но он с полупути вернулся. И стал сыном полка. Удержать Витьку от опасностей было непросто. Он, казалось, не боялся ничего и помощь солдатам оказывал действительно очень ощутимую. Мальчишка на ходу осваивал бойцовское дело, научился отлично стрелять из винтовки и автомата, обращаться с гранатой, мог оказать первую помощь. Ему запрещали ходить в бой, но разве в самом бою-то за этим уследишь? Во время одного из сражений Витьку ранило осколком, оторвало палец на ноге. К великому огорчению паренька, его уже без разговоров отправили домой.

Расставание было очень трудным. Особенно полюбился мальчишке сержант Пётр Абрамов. Своей семьи у Петра не было, он вырос в детском доме, а жениться перед войной не успел. Среди зенитчиков Абрамова больше знали как Железяку – за твёрдый характер, мужество и даже некоторую холодность. Но вот поди-ка, всем сердцем прикипел Железяка к мальчишке. Увидел в этом маленьком человеке своего несуществующего младшего брата и сына, которого теперь-то из-за войны, может, и не будет никогда…

Договорились Пётр и Витька, что после войны встретятся и решат, как жить дальше. Близкие люди ведь не зависят от расстояния.
А пока Витька вернулся домой. Бойцы хотели уберечь его от опасностей, а война продиктовала свои правила. Фронт приближался к Новороссийску. К тому времени Мария Новицкая получила похоронку на мужа. Для Витьки это тоже было большим горем: Михаил Александрович стал ему настоящим отцом, любящим и преданным.

Высокая башня на Октябрьской площади – дом семьи Новицких (они жили на втором этаже) - превратилась в стратегическую пулемётную точку. Отсюда отлично был виден центр города. Сюда и прибежал Виктор, когда мама, братишка и сестрёнка укрылись в подвале, через улицу – на помощь бойцам. Надо сказать, приняли его не очень дружелюбно, даже немного свысока. Но Витька очень скоро доказал, что не птенец прилетел к ним на помогу, а молодой сокол.

Помощь юного бойца Новицкого трудно переоценить. Как и в боях под Керчью, мальчишка был везде и всюду. Подносил боеприпасы и воду, перевязывал раненых, разведывал обстановку. Именно он заранее заколотил досками окна первого этажа башни.
…8 сентября 1942 года. Бой разгорался, становился всё яростнее. Фашисты подходили всё ближе к башне. Враги, превышающие числом, не жалели боеприпасов, не экономили их и стреляли метко. А защитников было всего-то несколько человек. Но наши орудия словно жили своей жизнью и стреляли сами. Погиб пулемётчик – а пулемёт не смолк. Казалось, в бою пали уже все защитники башни – но бой ещё шёл! Сколько же их, этих защитников? Или там всего один, но неуловимый? Он успевал всюду: строчил из пулемёта, точно бросал гранаты. Шли минута за минутой, а башня держалась.

Враги озверели. Что же это: они никак не могут справиться с горсткой бойцов? Да не было уже никакой горсточки. Витька один остался, к тому же раненый. Вчера оперившийся птенец, соколёнок. Защитник башни Новороссийска, который держался уже два часа. Держался – и в пылу атаки не заметил, что несколько врагов выбили окно на первом этаже и проникли в башню. Эх, соколёнок…

Они подкрались сзади, сзади и ударили. И только тогда увидели, что могучий противник, с которым никак не могли расправиться, - пацан невысокого росточка.

Им бы оставить хоть каплю человеческого в душах. Но не смогли. Захлестнули, затопили звериная ярость и уязвлённое самолюбие карликов, казавшихся себе великанами. Витьку облили чем-то горючим, подожгли и выбросили из окна.

Соколёнок, соколёнок, ты падал… Твою смерть видели жители Новороссийска. Ты не кричал. Даже тогда, в последнюю минутку своей короткой жизни, ты был сильным и бесстрашным. Это был канун твоего пятнадцатилетия.
Автор: Софья МИлютинская


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Комментарии 5
  1. parusnik Сегодня, 16:07
    Сегодня на примерном месте захоронения Виктора Новицкого стоит его бюст, и одна из улиц города, названа его именем...
    Орленок, орленок, взлети выше солнца
    И степи с высот огляди.
    Навеки умолкли веселые хлопцы
    В живых я остался один.

    Орленок, орленок, блесни опереньем,
    Собою затми белый свет.
    Не хочется думать о смерти, поверь мне,
    В шестнадцать мальчишеских лет.

    Орленок, орленок, гремучей гранатой
    От сопки врага отмело,
    Меня называли орленком в отряде,
    Враги называют орлом.

    Орленок, орленок, мой верный товарищ,
    Ты видишь, что я уцелел,
    Лети на станицу, родимой расскажешь,
    Как сына вели на расстрел.

    Орленок, орленок, товарищ крылатый,
    Ковыльные степи в огне,
    На помощь спешат комсомольцы - орлята
    И жизнь возвратится ко мне.

    Орленок, орленок, идут эшелоны,
    Победа борьбой решена
    У власти орлиной орлят миллионы,
    И нами гордится страна!
    parusnik
  2. EvgNik Сегодня, 16:20
    Софья, извините, не могу ничего написать. Ком в горле и ... И всё.
    EvgNik
  3. Василий Вислов Сегодня, 16:44
    Да... А сколько таких соколят погибло и пропало без вести... Действительно ком к горлу подкатывает. Поэтому нас и не победить было. Один соколенок 14 летний стоил целого немецкого отряда... Вечная память нашим героям!
    Василий Вислов
  4. Reptiloid Сегодня, 17:11
    Соколёнок, соколёнок......
    Фашисты во все времена фашисты. ..
    Reptiloid
  5. Шульц Сегодня, 18:44
    Больше таких статей и чтобы их читали на Украине и помнили тех орлят-соколят кто ценой своей жизни освободил их от коричневой заразы, которой вновь пропитались украинские черноземы и для удаления которой вновь востребован русский солдат из Трептов-парка. Сонечке - низкий поклон.
    Шульц

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