Новости проекта Ил-112



Процесс установки крыла



Сборка фюзеляжа, 2016 г.



Монокрыло в процессе изготовления, 2016 г.



Установка крыла, 2017 г.

По материалам сайтов:

http://vaso.ru/

http://uacrussia.ru/

http://arms-expo.ru/

https://rg.ru/

http://ria.ru/

http://radiovesti.ru/

Одной из главных программ отечественного авиастроения, реализуемых в настоящее время, является создание и строительство транспортного самолета Ил-112В. Эта машина необходима для обновления парка техники военно-воздушных сил и гражданских перевозчиков, эксплуатирующих самолеты старых моделей. К настоящему времени в рамках программы достигнуты определенные успехи. Часть этапов программы уже завершена, а текущие работы приближаются к своему финалу. Прямым следствием этого является определение примерных дат первого полета перспективного самолета, а также появление большого количества новостей о ходе работ.В конце января вице-премьер Дмитрий Рогозин посетил предприятие «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО), занятое в нескольких программах и отвечающее за сборку перспективной техники. Высокопоставленный чиновник рассказал, что воронежское предприятие в скором будущем должно будет показать новый образец авиационной техники. На этот год были запланированы три «премьеры» новейших самолетов: МиГ-35, МС-21 и Ил-112В. Первое запланированное мероприятие уже состоялось, второе ожидается в начале весны. Первая полноценная демонстрация военно-транспортного самолета Ил-112В, строящегося в Воронеже, должна состояться к началу июля. Вскоре следует ожидать и первый полет самолета.Формированию подобных оптимистичных планов способствует текущее положение дел со строительством первого опытного образца. 3 февраля пресс-служба ВАСО сообщила о начале нового этапа строительства машины. Опытный транспортник был переведен в цех окончательной сборки. Кроме того, к этому времени была выполнена стыковка крыла и фюзеляжа. Сообщается, что сборка планера может завершиться уже в конце февраля. После этого будущий опытный самолет получит двигатели, системы управления и т.д.Первый самолет, несколько дней назад переданный на окончательную сборку, предназначается для использования в летных испытаниях. Он получит полный набор требуемого оборудования, что сделает его полноценным прототипом. К настоящему времени было начато строительство второго образца, который, однако, не планируется поднимать в воздух. Эта машина будет построена для проведения ресурсных и прочностных испытаний на земле.Вскоре Объединенная авиастроительная корпорация в своем официальном сообщении описала текущую ситуацию с планами на серийное производство техники. Согласно данным пресс-службы ОАК, производственные мощности «Воронежского акционерного самолетостроительного общества» позволяют ежегодно строить от 8 до 12 самолетов типа Ил-112. Точные цифры должны зависеть от объемов полученных заказов.Ранее были оглашены примерные потребности рынка. По словам директора программы Ил-112В Дмитрия Савельева, Воздушно-космическим силам России необходимо 35 подобных машин. Еще до 65 самолетов могут быть приобретены другими государственными структурами. Таким образом, общие потребности государственных заказчиков, не считая частные авиакомпании, могут составлять около 100 самолетов. Оценки ОАК относительно возможных темпов производства показывают, что ВАСО имеет все шансы получить заказы на десятилетие вперед.4 февраля стало известно, кто может стать одним из первых заказчиков гражданской версии транспортного самолета. По словам вице-премьера Д. Рогозина, свой интерес к такой техники проявила «Почта России». Тем не менее, какие-либо подробности на этот счет пока не раскрывались. Сроки возможного подписания контракта и его объемы не уточнялись и, по-видимому, не будут оглашены в ближайшее время.Согласно последним новостям, на данный момент сотрудники ВАСО занимаются строительством сразу двух опытных самолетов типа Ил-112В, один из которых в обозримом будущем отправится на летные испытания, тогда как другой будут проверять на наземных стендах. Уже известно, что в течение нескольких следующих недель будет завершена сборка первого планера, после чего его оснастят всем необходимым оборудованием. В середине года машину планируется поднять в воздух, начав испытания.Нельзя не отметить, что строительство опытного самолета нового типа ведется достаточно быстро. Подготовка к сборке перспективной машины и изготовление первых деталей для нее начались в январе прошлого года. К декабрю удалось завершить сборку основной части фюзеляжа и крыла уникальной конструкции. В последних числах декабря их отправили на окончательную сборку, а в январе 2017-го стартовали работы по соединению крыла и фюзеляжа, о завершении которых сообщили несколько дней назад. Таким образом, на полную сборку всего самолета должно уйти не более 13-15 месяцев, что является весьма примечательными сроками.Программа строительства новых самолетов реализуется усилиями нескольких предприятий авиационной промышленности. Проекты Ил-112В (военно-транспортный) и Ил-112Т (гражданский / коммерческий) были созданы предприятием «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». 85% работ по строительству опытной и серийной техники поручено «Воронежскому акционерному самолетостроительному объединению». Турбовинтовые двигатели поставляет компания «Климов», а завод «Авиастар-СП» и компания «Аэрокомпозит» отвечают за производство некоторых элементов планера. Окончательная сборка техники осуществляется в Воронеже.Новые самолеты предназначаются для замены устаревших Ан-26, до сих пор эксплуатируемых государственными и частными организациями. Необходимость замены подобной техники, имеющей важное значение в рамках парка самолетов, привела к формированию соответствующего технического задания на новый проект. В соответствии с ним, перспективный Ил-112 должен представлять собой свободнонесущий высокоплан с прямым крылом и турбовинтовыми двигателями. Также проектом предусматривается использование сравнительно крупной и вместительной грузопассажирской кабины. Предусматривается возможность использования различного бортового оборудования, такого как комплексы защиты от зенитных систем противника.В соответствии с проектом, самолеты семейства Ил-112 должны иметь длину 23,5 м при размахе крыла 25,74 м. Максимальная взлетная масса определяется в 21 т, из которых 5 т приходится на груз. В зависимости от используемой конфигурации и текущих потребностей эксплуатанта, самолет сможет перевозить грузы того или иного рода либо до 44 пассажиров. Для загрузки предлагается использовать бортовые двери и хвостовую рампу. Требуемые летные характеристики предлагается получать при помощи двух турбовинтовых двигателей ТВ7-117СТ мощностью по 3000 л.с. на взлетном режиме. Такие двигатели, оснащенные шестилопастными винтами АВ-112, позволят самолету развивать скорость до 550 км/ч и показывать практическую дальность не менее 1000 км (при максимальной загрузке).Помимо технических данных и эксплуатационных перспектив проект Ил-112 интересен несколькими другими особенностями. Так, это был первый отечественный проект своего рода, разрабатывавшийся только с использованием современных систем автоматизированного проектирования. Это позволило ускорить проектные работы, а также дало определенные преимущества технологического характера. На производстве теперь используются специальные терминалы, при помощи которых можно изучить любую деталь и этапы технологического цикла по ее изготовлению. В дальнейшем преимущества, связанные с электронным проектированием, планируется использовать с целью повышения эффективности сервисного обслуживания техники.Еще одно важнейшее нововведение было использовано в конструкции самолета. Вместо традиционного крыла, состоящего из консолей и центроплана, интегрированного в конструкцию фюзеляжа, использовано т.н. монокрыло. Вся несущая поверхность выполнена в виде единого крупного агрегата, имеющего необходимые силовые элементы и другое оснащение. При монтаже на фюзеляж такое крыло закрепляется при помощи четырех узлов, непосредственно соединенных с основными шпангоутами. Ранее подобная конструкция крыла на отечественных транспортных самолетах не использовалась.Целью использования монокрыла было сокращение массы планера в сравнении с конструкцией традиционной архитектуры. Уменьшение собственного веса самолета, в свою очередь, должно положительным образом сказаться на его летных и экономических характеристиках. Ранее специалистами ВАСО уже были собраны фюзеляж и монокрыло, а несколько дней назад была выполнена их стыковка. При помощи крана в сборочном цех готовое крыло поместили на фюзеляж и закрепили в требуемом положении.Отмечается, что в проекте Ил-112 используются только комплектующие отечественного производства. Бортовое радиоэлектронное оборудование так же строится на элементной базе российского производства. Преимущества такого подхода к комплектованию техники очевидны. В состав бортовой аппаратуры войдут различные системы, необходимые для решения разнообразных задач. Упоминается, что по некоторым приборам новый Ил-112 будет унифицирован с тяжелым транспортником Ил-76МД-90А.Помимо оборудования для пилотирования перспективный самолет может получить специализированные системы того или иного назначения. В частности, военно-транспортный Ил-112В может оснащаться бортовыми комплексами обороны «Президент-С» или «Витебск», защищающими самолет от зенитных ракет противника.Первый опытный образец самолета Ил-112 строится в конфигурации «В», предназначенной для использования военно-транспортной авиацией вооруженных сил. В дальнейшем должен появиться самолет Ил-112Т гражданского назначения. Различия двух модификаций заключаются, в первую очередь, в составе бортового оборудования. По планеру, силовой установке, системам управления и т.д. техника будет унифицирована.К настоящему времени в Воронеже выполнена основная масса работ по строительству первого опытного Ил-112. В ближайшее время самолет должен будет получить двигатели и авионику, после чего сможет выйти на испытания. Первый полет опытной машины запланирован на середину текущего года. Достигнутые успехи позволяют смотреть в будущее с оптимизмом и ожидать стремительно приближающееся начало испытаний.