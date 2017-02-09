17:41 09 февраля

«Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) на базе НИИ прикладной химии разрабатывает новую аэрозольную систему маскировки в виде ручной гранаты, передает RNS сообщение пресс-службы компании.

«Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату


Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до 4 метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности,
сказал гендиректор «Техмаша» Сергей Русаков.


Время постановки завесы – 0,4 секунды.

В настоящее время НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой аэрозольной гранаты.

Специалисты также проводят работы по адаптации скоростной системы защиты для маскировки техники.

АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» является холдинговой компанией в составе Ростеха, занимающейся развитием основных базовых военных технологий создания боеприпасов различного назначения.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 16
  1. MoJloT Сегодня, 15:42
    Ждем в свободной продаже, особым спросом будет пользоваться у фанатов и хулиганов
    MoJloT
    1. Bezmozgly Сегодня, 16:06
      MoJloT Сегодня, 15:42 Новый
      Ждем в свободной продаже, особым спросом будет пользоваться у фанатов и хулиганов....................................не-- у экипажа танка...так тихехонько открываешь люк --разжимаешь руку и через 0,4 сек ....даешь---ТЯГУ,что есть мочи!!!
      Bezmozgly
      1. Koshak Сегодня, 16:26
        Цитата: Bezmozgly
        ...так тихехонько открываешь люк --разжимаешь руку и через 0,4 сек ....даешь---ТЯГУ,что есть мочи!!!

        Интересно, сколько держится это аэрозольное облако? А то и со "всей мочи" можно не успеть слинять. А еще, ветерок дунул - и здрасте, вот он я.
        Koshak
        1. Bezmozgly Сегодня, 16:46
          Koshak Сегодня, 16:26 ↑Интересно, сколько держится это аэрозольное облако?....................................да по барабану сколько оно держится......,ведь сколько-то оно тебя закрывает?..
          Bezmozgly
          1. Koshak Сегодня, 17:25
            Цитата: Bezmozgly
            ....да по барабану сколько оно держится......,ведь сколько-то оно тебя закрывает?..

            К сожалению, не "по-барабану". Если пару минут, то это, конечно, КРУТО! Метров на 100 успеешь слинять.
            Koshak
  2. Bezmozgly Сегодня, 15:57
    Исключительно .....уподобляюсь"Михану-Старперу"...Удачи вам мужики!!!В производствеВСЕГО!!!
    Bezmozgly
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:06
    «Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату
    На фото к статье по- видимому два варианта гранат bully
    Наблюдатель2014
    1. Смог Сегодня, 16:19
      Цитата: Наблюдатель2014
      «Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату
      На фото к статье по- видимому два варианта гранат bully
      laughing good
      Не,граната в левом кармане у мужика в сером пиджаке. ишь как оттопырился. laughing
      Смог
  4. berserk24 Сегодня, 16:17
    Чем старые дымовухи то не устраивают, напихают еще химии что и своих повалит what
    berserk24
    1. Alexey RA Сегодня, 17:08
      Цитата: berserk24
      Чем старые дымовухи то не устраивают

      Вариантов два: либо временем, в течение которого держится завеса, либо перекрываемым спектральным диапазоном. Сейчас тепловизоров стало очень много, так что нужно закрыть не только видимую область спектра, но и ИК.
      Alexey RA
    2. Лопатов Сегодня, 17:14
      Цитата: berserk24
      Чем старые дымовухи то не устраивают, напихают еще химии что и своих повалит

      Временем создания завесы. Долго. Хотя и завесу они создают на время, большее, чем 20 секунд. В идеале применять и то, и другое.
      Лопатов
  5. васильев ю Сегодня, 16:19
    Нууууу, не интересно. От заголовка ждал большего.
    Типа: собираются военные в кружок, подрывают гранату в середине, и у всех лица расписанные. Думал специально гранату такую изобрели, по многочисленным заявкам военных, чтобы не напрягаться сильно, когда приходиться разрисовывать себе лицо.((
    васильев ю
  6. алекс-сп Сегодня, 16:38
    Мне кажется, что не для военных эта граната.Для ОМОН и других подобных подразделений.
    алекс-сп
  7. raid14 Сегодня, 16:58
    Вещь нужная, стандартные дымовые шашки ДМ-11, ДМХ-5 и ШБ-ММ неудобны в переноске.
    Идея про дымовые гранаты разрабатывалась с учётом потерь л/с от огня противника на Кавказе и в Сирии.
    raid14
  8. RUS96 Сегодня, 16:59
    В Warface подсмотрели)))
    RUS96
  9. Blue Fox Сегодня, 17:01
    Вот если аэрозольное облако серьёзно будет прикрывать от лазерных средств наведения и мешать наблюдению через тепловизор, помимо основных достоинств, то это будет просто прекрасно!
    Blue Fox

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