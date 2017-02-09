«Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату
Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) на базе НИИ прикладной химии разрабатывает новую аэрозольную систему маскировки в виде ручной гранаты, передает RNS сообщение пресс-службы компании.
Время постановки завесы – 0,4 секунды.
В настоящее время НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой аэрозольной гранаты.
Специалисты также проводят работы по адаптации скоростной системы защиты для маскировки техники.
АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» является холдинговой компанией в составе Ростеха, занимающейся развитием основных базовых военных технологий создания боеприпасов различного назначения.
Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до 4 метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности,сказал гендиректор «Техмаша» Сергей Русаков.
Время постановки завесы – 0,4 секунды.
В настоящее время НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой аэрозольной гранаты.
Специалисты также проводят работы по адаптации скоростной системы защиты для маскировки техники.
АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» является холдинговой компанией в составе Ростеха, занимающейся развитием основных базовых военных технологий создания боеприпасов различного назначения.
Использованы фотографии: http://rostec.ru