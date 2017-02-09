«Техмаш» разрабатывает аэрозольную маскировочную гранату

Новое средство защиты сможет образовывать устойчивое дымовое облако протяженностью до 15 метров и высотой до 4 метров, обеспечивая тем самым безопасное и скрытое от противника передвижение личного состава на открытой местности,

Концерн «Техмаш» (входит в Ростех) на базе НИИ прикладной химии разрабатывает новую аэрозольную систему маскировки в виде ручной гранаты, передает RNS сообщение пресс-службы компании.сказал гендиректор «Техмаша» Сергей Русаков.Время постановки завесы – 0,4 секунды.В настоящее время НИИ прикладной химии проводит предварительные испытания новой аэрозольной гранаты.Специалисты также проводят работы по адаптации скоростной системы защиты для маскировки техники.АО «Научно-производственный концерн "Техмаш"» является холдинговой компанией в составе Ростеха, занимающейся развитием основных базовых военных технологий создания боеприпасов различного назначения.