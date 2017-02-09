«Радужный» цвет бундесвера
Недавно министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лейен провела совещание о месте сексуальных меньшинств в вооруженных силах. Примечательно, что заседание прошло под знаком креста бундесвера, раскрашенного в яркие цвета, сообщает Defence.ru.
Заменит ли (во всех смыслах) разноцветный крест черно-белую «суровую» эмблему германских войск, покажет время.
В своем выступлении министр, в частности, отметила, что «бундесвер старается быть образцовым работодателем», поэтому будет принимать в свои ряды «представителей нетрадиционной ориентации – гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов»… Ведь «армия сильна разнообразием характеров и талантов».
Ресурс напоминает, что история германского креста уходит своими корнями в 1813 год: «орден такой формы был разработан прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и немецким художником Карлом Фридрихом Шинкелем на основе креста тевтонского ордена».
Орден учреждался с каждым новым военным походом Германии. С началом II мировой Адольф Гитлер сделал Железный Крест самой узнаваемой наградой рейха. Позднее измененный «железный крест» стал официальной эмблемой бундесвера.
Заменит ли (во всех смыслах) разноцветный крест черно-белую «суровую» эмблему германских войск, покажет время.
В своем выступлении министр, в частности, отметила, что «бундесвер старается быть образцовым работодателем», поэтому будет принимать в свои ряды «представителей нетрадиционной ориентации – гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов»… Ведь «армия сильна разнообразием характеров и талантов».
Ресурс напоминает, что история германского креста уходит своими корнями в 1813 год: «орден такой формы был разработан прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и немецким художником Карлом Фридрихом Шинкелем на основе креста тевтонского ордена».
Орден учреждался с каждым новым военным походом Германии. С началом II мировой Адольф Гитлер сделал Железный Крест самой узнаваемой наградой рейха. Позднее измененный «железный крест» стал официальной эмблемой бундесвера.
Использованы фотографии: sprachfuehrer.livejournal.com