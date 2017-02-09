17:36 09 февраля

«Радужный» цвет бундесвера

Недавно министр обороны ФРГ Урсула фон дер Лейен провела совещание о месте сексуальных меньшинств в вооруженных силах. Примечательно, что заседание прошло под знаком креста бундесвера, раскрашенного в яркие цвета, сообщает Defence.ru.



Заменит ли (во всех смыслах) разноцветный крест черно-белую «суровую» эмблему германских войск, покажет время.


В своем выступлении министр, в частности, отметила, что «бундесвер старается быть образцовым работодателем», поэтому будет принимать в свои ряды «представителей нетрадиционной ориентации – гомосексуалистов, лесбиянок, транссексуалов»… Ведь «армия сильна разнообразием характеров и талантов».

Ресурс напоминает, что история германского креста уходит своими корнями в 1813 год: «орден такой формы был разработан прусским королем Фридрихом Вильгельмом III и немецким художником Карлом Фридрихом Шинкелем на основе креста тевтонского ордена».

Орден учреждался с каждым новым военным походом Германии. С началом II мировой Адольф Гитлер сделал Железный Крест самой узнаваемой наградой рейха. Позднее измененный «железный крест» стал официальной эмблемой бундесвера.

«Радужный» цвет бундесвера


Использованы фотографии: sprachfuehrer.livejournal.com
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Комментарии 57
  1. Горный стрелок Сегодня, 16:18
    Все немецкие солдаты, всех войн, сейчас перевернулись в своих могилах.Одно слово - Гейропа wassat
    Горный стрелок
    1. bouncyhunter Сегодня, 16:23
      Да уж ... При всём моём уважении к Бундесверу ...
      bouncyhunter
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:27
        Приветствую, Паша! hi drinks Придётся в Бундесвере отказаться от мыла на помывках. Не дай Бог, кто уронит мыло на пол... laughing
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:34
          Саша , моё почтение ! hi drinks Что же им , убогоньким , остаётся ? Чпокаться ? feel
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:37
            Цитата: bouncyhunter
            Что же им , убогоньким , остаётся ? Чпокаться ?

            Да ладно бы, если между собой! А в бане уронить мыло и наклониться, чтобы его поднять, может и солдат традиционной ориентации. yes
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:41
              Саша , а ты думаешь что заднеприводных с нормальными поселять будут ? Знаючи правильных немцев - п.е.т.у.ш.к.а.м не сдобровать ...
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 16:45
                Цитата: bouncyhunter
                Знаючи правильных немцев - п.е.т.у.ш.к.а.м не сдобровать

                Если бы немцы были правильными, то они вряд ли бы допустили гомосятину в своей армии.
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 16:53
                  Невозможно понять непонятное , постичь непостижимое и впихнуть н.е.в.п.и.х.у.е.м.о.е ...
                  bouncyhunter
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 16:28
        Цитата: bouncyhunter
        Да уж ... При всём моём уважении к Бундесверу ...

        Он давно уже не тот... no
        Наблюдатель 33
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:35
          Да , Олег hi , не спорю ...
          bouncyhunter
        2. Чёрный Полковник Сегодня, 17:01
          Как только уволили солдат и офицеров бывшей ГДР, так и не стало традиционного военного немецкого духа, столь характерного для пруссаков. Хоть Россия и воевала с Пруссией и Германией, но их воинский дух и военная дисциплина вызывали уважение. А сейчас это просто какое-то жалкое сборище недовояк - untersoldaten, м-м-мать их...
          Чёрный Полковник
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:10
            От себя добавлю - oberdumpkopfen ....
            bouncyhunter
          2. romandostalo Сегодня, 17:28
            Ну для точности не только против, но и вместе против Наполеона...
            romandostalo
    2. майор Юрик Сегодня, 16:28
      Вот блин, при психической атаке зольдат гомовермахта главное не подпускать эту шнягу близко! Мягко говоря зацелуют насмерть! feel
      майор Юрик
      1. seregatara1969 Сегодня, 16:33
        да с ними теперь ни один штрафбат воевать не станет - западло !
        seregatara1969
    3. De Laert Сегодня, 16:30
      Эти мальчики-зайчики будут самыми неадекватными в войсках... самые "обиденные" обычно самые жестокие
      De Laert
    4. dsm100 Сегодня, 16:37
      Жуть порясячая. Заднеприводные в немецкой армии. И они еще воевать собираются?!
      dsm100
      1. jjj Сегодня, 16:45
        А какое определение ко всему этому в Германии подобрали:
        «Армия сильна разнообразием характеров и талантов»
        jjj
  2. berserk24 Сегодня, 16:19
    И как с ними воевать-то там же одни ГНОМИКИ!!!? belay negative
    berserk24
    1. Andrea Сегодня, 16:26
      Как,как...в стрингах и в страусовых перьях. lol
      Andrea
    2. brasist Сегодня, 16:31
      Собрать всех наших нетрадиционных и пока они там будут заняты (делом) снова расписаться на рейхстаге...
      brasist
  3. skarl Сегодня, 16:24
    Никому не пройдет в голову бежать с поле боя...ведь тогда прийдется поворачиваться к врагу задом...)))
    skarl
  4. Andrea Сегодня, 16:24
    Бундесвер образцовый работодатель,а посему-мушки спилят. feel
    Andrea
  5. васильев ю Сегодня, 16:28
    Прямо вижу в будущих немецких фильмах, как наступали на Москву с ''радужными'' флагами, на танках разноцветные кресты, а Адольф Гитлер особо отличившемся вручал Железные кресты разноцветные с ''радужными'' также ленточками. И обязательно для толерантности будут эссесовские экипажи геев-арабов фашистов.
    васильев ю
    1. jjj Сегодня, 16:46
      Не, тут с Холокостом не прокатит. Евреи не дадут
      jjj
    2. Avis Сегодня, 16:59
      Цитата: васильев ю
      Прямо вижу в будущих немецких фильмах, как наступали на Москву с ''радужными'' флагами, на танках разноцветные кресты, а Адольф Гитлер особо отличившемся вручал Железные кресты разноцветные с ''радужными'' также ленточками.

      Оказывается, ребята из "Большой разницы" что то знали...
      Avis
      1. васильев ю Сегодня, 17:02
        Точно, самое главное забыл: обязательно должны быть розовые пистолеты, под цвет нижнего белья.
        васильев ю
        1. КАРЛСОН Сегодня, 17:10
          Ага, и песню Малежика им вместо немецких маршей во время парадов:
          "Лилипутик-лилигном, леденец лизал лиловый"
          КАРЛСОН
  6. Masya Masya Сегодня, 16:29
    Мужики закончились... что есть, то есть... и вот этот, эта, это против нас? what
    Masya Masya
  7. Смог Сегодня, 16:30
    Чей то у фрау министра-гинеколога крыша последнее время совсем съезжать стала.Ой, не к добру это, ой не к добру.
    Смог
    1. Masya Masya Сегодня, 16:48
      Чей то у фрау министра-гинеколога крыша последнее время совсем съезжать стала.

      Какая там крыша... поддон...
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 16:50
        насчет поддона согласен. Дырявый, наверное laughing
        Смог
        1. Masya Masya Сегодня, 16:55
          согласна, там везде течет...
          Masya Masya
  8. seregatara1969 Сегодня, 16:31
    гитлер ужаснулся на том свету и отрёкся отгермании !
    seregatara1969
    1. кг пв Сегодня, 16:48
      Ну Адик говорят и сам... wink
      кг пв
  9. Сергей-8848 Сегодня, 16:34
    Западноевропейская мода на женщин в качестве министров обороны даёт свои плоды. Следующие темы совещаний: калибр пилочек для ногтей и уставной цвет лака. А строго говоря -чем у них хуже и бредовей, тем нам лучше.
    Сергей-8848
    1. васильев ю Сегодня, 16:59
      Цитата: Сергей-8848
      А строго говоря -чем у них хуже и бредовей, тем нам лучше.

      Не сказал бы. Умные сознают последствия своих действий. А что с ду.рака возьмёшь? Дураки непредсказуемы.
      васильев ю
  10. ZaHuDa Сегодня, 16:34
    Гейропу уже ничто не спасёт...
    ZaHuDa
  11. barclay Сегодня, 16:38
    Современная Европа дожила до того, что она теперь ассоциируется прежде всего с сексуальными меньшинствами, т. е. людьми с морально-психологическими отклонениями на почве секса.
    barclay
  12. Стройбат запаса Сегодня, 16:39
    И орден изменят! Будет "Радужный крест" 3-х степеней, "Радужный крест с презервативами" и высший - "Радужный крест с презервативами и плёткой" laughing
    Стройбат запаса
    1. васильев ю Сегодня, 17:04
      Да, что-то у меня крутилось такое в голове, не додумал((.
      Плюс за фантазию.
      васильев ю
  13. mihey Сегодня, 16:43
    Похоже, что решили баблосы сэкономить: теперь обоз куртизанок с собой таскать не надо wassat
    mihey
  14. кг пв Сегодня, 16:43
    Жаль бундесов... recourse От этого.. и до..
    кг пв
  15. АлеБорС Сегодня, 16:44
    ...)) Ну наконец-то)) good не одним мерикатосам чпокаться..
    АлеБорС
  16. PBF Сегодня, 16:47
    А, кто воевать то будет... laughing
    PBF
  17. Смог Сегодня, 16:48
    Стесняюсь спросить у фрау министра.
    А танки перекрашивать будут "суровые" тевтонские лыцари........ laughing
    Смог
  18. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:50
    Фрицев живьём в плен не брать! laughing lol laughing
    Наблюдатель2014
  19. Оператор Сегодня, 16:51
    Это что же, теперь Бундесвер в Германии становится рассадником лиц нетрадиционной ориентации (см. цвет армейской эмблемы)? laughing

    Типа: "Отслужил? Разреши я тебя сзади обойду".
    Оператор
  20. Monster_Fat Сегодня, 16:54
    Вот это новость. Но, что ожидать от министра обороны- женщины, да еще и гинеколога в прошлом. Ну и с мозгами в Германии уже совсем не то уже давно-им там их повернули конкретно, вначале преклонением и вечным "посыпанием головы пеплом перед" евреями, потом жесткими репрессиями несогласных вначале с осуждением холокоста и прошлого Германии с начала 1914 и до 1945 года, потом всячески душили недовольство несогласных с толерантностью и приоритетом меньшинств различного толка в общественных отношениях и пр . В результате у них там сейчас идет "соревнование" -кто окажется более "терпимым", кто больше лизнет задницу мигранту, кто больше откажется от своей национальной идентичности и традиций в угоду толерантности и пр. Причем это происходит везде и в быту и на работе. Например в фирмах и компаниях в Германии проводится "чествование" "мигрантов" принятых в обязательном порядке на работу (теперь все компании там имеют обязательную квоту на прием не только женщин, но и мигрантов), им выделяют отдельное оборудованное помещение для намаза, убирают из офисов и служебных помещений все изображения людей и животных, как не соответствующих законам шариата, женщин которые там работали до этого события, заставляют носить длинные юбки и неброскую одежду и пр. Всех служащих вызывают и заставляют подписывать документ о том, что их немедленно уволят при малейшей жалобе на них со стороны мигрантов и пр. В общем, там полный "атас" сейчас.... И дальше будет только хуже.
    Monster_Fat
  21. sounddoc Сегодня, 16:54
    А чё,гламурненько так)))))))))
    sounddoc
    1. Комментарий был удален.
      1. raid14 Сегодня, 17:11
        В России вообще то за такие картинки статья (Статья 20.3 КОАП), уберите от греха.
        raid14
        1. sounddoc Сегодня, 17:19
          СПС)))) Вообще-то,я не из России.Ну и,конечно,Алоизыча в голубом антураже трудно назвать пропагандой нацизма....
          sounddoc
  22. Blue Fox Сегодня, 16:58
    На их месте в виду "агрессии России по всем направлениям" я бы бежал делать поправки в Конвенцию об обращении с военнопленными. Ну как жеж ведь нельзя же заднеприводных с мужикобабами в одной теплушке в Магадан отправлять на лесоповал! А лесбийским парам не комильфо ватники шить в разлуке по разным лагерям!
    Blue Fox
  23. Avis Сегодня, 17:01
    Да, не те нынче "тевтоны"...
    Avis
  24. fif21 Сегодня, 17:11
    А она еще ничего себе wassat love Пусть приедет - посовещаемся laughing
    fif21
  25. romandostalo Сегодня, 17:20
    Ну да, конечно, армия сильна талантом отдуплиться в задницу! Какая свежая и оригинальная идея. Одно слово - гинеколог!
    romandostalo
  26. кедр Сегодня, 17:31
    Германскую нацию превращают в биомусор, а вам смешно? Посмотрите сколько среди либералов и демократов гомосеков. Они подчас занимают важные посты и соответсвенно влияют на подчинённых, нормальных психически людей. В Германии тоже не сразу выродки власть взяли. Там сначала суричили мозги демократией, либерализмом, потом толерантностью, а теперь пидерасты всех цветов и оттенков преподают секспросвет детишкам в детсадах и школах. Та же участь грозит если не нам, то нашим детям и внукам. Как не крути, а воевать придёться.
    В корень зрим, если выжить хотим.
    кедр

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