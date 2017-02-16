Одна из винтовок Гражданской войны в Испании. «Лебединая песня» винтовки Штайер-Кропачек…

Сколько их было точно – этих самых иностранных винтовок, которые попали в Испанию из разных стран, точно не знает никто. Можно, впрочем, и самому подсчитать по данным Википедии и тогда окажется, что испанцам достались винтовки 64 систем! Только лишь из соседней Франции к республиканцам попали игольчатые винтовки Шасспо еще образца 1866 года и калибра 11×59 с бумажным патроном (интересно, неужели со складов того времени?), длинные и также короткие винтовки Гра 1874/80 года того же калибра, правда, уже патронные. Затем французы помогли республиканцам винтовками Гра-Кропачека 1874/78 года под рантовый патрон калибра 11×59 мм R и с подствольным магазином. Затем туда попали винтовки Гра-Кропачека 1884 года. Причем всего винтовок Гра разных типов республиканцы заполучили 10 000 штук! Затем арсенал республики пополнила винтовка Кропачека выпуска 1885 года с подствольным магазином в количестве 1700 штук.Мы начнем рассматривать винтовки, которыми пользовались республиканцы вот с этой фотографии. На ней боец-республиканец вооружен, да-да, германской винтовкой Gewehr 88, то есть «комиссионной винтовкой» с магазином Манлихера. А вот у второго бойца, в майке и с каской на голове, в руках винтовка Мосина, поставка из СССР. У следующего, если приглядеться, в руках испанский карабин Тип 1 или 2.Очень показательное фото. Прямо кадр из ремейка кинофильма «Богатая невеста»: Идем, идем, веселые подруги/ Страна, как мать, зовет и любит нас! /Везде нужны заботливые руки/ И наш хозяйский, теплый женский глаз.Интересно, что все дамы с новенькими маузерами германского производства! А говорят, на фронтах не хватало современного оружия. А оно вот где было!Выставка трофейного оружия, взятого у республиканцев. Вот они – винтовки Gewehr 88.Выставка трофейного оружия, взятого у республиканцев. Ну а это маузеры, но периода Первой мировой войны.Здесь все: и винтовки, и сковородки – все готово к бою и все испанское.Но испанских девушек с винтовками все-таки снимать было явно интереснее, чем мужчин. Показательнее, я бы так сказал. Поэтому их снимков очень много. Вот, например, эти… девушки испаночки, красоточки в большом количестве и все с маузерами. Испанскими. Видно очень хорошо!А вот таких испанок я не люблю. Причем они и сейчас точно такие же, как только входят в определенный возраст. Ничего не изменилось. Только эти еще и с винтовками!Арагонский фронт, каталонская милиция, девушка в полной униформе. 1936 год.Еще одна испанская красотка с маузером…Девушка стреляет из карабина «испанский маузер» М1916 Тип 2.Комбинезон моно, шляпа и маузер.Винтовки Лебеля поступали самых разных типов: 1886/1893 годов, карабин образца 1892 года, винтовка образца 1916 года. Патроны - 8×50 мм R. Винтовок и карабинов Лебеля всех типов республиканцам досталось побольше - 10 900 штук. Наконец, туда же, за Пиренеи, ушло довольно-таки много винтовок Бертье: карабин 1890 года, короткая винтовка 1892 года, винтовка Бертье 1907/15 года, винтовка и опять же короткая винтовка Бертье 1916 года. А всего их было получено республиканцами 37 400 штук, то есть это хоть что-то.Опять маузер, но на этот раз в руках у девушки-анархистки – вот ужас-то!Откуда все это известно? Да очень просто: победителям достались не только винтовки, танки, пулеметы и самолеты, но и архивы, а в них кучи накладных и кто, когда, где и от кого получил. В 1938 году в городе Сан-Себастьян националисты открыли пропагандистскую выставку вооружений, захваченных у «красных» в ходе войны. На основе материалов выставки был подготовлен каталог с фотографиями. И вот что интересно: по подсчетам, сделанным устроителями выставки, стоимость всего отбитого у республиканцев вооружения составила 853,054.022 испанских песет или 30,5 млн. фунтов стерлингов!Девушка-республиканка с винчестером – это же надо... И где только она его взяла?Ну, а если мы обратимся не к сухой статистике цифр, а посмотрим на живые фотографии периода гражданской войны в Испании, то… какие винтовки мы увидим в руках у ее бойцов и, в первую очередь, тех же республиканцев? А вот это интересно посмотреть, ведь на кинофотодокументы как правило снимают людей. Предметы, им сопутствующие, дело вторичное, на них никто не обращает внимания, а значит… они передают то, что есть, вернее то, что было. Но… вот мы просмотрели довольно много фотографий и не увидели ни винтовок Лебеля, ни Гра… ни тем более Шосспо. Однако не на складах же они все это время лежали?Семнадцатилетняя Мария Хинеста, участница гражданской войны в Испании. Позади хорошо виден собор Каскара Фамилия – собор Антонио Гауди, который и сегодня все еще строится и строится!Кстати, ведь в тех же винтовках Гра были соединены почти все достижения своего времени. Патрон Гра имел латунную бутылочную гильзу с зарядом дымного пороха весом 5,25 г, пуля отливалась из чистого свинца и заворачивалась в бумажную обертку, вместе с которой весила 25 г. Просальник из четырех частей воска и одной части бараньего сала смазывал при каждом выстреле канал ствола. Капсюль патрона имел снаружи особый колпачок; хотя потом его и убрали. Пуля развивала начальную скорость в 450 м/сек. Затвор своей винтовки Гра сконструировал по образцу затвора маузера 1871 года и во всех отношениях его улучшил, упростил и упрочил. Ствол имел четыре нареза и длину 820 мм. Прицел имел деления от 200 до 1800 м. При этом скорострельность его винтовки была выше маузеровской, хотя запирание ствола – такое же прочное, как в винтовке Пауля Маузера! Правда, многие ругали его предохранитель, но французы на это внимания не обращали. То есть если смотреть в целом, то винтовка Гра была лучше винтовки маузер М1871 года, вот даже как! По образцу Гра были переделаны и винтовки Шассопо. Ну а затем к нему добавили подствольный цилиндрический магазин конструкции австрийского майора Альфреда Кропачека и получили в итоге очень даже неплохую винтовку образца 1874 – 1878 гг., а затем и образца 1884 года.Винтовка Штайер-Кропачек М1886 г.Калибр ее вначале оставался прежним – 11-мм, а ее подствольный магазин вмещал семь патронов, один мог находиться на подавателе, и еще один в стволе, так что общее количество зарядов в ней достигало девяти. Вес винтовки без патронов равнялся 4,400 кг. Заряжание происходило через отверстие под стволом по одному патрону, на что нужно было как минимум 20 секунд. Затем все девять патронов можно было выпустить за 18 секунд, правда, без прицеливания. Был предусмотрен и столь любимый военными всех стран мира рычаг выключателя магазина, запиравший его «до лучших времен», чтобы солдаты без команды часто не палили.Затворная рама винтовки М1886 с затвором. Затвор закрыт.Затвор открыт. Чтобы разобрать его, требовалась отвертка.Рукоятка перезаряжания и выключатель магазина.Ну, а затем, едва только появились патроны под бездымный порох калибра 8-мм Лебель, как Кропачек тут же сделал под них винтовку образца 1886 года. Правда, она всего лишь один год выпускалась на заводе фирмы Штайер в Австрии, а весь заказ ушел… в Португалию! Теперь в нее заряжалось уже десять патронов, а вес уменьшился на 250 г.Подаватель с ложкообразным углублением.На этом фото хорошо видны подаватель, опущенный до уровня магазина, и толкатель патронов.Так что, может быть, этой винтовке по патроны 8-мм тоже довелось повоевать в Испании, но… на стороне националистов, которым запасы старых винтовок для вооружения их африканских «союзников» вполне могли продать или подарить португальцы! Ведь если Франция в таких количествах сплавляла старые винтовки республиканцам, то… почему бы точно также не поступить и португальцам? Ведь свои старые «штайры» они уже давно заменили на куда более «продуктивные» маузеры! Но не пропадать же добру?! Так что такое вполне могло быть!Мушка, крепление штыка и выступающий из ложи магазин. Штык крепился справа горизонтально. Почему горизонтально? А вот почему: чтобы штык входил в теле между ребрами!Прицельная планка, увы, не в комплекте.Поскольку на страницах ВО об этой винтовке уже рассказывалось, здесь имеет смысл привести только те фотографии, что отсутствовали в предыдущем материале, но интересны, поскольку позволяют получить более детальное представление об этом интересном образчике оружейной мысли.Как уже отмечалось в предыдущем материале, винтовкой удобно пользоваться, и она на удивление хорошо лежит в руках, и не производит впечатления тяжелой. Но вот выступ удлиненной скобы спускового крючка (попытка придать некую «пистолетность» прямой шейке ложи), он мне кажется излишним. К тому же, например, в сильный холод касаться его голой рукой, должно быть, просто неприятно.Предыдущий материал по винтовке Штайер-Кропачек: «Одна из наследниц винтовки Генри… https://topwar.ru/85966-odna-iz-naslednic-vintovki-genri.html