17:44 09 февраля

Центробанк ФРГ завершил процесс возврата золота из американских хранилищ

Центральный банк Германии завершил процесс возврата 300 т золота, хранившегося в запасниках на территории США, передает RT сообщение Associated Press.

Центробанк ФРГ завершил процесс возврата золота из американских хранилищ


Кампания по возвращению 300 тонн золота из США и 374 тонн из Франции началась в 2013 году.


Канал напоминает, что в течение 2015 года во Франкфурт вернулось 210 тонн драгметалла, в том числе 100 т было перевезено из Нью-Йорка и еще 110 – из Парижа.

В прошлом году Германия вернула себе из Федеральной резервной системы США 111 тонн золота. Из Франции – 105 тонн.

Издание «Вести. Экономика» отмечает, что сама по себе программа достаточно необычна, так как все эти 674 тонны можно было перевезти за несколько недель, а при желании – и того меньше.

«Поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем», отмечает ресурс.

Использованы фотографии: http://www.vestifinance.ru
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Комментарии 18
  1. Стройбат запаса Сегодня, 16:56
    Надеюсь, проверили каждый слиток, памятуя скандальчики со свинцовым "золотом" laughing
    Стройбат запаса
    1. Венд Сегодня, 16:58
      Цитата: Стройбат запаса
      Надеюсь, проверили каждый слиток, памятуя скандальчики со свинцовым "золотом" laughing

      Судя по всему пузырь США таки лопнет. Даже европейские подстилки зашевелились.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:04
        Тревожный звоночек США - печатный станок не вечен !!!
        bouncyhunter
        1. AlexVas44 Сегодня, 17:17
          Цитата: bouncyhunter

          0
          bouncyhunter Сегодня, 17:04 ↑ Новый
          Тревожный звоночек США - печатный станок не вечен !!!

          Да уж, поизносился, однако. А клише сделать нынче особых проблем не составляет. hi
          AlexVas44
          1. Thor Сегодня, 17:34
            Клише то есть, а вот с золотишком видать напряг у амеров:
            «...действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем»,

            wink
            Thor
      2. Vadivak Сегодня, 17:12
        Цитата: ......
        все эти 674 тонны


        Das ist Fantastisch!
        Или Ангела обнаглела,
        Vadivak
        1. DMoroz Сегодня, 17:41
          Запахло жареным?..
          DMoroz
      3. Синьор Помидор Сегодня, 17:26
        Цитата: Венд

        Судя по всему пузырь США таки лопнет. Даже европейские подстилки зашевелились.


        А нашим "финансистам" все горы по плечо...
        Хотя, кто сказал, что они "наши" ? Вполне возможно, что они на тамошней зарплате - вон, как рьяно защищают "нужность" вкладов в ценные бумаги США!
        Синьор Помидор
    2. Dimontius Сегодня, 17:03
      к краху евро готовятся,правильно делают- разозлили вы нас
      Dimontius
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 16:57
    Золото все таки надежней пустых бумажек ФРС...даже немцы это поняли.

    Поэтому и расставаться с золотом не спешили ни французы ни американцы.

    По мне я бы вообще его никому и никогда не отдавал.
    Тот же ЛЕХА
  3. Monster_Fat Сегодня, 17:00
    Ну, как мы не знаем "причины"-а "вольфрамовые слитки" вместо золота? Нужно было время чтобы наскрести столько настоящего золота... Причем насколько было изветсно речь шла о более чем 1200 тонн золота, а вернули только половину... Остальное куда делось-то? Ушло или на оплату чего-то или как заначка на всякий случай, чтобы фрицы не особо рипались-типа "короткого ремешка" для канцлера?
    Monster_Fat
    1. voyaka uh Сегодня, 17:27
      Знате, в какой стране больше всего золота?
      В Индии. Но не у правительства, а в ушах, на руках и шеях индусок smile
      Больше всех золотых запасов.
      Это наглядно демонстрирует истинную цену золота: в ушах индуски оно полезно -
      красиво, престижно.
      А в хранилищах бесполезно абсолютно. Отголосок средних веков, которыe суеверно
      боятся отбросить.
      Уж полезнее платину или редкоземельные металлы хранить и накапливать.
      voyaka uh
      1. Либероид- Сегодня, 17:39
        Цитата: voyaka uh
        Знате, в какой стране больше всего золота?

        Я знаю, но не скажу.... bully
        Либероид-
        1. voyaka uh Сегодня, 17:42
          Не угадали negative . В Израиле нет золотого запаса. Ноль грамм.
          voyaka uh
  4. Чёрный Полковник Сегодня, 17:07
    Ну вот, теперь ещё и союзники по НАТО обескровливают Америку. Останутся им фантики зелёные, да и только.
    Чёрный Полковник
  5. Masya Masya Сегодня, 17:08
    «Поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем», отмечает ресурс.

    Так что, хотелось бы верить, но верится с трудом...
    Masya Masya
  6. Юра Сегодня, 17:10
    «Поэтому очевидно, что для Бундесбанка действуют какие-то ограничения, о которых мы не знаем», отмечает ресурс.
    Этим и держали Госпожу Меркель за ... как бы это помягче, короче на крючке. После того как вывезут последние килограммы, немцы наконец смогут наверно, смелее высказывать своё мнение и быть самостоятельнее, хотя прятаться за чужой спиной оно удобнее и безопаснее, и виноват всегда тот кто дал команду.
    Юра
  7. Синьор Помидор Сегодня, 17:22
    Вот почему возникли все эти скандалы с Фольксвагенами и банками Германии.
    Интересно, это хоть научит европейцев перестать верить амерам ?
    Синьор Помидор

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