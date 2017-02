Ровесницы «Его величества маузера» (часть 1)

«Чем меньше калибр, тем лучше винтовка, и наоборот».

(«История винтовки». Написано Ф. Энгельсом в конце октября 1860г. — первой половине января 1861г. Напечатано в издании «The Volunteer Journal, for Lancashire and Cheshire» и в сборнике «Essays Addressed to Volunteers». Лондон, 1861 г.)

Лично я люблю писать совсем не потому, что за это платят. Хорошо платят за многое… Однако только когда ты что-то пытаешься донести до других в письменной форме, ты при этом сам – во-первых, хорошо это постигаешь, а во-вторых, узнаешь много такого, чего раньше не знал или не обращал на это внимание. То есть, обучая чему-то других, ты одновременно учишься этому и сам, анализируешь, сравниваешь и оттого-то и становишься умнее. Ну недаром Лобачевский придумал свою систему, обучая высшей математике туповатых царских чиновников, а Менделеев – пытаясь научить химии разгильдяев-студентов. Вот и у меня так же…Фотография называется «Головы туркоманов», и первый план лучше внимательно и не рассматривать. Национальную принадлежность стоящих сзади душегубов определить сложно, но явно это что-то восточное. Но вот на то, что у них в руках, посмотреть стоит. Целый арсенал! Винтовки Верндля с крановыми затворами, позади – Мартини-Генри, и здесь же какие-то винтовки (или карабины) с изогнутыми рукоятками затвора, возможно, даже маузеры, но даже в лупу точно рассмотреть очень сложно.Знал я, конечно, и про винчестер 1895 года, более того – сам из него стрелял, знал про винтовку Маузера (ну кто же в советском детстве не читал Луи Буссенара?), но… не знал всего того, что узнал (простите за каламбур!), когда начал готовить про маузеры материал. Ну и, конечно, за все за них «подержался». Конечно, за все винтовки «подержаться» мне, скорее всего, просто не удастся. Но вот сравнить ту информацию, что на сегодня доступна, вполне можно и нужно, и как раз вот такое сравнение-то и является темой данной статьи. Но что с чем мы будем сравнивать?А вот что: винтовки, так или иначе, появившиеся примерно в то же время, что и самая первая винтовка Пауля Маузера, то есть с винтовкой М1871 в интервале не более 10 лет, поскольку и это срок для военного дела тех лет огромный. То есть те, что появились с 1870 по 1881 год. Понятно, что все «не маузеры» этого времени были потенциальными конкурентами собственно «маузера». И, разумеется, их создателям хотелось «переплюнуть» талантливого немца. Вопрос лишь в том, а удалось им это или нет?Однозарядная винтовка Гочкисса 1875 г., патент №169641.Прежде всего, нужно сказать, что преимущества скользящего затвора с возвратно-поступательным движением были в то время совсем неочевидны ни для конструкторов, ни для военных. Лучшим подтверждением этому является принятая на вооружение в Англии в 1871 году винтовка Мартини-Генри, о которой здесь на TOPWAR рассказывалось довольно подробно. Причем эта винтовка в 1914 -18 гг. в Турции была переделана под маузеровские патроны калибра 7,65-мм, то есть превратилась в винтовку Мартини-Маузера и применялись в боях на Кавказском театре военных действий.Патент Гочкисса на винтовку с магазином в прикладе 1876 г. №184285.Не была столь очевидной и идея многозарядности, хотя она понемногу пробивала себе дорогу. Так, в 1870 году американская оружейная компания «Винчестер» выпустила интересный образец винтовки со скользящим затвором и магазином в прикладе на шесть патронов конструкции Гочкисса. Понятно, что порох в них был дымный, пуля цилиндрическая свинцовая с просальником и бумажной оберткой, что было типично для того времени. Причем, поскольку военные требовали на таком оружии выключателя магазина, он и был на ней установлен. Однако, несмотря даже на наличие этого выключателя, винтовку проигнорировали как в США, так и в Европе.Устройство винтовки Гочкисса 1877 г. с магазином в прикладе.Винтовка образца 1867 года, сконструированная Йозефом Верндлем (1831—1889) и Карелом Голубом (1830—1903), находилась на вооружении у австро-венгерской армии, и вроде бы ей здесь не место. Но дело в том, что она дважды подвергалась модернизации именно в указанное десятилетие: первый раз в 1873 году и второй в 1877 году. Причем до 1877 года было произведено около 400000 винтовок и 100000 карабинов Верндль M1873, а винтовок образца 1877 года около 300000, а выпуск их прекратили лишь в 1886 году, когда на вооружение поступила винтовка Штайр-Манлихер 1886 года. И эти винтовки участвовали также и в Первой мировой войне, поскольку современного оружия воюющим странам не хватало.Винтовка Верндля 1867 г. Стокгольмский музей армии.В винтовках первых выпусков использовались патроны калибра 11,15×42 мм R, а с 1877 года она получила новый патрон 11,15×58 мм R. В связи с этим старые винтовки получили новые стволы и маркировку М1867/77 и М1873/77 соответственно.Патрон к винтовке Верндля 11,15 x 42R.Винтовка имела так называемый крановый затвор очень простого устройства. По сути, это был цилиндр, вращавшийся на оси и с выемкой на нем для патрона. В нем был сделан канал для ударника, по которому бил курок и это было все! Считается, что из такой винтовки можно было произвести до 20 выстрелов в минуту. Однако курок у нее взводился вручную, что требовало лишнего движения рукой, которого в винтовках со скользящим затвором делать не требовалось! Винтовка выпускалась в двух версиях винтовки и карабина. То есть когда германцы уже имели на вооружении свой маузер 1871 года, австрийские солдаты все еще… стреляли из своих винтовок с крановыми затворами, что говорит о… неочевидности преимуществ «системы маузер» для австрийских военных. А может быть, им просто было жалко вложенных в эту конструкцию денег? Ведь все-таки сделали ее свои, австро-венгерские подданные!Крановый затвор винтовки Верндля.Интересно, что в той же Австро-Венгрии в 1871 году исключительно для австрийских кавалеристов, жандармов и пограничников был принят карабин Фрувирта, имевший подствольный магазин на шесть патронов и двумя патронами на подавателе и одним в стволе. Затвор у этого карабина был скользящим с изогнутой рукояткой, совсем как у маузера G98, но вот патроны у него были слабоваты, хотя их калибр и составлял 11-мм. Все эти восемь патронов можно было выстрелить за 16 секунд, а вновь зарядить магазин шестью патронами за 12!Устройство винтовки Верндля образца 1873 года.В том же 1871 году на вооружение армии Голландии поступила винтовка конструкции Эдуарда де Бьюмонта со скользящим затвором под патроны 11-мм. (11,3х52R) со свинцовой пулей. Винтовка имела длину без штыка – 1320 мм, со штыком (причем у пехотной игольчатым, а у морской модели – штыком-ятаганом французского образца 1866 года) – 1832 мм. Весила она 4,415 кг, со штыком – 4,8 кг. Длина самого ствола 832 мм. Прицельная дальность выстрела из пехотной винтовки модели М71 составляла 803 метра (у модели М71/79 - 1800 м).Затвор винтовки Эдуарда де Бьюмонта. Хорошо видна заметно более объемная, по сравнению с другими, рукоятка затвора и на ней запорный винт.В конструкции этой голландской винтовки, особенно ее затвора и ствола, видны идеи, заимствованные у французской игольчатой винтовки Шаспо обр. 1866 года и… опять же у германского маузера обр. 1871 года. Но, как бы мы ни говорили о заимствованиях, была в этой винтовке и своя, причем совершенно уникальная изюминка, а именно – ее боевую V-образную пружину конструктор почему-то разместил… в массивной, но пустой внутри рукоятке затвора, которая свинчивалась из двух половин! Решение, скажем, более чем оригинальное! Пружина очень хорошо укрыта, это, во-первых, во-вторых, конструкция затвора, если посмотреть на него в разрезе, очень проста. Но при этом же она и очень сложная, нетехнологичная и нуждается в высокой культуре производства. Отражатель стреляных гильз расположен на самом затворе, а не смонтирован в ствольной коробке, как это обычно делается. То есть затвор нужно развинчивать, а это всегда чревато тем, что потеряется винт, и ты его уже не соберешь и в итоге окажешься безоружным. Поэтому вынимать затвор даже для того, чтобы почистить винтовку, было нежелательным делом. Предохранителя, равно как и предохранительного взвода, на винтовке Бьюмонта предусмотрено не было!Затвор винтовки Бьюмонта в разобранном виде. Не правда ли – оригинально?Интересно, что ложа и прибор винтовки заимствованы с французской винтовки Шасспо. Более того ровно через три года капитан Гра взял систему Бомона за образец при создании собственной винтовки образца 1874 года. Поэтому в них очень много общего.Ствольная коробка пехотной винтовки Бьюмонта.Как и у германских маузеров, металлические детали винтовки Бьюмонта 1871 года не оксидировались, а обрабатывались песком, что придавало им матовый блеск. А вот винтовки, отправлявшиеся в голландские колонии в Индонезию, имели поверхности, оксидированные в черный цвет.Специалистами отмечалось, что в целом винтовка Бьюмонта по целому ряду показателей превосходила маузер 1871 года и уж, по крайней мере, ему не уступала. Но… маузер 1871 превратился впоследствии в более совершенные модели, а вот винтовка Бьюмонта… тоже… но очень уж извилистым путем. Всего с 1870 по 1892 год. было произведено более 147 тысяч винтовок Бьюмонта. Но опять же… почему в голландской кавалерии применялись карабина Ремингтона с откидным затвором, сначала под ремингтоновский патрон, и только уже на более поздних образцах под патрон от винтовки Бьюмонта. Вот такие зигзаги военной политики. Зато… у пехотинцев, моряков, и кадетов винтовка была своя – голландская!Винтовка Бьюмонта с магазином Витали.Интересно, что затем уже в 1888 году к этой винтовки приняли магазин системы Витали, и оказалось, что однозарядную винтовку Бьюмонта очень легко переделать в магазинную. Главное, что пришлось сделать, это вделать в ложу магазин на четыре патрона и приделать к ствольной коробке традиционную для тех лет отсечку патронов для заряжания ее «по-одному патрону». Обойма была довольно архаичной конструкции, имела деревянную основу, а извлекалась с помощью привязанной к ней короткой веревочки. Данная винтовки Бомона была тоже неплоха и даже вполне удобна, но только в 1888 года она уже явно устарела – ведь именно в этом же году Пауль Маузер сконструировал свою эпохальную Geweer-1888.Впрочем, в Австро-Венгерской монархии была хотя бы централизованная власть. В Германии же в Саксонии на вооружение состояла винтовка Вердера (обр.1869 г.), в Баварии – Подевиля (тот же год) и лишь в Пруссии на вооружение приняли винтовку Маузера, лишь со временем распространившуюся в Германии, так сказать, повсеместно.Греческие повстанцы 1903 г. с винтовками Гра.Как действовали в это же время проигравшие франко-прусскую войну французы? Срочно и не мудрствуя от лукавого, приняли на вооружение винтовку конструкции Гра образца 1874 года со скользящим затвором калибра 11-мм. То есть достали германский маузер образца 1871 года, английскую винтовку «Мартини-Генри», испытали нашу российскую «берданку», а также все прочие винтовки, и все, что в них было хорошего, соединили в одно ружье! Затвор взяли у маузера (!), но улучшили поелику, возможно, благодаря чему скорострельность винтовки Гра была несколько выше маузеровской. Соответственно, все старые запасы винтовок Шаспо были в 1874 году конверсированы по образцу винтовки Гра. То есть ствол в ней остался прежний, как и калибр, но затвор получил запирающую личинку и выбрасывать. Переделка получилась удачной, дешевой, а, следовательно, и практической, причем по скорострельности эта винтовка образцу Гра не уступала.Винтовка Мурата, Тип 13.Винтовка Мурата, Тип 13, затвор и затворная рама.В Японии в 1875 году по образцу опять-таки маузера 1871 года была создана винтовка Мурата, даже на затворе была сохранена верхняя шайба остановки затвора. То есть все в ней было, как и у Маузера, за исключением того, что все детали в ней облегчалась, насколько это было возможно! Так что японская винтовка получилась изящнее немецкой, но в целом была ее копией! А вот до чего они не додумались, это… калибр! Он у них такой же, то есть 11-мм, как и у большинства европейских винтовок. А ведь могли бы взять, да уменьшить его, ну, скажем, даже до 8-мм. Та же чисто свинцовая пуля в бумажной обертке… но не 11, а всего лишь 8-мм! Чем плохо? Убивала бы она так же, но винтовка была бы много легче, а патронов с собой солдат брал бы больше. Но… «чужой опыт застит глаза» (а Ф. Энгельса японцы явно не читали), вот он и помешал им думать самостоятельно.