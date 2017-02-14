Ассирия – родина армии родов войск (часть 1)

«И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии: Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его дошли до Меня»

(Иона 1:1, 2).

«Рассказать про Ассирию? Надеюсь, что это будет интересно для многих…», ведь древняя Ассирия поистине удивительная страна. Мы многое знаем о ней благодаря стараниям археологов, которые нашли ее города, барельефы и статуи, а также глиняные таблички. Благодаря тому, что раскопали Ассирию в эпоху империализма, когда одни страны могли безнаказанно грабить другие, археологии вывезли в музеи Европы не только целые статуи, но даже крепостные вороты города Вавилон! Но… что было бы сегодня, если бы этого не случилось тогда? Сегодня религиозные фанатики многое бы из всего этого просто уничтожили, либо все эти находки стали бы жертвами войны. Так что не всегда грабеж одних стран другими это плохо. Можно и так сказать, что это спасение выдающихся культурных ценностей для всего человечества. Благодаря этому до нас сохранились и высеченные из камня изваяния ассирийских царей, выполненные в полный рост; лица и фигуры которых выражают несокрушимую мощь и полную решимость смести у себя на пути все преграды. Глядя на них, видишь их взгляды, подобны хищным взглядам орла, а руки с буграми мышц более чем похожи на львиные лапы. Пышные прически с волосами, завитыми в кольца и уложенные на спине, это тоже неспроста, – это львиная грива, да и сам царь подобен и льву, и быку одновременно, настолько непоколебимо стоит он на земле! Вот какие мысли рождаются в голове, когда мы рассматриваем образцы ассирийского искусства.Когда ассирийские цари не воевали, они охотились. Вот так! На местных азиатских львов. Стоя на колесницах. На наше счастье ассирийские скульпторы огромное внимание уделяли передаче деталей. Благодаря этому мы можем если и не восстановить, то, по крайней мере, представить себе, как жили и чем занимались ассирийцы в столь далекое от нас время, вплоть до таких мелочей, как детали конской сбруи. Барельеф из дворца в Нимруде 865-860 гг. до н.э. Британский музей.Но они лишь бледная, хотя и величественная тень, оставшаяся от великой державы. Хотя, например, во времена правления ассирийского царя Синаххериба (около 700 г. до н. э.) в составе его державы находились и Вавилония, и Сирия, и Палестина вместе с Иудеей, и целый ряд районов Закавказья. А при его наследниках ассирийцам удалось присоединить к своей державе (пусть и на короткое время) Египет и Элам – то есть завоевать почти что «весь обитаемый мир» – всю Ойкумену (пусть даже и в пределах, им известным). Но прежде чем они стали такими вот воинственными, прежде чем при одном упоминании об ассирийцах людей Передней Азии охватывала дрожь, история этого государства была… необычайно мирной! И вот с этого-то обстоятельства мы и начнем свой рассказ.Самой первой столицей Ассирии был сравнительно небольшой город Ашшур, именем которого и назвали всю держава. В 1900 г. до н.э., попав на его улицы, мы увидели бы там мало воинов, но зато много купцов, что, кстати, легко объяснить. Ведь Ашшур находился в верховьях реки Тигр, где в то время сходились торговые пути, шедшие с севера на юг. С севера в Междуречье везли драгоценные металлы золото и серебро, медь, олово, а еще рабов. Напротив, на север отправляли на продажу дары благодатного Юга: зерно и растительное масло, а также ремесленные изделия. Жители Ашшура быстро поняли, что нет ничего выгоднее, чем посредническая торговля, в которой они выступали в роли «стрелочников», пусть даже таковыми быть могли только лишь очень умные, весьма хитрые и бесстрашные люди. Ведь им нужно было отбиваться от разбойников; они должны были знать чужие языки и обычаи, а также уметь находить общий язык с вождями многочисленных диких племен, продававших ему рабов; быть обходительными с иноземными царями, вельможами и жрецами, поскольку самые дорогие свои товары они как раз всем этим людям-то и перепродавали!Как видите, древние ассирийские всадники прекрасно обходились без стремян, имели шлемы и панцири из металлических пластинок и умели действовать на скаку копьем.Именно купцы и заправляли в Ашшуре всеми делами города. Богам служили жрецы, молениями которых торговля-то ведь только и процветала. Царей в Ашшуре тогда не было, поскольку в этом тандеме – «вам души, нам тела» места им просто не было. Город рос, богател и не очень-то нуждался в рискованных военных походах. Богател город еще и потому, что жили ассирийцы в плодородных степях. Земля здесь давала богатые урожаи без дополнительного орошения, поэтому рыть каналы и насыпать земляные плотины, как в Египте, не требовалось. Крестьянские семьи были большими и без особого труда обрабатывали свои земельные наделы. За помощью не обращались ни к соседям, ни даже к жрецам, да и зачем было беспокоить богов, если ассирийский крестьянин вполне мог прокормить и себя, и свою семью самостоятельно. А раз так, то был он независим, да и налоги платил сравнительно небольшие. И вот этот-то независимое, и очень даже зажиточное крестьянство являлось главной опорой ассирийской державы. Как и в Египте, положение крестьян практически не менялось в течение многих столетий и так же долго первобытные порядки – то есть неограниченная власть отца над членами семьи, прочные духовные связи между крестьянами, принадлежавшими к одной общине. Деревни занимались тем, что регулярно поставляли в город и продукты, и… молодых мужчин в войско Ашшура. Но сам город в деревенские дела практически не вмешивался.Еще один рельеф из Нимруда, ок. 883-859 гг. до. н. э. Музей Пергамон, Берлин. Как видите, колесницы ассирийцев имели более массивные обода колес, нежели колеса колесниц у египтян, а в самой колеснице находился целый арсенал – два колчана со стрелами и тяжелое копье.Так бы жил этот город и дальше, но около 1800 г. соседний с ним Вавилон и новое царство Митанни, а также хетты начали ассирийских купцов с богатых рынков вытеснять. Жители Ашшура попробовали вернуть свои позиции силой оружия, но противники оказались сильнее, и кончилось все тем, что он потерял свою независимость. И кончилось все тем ,что этот торговый город на реке Тигр утратил свое значение и на несколько веков ушел в тень.Около 1350 г. до н.э. ассирийцам помогли египтяне и с их помощью те вновь сделались независимыми и от Митанни, и от Вавилона. Но этого было мало, требовалось контролировать дороги, что вели к побережью Средиземного моря и богатым прибрежным сирийским городам. Еще важнее было контролировать переправы через Евфрат, ведь их никто из купцов миновать не мог. Но для того, чтобы всего этого добиться, нужна была армия. И не просто армия. Такая у Ашшура была. Нужная была армия во главе с единым военачальником. И тогда градоначальник Ашшура («иш-шиаккум»), власть которого традиционно передавалась по наследству, решил принять царский титул и заодно стал еще и главнокомандующим.Рельеф из Нимруда. Британский музей. Три воина, изображенных на этом рельефе, служат отличным доказательством наличия у ассирийцев хорошо обученной армии. Мы видим здесь «боевую тройку»: двух лучников и одного щитоносца с большим станковым щитом. Очевидно, что требовалась хорошая подготовка, чтобы боевая слаженность подобных боевых единиц была на высоте.Вскоре к ассирийцам пришла военная удача. Они сокрушили царство Митанни, присоединили часть его земель, и в 1300—1100 гг. до н.э. взяли под свой контроль переправы, что шли через Евфрат и дороги в направлении к морю. Сокрушив ближайших противников, ассирийцы начали отправлять свои войска в дальние походы. Возвращаясь из похода, царь-военачальник очень часто строил себе столицу-крепость, и затворялся в ней вместе со своими сокровищами. Именно такой и самой роскошной среди подобных крепостей-столиц столиц стала и Ниневия – наиболее известный среди ассирийских городов. Ну, а сам Ашшур постепенно отошел на задний план. И уже не столько купцы, сколько воины, стали заполнять улицы новых городов. Выяснилось, что грабить много легче, чем торговать и заниматься ремеслом!Ассирийские рельефы часто изображают лучников. Вот рельеф из юго-западного дворца Ниневии (комната 36, панели 5-6, Британский музей); 700–692 гг. до н.э.Интересно, что цари в Ассирии были сильными, а вот их власть откровенно слабой. Сильный царь был не нужен ни знати, ни жрецам. Даже знаменитого полководца и победителя Вавилона царя Тукульти-Нинурта I (1244—1208 гг. до н.э.) они оказались в силах не только объявить сумасшедшим, но и лишить его трона. А все потому, что он попытался установить в государстве свою неограниченную власть и ввел пышный придворный этикет по примеру вавилонян. Страной, как и раньше, управляли богатые торговцы и жрецы; военную славу и награбленную добычу они царю еще уступали, но вот делиться с ним властью не желали никак. Тем более что в мирное время нужды в царе особо никто и не испытывал. Впрочем, это так сейчас и у нас. Ну кто вспоминает о чиновниках и власти, если у него все хорошо. Вспоминаем мы о них лишь когда у нас что-то случается, не так ли?Григорианский Египетский музей, Италия. «Голова воина в шлеме», Ниневия, ок. 704-681 гг. н.э. На голове у воина именно шлем, причем с наушникамии.Около 1100 г. до н.э. на Ассирию напали кочевники-арамеи и нанесли им такой сильный удар, что они потеряли все свои владения на Евфрате. Но около 900 г. до н.э. они вновь начали вести захватнические войны и в следующие сто лет не имели достойных соперников в Передней Азии.При этом ассирийские цари применяли новый для того времени способ ведения войны, позволявший им одерживать одну победу за другой. Прежде всего, они нападали на противника всегда неожиданно и с быстротой молнии. Пленных ассирийцы чаще всего (и особенно вначале!) не брали: и если население атакованного города им сопротивлялось, то оно полностью уничтожалось в назидание всем остальным. Слова «горе побежденным» для ассирийцев было отнюдь не отвлеченным понятием. Им отрубали руки, которые укладывались в холмы, с них живьем сдирали кожу, которой обтягивались пограничные столбы, подростки обоего пола сжигались. Весьма популярной, о чем свидетельствуют дошедшие до нас барельефы на стенах ассирийских дворцов, была посадка людей на кол, изображавшаяся со всеми подробностями. Как и индейцы инки на другой стороне земного шара, они лишали побежденных родины, переселяя их в другие районы, причем нередко очень далеко, туда, где люди говорили на других языках. Понятно, что это препятствовало сговору недовольных. Ну, а покорившиеся им страны ассирийцы затем грабили целые десятилетия.Глядя на такие вот рельефы, поневоле начинаешь думать, что ассирийцы были сплошь садистами и маньяками, что может быть вполне вероятно, ведь все на свете зависит от воспитания. Перед нами сцена, на которой ассирийцы сдирают кожу со своих пленников. Не спеша, чтобы те помучались подольше, а детишки на все это смотрят. Британский музей.Но вот что интересно: при всем при этом ни ассирийские цари, ни купцы, ни жрецы так и не сумели сплотить жителей своего ставшего поистине огромным государства в единое целое. А дальше началось все то же самое, что происходило позднее и с другими странами, вступившими на путь успешных завоеваний. Воинов в армию требовалось все больше и… некому стало засевать поля и заниматься ремеслом.А вот еще одна сцена мучительства. Сначала руки отрубали, затем ноги, а потом можно и на кол посадить, пусть еще и это испытает напоследок… Оковка на воротах из дворца царя Салманассара II в Балавате. Британский музей.А вот эти ворота выглядят в реконструированном виде. По обе стороны от них крылатые ассирийские человекобыки ламмасу или шеду. Сохранившихся крылатых шеду сегодня можно увидеть во многих музеях мира: парижском Лувре, Британском музее в Лондоне, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, в Восточном институте в Чикаго. Копии шеду в натуральную величину, сделанные из гипса, экспонируются также в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве. Есть они и в Национальном музее Ирака в Багдаде, но только кто же туда поедет их смотреть, и целы ли они там вообще?У ассирийцев оказалось слишком уж много военачальников и одновременно мало чиновников, способных собирать налоги. Однако раз вступив на эту стезю, сойти с нее ассирийцы уже не могли, ведь захватчиков ненавидели все окружавшие их народы и вынужденно терпели их гнет только из-за их вооруженной силы. То есть солдат требовалось все больше. Но существовала неписанная традиция, по которой торговые города мало того, что имели привилегии в отношении уплаты налогов, но еще и их жители освобождались от несения армейской службы. Сохранять эти привилегии завоевателям-ассирийцам совсем не хотелось, но и отменить их также не могли, поскольку опасались возможных мятежей и сокращения потенциальных покупателей их товаров.Впрочем, все эти окаменевшие ужасы помогли специалистам в одном: они смогли очень точно передать в своих реконструкциях внешний облик и одежды ассирийских воинов и царей. Рисунок Ангуса МакБрайда.Среди таких вот вольных городов очень важное место занимал Вавилон, к которому ассирийцы относились с немалым пиететом, так как в прошлом переняли у него и культуру, и религию, и письменность. Уважение к этому великому городу у них было так велико, что он стал чем-то вроде второй столицы ассирийской державы. Правившие в Ниневии цари пытались подкупать вавилонских жрецов богатыми дарами, старались украсить город дворцами и статуями, и, несмотря на все это, город своих завоевателей не принимал и продолжал оставаться центром заговоров против их власти. Противостояние это зашло настолько далеко, что ассирийский царь Синаххериб в 689 г. приказал разрушить Вавилон до основания и даже затопить то место, на котором он когда-то стоял. Этот ужасный поступок царя вызвал недовольство даже в самой Ниневии, и, хотя город затем был отстроен заново уже при сыне Синаххериба Ассархаддоне, отношения Вавилона с Ассирией испортились навсегда. Поэтому и на авторитет главного религиозного центра Передней Азии опереться Ассирия больше уже не могла.Вавилон был для ассирийцев объектом и тайной зависти, и одновременно восхищения. Что, впрочем, совсем не удивительно, если мы посмотрим вот на эту реконструкцию ворот богини Иштар в Вавилоне, которую можно увидеть в берлинском музее Пергамон.А тут на севере возникло молодое и сильное государство Урарту и принялось воевать с ассирийцами (800—700 гг. до н.э.). Под ударами урартов ассирийская держава не раз оказывалась на грани поражения. Но крестьян, чтобы пополнять армию, уже не хватало и около 750 г. до н.э. ассирийцы заменили ополчение армией из наемников-солдат, специально обучавшихся военному ремеслу. А вот для того, чтобы это войско содержать, ассирийским царям пришлось вновь и вновь отправляться в свои грабительские походы. Так круг замкнулся, и это было началом конца.Естественно, что стены своей Ниневии ассирийцы постарались выстроить не хуже вавилонских, хотя это их и не спасло!Положение свободных крестьян, которые ранее шли в ополчение, теперь резко изменилось. Вельможи начали их закабалять, поскольку прежней роли они уже не играли, да и число их сократилось очень заметно. И получилось так, что сами же ассирийцы у себя же в стране оказались… в меньшинстве, а большинством в ней стали ненавидящие своих поработителей и согнанные из разных земель военнопленные. Могущество Ассирии стало быстро ослабевать и кончилось все тем, что в 614 году восставшие мидяне взяли штурмом город Ашшур, а два года спустя вместе с вавилонянами разгромили и уничтожили город Ниневию. Все оказалось так, как об этом было сказано в Библии: «И прострёт Он руку Свою на север, и уничтожит Ассур, и обратит Ниневию в развалины, в место сухое, как пустыня, и покоиться будут среди неё стада и всякого рода животные; пеликан и ёж будут ночевать в резных украшениях её, голос их будет раздаваться в окнах; разрушение обнаружится на дверных столбах, ибо не станет на них кедровой обшивки» (Книга пророка Софонии 2:13, 14). А ведь всего-то ассирийцы только того и хотели, чтобы им никто не мешал торговать!Продолжение следует