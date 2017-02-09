17:36 09 февраля

ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево

Украинская армия перебрасывает в Донбасс к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и танки для возможного наступления в районе Дебальцево и Авдеевки, передает ТАСС сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марченко.

ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево


Военнослужащие ВСУ сосредоточивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины – танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами,
сказал Марченко.


По его словам, «в районе населенного пункта Славянск колонна разделилась. Одна часть военной техники направилась к Авдеевке, другая – к населенному пункту Мироновский. Кроме того, отметил представитель Народной милиции, «установлено перемещение техники ВСУ в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе населенного пункта Видродження».

В МИД РФ осудили действия военного командования Украины.

Стягивание техники, военной техники, принадлежащей или подконтрольной Киеву, потому что речь идет не только о ВСУ, но речь идет и о так называемых добровольческих батальонах, и так далее. Конечно, это в первую очередь скажется не столько на переговорном процессе в международном формате, скажется, прежде всего, на ситуации между Донбассом и Киевом,
завила представитель ведомства Мария Захарова.

«Все международные усилия нацелены как раз на продвижение вперед главного – диалога Донбасса и Киева», – добавила она.

Между тем, глава Минюста Украины Павел Петренко предложил признать неподконтрольные Киеву районы Донбасса оккупированной территорией.

«Верховная рада должна принять соответствующие изменения в законодательство и расширить статус оккупированных территорий… на те территории, которые не контролируются украинской властью», – сказал украинский министр.

По его мнению, это позволит Киеву «более эффективно проводить процесс реинтеграции территорий».

Использованы фотографии: EPA/VOLODYMYR PETROV
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Комментарии 4
  1. Либероид- Сегодня, 17:27
    Не будут они наступать ,как положено...Они провоцируют тупо, продолжая убивать и разрушать . Они хорошо запомнили котлы и денег на войну у хунты нет!
    Либероид-
  2. 210окв Сегодня, 17:28
    Ну это все предсказуемо-война до победного конца или последнего "укропа"..
    210окв
  3. Хубун Сегодня, 17:31
    пускай побольше сосредотачиваются, что бы в котле навар погуще был
    Хубун
  4. Мар.Тира Сегодня, 17:36
    Цитата: Либероид-
    Не будут они наступать ,как положено...Они провоцируют тупо, продолжая убивать и разрушать . Они хорошо запомнили котлы и денег на войну у хунты нет!

    Ну я думаю у них(ополченцев) патронов хватит.Сказал Песков.
    Мар.Тира

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