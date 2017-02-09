ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево

Военнослужащие ВСУ сосредоточивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины – танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами,

Стягивание техники, военной техники, принадлежащей или подконтрольной Киеву, потому что речь идет не только о ВСУ, но речь идет и о так называемых добровольческих батальонах, и так далее. Конечно, это в первую очередь скажется не столько на переговорном процессе в международном формате, скажется, прежде всего, на ситуации между Донбассом и Киевом,