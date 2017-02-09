ВСУ стягивают артиллерию и танки для наступления в районе Авдеевки и Дебальцево
Украинская армия перебрасывает в Донбасс к линии соприкосновения тяжелую артиллерию и танки для возможного наступления в районе Дебальцево и Авдеевки, передает ТАСС сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марченко.
По его словам, «в районе населенного пункта Славянск колонна разделилась. Одна часть военной техники направилась к Авдеевке, другая – к населенному пункту Мироновский. Кроме того, отметил представитель Народной милиции, «установлено перемещение техники ВСУ в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе населенного пункта Видродження».
В МИД РФ осудили действия военного командования Украины.
«Все международные усилия нацелены как раз на продвижение вперед главного – диалога Донбасса и Киева», – добавила она.
Между тем, глава Минюста Украины Павел Петренко предложил признать неподконтрольные Киеву районы Донбасса оккупированной территорией.
«Верховная рада должна принять соответствующие изменения в законодательство и расширить статус оккупированных территорий… на те территории, которые не контролируются украинской властью», – сказал украинский министр.
По его мнению, это позволит Киеву «более эффективно проводить процесс реинтеграции территорий».
Военнослужащие ВСУ сосредоточивают силы для возможных наступательных действий в районе Авдеевки и Дебальцево. По нашей информации, вчера из населенного пункта Изюм Харьковской области в зону так называемой АТО выдвинулась большая колонна военной техники Вооруженных сил Украины – танки, САУ, РСЗО "Град" и "Ураган", БМП, БТР, автомобили с личным составом и боеприпасами,сказал Марченко.
По его словам, «в районе населенного пункта Славянск колонна разделилась. Одна часть военной техники направилась к Авдеевке, другая – к населенному пункту Мироновский. Кроме того, отметил представитель Народной милиции, «установлено перемещение техники ВСУ в направлении линии соприкосновения в ночное время с занятием позиции на ферме в районе населенного пункта Видродження».
В МИД РФ осудили действия военного командования Украины.
Стягивание техники, военной техники, принадлежащей или подконтрольной Киеву, потому что речь идет не только о ВСУ, но речь идет и о так называемых добровольческих батальонах, и так далее. Конечно, это в первую очередь скажется не столько на переговорном процессе в международном формате, скажется, прежде всего, на ситуации между Донбассом и Киевом,завила представитель ведомства Мария Захарова.
«Все международные усилия нацелены как раз на продвижение вперед главного – диалога Донбасса и Киева», – добавила она.
Между тем, глава Минюста Украины Павел Петренко предложил признать неподконтрольные Киеву районы Донбасса оккупированной территорией.
«Верховная рада должна принять соответствующие изменения в законодательство и расширить статус оккупированных территорий… на те территории, которые не контролируются украинской властью», – сказал украинский министр.
По его мнению, это позволит Киеву «более эффективно проводить процесс реинтеграции территорий».
Использованы фотографии: EPA/VOLODYMYR PETROV