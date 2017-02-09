17:40 09 февраля

МО РФ опровергает материалы о применении "Точки-У" по "оппозиции" в Идлибе

Американский телеканал FOXNews публикует материал, в котором утверждается, что Россия осуществила крупнейшую с начала сирийского конфликта поставку ракетных вооружений Дамаску. В материале говорится о том, что такая поставка «может окончательно изменить расклад сил на Ближнем Востоке». При этом утверждается, что в Сирию из России поставлены ракеты для комплексов SS-21 ("Точка"/"Точка-У) в количестве 50 единиц.

МО РФ опровергает материалы о применении "Точки-У" по "оппозиции" в Идлибе


На этом фоне тот же американский телеканал заявил, что российские войска якобы выпустили по боевикам в провинции Идлиб две ракеты комплекса «Точка-У» и четыре ракеты комплекса «Искандер». В министерстве обороны такие заявления назвали ложными. Информационное агентство ТАСС публикует официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова:
Российская Федерация полностью выполняет взятые 30 декабря 2016 года обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, который не распространяется на международные террористические группировки ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ). Совместной российско-турецкой комиссией осуществляется круглосуточный мониторинг нарушений режима прекращения боевых действий. Ежедневно все фактические данные о подобных нарушениях как со стороны сирийских войск, так и со стороны вооруженной оппозиции фиксируются, сверяются и публикуются на сайте Минобороны России. Никакой информации о якобы нанесенных в течение этой недели ударах ракетами "Точка-У" по формированиям сирийской оппозиции в Идлибе ни российской, ни турецкой сторонами не фиксировалось.



Телеканал FOXNews в последнее время явно активизировал антироссийскую активность. Журналист именно этого телеканала в интервью с Дональдом Трампом задал президенту США вопрос, в котором назвал президента РФ «убийцей». Трамп ответил тем, что призвал сначала посмотреть на сами Соединённые Штаты, от операций которых в мире погибло множество мирных жителей.






Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Комментарии 3
  1. volot-voin Сегодня, 17:34
    Да хоть бы и применили. Давно пора покончить с заразой.
    volot-voin
    1. Thor Сегодня, 17:38
      МО правду говорит.
      Не применили, а утилизировали!
      wassat
      Thor
  2. Либероид- Сегодня, 17:36
    Все может быть...Оружие мощное и эффективное , тем более там наша военная база и надолго! Так что "друзья" будет жарко если что. Ассад мужик жесткий !
    Либероид-

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