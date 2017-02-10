Почему в Киеве цирк, а на Донбассе смерть?

ЛДНР убивают. Медленно и методично. Уничтожают с двух сторон практически синхронно – массированными обстрелами мирных городов и бесконечными прорывами и провокациями на линии соприкосновения.И циничными, просчитанными до мелочей, ударами в спину. Вот о последних то и хотелось поговорить более подробно, ибо если раньше теракты и покушения украинских наёмников вызывали лишь праведный гнев и желание отомстить, то в последнее время террористическая война всё чаще вызывает недоумение и массу неудобных и, тем более, неоднозначных вопросов.Всем известно, что погиб герой ДНР, командир батальона Сомали Михаил Толстых, более известный как «Гиви». Думаю, не стоит пересказывать подробности, ибо на данный момент информации уже более чем достаточно. Хотелось бы только остановиться на самом убийстве.Следствие подтвердило, что по кабинету «Гиви» в штабе Сомали был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета «Шмель», отлично зарекомендовавшего себя ещё в Афганистане. В этот момент Михаил был в самом помещении, поэтому шансов выжить у него не было никаких. В результате мощного взрыва полностью выгорело несколько этажей здания.Шумиха, естественно, поднялась невообразимая. «Гиви», можно сказать был культовой личностью и настоящим героем для всех жителей ЛДНР. За три года войны он многократно доказал свою верность и преданность Новороссии. Донбасс закономерно бурлит и негодует, а украинские псевдопатриоты от мала до велика (это я сейчас о чинах) глумятся и пляшут на костях, как и подобает стервятникам.Официальный предварительный вывод следствия кажется вполне логичным на фоне грязных методов войны, которыми пользуется Киев на протяжение трёх лет. Хотя многие пытаются и высмеять версию с украинским ДРГ или как минимум подвергают её серьёзному сомнению, недвусмысленно намекая то ли на внутренние разборки, то ли на вездесущую «руку Кремля». Вот об этом то и хотелось поговорить.Действиями Москвы тут не пахнет и при всестороннем рассмотрении, ибо это просто нелогично из-за отсутствия мотивов. Гиви был знаковой фигурой, но в политику благоразумно не лез и не мог помешать кому бы то ни было, кроме украинских спецслужб, что бы там представители последних сейчас не верещали.Киеву, как никогда, сейчас нужен взрыв и тотальная эскалация конфликта. Особенно после неудачи с авдеевской авантюрой. Донбасс всеми силами принуждают к войне и Порошенко больше всего устроил бы сейчас очередной котёл с тысячами погибших вояк ВСУ. Полномасштабное наступление сейчас стопорит запад, поэтому ставки делаются именно на контратаку в ответ на закономерное наступление армии ЛДНР.С одной стороны, все нити ведут в Киев.С другой – поражает невероятный успех простой и незамысловатой операции. Хвалёная патриотами СБУ не может даже более или менее правдоподобно инсценировать покушение на убийство нардепа (вспомним Геращенко) и устраивает настоящий балаган вокруг пары обколотых бомжей. Вся их «успешная деятельность» крутится вокруг еженедельной поимки очередной партии «сепаратистов-диверсантов» во исполнение квартального плана. И только для красивой (и идиотской) картинки в телевизоре.Понравилось возражение одного из диванных аналитиков, мол не стоит забывать, что в СБУ хватает ещё «старичков» старой школы КГБ, которые могли бы провернуть и более серьёзную операцию. В ответ хотелось бы напомнить о так называемой люстрации. Майданные скакуны за три годы умудрились полностью очистить свои ряды от так называемой «старой школы», а заодно и уничтожили остатки профессионализма в ведомстве.Нет, СБУ здесь не пахнет. Циркачам не по силам убийство на чужой территории. Им бы женщин и стариков по оккупированным посёлкам шмонать, да план по сепаратизму раз в месяц сдавать. В этом «герои» давно руку набили. Так что все заявления по поводу причастности СБУ, а то и МВД имеют лишь политический окрас.Ну как может тот же Шкиряк спланировать и организовать хоть что-нибудь, кроме собственной невнятной болтовни насчёт провокаций и может быть пары акций под Лукьяновским СИЗО по приказу босса? Да ему Аваков бы не доверил и свечку держать, пока они с товарищами гиенами бюджет пилят (ну или ещё что-нибудь, или кого-нибудь).В Донецке отработала ДРГ. Даже, возможно, состоящая из иностранных наёмников. С нынешними доходами Порошенко вполне может себе позволить ЧВК, а то и не одну, да и «карманных» террористов сейчас в Украине хватает. Те же турецкие «Серые волки» в Херсоне прекрасно подошли бы для подобной «работы». На своих «чубатых» из ГУР явно надежды мало.Главный вопрос моего печального повествования не «Кто и зачем» (хотя и с этим поверхностно вроде бы разобрались), а как такому вообще позволили случиться? И уже в который раз. Буквально четыре дня назад в Луганске подорвали полковника народной милиции ЛНР Олега Анащенко, которого многие считали формальным главой минобороны. Ещё не так давно убили Мотороллу. Ключевых бойцов всего ополчения юго-востока убивают легко и непринуждённо на территории ЛДНР.При этом за три года украинская команда крикунов на ТВ уже выработала определённую идиотскую практику – предупреждать о покушении заранее. Вспомните, перед каждым громким убийством украинские СМИ буквально пеной исходят с одним и тем же темником – «в ДНР готовят массовые чистки», «рука Кремля избавляется от пешек» и т.д. и т.п. Так почему же силовые структуры республик каждый раз оказываются не готовы к покушению? Сегодня Басурин изрёк просто гениальную фразу (действительно толковую, без всякой иронии) –Как говориться, не прошло и три года. Получается в самом, что ни на есть буквальном смысле…После громкого убийства Анащенко, боевики Порошенко спокойно подъезжают к штаб-квартире одного из самых эффективных и профессиональных батальонов и обстреливают из РПО окна командного пункта (грубо говоря). И, кстати, также спокойно сваливают с места преступления.Ребята, извините за невольную грубость и возможно неуважение, а у вас там точно война?Штаб, по идее, должен быть режимным объектом под круглосуточной охраной. А выходит, что Мотороллу у него дома охраняли лучше, чем штаб-квартиру Сомали. Нападавших ведь так никто и не заметил, то есть никаким «периметром» и не пахло.Также уже который год возникает множество вопросов к МГБ. У вас бойцов убирают под носом, но заканчивается всё громкими обвинениями и планом «Перехват». Спорить сложно, некоторые теракты были предотвращены и оперативные действия принесли свои плоды. Но почему то, как только начинается охота на серьёзных людей, служба безопасности отдыхает. Удивительно, что с таким раскладом сам Захарченко ещё жив. Ангел хранитель у него просто непробиваемый.Сегодня Басурин не просто высказал мнение большинства, может сам того не понимая, но и буквально выпорол службу безопасности республик. Вы три года терпите убийства своих героев и ограничиваетесь серьёзными заявлениями, что с этим надо что-то делать. Так может всё-таки пора.Почему Киев не может предъявить ничего кроме цирковых выступлений (особенно СБУ), но на Донбассе умудряется сеять смерть?