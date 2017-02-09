Анкара заявила о гибели трех турецких солдат от ударов ВКС РФ
Турецкие СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что в результате авиаударов, нанесённых самолётами российских ВКС по позициям боевиков ИГИЛ (запрещено РФ), погибли трое турецких военнослужащих и ещё 11 получили ранения. При этом в сообщениях говорится, что удар был непреднамеренным, и его жертвами турецкие военные якобы стали в связи с тем, что их позиции находились слишком близко к позициям террористов в момент боевых действий.
В то же время турецкие СМИ (в частности, информационное агентство «Анадолу») пишут на тему, которая, казалось бы, давно исчерпана, так как изначально основывалась на множестве фейков. Речь идёт о том, что военнослужащие правительственной армии Сирии якобы «применили против сирийской оппозиции химическое оружие». Никаких доказательств, естественно, не представлено, кроме кадров от представителей самой как бы "оппозиции", заявляющей о применении запрещённого оружия.
Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале FOXNews, где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер». Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков информацию опроверг.
При этом в МО РФ подтвердили факт непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных. Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции.
Ждём заявлений от Анкары. Неужели Эрдоган введёт санкции и запретит въезд для российских туристов?..
В то же время турецкие СМИ (в частности, информационное агентство «Анадолу») пишут на тему, которая, казалось бы, давно исчерпана, так как изначально основывалась на множестве фейков. Речь идёт о том, что военнослужащие правительственной армии Сирии якобы «применили против сирийской оппозиции химическое оружие». Никаких доказательств, естественно, не представлено, кроме кадров от представителей самой как бы "оппозиции", заявляющей о применении запрещённого оружия.
Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале FOXNews, где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер». Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков информацию опроверг.
При этом в МО РФ подтвердили факт непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных. Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции.
Ждём заявлений от Анкары. Неужели Эрдоган введёт санкции и запретит въезд для российских туристов?..
Использованы фотографии: http://syria.mil.ru