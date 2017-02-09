19:48 09 февраля

Анкара заявила о гибели трех турецких солдат от ударов ВКС РФ

Турецкие СМИ опубликовали материалы, в которых утверждается, что в результате авиаударов, нанесённых самолётами российских ВКС по позициям боевиков ИГИЛ (запрещено РФ), погибли трое турецких военнослужащих и ещё 11 получили ранения. При этом в сообщениях говорится, что удар был непреднамеренным, и его жертвами турецкие военные якобы стали в связи с тем, что их позиции находились слишком близко к позициям террористов в момент боевых действий.

Анкара заявила о гибели трех турецких солдат от ударов ВКС РФ


В то же время турецкие СМИ (в частности, информационное агентство «Анадолу») пишут на тему, которая, казалось бы, давно исчерпана, так как изначально основывалась на множестве фейков. Речь идёт о том, что военнослужащие правительственной армии Сирии якобы «применили против сирийской оппозиции химическое оружие». Никаких доказательств, естественно, не представлено, кроме кадров от представителей самой как бы "оппозиции", заявляющей о применении запрещённого оружия.


Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале FOXNews, где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер». Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков информацию опроверг.

При этом в МО РФ подтвердили факт непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных. Владимир Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих ВС Турции.

Ждём заявлений от Анкары. Неужели Эрдоган введёт санкции и запретит въезд для российских туристов?..

Использованы фотографии: http://syria.mil.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 47
  1. Волька Сегодня, 18:21
    турки в тихую продолжают гадить...
    Волька
    1. Монос Сегодня, 18:26
      Все эти заявления турецкие СМИ публикуют на фоне материалов на американском телеканале FOXNews, где в эфире было заявлено, что Россия якобы нанесла удар по Идлибу ракетами комплексов «Точка-У» и «Искандер».

      Как жалко, что это фейк.
      Монос
      1. Либероид- Сегодня, 18:39
        Цитата: Монос
        Как жалко, что это фейк.

        Ну как сказать, сейчас официально подтвержденной инфы очень мало...А турков явно замочили ,чтобы не лезли куда им не следует(жалко мало..)))
        Либероид-
        1. роман66 Сегодня, 19:00
          правильно, слышишь наши летят - шухарись по подвалам, неча жалом щелкать
          роман66
          1. sdc_alex Сегодня, 19:07
            Ну как бы, долг платежом красен!!!
            За Пешкова расчитываемся потихоньку!
            sdc_alex
            1. роман66 Сегодня, 19:21
              даже не не начинали еще, по-моему
              роман66
            2. лысова Сегодня, 19:24
              Это не предномеренное, если верить обоим сторонам. А я лично, хотел бы преднамеренного и в разы --- большие разы. После трагедий с нашими ребятами ... - не отмыться им, даже азоткой.
              лысова
              1. sdc_alex Сегодня, 19:26
                Не ну понятно, что скажут что не преднамеренно. Что еще они могут сказать.
                Самое главное что возвращается!
                sdc_alex
    2. тол100в Сегодня, 18:32
      Цитата: Волька
      турки в тихую продолжают гадить...

      А почему туркам не задать вопрос: - А что делали их военные в расположении ИГиловцев? Гуманитарные пайки с ипритом распространяли? Или еще что?
      тол100в
  2. Асадулла Сегодня, 18:21
    Погибли и погибли, на войне как на войне, тем более, что они там делали?
    Асадулла
    1. Starover_Z Сегодня, 18:30
      Цитата: Асадулла
      Погибли и погибли, на войне как на войне, тем более, что они там делали?

      жертвами турецкие военные якобы стали в связи с тем, что их позиции находились слишком близко к позициям террористов в момент боевых действий.

      Неужто готовились идти на братьев-исламистов в штыковую атаку и находились потому так близко, что попали под ракетно-бомбовый удар ? Или просто братьев встретили и попали случайно ?
      Короче неизвестно, тайна, покрытая ...
      Starover_Z
  3. Мар.Тира Сегодня, 18:23
    Цитата: Волька
    турки в тихую продолжают гадить...

    Долг платежом красен.!!!!!Я думаю наводчик ошибся???????????????????
    Мар.Тира
  4. Bezmozgly Сегодня, 18:23
    Вот ни грамма не удивлюсь ,если в сми С.Ш.А....,появиться инфа ,что кровавый Путин ссаданул по мирному Идлибу "Сатаной"....с нейтронной Б.Ч!!!!
    Bezmozgly
  5. vsoltan Сегодня, 18:24
    Ну та накануне же Трамп назвал их союзниками. ..вот и сдают теперь назад. ..
    vsoltan
  6. salat Сегодня, 18:24
    как говорится ибо н...р
    salat
  7. Ныробский Сегодня, 18:24
    Подождём официального заявления Анкары. Пока эту информацию можно рассматривать как провокационный вброс. У нас тут всякие Эхи Москвы и Дожди, тоже дезой не брезгуют.
    Ныробский
    1. тол100в Сегодня, 18:35
      Цитата: Ныробский
      . У нас тут всякие Эхи Москвы и Дожди, тоже дезой не брезгуют.

      Этих медом не корми, а дай только поизголяться!
      тол100в
    2. Серый брат Сегодня, 18:40
      Цитата: Ныробский
      Подождём официального заявления Анкары. Пока эту информацию можно рассматривать как провокационный вброс. У нас тут всякие Эхи Москвы и Дожди, тоже дезой не брезгуют.

      Не вброс.
      На ТАСС есть сообщение:
      АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Генштаб ВС Турции сообщил о гибели трех военнослужащих в результате случайного попадания боеприпаса, сброшенного силами ВКС РФ в Сирии. Об этом говорится в распространенном официальном заявлении турецких военных.
      "9 февраля около 08:40 (время совпадает с московским) в ходе бомбометания по целям "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), которое осуществляли самолеты ВКС РФ, одна из бомб случайно попала в здание, где находились военнослужащие ВС Турции. Три из них погибли, 11 получили ранения", - сообщили военные. Генштаб уточнил, что инцидент произошел "в регионе проведения операции "Щит Евфрата" на севере Сирии в районе города Эль-Баб.


      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4010671

      Бывает.
      Серый брат
    3. Дрюня2 Сегодня, 18:59
      Цитата: Ныробский
      Подождём

      https://russian.rt.com/world/news/357456-shoigu-p
      utin-tureckie-voennye
      Шойгу доложил Путину о мерах после непреднамеренного удара ВКС России по турецким военным
      http://ren.tv/novosti/2017-02-09/putin-vyrazil-so
      boleznovaniya-v-svyazi-so-sluchaynym-udarom-vks-r
      f-po-tureckim
      Путин выразил соболезнования в связи со случайным ударом ВКС РФ по турецким военным в Сирии
      Дрюня2
  8. Monetniy Сегодня, 18:24
    C-справедливость В-восторжествовала
    Monetniy
  9. Олег Лавров Сегодня, 18:25
    Значит, турецкие военные имели какой то интерес, в зоне действия ВКС РФ, и стоило бы разобраться, что делали эти военные на территории бармалеев.
    Олег Лавров
  10. игорка357 Сегодня, 18:25
    Ну ничего страшного,наш летчик преднамеренно погиб,а ваши..не преднамеренно!Это ведь война.
    игорка357
    1. byxarik1 Сегодня, 19:03
      в точку земля то она круглая
      byxarik1
  11. kefan Сегодня, 18:26
    Так это дружественный огонь был.
    kefan
  12. трассер Сегодня, 18:26
    Кто сомневался в этом? Турки всегда в тройную играют умея себя поиметь даже не заметив. Такая натура. Торгаши в мирное время сытости и бесжалостные разбойники во время войн. Мудрость правительства заключается в том чтобы использовать их там где это можно и пусть думают что они нас переигрывают. Мечтать не вредно.
    трассер
  13. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:27
    Анкара заявила о гибели троих турецких военнослужащих "под ударами ВКС РФ"
    На войне как на войне.А вообще это не благодарное дело, когда одни на земле другая страна с воздуха.прикрывает. "Дружественный огонь " это не в спину спецом ракету пустить.Переживут.
    Наблюдатель2014
  14. DrShAN Сегодня, 18:28
    А может быть признаются, что это были турецкие инструкторы террористов? Хотя нет, то турецкие войска слишком близко от террористов вели против них боевые действия. smile
    DrShAN
  15. ded boris30 Сегодня, 18:28
    Не фиг лазать там, где наши бомбят бармалеев.
    ded boris30
    1. Либероид- Сегодня, 18:43
      Цитата: ded boris30
      Не фиг лазать там, где наши бомбят бармалеев.

      Коротко и в точку..! Дальше без комментариев..(надеюсь наши сми просто промолчат..)
      Либероид-
  16. Комментарий был удален.
  17. Алексей- Сегодня, 18:28
    да даже,если это не фейк.Кто виноват,что они задницы свои напоказ выставили?Ещё Суворов говорил-упал,зарылся......кто виноват,что их воевать должным образом не научили?
    Алексей-
  18. Rock616 Сегодня, 18:29
    Ну как все знают , месть это блюдо которое нужно подавать в холодном виде .....
    Rock616
  19. кот бегемот Сегодня, 18:29
    На войне бывают случаи "дружественного " огня, от ошибок и случайностей никто не застрахован.
    кот бегемот
  20. valent45 Сегодня, 18:33
    Попались под руку! Нехрен ошиваться где попало!
    valent45
  21. kenig1 Сегодня, 18:34
    Не чего под Эль Бабом без спроса шариться.
    kenig1
  22. ved_med12 Сегодня, 18:36
    Что-то, я не очень понимаю.... Самим туркам оно зачем? Они, что перестанут ездить в Россию отдыхать? или может мандаринки с помидорами не станут наши кушать?
    ved_med12
  23. Ампер Сегодня, 18:39
    Провакация!опять хотят в гамбит сыграть!
    Ампер
  24. salat Сегодня, 18:42
    Цитата: Monetniy
    C-справедливость В-восторжествовала

    Согласен!
    salat
  25. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:45
    война, а на войне всякое бывает!
    Изгоняющий либероидов
  26. Taran 75 Сегодня, 18:51
    вот ОНО за Пешкова и вернулось ...спустя время
    Taran 75
    1. bk316 Сегодня, 19:14
      А ОНО всегда возвращается, так уж мир устроен. Просто не до всех это доходит.
      bk316
  27. RUSIVAN Сегодня, 18:55
    Анкара заявила о гибели троих турецких военнослужащих под ударами ВКС РФ
    А чего мы вообще перед кем то оправдываемся,кто такие Турки и,что они делают на Сирийской земле,пришли воевать без разрешения, так пусть и не скулят,преднамеренно или не преднамеренно,да какая разница отбомбились по ИГИЛ и все кто попал под раздачу кроме правительственных войск Сирии все мимо идут,Сирия никого не приглашала кроме России,вот и оправдываться незачем. Разместили мы там "Точки" или "Искандеры" это никого не должно волновать-это дело Сирийцев,если они хотят значит будут там стоять хоть "Тополя" ,мы предоставим террористам "All inclusive".
    RUSIVAN
  28. Товарищ Глебов Сегодня, 18:59
    При этом в МО РФ подтвердили факт непреднамеренного авиаудара и гибели турецких военных

    Че орать что фейк если наши подтвердили? Что тут такого-то? Блин, ну неприятный инцидент, извинился президент. Впрочем бывает и такое и далеко не редко. американцы вон по своим шибали в Ираке мама не горюй. Главное, чтобы не началось из-за этого вони всякой от "партнеров".
    Товарищ Глебов
  29. fif21 Сегодня, 19:00
    Выразить соболезнования , и извиниться . Принять меры к дальнейшему недопущению подобных ситуаций . Разработать план совместных действий в подобных ситуациях. feel
    fif21
  30. vasilev Сегодня, 19:05
    Пусть теперь за это пердогаша Турцию от русских туристов закрывает,если опять хочет пустых пляжей. smile
    vasilev
  31. Мар.Тира Сегодня, 19:12
    Цитата: Волька
    турки в тихую продолжают гадить...

    Ну гадят на гадят,а делить территорию Сирии уже начали.Хотят курдов выдавить.А вот удастся или нет мы ещё посмотрим?.
    Мар.Тира
  32. sgazeev Сегодня, 19:32
    Будем считатьчто непреднамеренно,за Пешкова и других военнослужащих,за медсестёр. good
    sgazeev
  33. Canecat Сегодня, 19:44
    Сдается мне мы еще ювелирно отбомбометались, были бы на нашем месте америкосы, потери у турков были бы куда гораздо больше... fellow
    Canecat

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