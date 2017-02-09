19:47 09 февраля

Более 20-ти танков Т-72Б3 поступили в воинские части, дислоцированные в Подмосковье

Свыше двух десятков модернизированных танков Т-72Б3 поступили в танковое объединение ЗВО в Московской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Более 20-ти танков Т-72Б3 поступили в воинские части, дислоцированные в Подмосковье


Первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области,
говорится в релизе.


Первые боевые стрельбы экипажи проведут в конце текущего месяца.

Отмечается, что Т-72Б3 – последний на данный момент вариант модернизации танка Т-72. «От предшественников эта модель отличается, в частности, новым прицельным оборудованием и комплексами связи, динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в ЗВО планируется поставить около 1,5 тыс. единиц новейшей техники и вооружения. Авиационные соединения, в частности, пополнятся новыми истребителями, бомбардировщиками и вертолетами. Зенитные ракетные подразделения продолжат перевооружение на комплексы С-400, а войсковая ПВО – на ЗРК «Бук-М3».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 11
  1. Андрей1978 Сегодня, 18:43
    А где армата? Или только в компьютерных играх? Модернизируем что создано нашими дедами... Камера на танке это круто.
    Андрей1978
    1. Герман 4223 Сегодня, 18:54
      Всему своё время,и арматы в армию придут.Первую сотню собирать уже начали
      Герман 4223
  2. bubalik Сегодня, 18:50
    Эх,Лехи нет ,он в танки влюбленн smile(стрельба с вкладным стволом good )
    bubalik
  3. sergei1975 Сегодня, 18:51
    Хотелось хоть бы Т-90 .Т-72 хороший танк ,но нужно что-то поновее.
    sergei1975
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:51
    Автоматическое переключение передач, кожаные кресла, сплит, джакузи, мини бар, тонировка смотровых приборов. .. good
    Изгоняющий либероидов
  5. kolkulon Сегодня, 18:54
    Более 20ти бт7...Прорыв3 на крайняк,куда ни шло.
    kolkulon
    1. ДМ51 Сегодня, 19:36
      Цитата: kolkulon
      Более 20ти бт7...Прорыв3 на крайняк,куда ни шло.

      Верно,нужно как можно больше Т-90М (Прорыв 3) и Т-14,заменять ими остальной парк танков
      ДМ51
      1. Серый брат Сегодня, 19:46
        Цитата: ДМ51
        Верно,нужно как можно больше Т-90М (Прорыв 3) и Т-14,заменять ими остальной парк танков

        Правильно! А 72-е пусть без дела гниют.
        Серый брат
  6. alavrin Сегодня, 18:56
    Кто не читал, позволю напомнить любопытный обзор с этого же сайта про эту модернизацию:
    https://topwar.ru/35631-t-72b3chto-eto-za-zver-ch
    ast-1.html
    alavrin
  7. Волька Сегодня, 18:59
    а почему ни слова об активной защите танка, или же ее там быть не должно по определению, задняя полусфера практически обнажена, не говоря об угрозе сверху, какой-то он не доделанный получилтся, для танкового биатлона может быть и сойдет, но для реального боя вряд ли...
    Волька
    1. Серый брат Сегодня, 19:27
      Цитата: Волька
      не говоря об угрозе сверху,

      И люки тонкие.
      Серый брат

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