Более 20-ти танков Т-72Б3 поступили в воинские части, дислоцированные в Подмосковье
Свыше двух десятков модернизированных танков Т-72Б3 поступили в танковое объединение ЗВО в Московской области, передает ТАСС сообщение пресс-службы округа.
Первые боевые стрельбы экипажи проведут в конце текущего месяца.
Отмечается, что Т-72Б3 – последний на данный момент вариант модернизации танка Т-72. «От предшественников эта модель отличается, в частности, новым прицельным оборудованием и комплексами связи, динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в ЗВО планируется поставить около 1,5 тыс. единиц новейшей техники и вооружения. Авиационные соединения, в частности, пополнятся новыми истребителями, бомбардировщиками и вертолетами. Зенитные ракетные подразделения продолжат перевооружение на комплексы С-400, а войсковая ПВО – на ЗРК «Бук-М3».
Первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей гвардейского танкового объединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области,говорится в релизе.
Первые боевые стрельбы экипажи проведут в конце текущего месяца.
Отмечается, что Т-72Б3 – последний на данный момент вариант модернизации танка Т-72. «От предшественников эта модель отличается, в частности, новым прицельным оборудованием и комплексами связи, динамической защитой "Реликт", более мощным двигателем в 1130 лошадиных сил. Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в 2017 году в ЗВО планируется поставить около 1,5 тыс. единиц новейшей техники и вооружения. Авиационные соединения, в частности, пополнятся новыми истребителями, бомбардировщиками и вертолетами. Зенитные ракетные подразделения продолжат перевооружение на комплексы С-400, а войсковая ПВО – на ЗРК «Бук-М3».
Использованы фотографии: Минобороны РФ