19:48 09 февраля

Трамп: Из-за таких как Маккейн повсюду царит хаос

Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку с сенатором-республиканцем (однопартийцем) Джоном Маккейном. Маккейн раскритиковал исполнительную власть за «провальную» операцию в Йемене. Слово «провальная» Маккейн применил после того, как стало известно о гибели в Йемене американского военнослужащего и успехов хуситов.

Речь идёт о гибели командира подразделения американского спецназа Райана Оуэнса. В США по этому поводу появились мемы с заголовками «Не спасли командира Райана».

Американский президент заявление Маккейна без ответа не оставил. По словам Трампа, Маккейн «постоянно проигрывает», при этом «ободряя противника».

В своём Твиттере президент США сделал запись:
Он (Маккейн) только ободряет противника! Он проигрывает постоянно и уже не знает, как побеждать. Именно из-за этого мы становимся свидетелями того хаоса, который царит повсюду.


Трамп: Из-за таких как Маккейн повсюду царит хаос


К троллингу Маккейна подключился и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам Мэттиса, американский спецназовец «погиб героем в победной операции».

Известно, что после слов Маккейна о провале, пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер потребовал от сенатора официальных извинений.

Использованы фотографии: CNN.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23
  1. Ferdinant Сегодня, 18:49
    Зря вьетнамцы Маккейна отпустили
    Ferdinant
    1. Либероид- Сегодня, 18:55
      Цитата: Ferdinant
      Зря вьетнамцы Маккейна отпустили

      Другой бы появился, с этим то хоть все ясно кто он по жизни вьетнамцы с ним повеселились на славу и наш майор тоже видать...)))) А Трамп молодец , напрямую сказал и прав абсолютно ..(видать знает его историю ..))))
      Либероид-
    2. Офицер запаса Сегодня, 18:59
      "Известно, что после слов Маккейна о провале, пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер потребовал от сенатора официальных извинений."

      Лучше публичные телесные наказания. В сенате. С трансляцией по ТВ.
      Офицер запаса
      1. Терский Сегодня, 19:39
        Цитата: Офицер запаса
        Лучше публичные телесные наказания. В сенате. С трансляцией по ТВ.

        Поправочка - для исполнения наказания пригласить товарищей из Вьетнама, они уже имеют опыт общения с этим сивым полоумным мерином. Наше Вам, Алексей, hi
        Терский
      2. тол100в Сегодня, 19:45
        Цитата: Офицер запаса
        Лучше публичные телесные наказания. В сенате. С трансляцией по ТВ.

        А может он этого и ждет?
        тол100в
    3. pvv113 Сегодня, 19:47
      А чего его держать? Пользы никакой, умом обижен. Только зловоние распространяет
      pvv113
  2. hirurg Сегодня, 18:53
    Если американцы и гибнут, то только в победных операциях. И они настолько в этом уверены, что даже стали верить руководители.
    И вышел один неМАЛЬЧИК, и сказал, что....
    Он просто озвучил очевидное.
    Король голый!)))
    hirurg
  3. Ампер Сегодня, 18:54
    Цитата: Ferdinant
    Зря вьетнамцы Маккейна отпустили

    ага точно!трамп прямой,среди сената он как неандерталец!!!
    Ампер
  4. Волька Сегодня, 18:54
    а ведь Трамп прав...
    Волька
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:54
    Маккейна послом в Йемен - или послать в Йемен, пускай там повоюет, самолет ему дать - без мотора - он и на таком взлетит! fool
    Изгоняющий либероидов
    1. Bezmozgly Сегодня, 19:10
      - или послать в Йемен, пускай там повоюет, самолет ему дать - без мотора - он и на таком взлетит! fool.........тссс не палите героя С.С.С.Р...(Маккейнушку)....по итогам Вьетнама....он там 14 самолетов и авианосец ---уфаршмачил...одним грандиознам ударом!!!
      Bezmozgly
  6. Primipilus Сегодня, 18:56
    Маккейн просто жалкая ничтожная личность.два в одном позор ВВС и позор сената.
    Primipilus
  7. Смог Сегодня, 18:59
    Этак он, Трамп, скоро Мак Кейнушку и на заслуженный отдых отправит.
    Собъет подбитого летчика еще раз.
    Смог
  8. ded100 Сегодня, 19:06
    Макейн отработаный материал пора утилизировать! wassat
    ded100
  9. Bezmozgly Сегодня, 19:06
    Он (Маккейн) только ободряет противника! Он проигрывает постоянно и уже не знает, как побеждать........................................
    .....Я Видел...видел..видел....по телику казали ,как эта старая бибизьяна Маккейн, даже в покер, на своем смартфоне продула....и злилася---страшно!!!!
    Bezmozgly
  10. Мар.Тира Сегодня, 19:08
    Цитата: Либероид-
    Цитата: Ferdinant
    Зря вьетнамцы Маккейна отпустили

    Другой бы появился, с этим то хоть все ясно кто он по жизни вьетнамцы с ним повеселились на славу и наш майор тоже видать...)))) А Трамп молодец , напрямую сказал и прав абсолютно ..(видать знает его историю ..))))

    Ого!Уж чего,чего,а этого от Трампа я не ожидал.Как же так можно,к столь уважаемому герою ,ветерану,другу Украины,так относиться.Я думаю что навряд ли он спустится на землю,но спесь слетит.
    Мар.Тира
  11. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 19:12
    Трамп мягко намекнул Маккейну:
    Валить нах из Вашингтона
    КИБЕРНИНДЗЯ
  12. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:14
    Трамп заявил, что из-за таких как Маккейн повсюду царит хаос
    Дональд! Не убавить не прибавить!!! good
    Наблюдатель2014
  13. vasilev Сегодня, 19:19
    Что ещё можно ожидать от таких,только обратно в собаку превращать.
    vasilev
  14. sub307 Сегодня, 19:27
    "Американский президент заявление Маккейна без ответа не оставил..."
    Вы бы там, у себя лучьше бы подпались..."горячие американские парни".
    sub307
  15. Васян1971 Сегодня, 19:31
    " Известно, что после слов Маккейна о провале, пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер потребовал от сенатора официальных извинений."
    А у исключительных американеров традиция - извинятся не раньше 2023 года.
    Васян1971
  16. Jovanni Сегодня, 19:44
    У дедушки Джо старческий склероз. Позабыл сколько самолетов угрохал в свое время, и чуть авианосец не спалил. Так что про провальные операции, чья бы корова мычала...
    Jovanni
  17. sgazeev Сегодня, 19:48
    «Не спасли командира Райана».Как старались спасти в ВМВ,спасли,а от "тапков" не уберегли.Зрада.САГС! drinks
    sgazeev

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня