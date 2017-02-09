Трамп: Из-за таких как Маккейн повсюду царит хаос

Он (Маккейн) только ободряет противника! Он проигрывает постоянно и уже не знает, как побеждать. Именно из-за этого мы становимся свидетелями того хаоса, который царит повсюду.

Президент США Дональд Трамп вступил в заочную перепалку с сенатором-республиканцем (однопартийцем) Джоном Маккейном. Маккейн раскритиковал исполнительную власть за «провальную» операцию в Йемене. Слово «провальная» Маккейн применил после того, как стало известно о гибели в Йемене американского военнослужащего и успехов хуситов.Речь идёт о гибели командира подразделения американского спецназа Райана Оуэнса. В США по этому поводу появились мемы с заголовками «Не спасли командира Райана».Американский президент заявление Маккейна без ответа не оставил. По словам Трампа, Маккейн «постоянно проигрывает», при этом «ободряя противника».В своём Твиттере президент США сделал запись:К троллингу Маккейна подключился и глава Пентагона Джеймс Мэттис. По словам Мэттиса, американский спецназовец «погиб героем в победной операции».Известно, что после слов Маккейна о провале, пресс-секретарь администрации президента США Шон Спайсер потребовал от сенатора официальных извинений.