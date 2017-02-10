Легкий крейсерский танк Mk VII Tetrarch (Великобритания)



Первый прототип танка A17E1. Фото Aviarmor.net



Серийный танк Mk VII. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Вид на левый борт. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Правый борт и корма. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Демонстрация новой техники личному составу. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk



Выгрузка танка Tetrarch из планера Hamilcar. Фото Wikimedia Commons



Танк Mk VII и секция фюзеляжа планера Hamilcar, музей Bovington Tank Musem. Фото Wikimedia Commons



Силовой набор планера и танк с другого ракурса. Фото Wikimedia Commons



Танк с устройством Littlejohn на орудии. Фото Imperial War Museum / Iwm.org.uk /center]



В течение первых лет Второй мировой войны армия Великобритании вела боевые действия в Северной Африки. Армия использовала бронетехнику различных типов, однако легкие танки Mk VII не попали на африканский фронт. В ходе испытаний и эксплуатации было установлено, что силовая установка таких машин работает близко к предельным режимам и имеет склонность к перегреву. Использование машин с такими особенностями в Африке не представлялось возможным. По этой причине в течение длительного времени британские танки не эксплуатировались в условиях реальных боев.



В начале 1942 года два десятка танков Tetrarch были переданы Советскому Союзу в рамках Ленд-лиза. На вооружении Красной Армии имелось большое количество легких танков собственного производства, что, среди прочего, позволило без особых проблем принять на вооружение импортные машины. Высокая подвижность и маневренность танка в сочетании с мощностью 40-мм пушкой стали поводами для положительных отзывов. Одновременно с этим были вновь подтверждены проблемы с охлаждением двигателя, наблюдавшиеся даже в холодное время года. Кроме того, низкая температура негативно сказывалась на подвеске и ходовой части. Еще одним поводом для претензий стал недостаточный уровень защиты.



В целом, британские легкие танки Mk VII Tetrarch получили положительные оценки и достаточно активно использовались красноармейцами. Ввиду малого количества полученной техники эксплуатация танков была ограниченной. Со временем количество остающихся в строю бронемашин сокращалось. В итоге почти все полученные «Тетрархи» были уничтожены или списаны по выработке ресурса. Только одна машина, переданная на испытания, была сохранена и позже стала музейным экспонатом.



[center]

Опытный "Тетрарх" с системой Duplex Drive, подъемный экран свернут в походное положение. Фото Aviarmor.net /center]В течение первых лет Второй мировой войны армия Великобритании вела боевые действия в Северной Африки. Армия использовала бронетехнику различных типов, однако легкие танки Mk VII не попали на африканский фронт. В ходе испытаний и эксплуатации было установлено, что силовая установка таких машин работает близко к предельным режимам и имеет склонность к перегреву. Использование машин с такими особенностями в Африке не представлялось возможным. По этой причине в течение длительного времени британские танки не эксплуатировались в условиях реальных боев.В начале 1942 года два десятка танков Tetrarch были переданы Советскому Союзу в рамках Ленд-лиза. На вооружении Красной Армии имелось большое количество легких танков собственного производства, что, среди прочего, позволило без особых проблем принять на вооружение импортные машины. Высокая подвижность и маневренность танка в сочетании с мощностью 40-мм пушкой стали поводами для положительных отзывов. Одновременно с этим были вновь подтверждены проблемы с охлаждением двигателя, наблюдавшиеся даже в холодное время года. Кроме того, низкая температура негативно сказывалась на подвеске и ходовой части. Еще одним поводом для претензий стал недостаточный уровень защиты.В целом, британские легкие танки Mk VII Tetrarch получили положительные оценки и достаточно активно использовались красноармейцами. Ввиду малого количества полученной техники эксплуатация танков была ограниченной. Со временем количество остающихся в строю бронемашин сокращалось. В итоге почти все полученные «Тетрархи» были уничтожены или списаны по выработке ресурса. Только одна машина, переданная на испытания, была сохранена и позже стала музейным экспонатом.[center]



Танк готов к выходу на воду. Фото Aviarmor.net



Движитель из состава комплекса Duplex Drive. Фото Aviarmor.net



Танк Mk VII Tetrarch, переданный СССР по Ленд-лизу, музей г. Кубинка. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://armor.kiev.ua/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaryfactory.com/

http://pro-tank.ru/

http://aviarmor.net/

http://dday-overlord.com/

Во второй половине тридцатых годов прошлого века британские военные пришли к выводам о необходимости срочной модернизации парка бронетехники, в частности, машин легкого класса. Вскоре промышленность представила новые образцы военной техники, которым удалось заинтересовать потенциального заказчика. Одним из самых интересных и многообещающих проектов был легкий танк A17, впоследствии получивший обозначение Mk VII Tetrarch. Помимо успешного решения изначально поставленных задач, в дальнейшем эта машина смогла стать базой для целого семейства бронетехники различного назначения.Разработка будущего легкого танка Mk VII велась компанией Vickers-Armstrong с конца 1935 года. В инициативном порядке компания решила разработать новый вариант перспективной бронетехники, выгодно отличающийся от существующих образцов аналогичного класса. Главным конструктором нового проекта был назначен Лесли Литтл. Руководство компании поставило перед инженерами несколько основных задач. В первую очередь, требовалось создать легкую гусеничную машину, превосходящую имеющиеся на вооружении образцы. Кроме того, в новом проекте следовало отказаться от идей и решений, запатентованных конструкторами Дж. Карденом и В. Ллойдом. При помощи таких особенностей проекта руководители фирмы желали сократить затраты на лицензионные отчисления.Последнее требование позволило Л. Литтлу и его коллегам отказаться от ряда опробованных и отработанных решений и применить в проекте совершенно новые оригинальные идеи. Тем не менее, все необычные предложения требовали проверки на практике. Для этого в 1936 году конструкторский коллектив разработал гусеничный трактор, основанный на «танковых» идеях. Машину успешно испытали и даже предложили потенциальным покупателям. Тем не менее, фермеры не заинтересовались такой техникой, из-за чего компания-разработчик сосредоточилась на создании перспективного танка.Предварительный проект легкого танка был завершен осенью 1936 года, после чего руководство «Виккерс-Армстронг» предложило его военному ведомству. Благодаря характерным особенностям конструкции бронемашина должна была иметь улучшенную маневренность. Кроме того, от существующих образцов она выгодно отличалась повышенной огневой мощью. Проект получил государственную поддержку, а также обзавелся новым обозначением – PR. Вскоре появилось название A17. На тот момент тактическая ниша нового танка еще не была определена. Этот вопрос планировалось решить по результатам испытаний.В течение 1937 года компания-подрядчик завершила разработку проекта и построила ходовой прототип перспективного танка. Он имел полноценное шасси с полным набором бронирования, но вместо башни нес деревянный агрегат требуемой формы с макетами вооружения. В таком виде производилась проверка подвижности и проходимости машины. Испытать оружие и установить особенности его взаимодействия с остальными частями машины планировалось в ходе следующих проверок. Первый прототип получил собственное обозначение A17E1. Вторая машина с полным набором оборудования должна была называться A17E2.Именно во время испытаний военным и конструкторам пришлось столкнуться с проблемой классификации перспективной бронемашины. Расчетная боевая масса и противопульное бронирование требовали отнести танк PR / A17 к категории легких. Одновременно с этим проект предлагал использование 40-мм пушки и достаточно мощного двигателя, что переводило его в категорию крейсерских. В итоге эта проблема была разрешена путем расширения существующей классификации бронетехники. В ней появился новый класс танков – легкие крейсерские. Единственным представителем этого класса, однако, в течение некоторого времени был A17.В ходе испытаний первого опытного образца A17E1 были выявлены некоторые недостатки существующей конструкции. Они были учтены в обновленной версии проекта, по которой строился второй опытный A17E2. По результатам проверки улучшенного прототипа было решено отказаться от дальнейшего строительства опытных машин. Таким образом, второй танк стал эталоном для серийной техники. Такая бронемашина была принята на вооружение под обозначением Light Cruiser Tank Mk VII. Соответствующий приказ был подписан в июне 1938 года. В 1941 году новая бронемашина получила собственное имя Tetrarch.Изначально задачей проекта A17 было создание легкого танка, по своим основным характеристикам превосходящего существующую технику этого класса. Одним из способов обеспечения требуемого превосходства стала разработка нового броневого корпуса с повышенным уровнем защиты. Было предложено использовать лобовую и бортовую броню толщиной 14 мм. Корму следовало выполнять из 10-мм листов, а крыша корпуса имела толщину 7 мм. Максимальная толщина деталей башни составляла 16 мм. Листы собирались в единую конструкцию при помощи заклепок. Корпус строился по классической компоновке с передним отделением управления, центральным боевым отделением и кормовым моторным отсеком.Корпус танка «Тетрарх» получил лобовую часть узнаваемой формы. В ее составе имелся нижний лист, расположенный под незначительным наклоном вперед, над которым располагалась наклонная верхняя деталь. Последняя соединялась с передней стенкой подбашенной коробки. Кроме того, на ней располагалась рубка механика-водителя, размещенная по центру. Подбашенная коробка имела вертикальные борта. Позади нее находилась наклонная крыша моторного отсека. Кормовой лист корпуса был завален назад. Сбоку к корпусу крепились надгусеничные полки, на которых также размещались ящики для перевозки различного имущества. На корме имелись крепления для цилиндрического топливного бака.Была использована башня, состоящая из нескольких бронелистов разной формы. Имелись прямоугольный лобовой лист с амбразурой для вооружения, расходящиеся скуловые листы и борта, образующие кормовую нишу уменьшенной ширины. Высота башни так же изменялась: центральная ее часть была выше других участков.В кормовом отсеке машины помещался бензиновый 12-цилиндровый двигатель Meadows MAT мощностью 165 л.с. Рядом с двигателем находилась механическая трансмиссия на основе пятискоростной коробки передач Meadows Туре 30. Трансмиссия обеспечивала выдачу крутящего момента на кормовое ведущее колесо.Конструкторами под руководством Л. Литтла была разработана оригинальная ходовая часть, позволявшая улучшить управляемость и маневренность танка. На каждом борту имелось по четыре катка крупного диаметра. Катки оснащались индивидуальной пружинной подвеской. Три передние пары катков оснащались резиновыми бандажами и выполняли функции опорных. Кормовая пара, в свою очередь, не имела резиновых частей и применялась в качестве ведущих колес. Поддерживающие ролики не использовались. Интереснейшим нововведением стала установка катков на шарнирах, позволявших им вращаться вокруг вертикальной оси. На катках помещалась мелкозвенчатая гусеница, состоявшая из 99 траков шириной 241 мм. Конструкция траков и их шарниров позволяла растянутой гусенице изгибаться в горизонтальной плоскости.Управляемые качающиеся катки при помощи системы тяг соединялись с основным органом управления в виде руля автомобильного типа. Для поворота механик-водитель мог вращать руль, в результате чего производилось изменение положения катков. Одновременно с этим гусеница выгибалась в нужную сторону, и танк входил в поворот без затормаживания одного из ведущих колес. При этом, однако, сохранялась и возможность поворота «по-танковому». При рулении катками танк показывал радиус поворота на уровне 28,5 м.В башне танка A17 разместили установку с 40-мм нарезной пушкой Ordnance QF 2-pounder и спаренным 7,92-мм пулеметом BESA. Наведение обоих образцов вооружения производилось при помощи единых приводов и с использованием телескопических прицелов. Боекомплект танка состоял из 50 снарядов калибра 40 мм и 2025 патронов для пулемета. В дальнейшем серийные танки получали крепления для установки второго пулемета. Эти устройства располагались на крыше башни и предназначались для защиты бронемашины от авиации противника. На бортах башни устанавливались два дымовых гранатомета.Использование 40-мм пушки позволило обеспечить превосходство перед существующими легкими танками. «Двухфунтовка» могла применять осколочно-фугасные и бронебойные снаряды нескольких типов. Начальная скорость снарядов разных типов находилась в пределах от 800 до 1100 м/с. При использовании бронебойных боеприпасов различных типов пушка могла пробить до 40 мм брони на дальности 1000 ярдов (914 м). Максимальная дальность эффективного огня ограничивалась 1 км.Экипаж нового легкого танка должен был состоять из трех человек. В переднем отсеке корпуса располагался механик-водитель. На его рабочем месте имелись набор рычагов и руль автомобильного типа. Попадать на свое место водитель должен был через люк, образовываемый откидными передней стенкой и крышей рубки. Лобовой лист рубки оснащался смотровым прибором. На марше следить за дорогой можно было через открытый люк, в бою – при закрытом люке, через имеющуюся оптику.Два других танкиста, командир-наводчик и заряжающий, находились в башне. Доступ в боевое отделение обеспечивался крупным прямоугольным люком в крыше башни, предназначенным для двух членов экипажа. Рабочие места командира и заряжающего оснащались некоторыми смотровыми приборами для слежения за местностью. Между собой танкисты общались с использованием переговорного устройства. Поддерживать связь с другими машинами и штабом предлагалось при помощи радиостанции модели «№9».Длина перспективного «легкого крейсерского» танка достигала 4,11 м, ширина – 2,31 м, высота – 2,12 м. Боевая масса – 7,6 т. Максимальная скорость танка на шоссе достигала 64 км/ч. На пересеченной местности бронемашина могла разогнаться до 45 км/ч. Запас хода по топливу определялся в 230 км.В ходе испытаний два танка-прототипа показали весьма высокую подвижность при хорошей управляемости и маневренности. Оригинальная конструкция ходовой части позволяла управлять поворотом двумя способами, что, в частности, позволяло маневрировать во всем диапазоне скоростей хода. Тем не менее, такая черта танка имела некоторые проблемы. Так, при передвижении по мягким грунтам могли возникать проблемы с управлением: грязь, забивавшаяся в ходовую часть, резко увеличивала усилия на руле. Какие-либо средства уменьшения нагрузки на водителя не использовались.Танк Mk VII был принят на вооружение в середине 1938 года. Через несколько недель армия заказала строительство и поставку 70 серийных танков. Позже, через несколько месяцев объем заказа был доведен до 120 машин. В связи с имеющейся нагрузкой на предприятия оборонной промышленности серийное производство «Тетрархов» планировалось начать только в середине 1940 года. Вскоре планы по серийному выпуску техники вновь пересмотрели. Количество требуемых танков сократили до 100, а затем увеличили до 220. При этом, однако, все споры о количестве требуемых машин завершились до старта серийного производства.Изначально предполагалось, что танки нового типа будут использоваться в качестве бронированных разведывательных машин. После начала Второй мировой войны британская армия пересмотрела планы на применение такой техники. Теперь предполагалось оценить потенциал легких танков с «двухфунтовками» в деле борьбы с бронетехникой нацистской Германии. Попытки найти боевой машине новую роль на поле боя привели к очередной задержке серийного производства. Чуть позже на сроках запуска выпуска танков негативно сказались немецкие авиаудары.[/center]Только в 1941 году удалось передать заказчику первую партию серийных танков Mk VII Tetrarch. Их построил завод в г. Бирмингеме. Также к серийному выпуску такой техник планировалось привлечь некоторые другие предприятия, но они уже были загружены иными заказами с более высоким приоритетом. Многочисленные проблемы и невысокий приоритет программы привели к тому, что за все время производства было построено не более 177-180 танков. Более того, существуют и иные оценки, согласно которым войска получили только сотню машин. Последняя партия была построена в начале 1942 года и через несколько месяцев отправилась в армию. После этого выпуск «Тетрархов» был остановлен и более не возобновлялся.Несколько машин вместо штатной 40-мм пушки получили орудия калибра 76,2 мм. В боевом отделении монтировались короткоствольные гаубицы, которые планировалось применять для огневой поддержки пехоты. Такая модификация танка получила название Tetrarch 1 CS (Close Support – «Непосредственная поддержка»). В связи с недостаточными темпами строительства бронетехники базовой модификации удалось изготовить и передать войскам не более 10-15 гаубичных самоходок.В середине 1940 года британское командование приказало начать формирование воздушно-десантных частей, необходимых для участия в будущей высадке в континентальной Европе. В качестве одного из главных средств огневой поддержки десантников было предложено использовать легкие танки Mk VII. Для доставки этой техники к месту боев компанией General Aircraft был создан десантный планер Hamilcar. Летательный аппарат длиной 20,7 м с крылом размахом 33,5 м мог брать на борт до 7 т груза. При таких характеристиках планер мог брать на борт солдат с оружием или различную технику легкого класса.Первой боевой операцией танков Mk VII в составе британской армии стала операция Ironclad, проведенная в мае 1941 года. Целью операции был захват Мадагаскара, в то время контролировавшегося Францией, которая, в свою очередь, была оккупирована Германией. В составе десанта имелось несколько десятков танков, в том числе 12 машин Mk VII. Из-за недостаточно мощного бронирования и наличия у противника 75-мм орудий несколько танков всех типов были подбиты или уничтожены. К моменту окончания операции британской группировке удалось сохранить лишь три «Тетрарха». Эта техника оставалась на Мадагаскаре до 1943 года, после чего была переброшена в Бирму.В течение 1942-44 годов подразделения, имеющие на вооружении легкие крейсерские танки Mk VII, участвовали в различных учебно-тренировочных мероприятиях, однако не привлекались к реальным операциям. К примеру, британским десантникам на танках Tetrarch не удалось поучаствовать в десанте на Сицилию и в последующем освобождении Италии. Впервые танки с планерами смогли отправиться в бой только в ходе высадки десанта в Нормандии.6 июня 1944 года значительная часть имеющихся легких танков была погружена на десантные планеры и отправлена на французское побережье. Множество «Тетрархов» с экипажами успешно достигло своей цели, однако не обошлось без потерь и иных проблем. Так, один из танков сорвался с креплений планера и буквально выкатился за борт. Также возникали иные проблемы с креплениями: тросы запутывались в ходовой части, из-за чего бойцам приходилось терять время на их распутывание или искать инструмент для резки. В ходе посадки произошло столкновение двух планеров с разрушением танков. Одна из бронемашин при выгрузке перевернулась и не могла участвовать в боях. После решения всех возникших проблем экипажи оставшихся в боеспособном состоянии танков смогли приступить к выполнению боевых задач. Основная задача группировки легких крейсерских бронемашин заключалась в ведении разведки в интересах других бронетанковых частей.С целью некоторого повышения боевых качеств с 1944 года легкие танки стали получать устройство Littlejohn. Специальная насадка на штатный ствол пушки позволяла повысить начальную скорость снаряда и улучшить бронепробиваемость. Тем не менее, эффект от применения этого устройства был ограниченным: скорость боеприпаса достаточно быстро падала до штатных значений. Несмотря на ограниченный рост характеристик, устройства Littlejohn были установлены почти на все имевшиеся в войсках танки с 40-мм пушками.В течение нескольких следующих месяцев британская армия продолжала использовать легкие танки в качестве мобильных средств ведения разведки. Характеристики танков Mk VII уже не позволяли участвовать в открытых столкновениях с большей частью бронетехники противника, из-за чего их приходилось использовать на вторых ролях. В октябре 1944 года вышел приказ о преобразовании нескольких воздушно-десантных частей с одновременным проведением перевооружения. Имеющиеся в наличии танки Mk VII Tetrarch следовало отправить в Великобританию, а их место в войсках занимали новые американские машины M22 Locust. На этом боевая служба «Тетрархов» завершилась.Одновременно с «тыловой» и боевой эксплуатацией танков Tetrarch компанией Vickers-Armstrong и смежными предприятиями проводились работы по модернизации этой техники, а также по созданию перспективных образцов на базе имеющегося шасси. Первой и самой успешной попыткой усовершенствовать существующую технику стал проект Mk VIII Harry Hopkins. C использованием идей и решений, а также готовых узлов и агрегатов был создан новый легкий танк с немного более высокими характеристиками. Эта машина даже производилась небольшой серией.Танки «Тетрарх» в 1941 году использовались в качестве испытательной платформы для проверки системы Duplex Drive. На герметизированный корпус устанавливался специальный подъемный экран, увеличивающий плавучесть машины. Кроме того, использовалась дополнительная колонка с гребным винтом и системой отбора мощности от штатного двигателя. В такой конфигурации танк получал возможность самостоятельного пересечения водных преград вплавь. Впоследствии комплектами Duplex Drive оснащались танки нескольких моделей. В ходе боевых действий такие системы использовались танками M4 Sherman.В 1948 году шасси легкого танка было использовано в качестве основы для гусеничного трактора VR 180 Vigor. Шасси получило новый легкий корпус обтекаемой формы. Также изменилось размещение органов управления. Для повышения основных характеристик трактор предлагалось оснащать гусеницей увеличенной ширины. Трактор пошел в серию, но производился только небольшими партиями. В 1952 году выпуск такой техники был свернут в связи с отсутствием новых заказов.После возвращения из Европы в Великобританию легкие разведывательные танки оставались на вооружении в течение нескольких следующих лет. Танки Mk VII и более новая техника аналогичного назначения, в первую очередь зарубежного производства, находилась в эксплуатации до конца сороковых годов. Танки использовались в различных учениях и продолжали рассматриваться в качестве возможного средства ведения разведки в условиях гипотетического конфликта. Тем не менее, в 1949 году было принято решение об отказе от подобной техники. Все остававшиеся в войсках Mk VII Tetrarch и M22 Locust были списаны по причине окончательного морального устаревания.По разным данным, по состоянию на момент выхода приказа о снятии с вооружения британская армия имела не более нескольких десятков «Тетрархов». Прочие танки были уничтожены во время боев, а также списаны из-за невозможности ремонта либо в связи с выработкой ресурса. Большая часть сохранявшихся в войсках танков отправилась на разборку. Тем не менее, нескольким единицам такой техники удалось избежать утилизации. Сейчас сохранившиеся танки являются экспонатами музеев и частных коллекций в разных странах. Один из «Тетрархов» хранится в российском музее бронетанковой техники в г. Кубинка.Проект легкого крейсерского танка A17 / Mk VII Tetrarch был разработан в инициативном порядке и без соответствующего требования со стороны военного ведомства, однако смог заинтересовать армейское командование. Интерес к машине оказался настолько велик, что военные даже доработали существующую классификацию техники, вписав в нее новый образец. Однако ряд специфических проблем производственного и административного характера привел к тому, что в общей сложности удалось построить не более двух сотен серийных танков. Малое количество не позволяло «Тетрархам» оказывать заметное влияние на ход боевых действий. Кроме того, они слишком поздно получили возможность принять участие в реальных боях. Как следствие, многообещающий проект, по меркам конца тридцатых годов являвшийся настоящим прорывом, дал весьма скромные результаты.