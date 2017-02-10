Гиви/Толстых. Кто, как и зачем?

Итак, в ДНР погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви. Новостные агентства просто завалены комментариями по этому поводу. В зависимости от желания, от направленности издания, читатель может принять приемлемую лично для него точку зрения. От работы супер подготовленной украинской ДРГ до предательства кого-то из ближайшего окружения Гиви и (как сегодня без этого) российского следа.Желающие могут увидеть даже видео съемку с места происшествия. Выгоревший штаб. Тело, возможно, полковника Толстых, под брезентом. Выбитые окна. Полное разрушение. Добавим к этому комментарии полковника Эдуарда Басурина и пресс-секретаря Александра Захарченко Алены Алексеевой и получим достаточно удобоваримую для обывателя схему проведения теракта.Мы, как уже не раз было, попробовали разобраться в случившемся. Тем более, что нам в этом помогали сразу два человека из Донецка, бывшие, так скажем, совсем рядом с местом происшествия.Раннее утро. Макеевка, кабинет командира батальона. Командир на месте. Охрана расслабилась. Самая сложная часть пути закончена. Уж где-где, а в расположении опасность минимальна. И вдруг... Дальше идут версии.Официальная версия.С большого расстояния по конкретному окну был выпущен снаряд термобарического гранатомета "Шмель". Красиво? И красиво, и похоже. Только любой специалист эту версию, как минимум, подвергнет сомнению."Шмель" - оружие действительно страшное. По огневому воздействию примерно равное артиллерийскому снаряду 152-миллиметровых орудий. Площадь поражения тоже впечатляет. 80 квадратных метров выжженной земли или выжженного помещения... Да и стены и прочие ограждения для такого оружия не проблема.Почему у нас возникли сомнения в такой красивой версии? Давайте подумаем вместе. Наши донецкие друзья вообще подвергли ее сомнению, и, так как они люди тоже напрочь боевые, к их доводам стоит прислушаться.Как любой гранатомет, "Шмель" имеет достаточно сложную траекторию полета. Да и большой калибр (93 мм) не способствует точности поражения цели. Выстрел же должен быть произведен именно с небольшого расстояния. В других вариантах слишком много случайностей.Если внимательно посмотреть на фото места, где находится штаб ОШБ «Сомали», то возникают сомнения в том, что выстрел мог быть произведен с близкого расстояния. Площадка перед зданием ОШБ – место неплохо просматриваемое. И даже в утренние часы, если кто-то смог просто подойти на 100-150 метров и произвести ОДИН точный выстрел – это говорит о двух вещах.Первое – охраны не было вообще, второе – это не «Шмель». А говорят, там все было под камерами видеонаблюдения…То, что в ДНР как обычно, тщательно скрывают все, что относится к подобным случаям и дает повод для размышлений. Как о предательстве в среде своих, так и о работе некоего супер специалиста.Если же предположить, что такой специалист все-таки был, возникает вопрос: один или с группой прикрытия? Группа прикрытия нужна. Причем такая, которая не вызывала бы вопросов со стороны бойцов "Сомали". И потому, что утро, и потому, что «Сомали».Мы не отметаем возможность появления одного человека с тубусом «Шмеля» утром возле здания «Сомали». Однако хотим подчеркнуть, что это задача по плечу далеко не каждому умелому пользователю гранатомета.Здесь все: и время, и место, и умение засадить гранату в окно с первой попытки.Версия №2. ПТУР.Эту версию озвучили наши донецкие корреспонденты, и которая тоже имеет право на жизнь.Действительно, ПТУР вполне способен упростить задачу стрелкам. Плюсами является большая дальность стрельбы и возможность управления ракетой. Соответственно, большая точность.Минусом является некоторая громоздкость комплекса, требующая более тщательного выбора места. Однако, буквально в полутора километрах есть парк, откуда по мнению наших донецких друзей вполне можно произвести такой выстрел.Вопрос только в наличие корректировщика-наблюдателя в непосредственной близости от здания. Но, если действительно работала группа (к чему мы склоняемся) а не псих-одиночка со «Шмелем», то тут тоже как бы нет проблем.И выбор, как говорится, есть. Нет точных данных о том, может ли стрелять термобарическим зарядом «Стугна» или «Шершень» (напомним, что он совместного украинско-беларусского производства), но «Метис» может.Версия №3. Закладка.Это целиком наша версия, основанная на том, что никакого выстрела в окно не происходило. А заряд был заложен непосредственно в здании. По имеющимся у нас данным (а донецкие подтвердили), что с охраной в «Сомали» все было не так строго, как в «Спарте». Если уж быть совсем категоричными – покойный Гиви вообще относился к безопасности так себе, и об излишней браваде говорили многие и до нас.В здании был заложен управляемый извне заряд. Основой, по нашему мнению, могла стать БЧ от ТБГ-7В («Танин») к старому доброму РПГ-7. Головная часть «Танина» с блоком управления – объект для небольшой спортивной сумки. А дел этот заряд может наворотить сопоставимо со 120-мм снарядом.Можно ли было организовать такое в здании «Сомали»? Почему нет? Для Моторолы же организовали… А там тоже была и охрана, и видеонаблюдение…Самый простой вариант. Занесли сумку/коробку. И не надо наблюдателей, корректировщиков, расчетов. Достаточно одного человека с пультом управления на улице или в соседнем здании. 6 часов утра. Что первым делом сделает Гиви, зайдя в свой кабинет? Правильно, включит свет. Далее нажатие кнопки и все…И не надо ни суперспецов, ни комплексов ПТУР. Нужен просто человек, который сможет занести сумку в здание. Типа уборщицы или сантехника. И разгильдяйство охраны. Дешево и сердито.После работы пожарных по фото и видео сложно судить, но все-таки больше похоже на работу фугаса. Который можно изготовить из любого компьютера и пары килограмм пластида.Вот такие версии.Теперь плавно переходим к тому, кому это выгодно.Кто-нибудь слышал о политических амбициях Толстых? О его желании занять крупный пост в военной или политической иерархии ДНР? Кто-нибудь слышал о "коммерческой" деятельности Толстых? Никто.Но, нет ни одного человека, который бы не слышал о "Сомали", о боях в Донецком аэропорту, о Гиви-солдате и командире. Михаил Толстых не политическая фигура. Это скорее медийная личность. Некий образ борца за свободу народа. За народную республику. И достаточно хорошего бойца. Гиви и Моторола… Моторола и Гиви… Самые известные бойцы ДНР.Были.Так кому в первую очередь выгодна смерть Толстых, учитывая то, что Михаил вообще никуда не рвался, кроме, может быть, похода на Киев?Захарченко отметаем. Да, Толстых получал от него регулярно за свои выкрики в интернете, что «по пути на Киев всех зароем». Гиви мешал Захарченко, но не до такой степени. Да, проходила информация, что Гиви вообще хотели отправить в отставку за интернет-творчество, но все затихло.И все люди не слишком хорошо понимающие и думающие, в первую очередь бросятся на Захарченко. Да, Захар дал в свое время достаточно поводов, чтобы можно было так думать.Но, по нашему общему мнению, не в этот раз. Гиви реально был последним из «славянской» плеяды. Последний символ. Стоит ли куча обвинений, которые посыплются так или иначе в адрес Захарченко того? Возмущение? Недоверие?О «российском следе» говорить не станем. Просто потому, что вставать на один уровень с идиотами из «Фонтанки» или «Ди Вельт» не хочется. В классе проиграем заведомо.А вот за украинскую сторону поговорим.Киеву необходима перемога. Необходима "громкая" акция для проведения очередной пиар-компании на Украине. Украинские власти всячески пытаются привлечь внимание к своей стране. Я уже говорил о «продаже войны» на Запад.И как воздух необходимо хотя бы минимальное оправдание всех затрат. Особенно в свете очередного пинка, полученного на Светлодарской дуге. Десятки смертей, а их было больше сотни, надо хоть как-то замолчать. И удачно проведенная спецоперация – это весьма вовремя и полезно. Хоть какая-то, да перемога.И возможности у ВСУ и СБУ есть. И помощники на стороне ДНР. Как бы ни было неприятно это признавать, но это так.В любом случае, погиб последний из командиров «старого времени», герой многих репортажей и очерков. Можно сказать, что ушла в небытие целая плеяда лидеров Новороссии, которые были и лидерами, и командирами, и медийными личностями.Остались теперь только командиры частей. Которые уже не спешат в интернет с громкими заявлениями и выкриками в сторону противника. Хорошо это, или нет? Конечно, известный ролик с Гиви и Моторолой, где мат на матюке, он прекрасно показывал, что боевой дух есть и украм не поздоровится.Но ополчение все больше становится настоящей армией, и, видимо, у сегодняшних командиров есть чем забить голову, кроме освещения своей деятельности в интернете. Например, заботой о том, чтобы их бойцы не рванули сломя голову при виде двух вражеских БМП, как это было под Александровкой.В этом тоже есть суть.Нам, конечно, очень жаль, что так уходят те лидеры, которые пришли в то страшное для республик время. Они стали частью истории, нам остается теперь только наблюдать, насколько она будет к ним благосклонна.А действительность в ДНР такова, что осталось всего два человека, которых можно так или иначе отнести к событиям 2014-2015 годов. Захарченко и Ходаковский. Но бывшего во всех отношениях Ходаковского мы в качестве мишени даже не рассматриваем. Он как есть, бывший. Бывший командир «Востока», бывший председатель Совбеза, бывший депутат…Ходаковский, как есть, председатель некоммерческого объединения, Украине не страшен и не интересен. Время покажет, но будет очень странно, если вдруг и на него объявят охоту.И остался Захарченко…Вообще, конечно, комбаты если и должны погибать, то не так. Не от хорошо подготовленных терактов и неумения организовать внутреннюю службу, то есть, охрану. Гибель комбата на позиции – это вещь неприятная, но на позициях комбаты так и не погибают.То, что произошло с Гиви и Моторолой – результат закономерный. Когда полевой командир перестает быть полевым командиром и становится медийной личностью, он поневоле будет более выгодной мишенью для подобных терактов. «Выхлоп» больше.То, что мы сегодня фактически не знаем, кто командует частями и подразделениями в армии ДНР есть результат взросления и профессионализма. Это хорошо. Значит, командиры заняты иными делами, чем пиар в интернете. По крайней мере, хочется так думать, по образу и подобию нашей армии.Полковнику ДНР Толстых земля пухом и вечная память. Как человеку, который сделал во имя светлой идеи все, что мог, и как мог.Не нам судить, нам помнить.