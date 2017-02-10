Гиви/Толстых. Кто, как и зачем?
Итак, в ДНР погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, более известный под позывным Гиви. Новостные агентства просто завалены комментариями по этому поводу. В зависимости от желания, от направленности издания, читатель может принять приемлемую лично для него точку зрения. От работы супер подготовленной украинской ДРГ до предательства кого-то из ближайшего окружения Гиви и (как сегодня без этого) российского следа.
Желающие могут увидеть даже видео съемку с места происшествия. Выгоревший штаб. Тело, возможно, полковника Толстых, под брезентом. Выбитые окна. Полное разрушение. Добавим к этому комментарии полковника Эдуарда Басурина и пресс-секретаря Александра Захарченко Алены Алексеевой и получим достаточно удобоваримую для обывателя схему проведения теракта.
Мы, как уже не раз было, попробовали разобраться в случившемся. Тем более, что нам в этом помогали сразу два человека из Донецка, бывшие, так скажем, совсем рядом с местом происшествия.
Раннее утро. Макеевка, кабинет командира батальона. Командир на месте. Охрана расслабилась. Самая сложная часть пути закончена. Уж где-где, а в расположении опасность минимальна. И вдруг... Дальше идут версии.
Официальная версия.
С большого расстояния по конкретному окну был выпущен снаряд термобарического гранатомета "Шмель". Красиво? И красиво, и похоже. Только любой специалист эту версию, как минимум, подвергнет сомнению.
"Шмель" - оружие действительно страшное. По огневому воздействию примерно равное артиллерийскому снаряду 152-миллиметровых орудий. Площадь поражения тоже впечатляет. 80 квадратных метров выжженной земли или выжженного помещения... Да и стены и прочие ограждения для такого оружия не проблема.
Почему у нас возникли сомнения в такой красивой версии? Давайте подумаем вместе. Наши донецкие друзья вообще подвергли ее сомнению, и, так как они люди тоже напрочь боевые, к их доводам стоит прислушаться.
Как любой гранатомет, "Шмель" имеет достаточно сложную траекторию полета. Да и большой калибр (93 мм) не способствует точности поражения цели. Выстрел же должен быть произведен именно с небольшого расстояния. В других вариантах слишком много случайностей.
Если внимательно посмотреть на фото места, где находится штаб ОШБ «Сомали», то возникают сомнения в том, что выстрел мог быть произведен с близкого расстояния. Площадка перед зданием ОШБ – место неплохо просматриваемое. И даже в утренние часы, если кто-то смог просто подойти на 100-150 метров и произвести ОДИН точный выстрел – это говорит о двух вещах.
Первое – охраны не было вообще, второе – это не «Шмель». А говорят, там все было под камерами видеонаблюдения…
То, что в ДНР как обычно, тщательно скрывают все, что относится к подобным случаям и дает повод для размышлений. Как о предательстве в среде своих, так и о работе некоего супер специалиста.
Если же предположить, что такой специалист все-таки был, возникает вопрос: один или с группой прикрытия? Группа прикрытия нужна. Причем такая, которая не вызывала бы вопросов со стороны бойцов "Сомали". И потому, что утро, и потому, что «Сомали».
Мы не отметаем возможность появления одного человека с тубусом «Шмеля» утром возле здания «Сомали». Однако хотим подчеркнуть, что это задача по плечу далеко не каждому умелому пользователю гранатомета.
Здесь все: и время, и место, и умение засадить гранату в окно с первой попытки.
Версия №2. ПТУР.
Эту версию озвучили наши донецкие корреспонденты, и которая тоже имеет право на жизнь.
Действительно, ПТУР вполне способен упростить задачу стрелкам. Плюсами является большая дальность стрельбы и возможность управления ракетой. Соответственно, большая точность.
Минусом является некоторая громоздкость комплекса, требующая более тщательного выбора места. Однако, буквально в полутора километрах есть парк, откуда по мнению наших донецких друзей вполне можно произвести такой выстрел.
Вопрос только в наличие корректировщика-наблюдателя в непосредственной близости от здания. Но, если действительно работала группа (к чему мы склоняемся) а не псих-одиночка со «Шмелем», то тут тоже как бы нет проблем.
И выбор, как говорится, есть. Нет точных данных о том, может ли стрелять термобарическим зарядом «Стугна» или «Шершень» (напомним, что он совместного украинско-беларусского производства), но «Метис» может.
Версия №3. Закладка.
Это целиком наша версия, основанная на том, что никакого выстрела в окно не происходило. А заряд был заложен непосредственно в здании. По имеющимся у нас данным (а донецкие подтвердили), что с охраной в «Сомали» все было не так строго, как в «Спарте». Если уж быть совсем категоричными – покойный Гиви вообще относился к безопасности так себе, и об излишней браваде говорили многие и до нас.
В здании был заложен управляемый извне заряд. Основой, по нашему мнению, могла стать БЧ от ТБГ-7В («Танин») к старому доброму РПГ-7. Головная часть «Танина» с блоком управления – объект для небольшой спортивной сумки. А дел этот заряд может наворотить сопоставимо со 120-мм снарядом.
Можно ли было организовать такое в здании «Сомали»? Почему нет? Для Моторолы же организовали… А там тоже была и охрана, и видеонаблюдение…
Самый простой вариант. Занесли сумку/коробку. И не надо наблюдателей, корректировщиков, расчетов. Достаточно одного человека с пультом управления на улице или в соседнем здании. 6 часов утра. Что первым делом сделает Гиви, зайдя в свой кабинет? Правильно, включит свет. Далее нажатие кнопки и все…
И не надо ни суперспецов, ни комплексов ПТУР. Нужен просто человек, который сможет занести сумку в здание. Типа уборщицы или сантехника. И разгильдяйство охраны. Дешево и сердито.
После работы пожарных по фото и видео сложно судить, но все-таки больше похоже на работу фугаса. Который можно изготовить из любого компьютера и пары килограмм пластида.
Вот такие версии.
Теперь плавно переходим к тому, кому это выгодно.
Кто-нибудь слышал о политических амбициях Толстых? О его желании занять крупный пост в военной или политической иерархии ДНР? Кто-нибудь слышал о "коммерческой" деятельности Толстых? Никто.
Но, нет ни одного человека, который бы не слышал о "Сомали", о боях в Донецком аэропорту, о Гиви-солдате и командире. Михаил Толстых не политическая фигура. Это скорее медийная личность. Некий образ борца за свободу народа. За народную республику. И достаточно хорошего бойца. Гиви и Моторола… Моторола и Гиви… Самые известные бойцы ДНР.
Были.
Так кому в первую очередь выгодна смерть Толстых, учитывая то, что Михаил вообще никуда не рвался, кроме, может быть, похода на Киев?
Захарченко отметаем. Да, Толстых получал от него регулярно за свои выкрики в интернете, что «по пути на Киев всех зароем». Гиви мешал Захарченко, но не до такой степени. Да, проходила информация, что Гиви вообще хотели отправить в отставку за интернет-творчество, но все затихло.
И все люди не слишком хорошо понимающие и думающие, в первую очередь бросятся на Захарченко. Да, Захар дал в свое время достаточно поводов, чтобы можно было так думать.
Но, по нашему общему мнению, не в этот раз. Гиви реально был последним из «славянской» плеяды. Последний символ. Стоит ли куча обвинений, которые посыплются так или иначе в адрес Захарченко того? Возмущение? Недоверие?
О «российском следе» говорить не станем. Просто потому, что вставать на один уровень с идиотами из «Фонтанки» или «Ди Вельт» не хочется. В классе проиграем заведомо.
А вот за украинскую сторону поговорим.
Киеву необходима перемога. Необходима "громкая" акция для проведения очередной пиар-компании на Украине. Украинские власти всячески пытаются привлечь внимание к своей стране. Я уже говорил о «продаже войны» на Запад.
И как воздух необходимо хотя бы минимальное оправдание всех затрат. Особенно в свете очередного пинка, полученного на Светлодарской дуге. Десятки смертей, а их было больше сотни, надо хоть как-то замолчать. И удачно проведенная спецоперация – это весьма вовремя и полезно. Хоть какая-то, да перемога.
И возможности у ВСУ и СБУ есть. И помощники на стороне ДНР. Как бы ни было неприятно это признавать, но это так.
В любом случае, погиб последний из командиров «старого времени», герой многих репортажей и очерков. Можно сказать, что ушла в небытие целая плеяда лидеров Новороссии, которые были и лидерами, и командирами, и медийными личностями.
Остались теперь только командиры частей. Которые уже не спешат в интернет с громкими заявлениями и выкриками в сторону противника. Хорошо это, или нет? Конечно, известный ролик с Гиви и Моторолой, где мат на матюке, он прекрасно показывал, что боевой дух есть и украм не поздоровится.
Но ополчение все больше становится настоящей армией, и, видимо, у сегодняшних командиров есть чем забить голову, кроме освещения своей деятельности в интернете. Например, заботой о том, чтобы их бойцы не рванули сломя голову при виде двух вражеских БМП, как это было под Александровкой.
В этом тоже есть суть.
Нам, конечно, очень жаль, что так уходят те лидеры, которые пришли в то страшное для республик время. Они стали частью истории, нам остается теперь только наблюдать, насколько она будет к ним благосклонна.
А действительность в ДНР такова, что осталось всего два человека, которых можно так или иначе отнести к событиям 2014-2015 годов. Захарченко и Ходаковский. Но бывшего во всех отношениях Ходаковского мы в качестве мишени даже не рассматриваем. Он как есть, бывший. Бывший командир «Востока», бывший председатель Совбеза, бывший депутат…
Ходаковский, как есть, председатель некоммерческого объединения, Украине не страшен и не интересен. Время покажет, но будет очень странно, если вдруг и на него объявят охоту.
И остался Захарченко…
Вообще, конечно, комбаты если и должны погибать, то не так. Не от хорошо подготовленных терактов и неумения организовать внутреннюю службу, то есть, охрану. Гибель комбата на позиции – это вещь неприятная, но на позициях комбаты так и не погибают.
То, что произошло с Гиви и Моторолой – результат закономерный. Когда полевой командир перестает быть полевым командиром и становится медийной личностью, он поневоле будет более выгодной мишенью для подобных терактов. «Выхлоп» больше.
То, что мы сегодня фактически не знаем, кто командует частями и подразделениями в армии ДНР есть результат взросления и профессионализма. Это хорошо. Значит, командиры заняты иными делами, чем пиар в интернете. По крайней мере, хочется так думать, по образу и подобию нашей армии.
Полковнику ДНР Толстых земля пухом и вечная память. Как человеку, который сделал во имя светлой идеи все, что мог, и как мог.
Не нам судить, нам помнить.
Автор: Роман Скоморохов, Александр Ставер