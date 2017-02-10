Народный герой Василий Чапаев

130 лет назад, 9 февраля 1187 года, родился будущий герой Гражданской войны, народный полководец Василий Иванович Чапаев. Василий Чапаев геройски воевал в годы Первой мировой войны и в годы Гражданской войны стал легендарной фигурой, самоучкой, который выдвинулся на высокие командные посты за счет собственных способностей при отсутствии специального военного образования. Он стал настоящей легендой, когда не только официальные мифы, но и художественный вымысел прочно заслонили реальную историческую фигуру.Чапаев родился 28 января (9 февраля) 1887 года в деревне Будайка в Чувашии. Предки Чапаевых жили здесь с давних времен. Он был шестым ребенком в бедной русской крестьянской семье. Ребенок был слабым, недоношенным, но бабушка его выходила. Отец его Иван Степанович по профессии был плотником, имел небольшой земельный надел, но своего хлеба никогда не хватало, и потому он подрабатывал извозчиком в Чебоксарах. Дед, Степан Гаврилович в документах писался Гавриловым. И фамилия Чапаев пошла от прозвища – «чапай, чепай, цепай» («бери»).В поисках лучшей доли семья Чапаевых переселилась в село Балаково Николаевского уезда Самарской губернии. С детства Василий много трудился, работал половым в чайной, помощником шарманщика, купца, помогал отцу в плотницком деле. Иван Степанович определил сына в местную церковно-приходскую школу, покровителем которой был его зажиточный двоюродный брат. В семье Чапаевых уже были священники, и родители хотели, чтобы и Василий стал священнослужителем, но жизнь распорядилась иначе. В церковной школе Василий научился писать и читать по слогам. Однажды он был наказан за провинность – Василия посадили в холодный зимний карцер в одном белье. Поняв через час, что замерзает, ребенок выбил окно и спрыгнул с высоты третьего этажа, сломав себе руки и ноги. Так закончилась учеба Чапаева.Осенью 1908 года Василий был призван на службу в армию и направлен в Киев. Но уже весной следующего года, видимо, по болезни, Чапаева уволили из армии в запас и перевели в ратники ополчения первого разряда. До Первой мировой войны работал плотником. В 1909 году Василий Иванович обвенчался с Пелагеей Никаноровной Метлиной, дочерью священника. Вместе они прожили 6 лет, у них родилось трое детей. C 1912 по 1914 год Чапаев с семьёй жил в городе Мелекесс (ныне Димитровград Ульяновской области).Стоит отметить, что семейная жизнь у Василия Ивановича не сложилась. Пелагея, когда Василий ушёл на фронт, ушла вместе с детьми к соседу. В начале 1917 года Чапаев заехал в родные места и намеревался развестись с Пелагеей, но удовлетворился тем, что забрал у неё детей и вернул их в дом родителей. Вскоре после этого он сошёлся с Пелагеей Камишкерцевой, вдовой Петра Камишкерцева, друга Чапаева, умершего от раны во время боёв в Карпатах (Чапаев и Камишкерцев пообещали друг другу, что если кого-то из двоих убьют, оставшийся в живых позаботится о семье друга). Однако и Камишкерцева изменила Чапаеву. Это обстоятельство раскрылось незадолго до гибели Чапаева и нанесло ему сильный моральный удар. В последний год жизни у Чапаева также был роман с женой комиссара Фурманова, Анной (есть мнение, что именно она стала прообразом Анки-пулеметчицы), что привело к острому конфликту с Фурмановым. Фурманов строчил доносы на Чапаева, но позже в своих дневниках признался, что элементарно завидовал легендарному комдиву.С началом войны, 20 сентября 1914 года, Чапаев был призван на военную службу и направлен в 159-й запасной пехотный полк в город Аткарск. В январе 1915 он попал на фронт в составе 326-го Белгорайского пехотного полка 82-й пехотной дивизии из 9-й армии Юго-Западного фронта. Был ранен. В июле 1915 года закончил учебную команду, получил звание младшего унтер-офицера, а в октябре — старшего. Участвовал в Брусиловском прорыве. Войну закончил в чине фельдфебеля. Воевал хорошо, был несколько раз ранен и контужен, за проявленную храбрость был награждён Георгиевской медалью и солдатскими Георгиевскими крестами трёх степеней. Таким образом, Чапаев был из тех солдат и унтеров царской имперской армии, который прошли жесточайшую школу Первой мировой войны и вскоре стали ядром и Красной Армии.Фельдфебель Чапаев с женой Пелагеей Никаноровной, 1916Февральскую революцию встретил в госпитале в Саратове. 28 сентября 1917 года вступил в РСДРП(б). Был избран командиром 138-го пехотного запасного полка, стоявшего в Николаевске. 18 декабря уездным съездом Советов избран военным комиссаром Николаевского уезда. Организовал уездную Красную гвардию из 14 отрядов. Участвовал в походе против генерала Каледина (под Царицыном), затем весной 1918 года в походе Особой армии на Уральск. По его инициативе 25 мая принято решение о реорганизации отрядов Красной гвардии в два полка Красной армии: имени Степана Разина и имени Пугачева, объединённых в Пугачевскую бригаду под командованием Василия Чапаева. В дальнейшем участвовал в боях с чехословаками и Народной армией, у которых отбил Николаевск, переименованный в Пугачев.19 сентября 1918 года был назначен командиром 2-й Николаевской дивизии. В боях с белыми, казаками и интервентами-чехами Чапаев показал себя твердым командиром и отличным тактиком, умело оценивавшим обстановку и предлагавшим оптимальное решение, а также лично храбрым человеком, пользовавшимся авторитетом и любовью бойцов. В этот период Чапаев неоднократно лично водил войска в атаку. По оценке временно командующего 4-й советской армией бывшего Генштаба генерал-майора А. А. Балтийского, у Чапаева «отсутствие общего военного образования сказывается в технике управления войсками и отсутствии широты охватить военное дело. Полный инициативы, но пользуется ею неуравновешенно, вследствие отсутствия военного образования. Однако ясно обозначаются у т. Чапаева все данные, на почве которых, при соответствующем военном образовании, несомненно явится и техника, и обоснованный военный размах. Стремление получить военное образование, дабы выйти из состояния «военной темноты», а затем вновь стать в ряды боевого фронта. Можно быть уверенным, что природные дарования т. Чапаева в сочетании с военным образованием дадут яркие итоги».В ноябре 1918 г. Чапаев для повышения образования был командирован в только что созданную академию Генерального штаба РККА в Москву. В Академии пробыл до февраля 1919 г., затем самовольно бросил учебу и вернулся на фронт. «Учеба в академии – дело хорошее и очень важное, но обидно и жалко, что белогвардейцев колотят без нас», - сказал красный командир. Чапаев по поводу учёты отмечал: «Я про Ганнибала раньше не читал, но вижу, что он был опытным полководцем. Но я во многом не согласен с его действиями. Он совершал много ненужных перестроений на виду у противника и тем раскрывал ему свой план, медлил в своих действиях и не проявил настойчивости для окончательного разгрома неприятеля. У меня произошел случай, похожий на обстановку во время битвы при Каннах. Это было в августе, на реке Н. Мы пропустили до двух полков белых с артиллерией через мост на наш берег, дали им возможность вытянуться вдоль дороги, а затем открыли ураганный артиллерийский огонь по мосту и со всех сторон бросились в атаку. Ошеломленный противник не успел опомниться, как был окружен и почти полностью уничтожен. Остатки его бросились к разрушенному мосту и вынуждены были ринуться в реку, где в большинстве потонули. В наши руки попали 6 орудий, 40 пулеметов и 600 пленных. Этих успехов мы достигли, благодаря стремительности и неожиданности нашей атаки».Чапаев был назначен комиссаром внутренних дел Николаевского уезда. С мая 1919 года — комбриг Особой Александрово-Гайской бригады, с июня — 25-й стрелковой дивизии. Дивизия действовала против главных сил белых, участвовала в отражении весеннего наступления армий адмирала А. В. Колчака, участвовала в Бугурусланской, Белебейской и Уфимской операциях. Эти операции предрешили переход красными войсками Уральского хребта и поражение армии Колчака. В этих операциях дивизия Чапаева действовала на сообщения противника, осуществляла обходы. Маневренная тактика стала особенностью Чапаева и его дивизии. Даже белые командиры выделяли Чапаева и отмечали его организаторские способности. Крупным успехом стало форсирование реки Белой, приведшее к взятию Уфы 9 июня 1919 г. и дальнейшему отступлению белых войск. Тогда Чапаев, находившийся на передовой, был ранен в голову, но остался в строю. За боевые отличия был награжден высшей наградой Советской России - орденом Красного Знамени, а его дивизия отмечена почетным революционным Красным знаменем.Чапаев любил своих бойцов, и они платили ему тем же. Его дивизия считалась одной из лучших на Восточном фронте. Во многом он был именно народным вождем, при этом обладавшим настоящим полководческим даром, огромной энергией и инициативой, заражавшей окружающих. Василий Иванович был командиром, стремившимся постоянно учиться на практике, непосредственно в ходе боев, человеком простым и с хитрецой одновременно (это было качество настоящего представителя народа). Чапаев прекрасно знал район боевых действий, расположенный на удаленном от центра правом фланге Восточного фронта.После Уфимской операции дивизия Чапаева была вновь переброшена на фронт против уральских казаков. Действовать приходилось в степной местности, вдали от коммуникаций, при превосходстве казачества в коннице. Борьба здесь сопровождалась взаимным ожесточением, бескомпромиссностью противостояния. Василий Иванович Чапаев погиб 5 сентября 1919 года в результате глубокого рейда казачьего отряда полковника Н. Н. Бородина, увенчавшегося неожиданным нападением на находившийся в глубоком тылу г. Лбищенск, где находился штаб 25-й дивизии. Дивизия Чапаева, оторвавшаяся от тылов и понёсшая большие потери, в начале сентября расположилась на отдых в районе Лбищенска. Причём в самом Лбищенске располагались штаб дивизии, отдел снабжения, трибунал, ревком и другие дивизионные учреждения. Основные же силы дивизии были удалены от города. Командование белой Уральской армии решило предпринять рейд на Лбищенск. Вечером 31 августа отборный отряд под командованием полковника Николая Бородина вышел из посёлка Калёного. 4 сентября отряд Бородина скрытно подошёл к городу и спрятался в камышах в заводи Урала. Авиаразведка не доложила об этом Чапаеву, хотя е могла не обнаружить противника. Считается, что из-за того что летчики сочувствовали белым (после разгрома, они перешли на сторону белых).На рассвете 5 сентября казаки атаковали Лбищенск. Через несколько часов бой был закончен. Большая часть красноармейцев не была готова к атаке, запаниковала, была окружена и сдалась. Кончилось это бойней, всех пленных перебили – партиями по 100-200 человек на берегу Урала. Только небольшая часть смогла прорваться к реке. Среди них был и Василий Чапаев, который собрал небольшой отряд и организовал сопротивление. По свидетельству Генерального штаба полковника М. И. Изергина: «Дольше всех держался сам Чапаев с небольшим отрядом, с которым он укрылся в одном из домов на берегу Урала, откуда пришлось выживать его артиллерийским огнём».В ходе боя Чапаев был тяжело ранен в живот, его переправили на другой берег на плоту, По рассказу старшего сына Чапаева, Александра, два красноармейца-венгра положили раненого Чапаева на плот, сделанный из половинки ворот, и переправили через реку Урал. Но на том берегу оказалось, что Чапаев умер от потери крови. Красноармейцы закопали его тело руками в прибрежном песке и закидали камышами, чтобы могилу не нашли белые. Этот рассказ впоследствии был подтверждён одним из участников событий, который в 1962 году прислал из Венгрии письмо дочери Чапаева с подробным описанием смерти красного комдива. Проведённое белыми расследование также подтверждает эти данные. Со слов пленных красноармейцев «Чапаев, ведя на нас группу красноармейцев, был ранен в живот. Ранение оказалось тяжелым настолько, что он не мог после этого уже руководить боем и был на досках переправлен через Урал… он [Чапаев] уже на азиатской стороне р. Урал скончался от раны в живот». В ходе этого боя погиб и командир белых – полковник Николай Николаевич Бородин (он был посмертно произведён в чин генерал-майора).Есть и иные версии судьбы Чапаева. Благодаря Дмитрию Фурманову, который служил комиссаром в дивизии Чапаева и написал о нём роман «Чапаев» и особенно фильму «Чапаев», стала популярна версия гибели раненого Чапаева в волнах Урала. Эта версия возникла сразу после гибели Чапаева и явилась, собственно, плодом предположения, исходя из того, что на европейском берегу Чапаева видели, но на азиатский берег он не приплыл, и трупа его не нашли. Также есть версия, что Чапаева убили в плену.По одной из версий Чапаева устранили свои, как непослушного народного командира (в современных понятиях, «полевого командира»). У Чапаева был конфликт с Л. Троцким. По этой версии, летчики, которые должны были сообщить комдиву информацию о приближении белых, выполняли приказ высшего командования Красной Армии. Самостоятельность «красного полевого командира» раздражала Троцкого, он видел в Чапаеве анархиста, который может ослушаться приказа. Таким образом, возможно, что Троцкий и «заказал» Чапаева. Белые же выступили в качестве инструмента, не более. В ходе боя Чапаева просто застрелили. По схожей же схеме были устранены Троцким и другие красные командиры, которые не разбираясь в международных интригах, воевали за простой народ. Неделей раньше Чапаева был убит на Украине легендарный комдив Николай Щорс. А несколько лет спустя, в 1925 году, также при невыясненных обстоятельствах был застрелен и знаменитый Григорий Котовский. В этом же 1925 году на хирургическом столе убили Михаила Фрунзе, также по заказу команды Троцкого.В этот период в России шла жесткая схватка между революционерами-интернационалистами во главе с Троцким, которые планировали использовать и сжечь русскую цивилизацию в ходе «мировой революции» по заказу своих хозяев с Запада. И настоящими русскими коммунистами, в основном выходцами из простого народа, такими как Чапаев, Фрунзе и Сталин, которые поверили в «светлое будущее» и жизнь без социальных паразитов. Троцкий со своей командой методично уничтожали всех тех народных вожаков, которые могли восстать и повернуть штыки преданных им бойцов против предателей, если бы враги народа сдали страну Западу.Чапаев прожил короткую (погиб в 32 года), но яркую жизнь. В результате возникла легенда о красном комдиве. Стране нужен был герой, репутация которого не запятнана. Этот фильм люди смотрели десятки раз, повторить подвиг Чапаева мечтали все советские мальчишки. В дальнейшем Чапаев вошел в народный фольклор как герой множества популярных анекдотов. В этой мифологии образ Чапаева исказили до неузнаваемости. В частности, анекдотам он такой веселый, разухабистый человек, выпивоха. На самом деле Василий Иванович вообще не употреблял спиртное, любимым напитком был чай. Ординарец везде возил за ним самовар. Приехав на любое месторасположение, Чапаев сразу принимался за чаепитие и при этом обязательно приглашал местных. Так за ним утвердилась слава очень добродушного и гостеприимного человека. Ещё один момент. В фильме Чапаев - лихой конник, мчащийся на врага с шашкой наголо. На самом деле особой любви к лошадям Чапаев не испытывал. Предпочитал автомобиль. Получившая распространение легенда о том, что Чапаев воевал против знаменитого генерала В. О. Каппеля, также не соответствует действительности.