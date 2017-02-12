«Воевал, как все, просто немного везло.."

Алексей Семенович Смирнов родился в революционном 1917 году в деревне Пальцево Тверской губернии в бедной крестьянской семье, где было семеро детей. По национальности — карел. Член ВКП(б) с 1941 года. Прославился он не в победные 1943-1945 годы, а в первый период войны, в тяжелейших боях с люфтваффе, еще не потерявшими ударную мощь...23 июля 1942 года, вылетев в составе шестёрки для прикрытия войск в район Землянска, они встретили шесть Ю-88, прикрытых двумя звеньями Ме-109. Бомбардировщики уже готовились обрушить свой груз на позиции советских войск. Не теряя времени, Смирнов атаковал лидера и сбил его. Выполнив боевой разворот, он тут же, с короткой дистанции сразил один из истребителей прикрытия. Самолёт Смирнова также был подожжён в этом бою, он покинул его с парашютом и был подобран танкеткой 27-й танковой бригады. Танкисты ранее пленили немецкого лётчика со сбитого Смирновым Ме-109, они же и подтвердили сбитие обоих немецких самолётов. За этот бой старший лейтенант А.С. Смирнов был награждён орденом Ленина.Биография аса была обычной для того времени. Окончил неполную среднюю школу, работал слесарем на железнодорожной станции Калинин, кочегаром на паровозе, занимался в Калининском аэроклубе.В РККА с 1938-го. В том же году окончил Одесскую военную авиационную школу пилотов, и с декабря — лётчик в авиационных частях Московского, а затем Ленинградского военных округов.Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Воевал на И-153 в составе 153-го ИАП (истребительного авиационного полка). Совершил около 50 боевых вылетов, главным образом на штурмовку.На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года (младший лейтенант) — в качестве командира звена и заместителя командира эскадрильи 153-го ИАП на Ленинградском, Волховском, Воронежском, Северо-Западном и Калининском фронтах. С 22 июня по 10 марта 1943 года совершил 167 боевых вылетов, из них 36 – на штурмовку, 25 – на разведку, остальные – на сопровождение бомбардировщиков и прикрытие своих войск.10 июля 1941 года одержал свою первую победу, сбив Ме-109. В воздушном бою был тяжело ранен, но сумел привести самолёт на свой аэродром и посадить его.С 22 марта по 12 июня 1942 года лётчики полка осваивали поступающие нам по ленд-лизу американские истребители «Аэрокобра», а с 29 июня 1942 года, в составе 244-й бомбардировочной авиационной дивизии (как полк сопровождения), приступили к боевой работе в составе 2-й воздушной армии на Брянском, затем (с 7 июля 1942 года) на Воронежском фронте.Писатель Сергей Михалков несколько раз побывал в полку. Их первая встреча произошла в 1942 году.«Внимание писателя сразу же привлекла колоритная фигура бесстрашного истребителя Алексея Смирнова, слава о котором гремела по всему фронту», - вспоминал в своей книге «Боевые маршруты» Герой Советского Союза, в 1942 году заместитель командующего, а с сентября 1943 года – командующий 6-й воздушной армией, впоследствии генерал-полковник авиации Ф.П. Полынин.Под впечатлением от встреч с лётчиком С.В. Михалков написал стихотворение "Смирновы":"...В одном из полков, в боевой эскадрилье,Лихой истребитель, Смирнов по фамильи..."В воздухе от земной простоты и даже застенчивости лётчика не оставалось и следа: он становился дерзким и хватким, а его атаки и приёмы боя были предельно расчётливы и хитры.Статьи лётчика, появлявшиеся в армейской газете «Сокол Родины» были собраны и опубликованы в небольшой книге "Слагаемые победы", изданной в Ленинграде в 1944 году.22 ноября 1942 года 153-й ИАП был преобразован 28-й гвардейский ИАП. В мае 1943 года полку было присвоено почётное наименование Ленинградский.Летом 1943-го Смирнов специализировался на разведывательных самолётах противника – ФВ-189, лично сбив 27 июля, 8 и 17 августа три этих чрезвычайно вёртких, удачно вооружённых и бронированных самолёта, именуемых в войсках «рамой», а иногда, из-за частого присутствия в воздухе, «старшиной фронта»… Их особенно ненавидели наши пехотинцы, «рамы» корректировавали вражеский огонь.К августу 1943 года заместитель командира эскадрильи гвардии капитан А. С. Смирнов совершил 312 боевых вылетов, в 39 воздушных боях сбил 13 самолётов противника.В сентябре 1943 года полк был передан в подчинение командованию 3-й воздушной армии, действовавшей на Калининском фронте.7 октября 1943 года во главе шестёрки «Аэрокобр» он атаковал и рассеял группу из 21 Хе-111. В результате 20-минутного боя лётчиками его шестёрки было сбито 6 Хе-111, одного из них – лидера, первым в этом бою, сбил наш ас. В октябре 1943 года гвардии майор А.С. Смирнов — командир эскадрильи 28-го гвардейского ИАП.Самым удачным днем для А.С. Смирнова стало 9 октября 1943 года, когда, в трех боевых вылетах в район Невеля он сбил 4 немецких самолета (Хе-111, Хш-126, 2 ФВ-190) за что был награжден орденом Aлександра Невского.Да и вообще октябрь стал для героя самым результативным месяцем – он одержал тогда 9 побед, самых значительных по сбитым типам немецких самолетов: 2 Хе111, 3 Ю-87, Хш-126 и 3 ФВ-190.К сентябрю 1944 года Смирнов совершил 396 боевых вылетов, лично сбил 31 и в группе 1 самолёт противника. С января 1945 года воевал в должности заместителя командира 28-го гвардейского ИАП на 3-м Белорусском фронте.Проявляя высокое лётное мастерство и творчество в тактике воздушного боя, гвардии майор А.С. Смирнов за годы войны совершил 457 боевых вылетов на И-153, МиГ-3 и «Аэрокобре», провёл 72 воздушных боя, сбил 34 самолёта противника лично и 1 в группе, кроме того 27 июня 1943 года он уничтожил корректировочно-разведывательный аэростат противника.Около 300 боевых вылетов он совершил в паре, а позднее в группе со своим ведомым, а позднее комэском гвардии капитаном П.Д. Углянским, одержавшим 12 личных и 1 групповую победу. В воздушных боях А.С. Смирнов был трижды ранен. Среди сбитых А.С. Смирновым самолётов 2 двухмоторных Хе-111 и 1 Ю-88, три лично и одна в группе сбитая «рама» ФВ-189, 3 Ю-87, 2 разведчика Хш-126 и даже чрезвычайно редко идентифицируемый в советских истребительных полках хорошо вооружённый вперед и назад немецкий тяжёлый двухмоторный истребитель Ме-210. Всего на его счету 7 двухмоторных машин.22 октября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования 28-й гвардейский Ленинградский ИАП, где воевал Смирнов, был удостоен ордена Кутузова III степени. Всего за годы войны лётчики 28-го гвардейского ИАП сбили в воздушных боях 406 самолётов противника и 105 самолётов уничтожили на аэродромах.После войны гвардии подполковник А.С. Смирнов командовал истребительным авиационным полком. В 1947 году окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава. Был одним из первопроходцев реактивной авиации. С 1950 года — старший инспектор-лётчик по технике пилотирования ВВС Московского военного округа. Освоил МиГ-9, Як-15, Як-17, Ла-15, МиГ-15, МиГ-17. Военный лётчик 1-го класса. С 1952 года - полковник.Герой Советского Союза выдающийся ас реактивной авиации Е.Г. Пепеляев, весьма ревностный в оценках лётного мастерства, отзывался о нём в превосходной степени: «Очень сильный лётчик: точный, спокойный, выдержанный».С 1954 года полковник А.С. Смирнов в запасе.Он жил в Москве. Работал в школе, затем на киностудии учебных фильмов. Порой приходил на празднования дня Победы, устроившись где-нибудь сбоку и прикрыв золотые Звёзды поднятой к лацкану пиджака левой рукой, оставался незамеченным.Однажды проводивший торжественное заседание в ДОСААФ трижды Герой Советского Союза маршал авиации А.И. Покрышкин заметил его, когда собрание уже началось. Александр Иванович, извинившись, остановил говорившего, пригласил А.С. Смирнова в президиум, кратко представил его присутствующим, отозвавшимся овацией, после чего предложил вернуться к регламенту заседания.Алексей Семёнович был исключительно скромным человеком, скорее даже молчуном. «Воевал, как все, просто немного везло», - кратко отвечал он на расспросы малознакомых людей и корреспондентов.Был женат, вырастил дочь и сына.Умер 7 августа 1987 года. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.Дважды Герой Советского Союза А.С. Смирнов (28.09.1943, №1213; 23.02.1945, №4182) награждён: двумя орденами Ленина (14.08.1942; 29.09.1943); пятью – Красного Знамени (3.12.1941; 3.05.1942; 30.04.1943; 3.09.1944; 22.02.1955), орденом Александра Невского (11.10.1943), двумя орденами Отечественной войны I степени (15.05.1945; 11.03.1985), орденом Красной Звезды (3.11.1953), медалями.Бронзовый бюст дважды Героя Советского Союза А. С. Смирнова установлен в городе Рамешки Тверской области. Один из МиГ-23, состоявших на вооружении советских ВВС, был назван его именем.В Государственной Третьяковской галерее находится бюст А. С. Смирнова работы народного художника СССР Н.В. Томского.Вечная память Герою!