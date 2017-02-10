Ил-18. С надеждой на "взлет"

Наш сегодняшний рассказ о ветеране, который в этом году будет отмечать 40 лет с момента своей последней посадки на аэродроме в Монино. Это Ил-18, и не побоюсь назвать его одним из самых примечательных самолетов в нашей авиационной истории.Наши НАТОвские "партнеры" в свое время дали этому самолету в своей классификации довольно точное название - "Простак". Ил-18 был действительно прост и неприхотлив и мог использоваться как угодно: пассажирский лайнер, грузовик, самолет метеоразведки, разведчик рыбы, летающая лаборатория, санитарный самолет.И военная служба не обошла Ил-18. Выпускался как транспортно-десантный, летающий класс для штурманов, самолёт РЭБ (Ил-20),воздушный командный пункт (Ил-22), самолёт ледовой разведки (Ил-24), противолодочный (Ил-38).Даже в наши дни Ил-18 еще совершают полеты там, где у нормального самолета хвостовое оперение в спираль завьется.После окончания срока службы многие Ил-18 заняли места на пьедесталах почета в качестве памятников. Но, к сожалению, их судьба в основном была не столь удачна на земле.ИЛ-18Б был установлен в парке им. Гагарина в Симферополе. Был сдан на металл в 1990-е годы.Памятник самолёту Ил-18 был установлен у терминала B аэропорта Шереметьево-1. В 2012 демонтирован и перенесен в парк г. Химки возле ж/д станции. Стоял в полуразобранном состоянии на бетонных блоках. Была произведена экспертиза самолета, в результате было принято решение о его разборе. Это, кстати, в тему о переносе таких экспонатов.Ил-18 эксплуатировался в качестве детского кинотеатра в г. Запорожье. В последней декаде июля 1999 года корпус самолёта «удачно» сгорел и тут же был утилизирован как металлолом.Ил-18 в качестве памятника до 1993 года был установлен вблизи городского парка в городе Кызыл.Ил-18 был установлен в городском парке г. Аркалык (Казахстан) с целью организации детского кинотеатра. В результате пожара из-за костра, разведенного подростками внутри, самолет был фактически уничтожен. Вывезли в утилизацию.30 мая 1982 года в Пензе был открыт детский кинотеатр — «Илюша», он размещался на борту самолёта ИЛ-18, на берегу Суры, недалеко от подвесного моста. Уничтожен в начале 90-х годов.В 1980-е годы в г. Душанбе, на борту установленного в одном из микрорайонов города, самолёта Ил-18 был открыт кинотеатр. Уничтожен в начале 90-х в годы гражданской войны.Ил-18 с 1978 по 1992 гг. был установлен в Центральном парке г. Красноярска, в нём располагалось детское кафе «Карлсон». Разобран на металл.Два Ил-18 были в Красноярске... Новокузнецк... Евпатория... Емельяново...Единственный экземпляр, кроме музея в Монино, еще стоит в парке Победы города Ставрополя. С 1981 года. Ставрополь стал приятным исключением.Ил-18, который находится в Монино - самый старый из всех. Он еще 60-х годов постройки. И тоже переживает не лучшие времена. В салон однажды проникли через выбитый иллюминатор наркоманы и устроили там пиршество, которое закончилось пожаром. Пожарные спасли самолет, но огонь нанес ему значительный ущерб.Кстати, в свой первый визит мы не видели самолета, он стоит на самых задворках открытой площадки и к нему нет доступа посетителям. Самолет понемногу уходит в землю...Но благодаря велению небес, видимо, у Ил-18 появились два ангела-покровителя/восстановителя. Это Юлий и Владимир Кудрявцевы, отец и сын. И планы, которые они хотят воплотить в жизнь, вызывают легкий шок. Это не много, ни мало - восстановить Ил-18 к 40-летию прибытия в музей и сделать на его борту мини-музей этого самолета.Когда идешь вслед за Юлием по сожженному самолету, ловишь себя на мысли, что это какое-то сумашествие. Самолет выгорел! Какой музей?Потом этот непонятный вирус уверенности начинает проникать в организм, и ты тоже начинаешь думать, что все не так плохо. Сгорели все кресла второго салона и нет возможности добыть такие же? Да, в выпусках 70-х годов кресла уже были другими. Ничего, в салоне будет выставка с уникальными фотографиями из мест, куда заносило Ил-18 в целом и этот борт в частности. Плюс несколько кресел все-таки отрыли где-то.А кресла перетянут, а потолки до конца отчистят...И кухонный блок до ума доведут...И вот панели как раз нашлись...А проводку уже восстановили, освещение работает...И шторки даже нашли...И место бортпроводника восстановили...Кабина пилотов выглядит жутко, но один штурвал отдали на перетяжку, потом и второй отреставрируем. И в итоге, рано или поздно, но кабина примет надлежащий вид.Вот такой.Легкое такое сумасшествие. Но когда из рассказа понимаешь, какой объем работ уже провернула эта парочка, естественно, не без помощи других неравнодушных людей, то понимаешь, что это не мечты, а вполне четко поставленная задача. Которая вполне осуществима. И тоже заражаешься уверенностью, что именно так и будет.И что летом привезут домкраты, поднимут самолет, накидают асфальтовую дорожку, чтобы он смог выехать из этого закоулка туда, где его можно будет показывать. И рассказывать про него.И мы почему-то решили, что в следующий раз, когда перед нами откроется эта дверь, за ней будет совсем иной расклад и порядок.Уверенность товарищей Кудрявцевых - это нечто такое... странное и заразительное. Уверенность людей, делающих своими руками ДЕЛО. Не верить не получается.