Самоходные гаубицы Второй мировой войны. Часть 3. Semovente da 75/18

Танк М13/40

Semovente da 75/18 в Северной Африке с дополнительной бронезащитой в виде мешков с песком и траков гусениц, фото: waralbum.ru

САУ Semovente da 75/18 заезжает на автоплатформу в Северной Африке, фото: waralbum.ru

Уничтоженная войсками союзников итальянская САУ Semovente da 75/18. Подбита во время сражения за Эль-Геттар, фото:waralbum.ru

Источники информации:

http://armor.kiev.ua/Tanks/WWII/sem

http://armor.kiev.ua/wiki/index.php?title=Semovente_da_75/18

http://www.aviarmor.net/tww2/tanks/italy/sem75_18.htm

Материалы из открытых источников

Semovente da 75/18 — это легкая по массе (14,4 тонны) итальянская САУ периода Второй мировой войны. Машина формально относилась к классу штурмовых орудий, являясь своеобразным ответом на немецкий StuG III. В то же время данная боевая машина могла использоваться и как противотанковая САУ, и как самоходная гаубица. Что лишь подчеркивает тот факт, что грань между штурмовыми орудиями и самоходными гаубицами была достаточно расплывчатой. А вооружалась САУ Semovente da 75/18 именно гаубицей — 75-мм горной гаубицей Obice da 75/18 с длиной ствола всего 18 калибров.Бои, которые итальянские войска вели на североафриканском театре военных действий в 1940-1941 годах, наглядно показали всю слабость бронетанковых войск фашистской Италии. При этом наиболее плодотворным в плане получения новой бронетехники для Италии оказался 1941 год, когда в войска поступили легкие и средние танки новых типов, а также самоходные установки Semovente da 47/32 и Semovente da 75/18. Из них именно вторая приобрела в итальянских войсках наибольшую популярность.Попытки существенным образом улучшить тактико-технические характеристики среднего по итальянской классификации танка M13/40 (хотя по массе он попадал в категорию легких танков) путем модернизации ни к чему не привели. Тогда итальянцы решили обратиться к немецкому опыту применения штурмовых орудий StuG III Ausf B во время боев во Франции. Итальянские военные захотели получить в свое распоряжение аналог такой машины. В результате было построено несколько прототипов на базе танка М13/40, из которых был выбран вариант компании Ansaldo. Заказ на серийное производство новых САУ последовал уже в январе 1941 года. Серийные машины получили обозначение Semovente da 75/18.Стоит отметить, что итальянские военные действительно были под большим впечатлением от боевого опыта их немецких союзников, полученного в ходе французской кампании. Именно тогда в боевых условиях состоялся дебют немецких штурмовых орудий Sturmgeschütz III (сокращенно StuG III), безбашенных самоходных артиллерийских установок на базе среднего танка Panzerkampfwagen III. StuG III представлял собой боевую машину, отличающуюся низким силуэтом и достаточно сильным для своего времени бронирование — до 50 мм. При этом вооружалась установка короткоствольной 75-мм пушкой. Основным предназначением данной техники была непосредственная огневая поддержка танков и пехоты на поле боя. StuG III должен был бороться с противотанковой артиллерией и пулеметными точками противника, его фортификационными сооружениями полевого типа. Надо сказать во Франции немецкие штурмовые орудия показали себя во всей красе.В Италии не могли не заметить этого. Полковник артиллерии Серджио Берлезе, который руководил работами по разработке горной гаубицы Obice da 75/18, выдвинул предложение по ее установке на шасси танка М13/40. Он предлагал повторить то, что немцы провернули с конверсией PzKpfW III в StuG III. Инспекторат артиллерии Генерального штаба Реджио Эзерчито принял поступившее от Берлезе предложение. Первый прототип новой итальянской САУ был готов уже 10 февраля 1941 года.С технической точки зрения новая итальянская САУ представляла собой шасси танка М13/40 классической компоновочной схемы с передним расположением трансмиссии, на которое была установлена 75-мм гаубица Obice da 75/18 M34 компании «Ансальдо». Гаубица размещалась в установленной в середине корпуса бронированной рубке. Ствольная группа была установлена в двух броневых полусферических деталях, которые обеспечивали очень комфортные углы наведения. Углы горизонтальной наводки составляли 20 градусов влево и 18 градусов вправо — это было отличным показателем в сравнении с аналогичными машинами тех лет. Углы вертикальной наводки орудия составляли от -12 до +22 градусов.Но вот само орудие выдающимся не было. Итальянская 75-мм дивизионная пушка-гаубица Obice da 75/18, которая первоначальна разрабатывалась в качестве горной гаубицы, по своей дальнобойности, начальной скорости полета снаряда и бронепробитию существенно уступала любым дивизионным пушкам того же калибра, находившимся на вооружении других стран. Действительно, длина ствола в 18 калибров серьезно усложняла задачу борьбы с бронетехникой противника, но не делала ее невозможной.Боекомплект данной гаубицы, как правило, включал в себя два типа боеприпасов: бронебойные и осколочно-фугасные снаряды. При этом высокой бронепробиваемостью данная артиллерийская установка похвастать не могла. Начальная скорость полета бронебойного снаряда составляла 425 м/с. Бронепробитие 75-мм калиберного бронебойного снаряда по немецким данным составляло до 45 мм гомогенной брони при угле встречи в 30 градусов относительно нормали к плоскости бронеплиты на дистанции 500 метров. С ростом дистанции до цели бронепробитие уменьшалось до 40 мм на расстоянии в 1000 метров. Использование кумулятивных боеприпасов Effetto Pronto Speziale выправляло ситуацию. С их помощью можно было пробить броню толщиной 70-80 мм. При использовании кумулятивных боеприпасов установка могла эффективно бороться с танками «Матильда» и «Шерман». Всего боекомплект САУ Semovente da 75/18 состоял из 44 унитарных выстрелов и 1104 патронов к пулемету.Корпус самоходки Semovente da 75/18 собирался из поверхностно закаленных катаных бронеплит разной толщины, которые крепились к каркасу из уголков с помощью клепки. Бронирование САУ было дифференцированное, противопульно-противоснарядное, все бронеплиты были установлены без значительных углов наклона. Наибольшей толщиной в 50 мм обладала лобовая бронеплита рубки, а остальные детали корпуса самоходки, унаследованные от базового шасси танка, изменений не претерпели: гнутая нижняя лобовая деталь корпуса обладала цилиндрической формой, ее толщина составляла 30 мм, борта корпуса — 25 мм. В лобовой детали рубки, которая представляла собой единую броневую плиту, на заводе прорезалось два отверстия: круглая амбразура, предназначенная для установки основного вооружения и прямоугольный люк-пробка механика-водителя, предназначенный для наблюдения за окружающей обстановкой. Крыша рубки была сформирована из трех плоских бронеплит — горизонтально расположенной средней плиты и двух скосами к бортам самоходки. Сзади плоской части крыши находились два люка для посадки-высадки экипажа САУ. Люки были достаточно большими и откидывались на петлях. Для обслуживания элементов трансмиссии и двигателя, а также других узлов и агрегатов Semovente da 75/18 на корпусе имелось довольно большое количество лючков, люков, а также технологических отверстий.Корпус самоходки делился на три основных отделения: трансмиссионное, боевое и силовое, считая от носовой части машины к корме. Силовое отделение отделялось от боевого при помощи поперечной защитной переборки. Крутящий момент от двигателя передавался на агрегаты трансмиссии самоходки с помощью карданного вала, который проходил через боевое отделение. Два рабочих места для членов экипажа находились слева, одно — справа от карданного вала. Двум самоходчикам приходилось одновременно выполнять функции командира, наводчика, заряжающего и радиста, лишь механик-водитель не был перегружен дополнительными функциональными обязанностями. У немецкого аналога StuG III экипаж состоял не из трех, а из четырех человек, что положительным образом сказывалось на выполнении функциональных обязанностей.Подвеска самоходки была заимствована у танка М13/40. Сдвоенные опорные катки малого диаметра были попарно сблокированы в малую тележку; пара таких малых тележек крепилась на концах двух балансиров большой тележки на поперечных осях. Над балансирами большой тележки находился упругий элемент — полуэллиптическая листовая рессора. Применительно к каждому борту ходовая часть самоходки включала в себя две больших тележки, ленивец заднего расположения, ведущее переднее колесо, а также три поддерживающих катка для верхней ветви гусениц. В целом конструкция самоходной гаубицы Semovente da 75/18 su scafo M40 оценивалась итальянцами как достаточно удачная, отличающаяся неприхотливостью и простотой в обслуживании. Всего на базе танка М13/40 было собрано 60 САУ Semovente da 75/18. На самоходках данной модификации ставился 125-сильный дизельный двигатель SPA 8 TM40 V-8.После того как итальянская промышленность осуществила переход на производство модернизированной модели танка М14/41 выпуск самоходок был продолжен уже на их базе. Соответственно машины получили новое обозначение Semovente da 75/18 su scafo M41, всего было выпущено 162 таких самоходки. Важным улучшением этой модификации стал новый 145-сильный двигатель SPA 15T, а также зенитный 8-мм пулемет Breda, который также мог использоваться для самообороны самоходки от пехоты противника в условиях ближнего боя. Так как изменения в ходовой части носили очень небольшой характер, то для выпуска Semovente использовалась та же технологическая оснастка, что и для танков. Это позволяло выпускать в 1942 году вполне боеспособную бронетехнику на базовом шасси безнадежно устаревшего к тому моменту танка.После принятия на вооружение итальянской армии следующего танка М15/42, было выпущено еще 245 самоходных установок, теперь уже на его базе. Они получили обозначение Semoventi da 75/18 su scafo M42. В производстве данные установки пережили сам танк-донор. Эти машины оснащались самым мощным двигателем из всех САУ данного типа. На них стоял мотор SPA 15TB, развивавший мощность 195 л.с. Правда, если на двух предыдущих моделях силовая установка была дизельной, то здесь она работала на бензине.Самоходки Semovente da 75/18 объединялись главным образом в дивизионы (итальянское Gruppo), состоявшие первоначально из двух, а затем из трех батарей, взвода управления и более мелких подразделений (снабжения, медицинских и т.д). Ранний вариант организационно-штатной структуры артиллерийского самоходного дивизиона включал в себя две батареи по 4 САУ. Начиная с 1943 года, огневая мощь подразделения выросла более чем в 2 раза — батарей стало три, а количество самоходок в них довели до 6 штук. Взвод управления имел на вооружении 4 специальных командно-штабных машины Carro Comando per Semoventi — представлявших собой безбашенный вариант танков M13/40 или М14/41. Эти машины имели установленное дальномерное, угломерное и коммуникационное оборудование.Итальянская самоходка Semovente da 75/18 стала одним из очень ярких примеров удачной конверсии безнадежно устаревающей танковой базы во вполне боеспособную САУ. Несмотря на скромные уже на тот момент времени тактико-технические характеристики по сравнению с иностранными аналогами и сильную архаичность ряда технических решений в конструкции, которые достались самоходке в наследство от базового танка, для итальянской промышленности и танкостроения Semovente da 75/18 имела очень большое значение.Небольшая высота САУ Semovente da 75/18, позволяла легко маскировать ее на местности. Однако орудие с дульным тормозом в момент выстрела неизбежно выдавало месторасположение самоходки. Подвижность самоходки была вполне адекватной, хотя никогда не была выдающейся в аспекте развиваемой максимальной скорости хода. Приемлемые противотанковые возможности обеспечивались использованием кумулятивных снарядов, тактикой действия из засад, неплохими прицельными приспособлениями для стрельбы и обычно хорошей выучкой итальянских самоходчиков.Бронирование самоходки Semovente da 75/18, расположенное главным образом без рациональных углов наклона, могло обеспечить во фронтальной проекции защиту лишь от 37-мм и 40-мм снарядов на больших дистанциях боя или в случае выгодного для экипажа угла встречи снаряда с броней относительно нормали. Британские 57-мм танковые и противотанковые орудия пробивали 50-мм рубку итальянской самоходки на большинстве дистанций реального боя. Это же было справедливо для 75-мм танковых пушек американских «Грантов» и «Шерманов».К основным недостаткам самоходной установки помимо уже упоминавшегося выше слабого бронирования, относили невысокую скорость хода и сильную загазованность боевого отделения при ведении огня. Стрелять из САУ можно было только с открытыми люками. По отзывам итальянских экипажей, температура внутри боевого отделения самоходки при ведении огня в жарком африканском климате часто достигала 60 градусов Цельсия. А поднятые пороховыми газами пыль и песчинки через открытые люки могли попадать внутрь боевой машины. В результате условия стрельбы оказывались для экипажа очень тяжелыми.Тактико-технические характеристики Semovente da 75/18 su scafo M40:Габаритные размеры: длина — 4915 мм, ширина — 2280 мм, высота — 1850 мм, клиренс — 410 мм.Боевая масса — 14,4 т.Бронирование — от 10 (крыша) до 50 мм (лоб рубки).Вооружение — 75-мм гаубица Obice da 75/18 и 8-мм пулемет Breda Mod.38.Боекомплект — 44 выстрела и 1104 патрона к пулемету.Силовая установка — 8-цилиндровый дизельный двигатель SPA 8 TM40 жидкостного охлаждения мощностью 125 л.с.Максимальная скорость — 32 км/ч (по шоссе).Запас хода — 200 км (по шоссе).Экипаж — 3 человека.