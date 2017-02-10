Фолклендская война. Зенитный огонь кораблей

В прицеле - британский фрегат

Авианосцы находились на большом удалении от амфибийных сил, и с ними остались два эсминца типа 42 («Глазго» и «Ковентри»), эсминец типа «Каунти» («Глэморган») и два фрегата тип 21 («Эрроу» и «Алакрити»)

На борту горящего "Шеффилда" заметна черная опознавательная полоса

Фрегат Тип 22 рядом с современным эсминцем "Дэринг"

Представленный материал является скромным дополнением к циклу статей А. Колобова о Фолклендской войне

Безусловным положительным фактором Фолклендской войны было отсутствие жертв среди гражданских лиц.Рыцарские поединки летчиков и моряков велись в необитаемой среде. Стелился дым, расцветали всполохи ловушек, таяли следы выпущенных ракет. Горели “Шеффилд” и “Ковентри”, падали огненные обломки “Скайхоков”.Свидетелями тех битв стали лишь молчаливые скалы и тяжелые всплески волн.Уровень насилия был на порядок ниже, чем в обычных конфликтах. Никаких расстрелов и военных преступлений. Британцы неукоснительно соблюдали требования Женевской конвенции по отношению к военнопленным. Аргентинские летчики немедленно отменяли атаку, опознав в своей цели госпитальное судно.Вот такая необычная война. Единственный в своём роде морской конфликт со времен окончания ВМВ.Реплики боевых кораблей против авиатехники 1950-х годов.Единственной причиной победы стала еще более слабая подготовка аргентинцев. Когда у 80% бомб отказывают взрыватели, надеяться уже не на что.И все-таки, бомбы долетели и попали в цель. Свыше 20 английских кораблей имели проломленные палубы и борта (многие - неоднократно). Это означал, что задача по обеспечению ПВО эскадры была полностью провалена.Главный вопрос - какие из возможных мер могли бы обеспечить лучшую защиту от воздушных ударов? В рамках того бюджета и средств, которыми располагали британцы.По одной из версий, обеспечить надежное ПВО эскадры с помощью одних лишь ЗРК было невозможно. Даже при наличии на каждом из фрегатов современных зенитных средств (потенциально доступных для британцев) конечный результат был бы прежним.Об этом свидетельствуют и статистика потерь аргентинских ВВС, и тактика, и конкретные примеры применения зенитных средств.Три недели активных боевых действий на море и в воздухе, когда аргентинцы пыталась помешать высадке британских войск на Фолклендах. В решающий период с 1 по 25 мая зенитными средствами кораблей было сбито всего... 8 аргентинских штурмовиков.3 победы - на счету ЗРК “Си Вулф”2 победы - на счету ЗРК “Си Дарт”1 победа - на счету ЗРК “Си Кэт”1 победа - на счету зениток фрегата “Антилоуп”Еще один самолёт рухнул в воду, пытаясь уклониться от выпущенных зенитных ракет, которые, в итоге сбили его товарищейРазумеется, случаев, когда “Даггеры” и “Скайхоки” находили цель и пытались атаковать корабли, было немного - менее трёх десятков эпизодов.И всего лишь 8 сбитых самолетов.Результаты работы корабельных зенитных средств выглядят разочаровывающими. Но так ли все плохо на самом деле?По моему мнению, утверждение о низкой эффективности ЗРК не соответствует действительности. Те, кто утверждают подобное, не принимают во внимание или незнакомы с рядом малоизвестных обстоятельств.Начнем с того, что у адмирала Вудварда было всего три современных эсминца и два фрегата, которые могли оказать сопротивление аргентинской авиации.Спустя пару суток число эсминцев сократилось ровно до двух (“Глазго” и “Ковентри”). Третья ценная фигура - “Шеффилд” был потерян по причине преступной халатности в самом начале войны (4 мая 1982 г).Взамен “Шеффилда” к Фолклендам был направлен “Эксетер”, находившийся в тот момент на Ямайке. Т.е. пока было принято решение, пока были проведены все необходимые приготовления, пока “Эксетер” пересек океан с заходом на о. Вознесения, пока был устранен дефект дымовой трубы (по воспоминаниям экипажа, она искажала излучение радара - и об этом вспомнили в самый последний момент). Прошло немало времени.Оснащенный новейшими радарами Тип 1022, 992Q, 1006, “Эксетер” превосходил по возможностям любой из эсминцев адмирала Вудварда, особенно в плане обнаружения и борьбы с низколетящими целями.На практике это означало два сбитых штурмовика “Скайхок” в одной атаке (30 мая), при этом, обе цели летели ниже рабочей границы ЗРК “Си Дарт” (30 метров). Великолепный результат.Но слишком поздно. Зрелищное уничтожение пары “Скайхоков”, вкупе с разведчиком “Лайрджет” (7 июня), не относятся к событиям с 1 по 25 мая, когда британская эскадра прорывалась к островам.Что касается другой пары современных эсминцев, то они прибыли еще позднее, в составе группы “Бристоль”. Флагман - эсминец тип 82 “Бристоль”, эсминец ПВО “Кардифф” и пять фрегатов, в т.ч. столь важная и необходимая “Андромеда” (речь о которой пойдет отдельно).Все эти корабли, когда интенсивность воздушных атак резко сократилась, и действия ВВС Аргентины уже не могли повлиять на исход боевых действий.***Почему в составе фолклендского соединения оказалось всего три современных эсминца - из девяти, имевшихся в составе Королевского флота? При этом, ни одного эсминца Тип 42 второй подсерии, с новыми радарами, повысившими эффективность стрельбы по низколетящим целям.70% флота стояло в ремонте? Да сейчас.Едва поступил приказ - в зону боевых действий ринулся “Эксетер”, и одновременно с ним современные эсминцы группы “Бристоль”.Спустя пару суток после начала конфликта, 5 британских подлодок (из 11) уже неслись в Южную Атлантику. Атомоходы прибыли к островам, опередив на две-три недели основные силы эскадры!На лицо - недооценка противника и нежелание адмиралов рисковать современными надводными кораблями.Первоначально соединение Вудварда было укомплектовано, в основном, устаревшими или заведомо “уцененными” кораблями низкого ранга.Условно-боеспособными эсминцами типа “Каунти”. Парой ржавых фрегатов типа “Ротсей” (на тот момент - старейшими во всем флоте). Не прошедшим глубокой модернизации фрегатом типа “Линдер”. И пятью кораблями Тип 21 с преимущественно артиллерийским вооружением.Не знаю, был ли там мрачный расчет. На ум приходит очевидное: в Адмиралтействе надеялись, что возможностей этих кораблей будет достаточно для проводействия ВВС Аргентины. А если вдруг потонут - то не жалко.По уровню ПВО все они соответствовали эпохе Второй мировой, что позволило реактивным самолетам безнаказанно бомбить и расстреливать корабли.Восемь из десяти фрегатов оснащались ЗРК “Си Кэт” - пародией на зенитные ракеты. ЗУР имела дозвуковую скорость 0.8М, что давало реактивным “Скайхокам” возможностьа) совершить противоракетный маневр;б) улететь от ракеты, благо дальность стрельбы “Си Кэта” не превышала 5 км.Из 80 пусков “Си Кэта” всего лишь одна ракета достигла цели.Единственной надеждой оставались дальнобойный “Си Дарт” (оснащены 2 эсминца) и зенитный комплекс ближней обороны “Си Вулф” на борту фрегатов “Бриллиант” и “Броудсворд”.Третий носитель “Си Вулфа” - фрегат “Бэттлэкс” не дошел до Фолклендов из-за проблем с валами гребных винтов.Но был еще и четвёртый носитель.Модернизированный фрегат типа “Линдер”, оснащенный крылатыми ракетами и ЗРК нового поколения.К сожалению для британцев, этот корабль входил в состав группы “Бристоль” и принять участие в БД не успел.ЗРК “Си Вулф” был полной противоположностью устаревшему “Си Кэту”. Двухканальный, полностью автоматизированный, со сверхзвуковыми ракетами (2 Маха) - на учениях он мог сбивать маловысотные цели размером с футбольный мяч.В боевых условиях, его эффективность оказалась ожидаемо ниже, но оставалась на уровне приличных 40%.Иными словами, если бы зенитный комплекс “Си Вулф” был установлен на остальных калошах фрегатах адмирала “Вудварда” (вместо устаревшего и небоеспособного “Си Кэт”), то:80 выпущенных ракет при эффективности 40% - даёт основание надеяться примерно на 30 сбитых штурмовиков. Между прочим, это в полтора раза больше, чем уничтожили истребители “Си Харриер”. При значительно меньших финансовых затратах.Семь-восемь дополнительных “Си Вулфов” весной 1982 года - это не фантазия и не сон. Все это по глупости утраченные возможности. Связанные с косностью мышления адмиралов, предпочитавших строительство недоавианосцев простой модернизации фрегатов и эсминцев ПВО.По состоянию на апрель-май 1982 года в составе Королевских ВМС имелось 4 фрегата, оснащенных ЗРК “Си Вулф”, три из которых даже смогли достичь зоны боевых действий.Дальше - больше.Всего через пару недель после окончания войны, в состав британского флоты были введены сразу два фрегата ПВО - новый “Брэйзен” (тип 22) и модернизированный “Харибдис” (тип Линдер).Англичане, напуганные результатами воздушных атак, достроили эти корабли с опережением графика, и проведя ускоренный цикл испытаний, отправили их патрулировать Фолкленды. Махать кулаками после драки.Всего было модернизировано пять “Линдеров” (1978-84 гг.). Работы могли закончить быстрее, если бы не долгие и бессмысенные прения по поводу выделения средств.Модернизация первых кораблей началась в 1978 году. Это значит, что опасения из-за того, что новейший “Си Вулф”, который официально принли на вооружение лишь в 1979 году, не мог массово появиться на флоте, выглядят несерьезно.Массовость - понятие относительное. Речь идет всего лишь о 8 дополнительных фрегатах.Где взять необходимые средства?Стоимость строительства авианосца “Инвинсибл” составляла 184 млн. фн. ст.Стоимость масштабной модернизации фрегата Линдер - 60 млн.С проведением капремонта, заменой радаров и гидролокатора, установкой противокорабельных ракет и ЗРК “Си Вулф”.Для обеспечения боевой работы авианосца требуются еще десять-двадцать истребителей СВВП (по несколько млн. фн. за шт.), а экипаж авианесущего корабля превышал по численности экипаж фрегата в 4 раза.Выводы, что называется, сделайте сами.Cуществовал и еще более простой и дешевый способ усиления ПВО. Проект получил обозначение Lightweight Sea Wolf, суть заключалась в модернизации 4-х зарядной пусковой установки ЗРК “Си Кэт” для стрельбы ракетами “Си Вулфа”. При соответствующем обновлении РЛС и ”электронной начинки” фрегатов.Но адмиратейство придавало значение вещам, мягко говоря, странным. Вместо усилий по обновлению ПВО, приоритет был отдан проектам, имеющим малое отношение к войне, но несомненно внешне привлекательным.И неважно, что весь остальной флот ходил у них с голым задом. И по этой причине не годится не только для участия в глобальной войне, но даже для конфликта с отсталой Аргентиной.Ставка на легкие авианосцы не оправдалась. Крупные, но бестолковые корабли “сожрали”изрядную долю бюджета, показав что не способны проявить себя даже в борьбе против авиационной группировки, оснащенной самолетами разработки 1950-х гг.Притом, еще требовали отвлечения солидных сил для их прикрытия.В условиях Фолклендов, наилучшие результаты могли продемонстрировать корабельные средства ПВО, если бы англичане хоть сколь-нибудь серьезно относились к этой проблеме.Зачем торопиться продать на экспорт два новейших эсминца, когда у самих таких кораблей всего несколько штук. И продали кому? Кто не знает, будет смеяться - Аргентине. В результате, чтобы отличить “своих” от аргентинских “Сантисима Тринидад” и “Эркулес”, пришось намалевать черные полосы на бортах эсминцев.Главное - не хватало кораблей с современными ЗРК. Модернизированный “Линдер” (“Андромеда”), проект Lightweight Sea Wulf, если совсем не оставалось времени - оснастить пару фрегатов американским “Си Сперроу” (свободно поставлялся всем странам НАТО). Который, несмотря на свои недостатки, выглядел не в пример приличнее бесполезных ЗРК “Си Кэт”.Интересно, что сразу после окончания войны, летом 1982 года Британия закупила в США партию автоматических зениток “Фаланкс”. Всего пара подобных систем в зоне боевых действий могла спасти не один корабль.