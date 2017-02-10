Возможности КНДР по производству ядерного оружия
Как сообщает РИА Новости, по данным южнокорейской газеты "Чунан Ильбо", КНДР в состоянии произвести не менее 60 ядерных боеголовок. К 2017 году Северная Корея, предположительно, имела 758 килограмм высокообогащенного урана и 54 килограмма плутония. Издание считает, что достичь такой массы плутония удалось за счет второго ядерного центра (помимо находящегося в Йонбёне), который также располагается в западной провинции Пхенан-Пукто, но в районе города Кусона.
— пишет "Чунан Ильбо".
В 2016 году в КНДР состоялись два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны анонсировало переход к завершающей стадии в деле разработки межконтинентальных ракет.
Таким образом, угроза ядерной программы КНДР растет быстрее, чем прогнозировалось.
— пишет "Чунан Ильбо".
В 2016 году в КНДР состоялись два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны анонсировало переход к завершающей стадии в деле разработки межконтинентальных ракет.