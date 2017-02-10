"Новую газету" уличили в фейке о виновных в гибели комбата Гиви

Моя страничка была взломана в сентябре 2016, с 3 марта я по состоянию здоровья был уволен из рядов армии ДНР и с Гиви не пересекался никогда.(...) Ни с кем из "Новой газеты" я не общался.

Накануне в «Новой газете» вышел материал спецкора Павла Каныгина о виновных в смерти Михаила Толстых (Гиви). В материале утверждается, что спецкор установил якобы причастность к убийству командира батальона «Сомали» его собственных сослуживцев. Материал в «Новой газете» вышел под громким названием «Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!» Весь смысл сведён к тому, что якобы подчинённые Михаила Толстых были «разъярены» тем, что они были «оставлены под Авдеевкой умирать». При этом ссылка шла на представителя батальона «Сомали» Игоря Мыльцева.Журналист «Новой» утверждал, что «поговорил» с Мыльцевым после того, как тот в своём аккаунте написал об «убийстве Гиви своими».После публикации материала целый ряд российских изданий решил проверить эту информацию, связавшись с Игорем Мыльцевым. В частности, «Ридус» публикует заявление настоящего Мыльцева:Представители батальона «Сомали» также попросили СМИ «не вестись на уловки».Через некоторое время и «Новая газета» фактически была вынуждена признать, что опубликовала фейк. В материале сообщается, что «в ближайшее время проверит заявления Мыльцева». При этом в статье подтверждается, что корреспондент и сам не в курсе того, с каким Мыльцевым он беседовал, если беседовал вообще, так как заявлено, что аккаунт бывшего военнослужащего армии ДНР «взломали украинские спецслужбы». Возникает вопрос: если корреспондент «Новой» выдаёт материал, изначально не проверяя, с кем конкретно общается и говорит ли правду этот человек, то на кого же такой материал в конечном итоге рассчитан?..