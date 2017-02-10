08:53 10 февраля

"Новую газету" уличили в фейке о виновных в гибели комбата Гиви

Накануне в «Новой газете» вышел материал спецкора Павла Каныгина о виновных в смерти Михаила Толстых (Гиви). В материале утверждается, что спецкор установил якобы причастность к убийству командира батальона «Сомали» его собственных сослуживцев. Материал в «Новой газете» вышел под громким названием «Это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой!» Весь смысл сведён к тому, что якобы подчинённые Михаила Толстых были «разъярены» тем, что они были «оставлены под Авдеевкой умирать». При этом ссылка шла на представителя батальона «Сомали» Игоря Мыльцева.

"Новую газету" уличили в фейке о виновных в гибели комбата Гиви


Журналист «Новой» утверждал, что «поговорил» с Мыльцевым после того, как тот в своём аккаунте написал об «убийстве Гиви своими».


После публикации материала целый ряд российских изданий решил проверить эту информацию, связавшись с Игорем Мыльцевым. В частности, «Ридус» публикует заявление настоящего Мыльцева:
Моя страничка была взломана в сентябре 2016, с 3 марта я по состоянию здоровья был уволен из рядов армии ДНР и с Гиви не пересекался никогда.(...) Ни с кем из "Новой газеты" я не общался.


Представители батальона «Сомали» также попросили СМИ «не вестись на уловки».

Через некоторое время и «Новая газета» фактически была вынуждена признать, что опубликовала фейк. В материале сообщается, что «в ближайшее время проверит заявления Мыльцева». При этом в статье подтверждается, что корреспондент и сам не в курсе того, с каким Мыльцевым он беседовал, если беседовал вообще, так как заявлено, что аккаунт бывшего военнослужащего армии ДНР «взломали украинские спецслужбы». Возникает вопрос: если корреспондент «Новой» выдаёт материал, изначально не проверяя, с кем конкретно общается и говорит ли правду этот человек, то на кого же такой материал в конечном итоге рассчитан?..


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Комментарии 19
  1. 210окв Сегодня, 06:45
    Вот они.Наши якобы "родные""Эхи","Дожди",газетки либералистиеские..Тфу..И власть то терпит этих утырков..
    210окв
    1. Монос Сегодня, 07:12
      Не оправдывая писак, должен заметить, что хохлятские пропагандисты и спецслужбы стали работать более профессионально. Имеет смысл относиться к ним серьёзнее.
      Монос
    2. З.О.В. Сегодня, 07:18
      Через некоторое время и «Новая газета» фактически была вынуждена признать, что опубликовала фейк.

      Нужен определённый результат... Ври больше, все равно, что то останется!! "Новая" давно известна своей "любовью к России, её народам, к её истории. Ещё в 2002 г. ФСБ доказывало участие „Фонда Сороса" в финансировании газеты. Одним словом - пропагандогниды!!
      З.О.В.
      1. З.О.В. Сегодня, 07:29
        Карнеги-центр, Амнести, Рокфеллеры, Хьюман райтс, Рузвельты, фонды Форда, Рузвельта, королевы Английская и Голландская, Атлантический совет США, Центр по международной политике, центр Карнеги и десятки других, помогающих „Новой газете", - искренне желают „добра" всем русским людям и борются за „процветание" России. Их „добро", „пожелания" и „помощь" мы ощущаем на себе вот уже более 30 лет. "Партнеры", маму их, - одним словом.
        З.О.В.
        1. кеп Сегодня, 07:46
          Цитата: З.О.В.
          Их „добро", „пожелания" и „помощь" мы ощущаем на себе вот уже более 30 лет. "Партнеры", маму их, - одним словом.


          Вы все правильно написали,но добавлю маленько от себя лично "мы ощущаем на себе вот уже более 30 лет." видимо опечатка,"мы ощущаем на себе вот уже более 300 лет." hi
          кеп
    3. Злой543 Сегодня, 07:26
      Это же вчера было в Мк, журналюгам лишь бы быстрее новость напечатать, всё напечатанное совпадает с пожеланиями украинских заказчиков, отсюда вопрос на кого работают эти СМИ и откуда получают информацию.
      Злой543
  2. skarl Сегодня, 06:46
    Одно слово-журношлюхи....Д.Б.....
    skarl
  3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:50
    В материале сообщается, что «в ближайшее время проверит заявления Мыльцева». При этом в статье подтверждается, что корреспондент и сам не в курсе того, с каким Мыльцевым он беседовал,


    Мдаа... а где же профессионализм журналиста...редактора...вы же господа из этой газетенки себя в чан с навозом по самую макушку опустили...жулье.
    Тот же ЛЕХА
    1. woron333444 Сегодня, 07:51
      Таких и на ВО полно. Лишь бы ляпнуть. Сколько было коментов что свои убили. Наверное за гранатометчиком стояли и смотрели куда стрелял.
      woron333444
    2. кеп Сегодня, 07:52
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Мдаа... а где же профессионализм журналиста...редактора...вы же господа из этой газетенки себя в чан с навозом по самую макушку опустили...жулье.


      Навоз штука полезная,зачем добро портить,просто утопить laughing Да.... ! забыл ОНО не тонет laughing
      кеп
      1. kepmor Сегодня, 08:03
        Так-то оно так,спору нет...только этот "навоз" финансируется "народным достоянием" - ГАЗПРОМом...
        kepmor
        1. кеп Сегодня, 08:48
          Цитата: kepmor
          Так-то оно так,спору нет...только этот "навоз" финансируется "народным достоянием" - ГАЗПРОМом...


          Удивительно "наше достояние финансирует",хотя.......не буду дальше.Я сегодня трезвый как никогда,вот получу пенсию +5.38,тогда поговорим laughing
          кеп
  4. fif21 Сегодня, 07:24
    Ради красного словца не пожалею и отца. am И после этого они хотят ,чтоб им кто то верил? wassat Увольнять и привлекать . По простому - за базар отвечать нужно. hi
    fif21
  5. Мар.Тира Сегодня, 07:41
    Цитата: Монос
    Не оправдывая писак, должен заметить, что хохлятские пропагандисты и спецслужбы стали работать более профессионально. Имеет смысл относиться к ним серьёзнее.

    Эта "утка"рассчитана на одного читателя.Куратора,и спонсора этой паршивой газетёнки.Называется ГОСДЕП США!
    Мар.Тира
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:48
    корреспондент «Новой» выдаёт материал, изначально не проверяя, с кем конкретно общается и говорит ли правду этот человек, то на кого же такой материал в конечном итоге рассчитан?..


    Ага, и заодно - от кого заказик с баблом поступил, интересно бы узнать?
    a.s.zzz888
  7. oracul Сегодня, 07:52
    Вопрос риторический, поскольку либералы, представляющие в России пятую колону и есть основные читатели "Новой газеты". И любая пакость, пусть она и вымышленная, в адрес либо своей страны, её власти, либо тех кого они поддерживает, доставляет им радость. Таким образом они поддерживают в себе еле тлеющий огонек ненависти к соотечественникам.
    oracul
  8. Jovanni Сегодня, 07:56
    Возникает вопрос: если корреспондент «Новой» выдаёт материал, изначально не проверяя, с кем конкретно общается и говорит ли правду этот человек, то на кого же такой материал в конечном итоге рассчитан?..

    Вообще то судить урода надо. Мало им просто убийства, ещё и очернить погибшего воина хотят...
    Jovanni
  9. Балу Сегодня, 08:16
    Газетенка такая же клоака, заборный листок либерасятины. Почитайте их писанину о Беслане и сравните с хроникой. Ясно одно, что заказчик тот же, что и спонсор вот этих мероприятий по демократизации бандерии:
    Два полка профессиональных диверсантов - 3-й (г. Кропивницкий, в/ч А-0680, в/ч пп В-2336), и 8-й (г. Хмельницкий, в/ч А-0553, в/ч пп В-4252) отдельные полки специального назначения. А также 140-й центр специального назначения (г. Хмельницкий, в/ч А-0661). На что натаскивают американцы своих украинских коллег?
    Центры информационно-психологических спецопераций (ИПсО). Вот перечень и адреса этих частей:
    - 72-й Центр ИПсО (Киевская обл., г. Бровары, в/ч А-4398);
    - 74-й Центр ИПсО (г. Львов, в/ч А-1277);
    - 83-й Центр ИПсО (г. Одесса, в/ч А-2455);
    - 16-й отряд ИПсО (Житомирская обл., пгт. Гуйва, в/ч А-1182)
    Балу
  10. tnk1969 Сегодня, 08:24
    Вау... Не даром, конкретно эти журики, наряду с их либерастическими коллегами по Дождю и Эхо, считаются представителями одной из древнейшей профессиии.
    tnk1969

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