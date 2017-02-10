Американские военные сфотографировались с оружием и флагом США на фоне российского Ивангорода

Напрашиваются, что ли?

В эти дни на территории Эстонии проходит так называемый марш в составе нескольких рот военнослужащих армий прибалтийского государства и США. Речь идёт о марше, в ходе которого американские военные должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии и поведать детям о «замечательной службе в натовских подразделениях». «Военное обозрение» уже сообщало о том, что в планах у командования силами обороны Эстонии – привлечь американских солдат к лекциям в Тартуском университете.На днях американская военная колонна вошла в Нарву. Одним из «пунктов программы» стало явно провокационное фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости российского Ивангорода (Ленинградская область).Фотографию прокомментировали местные жители в Фейсбуке. Ивангородцы отмечают, что «эту картинку американские военные теперь будут показывать своим родственникам с припиской о том, «как они покоряли Россию».Издание BaltNews публикует один из комментариев к фото:В связи с появлением такого фото в сети возникает вопрос: как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?