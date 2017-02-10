08:57 10 февраля

Американские военные сфотографировались с оружием и флагом США на фоне российского Ивангорода

В эти дни на территории Эстонии проходит так называемый марш в составе нескольких рот военнослужащих армий прибалтийского государства и США. Речь идёт о марше, в ходе которого американские военные должны посетить школы в русскоязычных городах Эстонии и поведать детям о «замечательной службе в натовских подразделениях». «Военное обозрение» уже сообщало о том, что в планах у командования силами обороны Эстонии – привлечь американских солдат к лекциям в Тартуском университете.

На днях американская военная колонна вошла в Нарву. Одним из «пунктов программы» стало явно провокационное фотографирование американских солдат с флагом США на фоне древней крепости российского Ивангорода (Ленинградская область).




Фотографию прокомментировали местные жители в Фейсбуке. Ивангородцы отмечают, что «эту картинку американские военные теперь будут показывать своим родственникам с припиской о том, «как они покоряли Россию».

Издание BaltNews публикует один из комментариев к фото:

Напрашиваются, что ли?


В связи с появлением такого фото в сети возникает вопрос: как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?

Использованы фотографии: Фейсбук
26

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Комментарии 76
  1. Чёрный Сегодня, 07:01
    На большее эти вояки не способны. В самом Иван-городе они могут сфотографировться только в качестве пленных.))))
    Чёрный
    1. Marksman Сегодня, 07:16
      Уряяяяяяя!!!!
      Погоны зашибаем?)
      Мудрец тоже говорил "Будем воевать малой кровью на его (врага) территории, как вышло - все знают. Недооценка противника влечёт за собой последствия.
      Marksman
      1. Now we are free Сегодня, 08:55
        [media=https://www.youtube.com/watch?v=hq0qvs7F8O
        w]
        Мальчики на фото с флажком напомнили мне девушку подсевшую к медведю из этого видео...
        Now we are free
    2. МРоманович Сегодня, 07:19
      в полон брать не обязательно. достаточно перекрыть снабжение туалетной бумагой, тогда они сами побегут
      МРоманович
      1. Злой543 Сегодня, 07:41
        Да ладно Вам, американские туристы заблудились и потеряли свой столб вокруг которого ходили всю ночь. А фото с gps сделали чтобы через интернет сообщить родным что живые и пока здоровые, а заодно узнать куда они забрели. А флаг... это они по родине скучают.
        Злой543
    3. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:22
      Цитата: Чёрный
      они могут сфотографировться только в качестве пленных.))))

      На эту фотку можно ответить триптихом фотографий Второй Мировой Войны:
      - Довольные, улыбающиеся лица входящих на Русскую землю солдат вермахта.
      - Поле утыканное берёзовыми крестами на могилах солдат вермахта.
      - Купол Рейхстага, с советскими солдатами, прикручивающими флаг Победы.

      Просто напомнить, как начинается и чем заканчивается, "военный туризм" в Россию.
      товарищ ШУХЕР
      1. Громобой Сегодня, 07:47
        Цитата: Чёрный
        На большее эти вояки не способны.

        Почему,очень даже способны.Просто надо быть готовыми,что их пребывание практически у нашей земли будет постоянно сопровождаться всевозможными провокациями .
        Громобой
        1. Hades1911 Сегодня, 07:56
          Цитата: Громобой
          Цитата: Чёрный
          На большее эти вояки не способны.

          Почему,очень даже способны.Просто надо быть готовыми,что их пребывание практически у нашей земли будет постоянно сопровождаться всевозможными провокациями .


          Вы думаете в России нет нацистов?
          Hades1911
          1. Александр романов Сегодня, 08:00
            Цитата: Hades1911
            Вы думаете в России нет нацистов?

            Ну покажи мне фотку наших солдат с флагом СС или свастикои.
            Просьба фотки наших солдат пинающих флаг США не выставлять,я их уже видел.
            Александр романов
            1. Hades1911 Сегодня, 08:03
              Цитата: Александр романов
              Цитата: Hades1911
              Вы думаете в России нет нацистов?

              Ну покажи мне фотку наших солдат с флагом СС или свастикои.
              Просьба фотки наших солдат пинающих флаг США не выставлять,я их уже видел.


              Делать больше нечего если вам интересно сами ищите.
              везде есть люди поддерживающие нацистов у нас и у вас..
              Вы мне лучше скажите про фотографию опубликованная в статье что в ней плохого?
              Hades1911
              1. Александр романов Сегодня, 08:05
                Цитата: Hades1911
                Делать больше нечего если вам интересно сами ищите.
                везде есть..

                Ну покажи,ну не могу наити. Ну просвети меня человек из свободного от разума мира.
                Цитата: Hades1911
                Вы мне лучше скажите про фотографию опубликованная в статье что в ней плохого?

                Рожи нам ваши не нравятся.
                Александр романов
                1. Hades1911 Сегодня, 08:14
                  Рожи нам ваши не нравятся.[/quote]

                  Сиди на месте и не Вылазь Если не нравится.
                  Hades1911
                  1. Александр романов Сегодня, 08:18
                    Цитата: Hades1911
                    Сиди на месте и не Вылазь

                    Вот он,настоящий американский героизм,сидя на диване ,как рыкнет...уххх.
                    Иди поддержи своих "героев" с голубои лагуныwassat
                    Александр романов
          2. Громобой Сегодня, 08:04
            Я думаю,что нацисты есть везде,но такие фото это редкость."Азов" сразу на ум приходит,да как сс-маны от Красной Армии в американскую зону оккупации пробирались с золотишком своим.Всё это конечно неправда, понимаю.
            Громобой
            1. jonhr Сегодня, 08:40
              ваши нацисты самые человеколюбивые и вообще самые лучшие. как говорится про поезда что они самые поездатые
              jonhr
  2. андрей юрьевич Сегодня, 07:01
    мда...дожили...американцы у нашей ..НА НАШЕЙ границе...пора на Кубу нашим...пора.
    андрей юрьевич
    1. Самаритянин Сегодня, 07:04
      Интересно а в Ульяновске фоток амеров нет? Бывало НАТО уже в России...
      Самаритянин
      1. Александр романов Сегодня, 07:18
        Цитата: Самаритянин
        Интересно а в Ульяновске фоток амеров нет? Бывало НАТО уже в России...

        Ах да,база НАТО в Ульяновске,которой тут все видели несколько лет назад.Орали ,что нас предали и слили.
        Алле -база НАТО в Ульяновске где???
        В связи с появлением такого фото в сети возникает вопрос: как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?
        А че гадать,нужно сфототься и разместить.Вот и узнаем,
        Александр романов
    2. Hades1911 Сегодня, 07:24
      Цитата: андрей юрьевич
      мда...дожили...американцы у нашей ..НА НАШЕЙ границе...пора на Кубу нашим...пора.


      Слушайте Хватит ныть уже.
      Hades1911
      1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 07:46
        Цитата: Hades1911
        Цитата: андрей юрьевич
        мда...дожили...американцы у нашей ..НА НАШЕЙ границе...пора на Кубу нашим...пора.
        Слушайте Хватит ныть уже.

        Ну у вас это называется нытьём, а у нас слова сопровождаются действиями, ну вот примерно так:
        Мда... дожили... - и в рожок вставляется последний патрон.
        Американцы у нашей... НА НАШЕЙ границе - рожок пристёгивается к автомату.
        Пора на Кубу нашим.. пора... - передёргивается затвор.
        товарищ ШУХЕР
        1. midivan Сегодня, 08:07
          Цитата: товарищ ШУХЕР
          Мда... дожили... - и в рожок вставляется последний патрон.
          Американцы у нашей... НА НАШЕЙ границе - рожок пристёгивается к автомату.

          Уж не подумайте что умничаю но все же- куды тут патрон вставлять и как его к автомату приладить? Или вы про магазин хотели сказать? lol
          midivan
          1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 08:33
            Цитата: midivan
            Уж не подумайте что умничаю но все же-

            куды тут патрон вставлять и как его к автомату приладить? Или вы про магазин хотели сказать?

            У пекаря рожок - это булочка.
            У пастуха рожок - это дудочка.
            У солдата рожок - это магазин с патронами...

            Магазин - это рожок с патронами.
            Магазин - это торговая точка...

            Вы не с умничали, вы попытались съязвить, при этом забыв об огромной палитре русского языка, о его возможности объяснить всё понятное языком доступным, а непонятное языком матерным.
            товарищ ШУХЕР
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:24
        Цитата: Hades1911
        Цитата: андрей юрьевич
        мда...дожили...американцы у нашей ..НА НАШЕЙ границе...пора на Кубу нашим...пора.


        Слушайте Хватит ныть уже.

        слыш,подгузник...кто тебя сюда звал?
        андрей юрьевич
  3. Iline Сегодня, 07:02
    Туристы, блин...
    Многих супостатов били под этим городом, таких ещё не было.
    Iline
    1. Masya Masya Сегодня, 07:17
      эту тряпочку вместо половичка... ноги вытирать...
      Masya Masya
  4. LÄRZ Сегодня, 07:03
    Эту фотографию можно прокомментировать нашей поговоркой:"Видит око, да зуб неймёт".
    LÄRZ
    1. Громобой Сегодня, 07:51
      Или: "одной очередью можно ведь срезать!"
      Громобой
  5. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
    «эту картинку американские военные теперь будут показывать своим родственникам с припиской о том, «как они покоряли Россию».


    Наглеют американцы...фашистких флагов там только не хватает.

    Ну чтож покорители Мордора милости просим...для каждого из вас у нас по кусочку земли на могилу найдется...не хочется правда засорять родную землю этим мусором.
    Тот же ЛЕХА
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:06
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Ну чтож покорители Мордора милости просим

      аккуратнее с названиями,Фродо...
      андрей юрьевич
      1. АВП 518 Сегодня, 07:12
        Да ладно.Устроили цирк из марш-броска нескольких рот.До Пскова слабо?
        АВП 518
        1. АВП 518 Сегодня, 07:32
          С группой девятиклассников, обступивших в Нарва-Йыэсу американских военных, беседовал и эстонский журналист из Таллинна. Ученик девятого класса Артем: "Мы уважаем всех солдат, и американских, но больше — за российскую армию. Сожалею, что Америка относится враждебно к России. А Россия хочет жить мирно". На вопрос журналиста, чье это мнение, Артем отвечает: "Все так говорят".

          "Меня, честно говоря, удивило, что идут пешком такое большое расстояние — больше пятидесяти километров", — продолжает Артем. В разговоре участвовал также девятиклассник Эдгар, разделивший мнение Артема.
          https://ru.sputnik-news.ee/politics/20170209/4764
          610/narva-soldaty-nato-rossija-neugrozajet.html
          АВП 518
          1. Александр романов Сегодня, 07:49
            Цитата: АВП 518
            "Меня, честно говоря, удивило, что идут пешком такое большое расстояние — больше пятидесяти километров",

            Привет Саня! Это тренировка.если попадут в плен,то идти по бескраиним просторам России до лагеря военнопленых,этим солдатам придется прошагать ,гораздо большее расстояние. Успехов им в этом нелегком пути winked
            Александр романов
            1. АВП 518 Сегодня, 08:01
              Цитата: Александр романов
              Привет Саня!

              Будь здрав боярин wink 53 км за три дня!!!! Как бы сказал мой ребенок : Пффф!
              Я помню марш броски.Это когда туман перед глазами,и душа отлетает.Тактику сухопутных войск на начальных курсах преподавали десантники. А у них одна команда : Бегом-газы,вспышка слева,справа,сзади,снизу.Так что 17км до полигона и обратно,с шутками и прибаутками проходили весело и незаметно bully
              АВП 518
              1. Александр романов Сегодня, 08:15
                Цитата: АВП 518
                53 км за три дня!!!! Как бы сказал мой ребенок : Пффф!

                Ну американский солдат привык к вертушкам и Хамерам,наверное послали лучших из лучших на этот марш бросок. Надо им карту России показать и сказать,что тут придется везде пешком laughing
                Цитата: АВП 518
                .Так что 17км до полигона и обратно,с шутками и прибаутками проходили весело и незаметно

                Верю,ибо запомнилось на всю жизнь wassat
                Александр романов
              2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:16
                АВП 518
                Так что 17км до полигона и обратно,с шутками и прибаутками проходили весело и незаметно
                И не говорите hi Я в ротной коробке самый маленький был.Ну в смысле, в первой шеренге laughing А бегали, как и маршировали ротной коробкой.За исключением праздничного кросса. Так по началу было туго.А месяца через три тьфу.С зёмой когда бежали анекдоты травили laughing
                А фото это с амерами ,Гобачёву на могилу прибить нужно будет.
                Наблюдатель2014
                1. АВП 518 Сегодня, 08:36
                  Цитата: Наблюдатель2014
                  И не говорите

                  На вопрос :
                  -Чему вас научили в армии?
                  Всегда звучал ответ
                  -Бегать laughing
                  АВП 518
            2. jonhr Сегодня, 08:42
              вас удивило, а для них это норма
              jonhr
          2. Злой543 Сегодня, 08:02
            Во время их выхода, их всю дорогу сопровождали юные агенты Кремля.
            Злой543
      2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
        аккуратнее с названиями,Фродо..


        Расшифрую smile С названием все нормально...покоряют они в ГОЛЛИВУДЕ ...реальность в РОССИИ для них окажется куда хуже.
        Тот же ЛЕХА
        1. Громобой Сегодня, 07:56
          Про последнее фото можно фильм снять,фантастический:
          ...Т-34 не выдерживает считать вереницу вражеских солдат, танк взревел мотором и срывается с постамента "давить,гадов!".
          Громобой
  6. inkass_98 Сегодня, 07:13
    А у меня есть фотки в Нарве, я тоже могу показывать их как факт захвата Эстонии laughing .
    inkass_98
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:21
      А у меня есть фотки в Нарве, я тоже могу показывать их как факт захвата Эстонии laughing .


      В ООН эстонцы пожалуются...впрочем и мы можем на основании этой фотки обвинять НАТО во вторжении в РОССИЮ...это вы хорошую идею подали... good
      Тот же ЛЕХА
  7. ser65 Сегодня, 07:14
    фото на братскую могилу...
    ser65
  8. sub307 Сегодня, 07:16
    "В связи с появлением такого фото в сети возникает вопрос: как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?"
    А чего, собственно" вопрос то задавать? Возьмите и сфотографируйтесь! Делов то...и вопрос отпадёт, а "ракция эстонской власти" и беспокоить не должна.
    sub307
  9. Roust Сегодня, 07:18
    Миссия невыполнима !
    Roust
  10. pexotinec Сегодня, 07:19
    Ну хоть памперс на все тело не забыли одеть laughing
    pexotinec
    1. Hades1911 Сегодня, 07:27
      Цитата: pexotinec
      Ну хоть памперс на все тело не забыли одеть laughing


      Такие лохи Как вы только и думаете о памперсах.
      Видать часто меняете их.
      Hades1911
      1. Александр романов Сегодня, 07:52
        Цитата: Hades1911
        Такие лохи Как вы

        О ,привет нелох,под американским флагом. Ты я смотрю так полюбил свою новую родину.что аж в экстаз приходишь от подобного.
        Че на русский саит то пришел.сидел на своих американских саитах и пел бы оды о величии и демократии.
        Александр романов
        1. Hades1911 Сегодня, 07:58
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Hades1911
          Такие лохи Как вы

          О ,привет нелох,под американским флагом. Ты я смотрю так полюбил свою новую родину.что аж в экстаз приходишь от подобного.
          Че на русский саит то пришел.сидел на своих американских саитах и пел бы оды о величии и демократии.


          Вы тоже любитель памперсов?
          Hades1911
          1. Александр романов Сегодня, 08:03
            Цитата: Hades1911
            Вы тоже любитель памперсов?

            Не.я любитель справедливого возмездия.
            памперс дать?
            Александр романов
          2. romandostalo Сегодня, 08:05
            А другие слова есть в словарном запасе?
            romandostalo
            1. Александр романов Сегодня, 08:15
              Цитата: romandostalo
              А другие слова есть в словарном запасе?

              Это кому?
              Александр романов
            2. Hades1911 Сегодня, 08:17
              Цитата: romandostalo
              А другие слова есть в словарном запасе?


              У них одно и тоже когда разговор заходит про Америку они сразу про свой памперс вспоминают.
              Hades1911
  11. Одиссей Сегодня, 07:19
    Ничего.Мы подождем.Американцы то уедут,а вот наши дорогие Эстонские товарищи которые,напомню,ввели у себя в стране режим апартеида по отношению к Русским (статус негражданина) останутся.
    Россия не вечно будет слабой, а историческим беспамятством мы никогда не страдали.Впрочем,глядя на стремительные темпы вымирания Эстонии ее проблема в среднеисторической перспективе может решиться сама собой...
    Одиссей
  12. алекс-сп Сегодня, 07:20
    Я конечно, хреновый топограф, но как-то не сбивается фото с картой.... граница проходит по реке, Ивангородская крепость от Нарвы за рекой, и не очень близко... Не на нашей же территории они снимались...
    алекс-сп
  13. GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:21
    Кто то ещё верит, что всё изменится с приходом Трампа? hi
    GELEZNII_KAPUT
    1. кеп Сегодня, 07:38
      Цитата: GELEZNII_KAPUT
      Кто то ещё верит, что всё изменится с приходом Трампа? hi


      Станет только хуже,если пойти по пути уступок. Сенаторы уже пытаются ограничить его права,апелляционный суд отклонил закон о мигрантах,дело рассмотрит Министерство юстиции. Грызня одним словом.
      Генералы, миллиардеры, боссы крупных компаний, а также еврейский муж дочери Иванки: вот те люди, которые составят новую республиканскую администрацию 45-го президента США


      Эти люди будут сопровождать “мистера президента”, строить для него закулисные планы, выступать от его имени в Белом доме – бывшие генералы, миллиардеры, руководители крупных компаний, бывшие кандидаты в президенты, дети мигрантов и спонсоры Республиканской партии. Начиная с ближайшей пятницы, 20 января, они станут командой Дональда Трампа.

      Подробнее команде Д.Трампа тут:
      http://rusjev.net/2017/01/20/vsya-prezidentskaya-
      rat-kto-est-kto-v-komande-donalda-trampa/
      кеп
  14. kolkulon Сегодня, 07:25
    В чем провокация?!ВО хорош разжигать.
    kolkulon
  15. ЗКВР Сегодня, 07:27
    Да ладно вам . Парни просто сфотались на фоне Крепости. У них то таких нет . Они наверное даже не знают что это Россия
    ЗКВР
  16. роман66 Сегодня, 07:38
    а зачем они с оружием,эстонских партизан боятся , чтоли?
    роман66
    1. АВП 518 Сегодня, 08:11
      Цитата: роман66
      а зачем они с оружием,эстонских партизан боятся , чтоли?

      Есть такая байка:
      -Зачем полицейскому автомат?
      -Что бы пистолет не отобрали!
      АВП 518
  17. a.s.zzz888 Сегодня, 07:44
    как бы отреагировали эстонские власти, если бы на фоне Нарвы взвод российских десантников с оружием в руках сфотографировался с флагом России?


    Обделались бы, и убежали по лесам! angry А по фото - что-то уж близко мерикатосы от крепости. Не постановочное-ли фото...
    a.s.zzz888
  18. Чёрный Полковник Сегодня, 07:51
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Наглеют американцы...фашистких флагов там только не хватает.

    Чем бы дитятко не тешилось...
    Чёрный Полковник
  19. olhon Сегодня, 08:00
    Вы лежите на снегу и вас не видно. Что танки желтые, что жилетки зеленые. Профи, что сказать...
    olhon
  20. Мавр Сегодня, 08:03
    В последнее время я не пониманию желания наших СМИ из любой издыхающей мухи сделать информационного слона. В конце концов, мы же не Запад, чтобы истерить из-за ерунды. Из-за чего сыр-бор - из-за кучки клоунов? Народ, 90% американских солдат воспринимают службу в армии не иначе, как возможность на халяву, т.е. за гос. счёт покататься по миру и получить кучу льгот, этакие туристы в форме. Вот они и фотографируются на фоне достопримечательностей. Да плевать на них, пусть их присутствие беспокоит жителей Прибалтики. Почитал комментарии - Бог ты мой, тут и Трампа вспомнили и вторую мировую! Да вы лучше вспомните эпизод с "Дональдом Куком" в Чёрном море и, как следствие, 27 рапортов на увольнение по причине нервного стресса - и всё сразу встанет на места. Народ, Европа сейчас - это СВАЛКА б/ушного американского вооружения, не более. США "благородно" спихивают "союзникам" то, что намечено в утиль и что-то мне подсказывает, что солдаты примерно такого же качества. Пусть себе развлекаются, в конце концов как говорят японцы: "Чем бы дитё не тешилось, лишь бы...не пило сакэ" laughing
    Мавр
  21. Бравый Швейк-2 Сегодня, 08:05
    Остроумно! Нужно в пику срочно фото женского батальона Русской Армии на фоне Тарту и разбитого танка Шерман (1943 года гибели)...Съели?
    Бравый Швейк-2
  22. МВГ Сегодня, 08:06
    Немецко-фашистские зольдатен тоже любили фотографироваться в России на фоне местных разных достопримечательностей, а, эвон, чем закончилось. Американские зольдатен решили тоже проверить, чем закончится
    МВГ
  23. VadimSh Сегодня, 08:08
    А надо даже не взвод а роту сфотографировать, после послушаем комменты и истерику
    VadimSh
  24. свободный Сегодня, 08:09
    подойдите ближе бандерлоги (Каа из маугли), а нам конечно пора на Кубу!
    свободный
  25. Нелюдь Сегодня, 08:19
    Эх, ребятки-ребятки )))))) Так наивно, прямо до умиления )))))
    Нелюдь
  26. sergo1914 Сегодня, 08:28
    Дурдом. Из-за чего истерика? Ну сфотографировались. Что в этом провокационного?
    sergo1914
    1. Hades1911 Сегодня, 08:54
      Цитата: sergo1914
      Дурдом. Из-за чего истерика? Ну сфотографировались. Что в этом провокационного?


      У Ура Патриотов крышу сносит. hi
      Hades1911
  27. Нелюдь Сегодня, 08:33
    Бравые вояке, воены демократии, друзья (в смысле, партнёры) Путяна и просто хорошие люди дразнятся
    Нелюдь
  28. alma Сегодня, 08:40
    Да пусть фоткаются. Новость ни о чем.
    alma
  29. Горменгаст Сегодня, 08:46
    Пятьсот американцев вошли в леса где-то за Онегой.
    Больше их никто и никогда не видел. Пятьсот молодых американских парней исчезли так, словно их никогда не рожали матери. Ни следа на моховых подушках (мхи пружинисто распрямились), ни единой зарубки на дереве, ни клочка бумаги, даже пустой банки из-под консервов не осталось… Их было пятьсот!
    (В.Пикуль)
    Горменгаст
  30. Slon_on Сегодня, 08:50
    Думаю не стоит уж так возмущаться - ну привели их -показали "Вон там уже Россия". Сфотографировались с флагом своим на территории Эстонии. Упущения видятся в чем - никто им не рассказал историю Иван-Города, кто, когда под стенами этой крепости огребал люлей. Вы же знаете, что в США с образованием полный абзац, тем паче с историей.
    А самое главное упущение - почему на крепостью не реет российкий триколор.
    Slon_on

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