Киев заявил о невозможности отказа от УПА
Как сообщает газета «Взгляд», директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что «Украина не откажется от Украинской повстанческой армии [запрещенная в России экстремистская организация]». Напротив, в стране начинается «информационно-образовательная кампания» к 75-летию УПА, в ходе которой будет показано участие организации «в борьбе против коммунистов и Советского Союза и нацистов и гитлеровской Германии». При этом будут продемонстрированы «темные страницы» из истории УПА, включая акции против поляков на Волыни и в Восточной Галиции.
– пояснил он.
Как считает В. Вятрович, УПА является «неотъемлемой частью истории» страны, организация «боролась за свободу Украины в очень сложных условиях», противостояла сразу двум тоталитарным режимам.
– заявил он.
Украинский институт национальной памяти – орган исполнительной власти, фактически занимающийся формированием национальной идеологии. Основан президентом Виктором Ющенко в 2005 году по примеру одноименной организации, существующей в Польше. В. Вятрович – бывший директор архива СБУ.
Одним из элементов этой кампании является популяризация архивов, содержащих документы как о героических поступках УПА, так и о совершенных ими преступлениях.
– пояснил он.
Как считает В. Вятрович, УПА является «неотъемлемой частью истории» страны, организация «боролась за свободу Украины в очень сложных условиях», противостояла сразу двум тоталитарным режимам.
Эта история нужна нам особенно сейчас, когда мы снова боремся за независимость – и боремся, понимая, что мир вокруг нас часто равнодушен к этой борьбе. Требования и шантаж, которые украинцы слышат со стороны Ярослава Качиньского и других политиков на тему отречения от этой составляющей истории, позволяют предположить, что эти политики не хотят, чтобы Украина была сильной и свободной страной.
– заявил он.
Украинский институт национальной памяти – орган исполнительной власти, фактически занимающийся формированием национальной идеологии. Основан президентом Виктором Ющенко в 2005 году по примеру одноименной организации, существующей в Польше. В. Вятрович – бывший директор архива СБУ.