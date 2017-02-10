Киев заявил о невозможности отказа от УПА

Одним из элементов этой кампании является популяризация архивов, содержащих документы как о героических поступках УПА, так и о совершенных ими преступлениях.

Эта история нужна нам особенно сейчас, когда мы снова боремся за независимость – и боремся, понимая, что мир вокруг нас часто равнодушен к этой борьбе. Требования и шантаж, которые украинцы слышат со стороны Ярослава Качиньского и других политиков на тему отречения от этой составляющей истории, позволяют предположить, что эти политики не хотят, чтобы Украина была сильной и свободной страной.