09:00 10 февраля

Киев заявил о невозможности отказа от УПА

Как сообщает газета «Взгляд», директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что «Украина не откажется от Украинской повстанческой армии [запрещенная в России экстремистская организация]». Напротив, в стране начинается «информационно-образовательная кампания» к 75-летию УПА, в ходе которой будет показано участие организации «в борьбе против коммунистов и Советского Союза и нацистов и гитлеровской Германии». При этом будут продемонстрированы «темные страницы» из истории УПА, включая акции против поляков на Волыни и в Восточной Галиции.

Одним из элементов этой кампании является популяризация архивов, содержащих документы как о героических поступках УПА, так и о совершенных ими преступлениях.

– пояснил он.

Киев заявил о невозможности отказа от УПА



Как считает В. Вятрович, УПА является «неотъемлемой частью истории» страны, организация «боролась за свободу Украины в очень сложных условиях», противостояла сразу двум тоталитарным режимам.

Эта история нужна нам особенно сейчас, когда мы снова боремся за независимость – и боремся, понимая, что мир вокруг нас часто равнодушен к этой борьбе. Требования и шантаж, которые украинцы слышат со стороны Ярослава Качиньского и других политиков на тему отречения от этой составляющей истории, позволяют предположить, что эти политики не хотят, чтобы Украина была сильной и свободной страной.

– заявил он.

Украинский институт национальной памяти – орган исполнительной власти, фактически занимающийся формированием национальной идеологии. Основан президентом Виктором Ющенко в 2005 году по примеру одноименной организации, существующей в Польше. В. Вятрович – бывший директор архива СБУ.


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Комментарии 25
  1. Teberii Сегодня, 07:27
    Так же как и войска СС в Германии,часть их истории.Только они этим не гордятся.
    Teberii
    1. Монос Сегодня, 07:30
      История, как известно, повторяется дважды: один раз как трагедия, второй - как фарс.
      Монос
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:36
        Монос hi
        История, как известно, повторяется дважды: один раз как трагедия, второй - как фарс.
        Ну что есть , то есть.
        Наблюдатель2014
        1. Монос Сегодня, 08:40
          Цитата: Наблюдатель2014
          Ну что есть , то есть

          smile good Какая прелесть! Приветствую, Сергей. hi
          Монос
    2. Karasik Сегодня, 08:23
      Цитата: Teberii
      Так же как и войска СС в Германии,часть их истории.Только они этим не гордятся.

      Противно смотреть на этих "хероев УПА", которые повылезали из всех щелей и гордо шествуют в окружении молодых уб.людков. Наверное в повседневной жизни они эти медальки не надевают - где нибудь в очереди в Собес можно ведь и в табло получить от настоящего ветерана!
      Karasik
  2. Masya Masya Сегодня, 07:30
    В лесу раздавался топор Правосека,
    Он им отбивался от ласк ГОМОСЕКА

    Но силы иссякли,упал правосек.
    И им без труда овладел гомосек.

    Неспешно закончил и хлопнув по жопе
    Сказал он хохлу - вот теперь ты в Европе! lol
    Masya Masya
    1. трассер Сегодня, 07:34
      Фу попутчик, что за казарменный сортирный юмор?....Хотя вроде правда все..))
      трассер
      1. Masya Masya Сегодня, 07:35
        правда всёЁЁЁЁЁЁЁЁ!!!!!!!!! love
        Masya Masya
    2. kot28.ru Сегодня, 07:53
      Нее,не видать им теперь безвиза!Польша не пропустит за бандеровцев!Так и будут проститутками да разнорабочими кататься на заработки к панам!
      kot28.ru
      1. Masya Masya Сегодня, 08:17
        морковка ихнее всё... wink
        Masya Masya
      2. 210окв Сегодня, 08:22
        Польша не пропустит???что шавке скомандуют то она и сделает..
        Цитата: kot28.ru
        Нее,не видать им теперь безвиза!Польша не пропустит за бандеровцев!Так и будут проститутками да разнорабочими кататься на заработки к панам!
        210окв
  3. Мар.Тира Сегодня, 07:32
    Цитата: Teberii
    Так же как и войска СС в Германии,часть их истории.Только они этим не гордятся.

    Не в том дело.Сейчас власть принадлежит им.Многочисленные вооружённые отряды националистов заполонили Украину.Националисты в Раде,в управлении областями,городами.Они организованно дают отпор МВД,если затрагивают их интересы..Это стержень идеи реакционного режима в Киеве,потому что это проект ЦРУ,который создавался десятилетиями.,
    Мар.Тира
    1. Teberii Сегодня, 07:36
      С проблемами в Европе национал-социализм только набирает обороты.
      Teberii
    2. антивирус Сегодня, 07:54
      Они всё правильно делают. Вы клевещете на истинных европейцев.
      Надо помочь кохлам раскрутить компанию по информированию об УПА.
      С маленьким довеском.
      !!!!!!!!!!!!Местности, где действовали УПАвчы-Кохляндия, где их не было -чужая для них территория и должна отойти к Новороссии!!!! и Днепровской Республике.
      антивирус
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
    Ничему не научила укрокаклов история! А приползут на коленях, будут вымолять свои грехи!
    a.s.zzz888
  5. Flinky Сегодня, 07:42
    Это что ещё за хрен с горы?
    Flinky
  6. Jovanni Сегодня, 07:51
    Ну а как можно отказаться от самих себя? Ведь хунта и есть бандеровцы...
    Jovanni
  7. Волька Сегодня, 07:51
    с тупым упрямством хохлы сами себя превращают в мировых изгоев, и на что надеются после этого...
    Волька
  8. Мар.Тира Сегодня, 08:04
    Цитата: a.s.zzz888
    Ничему не научила укрокаклов история! А приползут на коленях, будут вымолять свои грехи!

    Навряд ли?Ярош уже пригрозил,что схроны готовы.Наверно думает как в Чечне воевать Только не учёл одного,менталитет украинцев,сдавать всех,и всё!Принесут его на блюдечке победителю!
    Мар.Тира
  9. sgr291158 Сегодня, 08:05
    Когда же вас передавят, как клопов.
    sgr291158
  10. aba Сегодня, 08:34
    Всему свое время и оно придет и откажутся от своей лживой истории. Не молча, а с воем, что не виноваты они...
    aba
  11. Горный стрелок Сегодня, 08:37
    СкАчки по граблям - любимое развлечение свидомитов. Так они собираются свой "безвизг" получать? Да кто же пустит бандеровцев в Гейропу? Они же сразу начнут учить всех гейропейцев правильному поведению wassat
    Да им все эти "сирийские мигранты" малыми детьми покажутся.
    Горный стрелок
  12. Баракуда Сегодня, 08:38
    Рано или поздно маятник качнется в другую сторону. Лично я на Киевщине бандерлогов не встречал. Все приезжие из закарпутья. Во дворах их иногда пи..ит. , простая не проплаченная молодежь. Там ,где я живу, еще не один такой не геройствовал. Что не скажешь к сожелению про другие регионы.
    Не все еще потеряно, я не один такой - учим как можем молодежь, даже книги все нарасхват. soldier
    Баракуда
  13. Горменгаст Сегодня, 08:54
    А вот в Германии нет ни памятников Гитлеру, ни улиц Гитлера; советкие военные мемориалы никто не трогают и за ними вообще следят, и Воин-освободитель по-прежнему возвышается над Трептов-парком!

    Не доросли до истинной демократии. am
    Горменгаст
    1. Баракуда Сегодня, 08:59
      Ну так ссут или боятся ? сапога Русского солдата ? Или действительно чуток поумнели,что не скажешь про фрау Меркель.
      Баракуда

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