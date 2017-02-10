08:59 10 февраля

Гройсман: безвизовый режим с ЕС украинцы могут получить уже в июне

Евросоюз может установить безвизовый режим с Украиной уже в июне, а лет через 10 страна сможет стать полноправным членом ЕС, передает Лента.ру заявление главы украинского кабмина Владимира Гройсмана.

Гройсман: безвизовый режим с ЕС украинцы могут получить уже в июне


Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, думаю, до июня месяца по срокам, выйти на окончательные решения. Я увидел неизменную позицию президента Европейского Совета в том, что безвизовый режим для Украины будет введен, я склонен доверять,
– сказал премьер.


По его словам, украинцы смогли бы получить безвизовый режим еще в конце прошлого года, но этому помешал миграционный кризис, разразившийся в Европе.

Перейдя к болезненной теме вступления Украины в ЕС, Гройсман сказал следующее:
Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС – это дорожная карта трансформации, которая происходит на Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад – в рамках десяти лет – это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать.


Ранее о введении летом этого года безвизового режима для Украины сообщили несколько европейских изданий.

Использованы фотографии: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
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Комментарии 17
  1. romandostalo Сегодня, 08:12
    Выдающийся украинский фантаст!
    romandostalo
    1. ДэнСабака Сегодня, 08:17
      Не он первый... пАрашенко ещё при Януковиче обещал народу безвиз с Европой...
      Гройсман: безвизовый режим с ЕС украинцы могут получить уже в июне

      Могут получить, а могут и не получить.... А могут получить и не безвиз, а то что, действительно, заслужили.....
      ДэнСабака
      1. 210окв Сегодня, 08:19
        Ну получат и что дальше?Страна с экономикой там не нужна.Аграрная территория будет вот всё.
        Цитата: ДэнСабака
        Не он первый... пАрашенко ещё при Януковиче обещал народу безвиз с Европой...
        Гройсман: безвизовый режим с ЕС украинцы могут получить уже в июне

        Могут получить, а могут и не получить.... А могут получить и не безвиз, а то что, действительно, заслужили.....
        210окв
      2. Монос Сегодня, 08:21
        Как написал один блогер, на европейской грядке для хохлов выросла новая морковка. Теперь до июня им в уши можно дуть всё, что угодно.
        Монос
      3. Злой543 Сегодня, 08:41
        За 50 € загнали свою страну в такую дупу.
        Злой543
    2. Александр романов Сегодня, 08:45
      Цитата: romandostalo
      Выдающийся украинский фантаст!

      Если есть кому говорить и обещать,то почему бы и нет
      Александр романов
  2. Баракуда Сегодня, 08:13
    А нахрен он нужен ? Прям таки все мои пенсионеры-соседки возрадовались. Плевать большинству на безвиз, когда мышь в холодильнике повесилась.
    Да и верить щирому "украинцу" Гройсману - еще то...
    Баракуда
  3. midivan Сегодня, 08:15
    [/quote]Евросоюз может установить безвизовый режим с Украиной уже в июне, а лет через 10 страна сможет стать полноправным членом ЕС,[quote]
    У попа была собака,
    Он ее любил.
    Она съела кусок мяса,
    Он ее убил!
    В землю закопал,
    Надпись написал, что:

    "У попа была собака,
    Он ее любил,
    Она съела кусок мяса,
    Он ее убил
    В землю закопал,
    Надпись написал, что…
    midivan
  4. Мавр Сегодня, 08:19
    В июне...какого года? lol
    Мавр
  5. Стабилиози Сегодня, 08:20

    сидят и ждут...когда же дадут
    Стабилиози
  6. Altona Сегодня, 08:34
    Дадут, и шо? Станете членом ЕС, и шо потом? Вспоминаю произведение Сервантеса о Дон Кихоте. В общем и дворянин, и все такое, а жрать нечего. Пфф...
    Altona
    1. Александр романов Сегодня, 08:46
      Цитата: Altona
      Станете членом ЕС

      Членом ЕС вряд ли,максимум ЧЛЕНОМ.
      Александр романов
  7. aba Сегодня, 08:39
    а лет через 10 страна сможет стать полноправным членом ЕС
    Чё то очень быстро....
    Хотя за это время то ли падишах умрет, то ли осел помрёт... Так что мели Гройсман, твоя неделя.
    aba
  8. ochakow703 Сегодня, 08:42
    Ага: ноябрь, март, февраль уже назначали... осталось не так много месяцев. Вы год уточните, год.
    ochakow703
  9. Горменгаст Сегодня, 08:55
    У Гройсмана сон разума. laughing
    Горменгаст
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 08:56
    очередной укрокакловский петух прокукарекал!
    a.s.zzz888
  11. venik Сегодня, 08:57
    "....а лет через 10 страна сможет стать полноправным членом ЕС...."
    ====
    Главное, что лет через 10, гройсмана надо будет искать где-нибудь в Израиле или, скорее в штатах (как того же яценюка), так что "за базар" отвечать все равно не придется и пи...деть можно СКОЛЬКО УГОДНО!

    ----------------------
    "....Евросоюз может установить безвизовый режим с Украиной уже в июне....."
    ====
    Может установить, а может НЕ установить... Эти сказочки слышим с завидным постоянством.... Не далее, как в ноябре прошлого года "гарант" заявил журналисту "Уже через 2 недели у нас будет "безвиз". Запишите мои слова!!!" Прошло уже 3 месяца....
    И эти сказочки постоянно сыпятся на голову! И главное непонятно, кому он на х..рен нужен? Дурачкам, мечтающим свалить на ПМЖ или край, на заработки в Эвропу? Так все равно, обещают только "туристический" на 3 недели максимум... А цену то КАКУЮ "за сказочки" заплатили.....
    venik

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