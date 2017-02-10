Гройсман: безвизовый режим с ЕС украинцы могут получить уже в июне
Евросоюз может установить безвизовый режим с Украиной уже в июне, а лет через 10 страна сможет стать полноправным членом ЕС, передает Лента.ру заявление главы украинского кабмина Владимира Гройсмана.
По его словам, украинцы смогли бы получить безвизовый режим еще в конце прошлого года, но этому помешал миграционный кризис, разразившийся в Европе.
Перейдя к болезненной теме вступления Украины в ЕС, Гройсман сказал следующее:
Ранее о введении летом этого года безвизового режима для Украины сообщили несколько европейских изданий.
Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, думаю, до июня месяца по срокам, выйти на окончательные решения. Я увидел неизменную позицию президента Европейского Совета в том, что безвизовый режим для Украины будет введен, я склонен доверять,– сказал премьер.
По его словам, украинцы смогли бы получить безвизовый режим еще в конце прошлого года, но этому помешал миграционный кризис, разразившийся в Европе.
Перейдя к болезненной теме вступления Украины в ЕС, Гройсман сказал следующее:
Мы взяли курс на европейскую интеграцию. Уже есть Соглашение об ассоциации с ЕС – это дорожная карта трансформации, которая происходит на Украине. Бесспорно, мы видим, что наступит то время, когда мы подадим заявку на членство в ЕС, но мы понимаем, что нам нужно выполнить наше домашнее задание. Я считаю, что в рамках десяти лет, я это говорил и год назад – в рамках десяти лет – это то время, что если идти быстро и качественно, мы сможем соответствовать стандартам, которые позволят нам вступить в ЕС. Но надо тяжело над этим работать.
Ранее о введении летом этого года безвизового режима для Украины сообщили несколько европейских изданий.
Использованы фотографии: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com