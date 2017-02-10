Лавров назвал действия НАТО у российских границ провокационными

Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер. Это и упомянутое развертывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике – причем уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии,

Особое беспокойство вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе, истинная антироссийская нацеленность которой у нас никогда не вызывала сомнений. Таким образом, взятый в НАТО "старый новый" курс на сдерживание России, включая одностороннее решение о полной заморозке практического сотрудничества с нами по гражданской и военной линиям, ведет к росту недоверия и подрыву существующего баланса сил на европейском континенте,