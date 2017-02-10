08:56 10 февраля

Лавров назвал действия НАТО у российских границ провокационными

Действия, осуществляемые блоком НАТО у российских границ, носят провокационный и дестабилизирующий характер, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.



Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер. Это и упомянутое развертывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике – причем уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии,
сказал Лавров.


К провокационным действиям он отнес также «и последовательная реализация отдельными странами-членами блока национальных планов по модернизации вооруженных сил и строительству новой военной инфраструктуры, и существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи наших границ».

Особое беспокойство вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе, истинная антироссийская нацеленность которой у нас никогда не вызывала сомнений. Таким образом, взятый в НАТО "старый новый" курс на сдерживание России, включая одностороннее решение о полной заморозке практического сотрудничества с нами по гражданской и военной линиям, ведет к росту недоверия и подрыву существующего баланса сил на европейском континенте,
отметил глава российского МИД.

Использованы фотографии: http://life-london.co.uk
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 10
  1. ShadowCat Сегодня, 08:28
    Тут высказали мнение чтобы наши десанты тоже прогулялись синхронно вдоль границы...
    А шо? Зато и стена будет сразу с той стороны.
    ShadowCat
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:33
      Цитата: ShadowCat
      Тут высказали мнение чтобы наши десанты тоже прогулялись синхронно вдоль границы...

      Да выпустить к ним десятка два медведей, и делов-то! lol
      СРЦ П-15
      1. 210окв Сегодня, 08:42
        Да просто гнуть свою линию неуклонно и без шараханий.Ждем учений Россия-Белоруссия..Вот тогда визг такой поднимется!
        Цитата: СРЦ П-15
        Цитата: ShadowCat
        Тут высказали мнение чтобы наши десанты тоже прогулялись синхронно вдоль границы...

        Да выпустить к ним десятка два медведей, и делов-то! lol
        210окв
        1. Злой543 Сегодня, 08:45
          В свете последних событий, боюсь совместных учений с Беларусью, не будет, батька свое фи покажет.
          Злой543
          1. 210окв Сегодня, 08:50
            поживем-увидим..Я думаю что эта "пена"уляжется.Главное что бы СМИ не раздували истерику.Наверху разберутся. hi
            Цитата: Злой543
            В свете последних событий, боюсь совместных учений с Беларусью, не будет, батька свое фи покажет.
            210окв
      2. Челентаныч Сегодня, 08:44
        2 десятка?!Да там одного медведя хватит,а двумя десятками Варшаву или Таллин можно взять! laughing soldier
        Челентаныч
  2. Masya Masya Сегодня, 08:36

    добавить нечего... wink
    Masya Masya
  3. Громобой Сегодня, 08:40
    причем уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии, сказал Лавров.
    Да, в Прибалтике они считай прописались,но "неосвоенным" выглядит южный фланг НАТО.Перечисленные страны,Турция и попытки нарушать международные договорённости в море---к этому должны хорошо подготовиться наше руководство и Южная группировка.
    Громобой
  4. Мар.Тира Сегодня, 08:52
    Цитата: ShadowCat
    Тут высказали мнение чтобы наши десанты тоже прогулялись синхронно вдоль границы...
    А шо? Зато и стена будет сразу с той стороны.

    НАТО 30 лет доминировало в Европе.Тяжеловато отвыкать от хорошего.Но придёться смириться.Пока по хорошему.Вот Лавров это и предлагает сделать мирно.
    Мар.Тира
  5. Masya Masya Сегодня, 08:55
    Лавров: когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки...
    Masya Masya

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня