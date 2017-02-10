Лавров назвал действия НАТО у российских границ провокационными
Действия, осуществляемые блоком НАТО у российских границ, носят провокационный и дестабилизирующий характер, передает РИА Новости заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.
К провокационным действиям он отнес также «и последовательная реализация отдельными странами-членами блока национальных планов по модернизации вооруженных сил и строительству новой военной инфраструктуры, и существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи наших границ».
Осуществляемые альянсом действия в прилегающих к российским рубежам регионах, безусловно, носят провокационный и дестабилизирующий характер. Это и упомянутое развертывание дополнительных военных контингентов блока в Польше и Прибалтике – причем уже ведутся дискуссии о возможности аналогичных присутствий союзников на территории других стран Восточной Европы, в частности, в Болгарии и Румынии,сказал Лавров.
К провокационным действиям он отнес также «и последовательная реализация отдельными странами-членами блока национальных планов по модернизации вооруженных сил и строительству новой военной инфраструктуры, и существенный рост масштабов и количества натовских учений вблизи наших границ».
Особое беспокойство вызывает продолжающееся строительство ПРО США в Европе, истинная антироссийская нацеленность которой у нас никогда не вызывала сомнений. Таким образом, взятый в НАТО "старый новый" курс на сдерживание России, включая одностороннее решение о полной заморозке практического сотрудничества с нами по гражданской и военной линиям, ведет к росту недоверия и подрыву существующего баланса сил на европейском континенте,отметил глава российского МИД.
Использованы фотографии: http://life-london.co.uk