В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ,

Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 2014-2015 годах, хорошо известно,