12:25 10 февраля

МИД РФ: отчеты миссии ОБСЕ подтверждают ответственность Киева за эскалацию в Донбассе

Мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах подтверждает виновность Киева в обострении ситуации на востоке Украины, заявил в интервью Известиям глава МИД Сергей Лавров.

МИД РФ: отчеты миссии ОБСЕ подтверждают ответственность Киева за эскалацию в Донбассе


По словам министра, ситуация обострилась по всей линии соприкосновения – из-за обстрелов гибнут мирные жители, населенные пункты остались без электричества, горячей воды и тепла.


В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ,
сказал он.

Лавров заявил, что «Киев демонстрирует грубейшее нарушение Минских соглашений, вместо выполнения которых в рамках взятых на себя обязательств, власти Украины лишь развязывают очередной виток конфликта, демонстрируя желание решить его военным путем».

Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 2014-2015 годах, хорошо известно,
– напомнил он.

Глава МИД задался вопросом, «каким способом Киев хочет установить мир, если он последовательно уничтожает людей, которых считает своими согражданами». По его словам, выход у властей Украины только один – «немедленно прекратить огонь и начать выполнять Минские соглашения, в том числе, и в их политической части».

К этому мнению присоединяются и западные партнеры, отметил он. «Какими бы ни были разногласия с Западом, там совершенно согласны с необходимостью диалога между сторонами конфликта», – добавил Лавров.

Он также отметил, что никто не способен вместо Киева выполнить взятые им на себя обязательства и «сейчас "мяч" на стороне украинских властей, которые должны принять законы об особом статусе Донбасса и проведении там выборов, а также провести конституционную реформу».

Использованы фотографии: REUTERS/Sergei Karpukhin
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Комментарии 15
  1. salat Сегодня, 09:24
    Минский мяч, взял х..ч!
    salat
  2. 210окв Сегодня, 09:24
    Это мнение Лаврова.А вот эта "миссия невыполнима"имеет свое мнение...Точнее с этим мнением никто не считается.Кучка зицпредседателей лазит по Донбассу..
    210окв
    1. barclay Сегодня, 10:25
      Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве.
      Он также отметил, что никто не способен вместо Киева выполнить взятые им на себя обязательства и...
      По-моему это иллюзия, что там кто-то на что-то позитивное способен, и с ними можно о чем то договариваться.

      Пока в Киеве существует эта шайка, и пока нацики не будут поставлены вне закона, говорить не о чем. Это подтверждают события последних трех лет.
      barclay
  3. Баракуда Сегодня, 09:26
    "Минск" - ерунда. Будет тлеть этот конфликт вечно. Долбить по жилым кварталам - не простят "укропатриотам" никогда дети ,выросшие под свист гаубичного снаряда . Как евреи с палестинцами. Пока Россия не договориться, а вот только с кем ?
    Баракуда
  4. Сергей Медведев Сегодня, 09:30
    Нужно ещё дождаться официальных выводов ОБСЕ. Не известно, что там будет.
    Сергей Медведев
    1. sub307 Сегодня, 10:11
      Согласен - выводы пока делать рано легко могут перевернуть всё с "ног на голову". Уже не раз были тому свидетелями.
      sub307
  5. Громобой Сегодня, 09:30
    ЕС соглашаться с нами мало,нужно ещё и приструнить Киев(хотя бы деньгами---так им быстрее доходит).
    Но ЕС ведёт свою игру и Украина в ней пешка.А важно ли гроссмейстеру о чём страдает пешка?Ему некогда думать о таких мелочах,поэтому доской по ушам ЕС уже заслужил,но вот политика...приходится руки жать и договариваться,война это последнее средство самообороны.
    Громобой
  6. Воронок Сегодня, 09:32
    Уже такое ощущение складывается, что мы сами себя успокаиваем и уговариваем:Минск, Минск. Плевали они на Минск. Пока по соплям опять не получат.
    Воронок
    1. Ампер Сегодня, 09:38
      Киевская власть не контролирует радикально настроеных.мало того они сами их боятся.
      Ампер
  7. LÄRZ Сегодня, 09:34
    «Киев демонстрирует грубейшее нарушение Минских соглашений, вместо выполнения которых в рамках взятых на себя обязательств, власти Украины лишь развязывают очередной виток конфликта, демонстрируя желание решить его военным путем».
    А чего же франко-германские гаранты минских соглашений молчат как рыба об лёд? Что, "сдулись", ничего поделать с бешеным Петрухой не могут? Ну и зачем им надо было в Минске пыжиться-тужиться, если конкретно они полный "0".
    LÄRZ
  8. Jovanni Сегодня, 09:36
    и «сейчас "мяч" на стороне украинских властей,


    Конечно у всех своя работа, и у Лаврова тоже. Но всё же это не игра. Люди погибают каждый день. Люди устали умирать. И по поводу 14-15 годов... Многие боевые командиры уже не с нами. Увы... А три года усиленного натаскивания свидомитов разными натовскими инструкторами даром тоже не прошли. Так что не про мячики им говорить бы...
    Jovanni
    1. БАРХАН Сегодня, 11:15
      Цитата: Jovanni
      Так что не про мячики им говорить бы...

      А иначе придётся признать бандеровскую власть внезакона и начать её уничтожать.
      БАРХАН
  9. KIBL Сегодня, 10:22
    Пока вся эта европейская шваль на своей шкуре не испытает все "прелести" гражданской войны у себя дома ничего не изменится!Гореть в аду всем вожакам западного истеблишмента!
    KIBL
  10. Karayakupovo Сегодня, 10:40
    Пока Украина сама же своих бандеровцев не уничтожит-мира не будет. Вопрос времени. И желания.
    Karayakupovo
  11. Berkut24 Сегодня, 11:05
    Да им хоть с*ы в глаза,
    Всё божья роса.
    Западная пресса и политики не читают отчеты ОБСЕ. Фэйсбук сегодня рулит!
    Berkut24

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