МИД РФ: отчеты миссии ОБСЕ подтверждают ответственность Киева за эскалацию в Донбассе
Мониторинговая миссия ОБСЕ в своих отчетах подтверждает виновность Киева в обострении ситуации на востоке Украины, заявил в интервью Известиям глава МИД Сергей Лавров.
По словам министра, ситуация обострилась по всей линии соприкосновения – из-за обстрелов гибнут мирные жители, населенные пункты остались без электричества, горячей воды и тепла.
Лавров заявил, что «Киев демонстрирует грубейшее нарушение Минских соглашений, вместо выполнения которых в рамках взятых на себя обязательств, власти Украины лишь развязывают очередной виток конфликта, демонстрируя желание решить его военным путем».
Глава МИД задался вопросом, «каким способом Киев хочет установить мир, если он последовательно уничтожает людей, которых считает своими согражданами». По его словам, выход у властей Украины только один – «немедленно прекратить огонь и начать выполнять Минские соглашения, в том числе, и в их политической части».
К этому мнению присоединяются и западные партнеры, отметил он. «Какими бы ни были разногласия с Западом, там совершенно согласны с необходимостью диалога между сторонами конфликта», – добавил Лавров.
Он также отметил, что никто не способен вместо Киева выполнить взятые им на себя обязательства и «сейчас "мяч" на стороне украинских властей, которые должны принять законы об особом статусе Донбасса и проведении там выборов, а также провести конституционную реформу».
По словам министра, ситуация обострилась по всей линии соприкосновения – из-за обстрелов гибнут мирные жители, населенные пункты остались без электричества, горячей воды и тепла.
В последние дни обстановка на юго-востоке Украины резко обострилась. Ответственность за новый виток эскалации ситуации несут именно радикальные и националистические силы в Киеве. Это документально подтверждается отчетами Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ,сказал он.
Лавров заявил, что «Киев демонстрирует грубейшее нарушение Минских соглашений, вместо выполнения которых в рамках взятых на себя обязательств, власти Украины лишь развязывают очередной виток конфликта, демонстрируя желание решить его военным путем».
Чем заканчивались для них подобного рода авантюры в 2014-2015 годах, хорошо известно,– напомнил он.
Глава МИД задался вопросом, «каким способом Киев хочет установить мир, если он последовательно уничтожает людей, которых считает своими согражданами». По его словам, выход у властей Украины только один – «немедленно прекратить огонь и начать выполнять Минские соглашения, в том числе, и в их политической части».
К этому мнению присоединяются и западные партнеры, отметил он. «Какими бы ни были разногласия с Западом, там совершенно согласны с необходимостью диалога между сторонами конфликта», – добавил Лавров.
Он также отметил, что никто не способен вместо Киева выполнить взятые им на себя обязательства и «сейчас "мяч" на стороне украинских властей, которые должны принять законы об особом статусе Донбасса и проведении там выборов, а также провести конституционную реформу».
Использованы фотографии: REUTERS/Sergei Karpukhin