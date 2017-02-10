12:16 10 февраля

В США разработан беспилотник в виде летучей мыши

Как сообщает «Российская газета», в США ученые, скооперировавшиеся из нескольких технологических университетов, создали оригинальный беспилотный летательный аппарат, названный Bat Bot или "Бот - Летучая мышь". БЛА может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой подобно летучей мыши.




Масса робота составляет 85 граммов. Несущие конструкции аппарата сделан из углеволокна, "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждое крыло встроено девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно. В итоге Bat Bot может летать без помощи пропеллера, что увеличивает его маневренность в сложных условиях, где обычные БЛА работать не смогут. Планируется оснастить аппарат видеокамерой и передатчиком. Для реализации проекта, рассчитанного на три года, выделено около 1,5 млн. долл.




Данный беспилотник должен вызвать интерес прежде всего у военного ведомства. Его способность к резким маневрам и малые размеры аппарата делают его трудной мишенью для систем ПВО противника. Маскировка под животное затрудняет его идентификацию. Ранее в районе столицы Сомали Могадишо был сбит уникальный разведывательный беспилотник, закамуфлированный под птицу. Он даже совершал маховые движения крыльями. Другой американский БЛА – Maveric – также совершает маховые движения крыльями, а по силуэту напоминает небольшого летающего хищника.


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Комментарии 35
  1. dik-nsk Сегодня, 09:38
    вещь наверно хорошая, но вот как бы реальная птица его за дичь не посчитала - шандарахнет какой-нибудь орел по этой гравицапе и трындец миллионам))
    dik-nsk
    1. 210окв Сегодня, 09:40
      Скорее воробей склюет.. wassat
      210окв
    2. weksha50 Сегодня, 09:47
      Цитата: dik-nsk
      но вот как бы реальная птица его за дичь не посчитала - шандарахнет какой-нибудь орел по этой гравицапе и трындец миллионам)


      Летучие мыши летают только ночью... Когда из птиц охотятся только птицы отряда совиных... Которые, как мне кажется, не приучены жизнью охотиться именно на птиц...
      Так что задуманная штука - хороша.... Тем более, что ее полет соответствует, судя по обещаниям разработчиков, полету летучей мыши... Вы когда нибудь видели, как они резко и дёргано летают ? Мне кажется, что сбить такую гравицапу будет просто невозможно...
      weksha50
      1. g1washntwn Сегодня, 09:57
        РЭБ еще никто не отменял. Мне вот интересно, для большего сходства какать этот дрон умеет? :)
        g1washntwn
      2. Лопатов Сегодня, 10:00
        Все аппараты такого рода не имеют никакого практического значения.

        Всё это- всего лишь маленькие шажки к святому граалю авиастроения- полноценному машущему полёту, который на современном уровне развития техники осуществить невозможно. Но при этом машущий полёт имеет огромные перспективы.
        Лопатов
        1. Greenwood Сегодня, 10:11
          Цитата: Лопатов
          Все аппараты такого рода не имеют никакого практического значения.
          Да-да-да. И знаете почему?! Потому что это американская разработка. Написали бы, что это придумали ученые какого-нить российского НИИ, вы бы тут от восторга прыгали.
          Greenwood
          1. Лопатов Сегодня, 11:12
            Цитата: Greenwood
            Да-да-да. И знаете почему?! Потому что это американская разработка.

            Да хоть зимбабвийская
            Практическое применять махолёты вместо квадрокоптеров и тем более вместо БПЛА самолётного типа это уподобляться двум "новым русским" из анекдота
            - Почём галстук купил?
            - 1000 баксов
            - Ну ты лох, за углом такой же за 2500 продают
            Они имеют намного большие затраты энергии на минуту полёта, имеют меньшую скорость, требуют более сложных систем управления, более подвержены воздействию погодных условий...
            Единственное, в чём они обгоняют "классику"- это в цене.
            Лопатов
        2. капрал Сегодня, 10:55
          Цитата: Лопатов
          не имеют никакого практического значения.

          Глухая ночь,
          над позицией артиллеристов появляется "стая" таких вот дронов,
          и у каждой в "лапках" зажата РГД-5................

          Только Лопатову пофиг (как и многим здесь), он военпенс и сидит дома wassat drinks wink
          капрал
          1. Лопатов Сегодня, 11:21
            Цитата: капрал
            Глухая ночь,
            над позицией артиллеристов появляется "стая" таких вот дронов,

            Жуть... Ужас, летящий на крыльях ночи.... Летучие мыши-киборги с зажатыми в каждой лапке гранатами...

            Но честно говоря, я больше бы испугался стаи БПЛА самолётного типа. Численностью раз в 10 больше по той же цене. Более скоростных и потому менее уязвимых
            Лопатов
            1. voyaka uh Сегодня, 11:59
              "Более скоростных и потому менее уязвимых"////

              Это спорно. Уязвим более тот аппарат, у которого можно заранее просчитать траекторию. В данном случае, если "летучая мышь" совершает "рваные" движения по
              "Беспорядочной" траектории, то комп бессилен. Поможет только дорогая ГСН, и то не факт. Скорее, надо шарахать осколками примерно наугад.
              voyaka uh
              1. Лопатов Сегодня, 12:11
                Цитата: voyaka uh
                Это спорно. Уязвим более тот аппарат, у которого можно заранее просчитать траекторию. В данном случае, если "летучая мышь" совершает "рваные" движения

                И?
                Они при этих "рваных" движениях всё равно остаются в пределах поражения осколочного поля снаряда/БЧ ракеты.
                И траекторию они имеют весьма предсказуемую. Если вспомнить ПТРК второго поколения они тоже совершают во время полёта непредсказуемые колебания относительно линии визирования. Но при этом их траекторию легко вычисляют, иначе израильские КАЗ не имели бы смысла, не так ли?

                А вот БПЛА самолётного типа, способный быстро менять траекторию и по высоте и по направлению- цель куда более сложная.
                Лопатов
          2. свой1970 Сегодня, 11:33
            а в глазу ПНВ feel - чтоб видеть куда лететь/кидать...Вес правда может получится уже солидный,но это ж мелочь...
            свой1970
        3. CONTROL Сегодня, 10:56
          Цитата: Лопатов
          машущий полёт имеет огромные перспективы.

          Была идея - не отталкиваться плоскостью крыла от воздуха, а воздухом толкать крыло.; заставить сам воздух "махать крыльями")... типа локального направленного переменного гравитационного поля, периодически уплотняющего и создающего разрежение атмосферы.
          ..."махание крыльями наоборот"...
          CONTROL
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 11:25
            Цитата: CONTROL
            локального направленного переменного гравитационного поля

            верните минусы
            ЧитаюНовости
          2. Лопатов Сегодня, 11:27
            Цитата: CONTROL
            Была идея - не отталкиваться плоскостью крыла от воздуха, а воздухом толкать крыло.; заставить сам воздух "махать крыльями")... типа локального направленного переменного гравитационного поля, периодически уплотняющего и создающего разрежение атмосферы.

            Немного не так. Там идея- активное управление потоками воздуха, обтекающего крыло, микровихри и прочие плюшки, создаваемые посредством управляемого флаттера и прочих весьма и весьма сложных приспособлений.

            В конце концов к этому придут. И по крайней мере малые и микро БПЛА будут именно махолётами. Но пока технически это слишком сложно.
            Лопатов
            1. CONTROL Сегодня, 11:57
              Цитата: Лопатов
              Цитата: CONTROL
              Была идея - не отталкиваться плоскостью крыла от воздуха, а воздухом толкать крыло.; заставить сам воздух "махать крыльями")... типа локального направленного переменного гравитационного поля, периодически уплотняющего и создающего разрежение атмосферы.

              Немного не так. Там идея- активное управление потоками воздуха, обтекающего крыло, микровихри и прочие плюшки, создаваемые посредством управляемого флаттера и прочих весьма и весьма сложных приспособлений.

              В конце концов к этому придут. И по крайней мере малые и микро БПЛА будут именно махолётами. Но пока технически это слишком сложно.

              Такое активное "управление потоками воздуха" - всё равно "механика", "приправленная" аэродинамикой. Антигравитация - вероятно - даже как идея чудовищно энергоёмкая, поэтому состоит в разряде "бредовых"... А что, если?...вдруг - завтра "набредут" на "антигравы"?...
              (водомётные двигатели же есть! ну, вода - конечно, среда более плотная, чем воздух...да и перемещение там с помощью этих двигателей в основном по горизонтали...)
              CONTROL
      3. dauria Сегодня, 11:04
        Мне кажется, что сбить такую гравицапу будет просто невозможно..


        "В муху князь оборотился,
        Полетел и опустился
        Между моря и небес
        На корабль - и в щель залез"

        Через 15 минут сама упадёт, если не придумаете источник энергии. Кстати , видел , как две сороки загоняли и разодрали летучую мышь ( днем ) Снаряд с парашютиком и камерой всё быстрей и надёжней сделает. Интересная игрушка, шажок к роботам, но до армии ей далеко.
        dauria
    3. Skubudu Сегодня, 10:14
      Цитата: dik-nsk
      вещь наверно хорошая

      Не смогут ее довести до приемлемого уровня требуемого военными
      Чтоб совершать все движения (маневры, зависания развороты) у нее должно быть гораздо больше "рабочих" суставов, чем у нее есть и потребуется очень много энергии. То что показано на видео летает только вперед, плохо контролируется в полете и не устойчиво.
      Если сделают все суставы "рабочими" с возможностями всех движений, то заряда батареи хватит на несколько минут не более. а цена возрастет в десять раз
      Skubudu
      1. voyaka uh Сегодня, 12:03
        Дело тут пока не в практическом применении, а в том, что научились "в железе" имитировать сложнейшую механику полета животных и птиц.
        Понято, что применять будут единично, для особых спецзаданий разведки.
        voyaka uh
  2. Челентаныч Сегодня, 09:47
    Врут про беспилотник ,есть там пилот:
    Челентаныч
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:53
    Прикольная игрушка.Но это пока игрушка.А так в перспективе и в окно бомбочку какую завести сможет.Или подглядывать.Пардон разведывать.
    Но всё равно то всё фигня. Тут говорят проект новый у неуёмных и обиженных на Россию соседей .Поговаривают страшное дело какой аппарат получился.
    Наблюдатель2014
    1. Челентаныч Сегодня, 10:00
      laughing Ага,так и ожидаешь от него фразы: Мне нужна твоя вышиванка,шаровары и запорожец. laughing
      Челентаныч
    2. weksha50 Сегодня, 10:01
      Цитата: Наблюдатель2014
      страшное дело какой аппарат получился.



      Петруха-трансформер-терминатор...
      weksha50
  4. Громобой Сегодня, 09:54
    44 секунды,но с этой музыкой ,да сама идея тянут на короткометражный фильм ужасов.
    Бионика вообще перспективное направление и в какой-то мере единственное правильное,ведь тут сама Природа творила,а человеческие творения не столь совершенны как у природы,но всё лучше становятся.
    Громобой
  5. Стройбат запаса Сегодня, 09:58
    Не. Не сделают. 1,5млн - это копейки. Они вон шлем для Фу-35 доделывали, так 3,5 лярда запросили, насколько помню. А тут... Не взлетит. Тяги не хватит laughing

    А вообще эти "разработчики траекторию полета летучей мыши видели? Её ж, бедную, колбасит во всех трёх измерениях со страшной силой. Более-менее стабильный полет только на планировании. И какие же датчики будут работать в таких условиях?
    Стройбат запаса
    1. Greenwood Сегодня, 10:12
      Цитата: Стройбат запаса
      1,5млн - это копейки.
      Ну дык Трамп с Мэттисом потребовали же оптимизировать расходы в армии.
      Greenwood
  6. МВГ Сегодня, 10:12
    "БЛА может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой подобно летучей мыши" - падать вниз головой ключевое слово ))))
    Такие разработки лет 30 ведутся, а результатов ноль. Баланс между энергопотреблением и емкостью источников питания найти ой не просто найти. Соотношение частоты колебательных движений со стойкостью материалов - тоже. А то, что есть пока в категории гуано.
    Очередная реклама результатов расходования дохренилиардов...
    МВГ
    1. voyaka uh Сегодня, 12:06
      Далеко не ноль. Механика, электроника и ПО отработаны. Дело за малым: более легкими и емкими батарейками. Но они скоро станут гибкими и будут вставляться прямо в "кости" и "суставы"
      voyaka uh
  7. san4es Сегодня, 10:13
    Ненадёжная штуковина, никакой координации.Дешевле стаю голубей камерами оснастить
    san4es
  8. LVMI1980 Сегодня, 10:19
    . .. и после миллиона лет эволюции её приняли на вооружение
    LVMI1980
  9. CONTROL Сегодня, 10:49
    Bat Bot или "Бот - Летучая мышь". БЛА может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой подобно летучей мыши.
    Осталось доработать мелочь - научить его гадить с высоты, с точным наведением на головы противника. (собственный вес - 85 гр., можно граммов 20-25 дер...а поднять и сбросить!)
    CONTROL
  10. Барбулятор Сегодня, 11:19
    БЛА может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой подобно летучей мыши.

    А у нас есть летающие крокодилы, так товарищ полковник нам говорил.
    Барбулятор
  11. Оператор Сегодня, 11:25
    Для разведывательного БПЛА уровня роты/батальона - то, что доктор прописал: вертикальный взлет/посадка, малозаметность (малые линейные размеры и радиопрозрачные крылья), отсутствие демаскирующего вращающегося винта (характерные радиолокационное отражение и шум), сверхманевренность.

    Доведут до ума года за три.
    Оператор
  12. Толстоевский Сегодня, 11:26
    в целях конспирации оно должно сосать кровь
    Толстоевский
  13. sl3 Сегодня, 11:40
    Хорошо получается падать,махая крыльями.Такой вот грузик с крыльями.
    sl3

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