В США разработан беспилотник в виде летучей мыши
Как сообщает «Российская газета», в США ученые, скооперировавшиеся из нескольких технологических университетов, создали оригинальный беспилотный летательный аппарат, названный Bat Bot или "Бот - Летучая мышь". БЛА может летать, махая крыльями, парить и падать вниз головой подобно летучей мыши.
Масса робота составляет 85 граммов. Несущие конструкции аппарата сделан из углеволокна, "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждое крыло встроено девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно. В итоге Bat Bot может летать без помощи пропеллера, что увеличивает его маневренность в сложных условиях, где обычные БЛА работать не смогут. Планируется оснастить аппарат видеокамерой и передатчиком. Для реализации проекта, рассчитанного на три года, выделено около 1,5 млн. долл.
Данный беспилотник должен вызвать интерес прежде всего у военного ведомства. Его способность к резким маневрам и малые размеры аппарата делают его трудной мишенью для систем ПВО противника. Маскировка под животное затрудняет его идентификацию. Ранее в районе столицы Сомали Могадишо был сбит уникальный разведывательный беспилотник, закамуфлированный под птицу. Он даже совершал маховые движения крыльями. Другой американский БЛА – Maveric – также совершает маховые движения крыльями, а по силуэту напоминает небольшого летающего хищника.
Масса робота составляет 85 граммов. Несущие конструкции аппарата сделан из углеволокна, "кожа" - из мембраны на основе кремния. В каждое крыло встроено девять суставов, четыре из которых пассивны, а пять функционируют автономно. В итоге Bat Bot может летать без помощи пропеллера, что увеличивает его маневренность в сложных условиях, где обычные БЛА работать не смогут. Планируется оснастить аппарат видеокамерой и передатчиком. Для реализации проекта, рассчитанного на три года, выделено около 1,5 млн. долл.
Данный беспилотник должен вызвать интерес прежде всего у военного ведомства. Его способность к резким маневрам и малые размеры аппарата делают его трудной мишенью для систем ПВО противника. Маскировка под животное затрудняет его идентификацию. Ранее в районе столицы Сомали Могадишо был сбит уникальный разведывательный беспилотник, закамуфлированный под птицу. Он даже совершал маховые движения крыльями. Другой американский БЛА – Maveric – также совершает маховые движения крыльями, а по силуэту напоминает небольшого летающего хищника.