"Президент Германии настаивает на информационной борьбе с Россией"...

Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией. Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем.

Как сообщает РИА Новости , президент Германии Йоахим Гаук призвал государства Евросоюза бороться с "развернутой Россией кампанией дезинформации", уделять внимание улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому Евросоюзу.— сказал он на встрече с президентами прибалтийских республик в Риге.Как показывает последняя практика, призывы к информационной борьбе с российским вещанием стали довольно часто звучать в европейских странах. В ноябре они были оформлены в виде резолюции Европарламента (за которую проголосовали 304 депутат, против — 179, воздержались — 208), в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. Также фигурируют фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество". Основанием для борьбы с ними называется финансовая поддержка, оказываемая Россией оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, активное использование РФ каналов двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.Президент России Владимир Путин, оценивая резолюцию, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. Как заявил В. Путин, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.