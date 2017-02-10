12:16 10 февраля

Президент Германии настаивает на информационной борьбе с Россией

Как сообщает РИА Новости, президент Германии Йоахим Гаук призвал государства Евросоюза бороться с "развернутой Россией кампанией дезинформации", уделять внимание улучшению качества жизни людей и стремиться к сильному и единому Евросоюзу.

Наша солидарность не ограничивается словами. Нам нужно вместе бороться с российской дезинформацией. Нам нужен сильный и единый ЕС, долгосрочное единомыслие о его будущем.

— сказал он на встрече с президентами прибалтийских республик в Риге.




Как показывает последняя практика, призывы к информационной борьбе с российским вещанием стали довольно часто звучать в европейских странах. В ноябре они были оформлены в виде резолюции Европарламента (за которую проголосовали 304 депутат, против — 179, воздержались — 208), в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ. Главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. Также фигурируют фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество". Основанием для борьбы с ними называется финансовая поддержка, оказываемая Россией оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, активное использование РФ каналов двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

Президент России Владимир Путин, оценивая резолюцию, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. Он отметил, что документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. Как заявил В. Путин, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.


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Комментарии 23
  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:57
    Президент Германии настаивает на информационной борьбе с Россией
    Да пожалуйста! Хоть сто раз в день!
    Президент Германии Йоахим Гаук - баба переодетая! bully
    Наблюдатель2014
    1. Венд Сегодня, 09:59
      Это оборотная сторона демократии. Не будет врага, не будет финансирования военных, страна останется без обороны. А там и до исчезновения недалеко.
      Венд
    2. ДэнСабака Сегодня, 09:59
      Президент Германии настаивает

      Да пусть настаивает.... Я то ж настаиваю... Водку на хрене.... Говорят, для здоровья полезно, если в умеренных количествах....
      ДэнСабака
      1. Смог Сегодня, 10:14
        Водку на хрене...

        Нет, что не говорите, но калгановка лучшее laughing drinks
        Смог
      2. CONTROL Сегодня, 11:05
        Цитата: ДэнСабака
        Да пусть настаивает.... Я то ж настаиваю... Водку на хрене.... Говорят, для здоровья полезно, если в умеренных количествах....

        Нет, что не говорите, но калгановка лучше

        Только и исключительно - рябина на коньяке!!!
        ...ну, можно и "включительно"...в виде исключения!
        CONTROL
    3. MoJloT Сегодня, 10:07
      Они не заканчивали это делать, как сказал Лавров даже такие предвзятые СМИ как немецкие...
      MoJloT
    4. Серый брат Сегодня, 10:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      Президент Германии Йоахим Гаук - баба переодетая!

      Да, рейх уже не тот.
      Министр обороны Германии Урсула фон дер Лайен 31 января 2017 года выступила на состоявшейся в Берлине конференции о месте сексуальных меньшинств в вооруженных силах ФРГ. В конференции приняли участие более 200 военнослужащих.

      В своем выступлении фон дер Лайен потребовала "более открытого подхода к сексуальному разнообразию среди войск".


      http://bmpd.livejournal.com
      Серый брат
  2. MoJloT Сегодня, 09:57
    Если завтра президент США спрыгнет с крыши, европейская элита последует за ним.
    MoJloT
  3. Alekseyklg Сегодня, 09:57
    Опля, в Германии есть президент, а я уже и забыл про это))))))
    Alekseyklg
  4. Machete Сегодня, 09:57
    Ой, баюс, баюс!!!
    Machete
  5. weksha50 Сегодня, 09:59
    "Президент Германии настаивает на информационной борьбе с Россией"...

    Куда уж больше врать... И так вовсю изолгались, двойными стандартами повсемерно пользуетесь - неужели можно брехать больше того, что сейчас брешете ? Или перейдете на язык укаринских СМИ и будете говорить, что россияне германских не только ежиков, но и младенцев живыми едят ? И насилуют германских женщин не выборочно, как "беженцы"-арабы, а поголовно ?
    Значит, правильной дорогой идут RT и Sputnik, раз так Запад обеспокоен ... Правда все равно найдет себе дорогу...
    weksha50
  6. Баракуда Сегодня, 10:03
    Ох и рожа на фото с подпиленными зубами ! Да еще и встреча в Риге - поржал. Можно и на работу .. smile
    Баракуда
  7. Alekseyklg Сегодня, 10:04
    "Если ты думаешь, что ни кому не нужен и на тебя ни кто не обращает внимания, вспомни в Германии есть президент!"
    Alekseyklg
  8. Копчёный Сегодня, 10:10
    Интересно, а что такое по мнению этого хрена, российская дезинформация? Типа вот говорят наши СМИ мол "сожгли людей в Одессе 2 мая", а по их мнению это вина пророссийских сил? Или типа наши говорят "разрушили Ливию и Сирию и ЕС получил миллионы беженцев", а надо "из за действий России....."? Так чтоле?
    Копчёный
  9. KIBL Сегодня, 10:16
    Кот и что такое германский президент,своего рода "свадебный" генерал.Пустозвон и балобол! Плевать на него и заодно эту злобную шваль Меркель!
    KIBL
  10. Nitarius Сегодня, 10:51
    очередной балабол
    Nitarius
  11. BOB044 Сегодня, 10:52
    И эта лягушка должна что то квакнуть. А так его и не кто не вспомнит.
    BOB044
  12. демотиватор Сегодня, 10:59
    Что ни говорите, а информационная война вообще, штука интересная и вполне себе серьёзная. И от неё тупыми шуточками, типа "настоек на хрене", или какой-то там неизвестной мне колгановкой, просто так не отмахнёшься. И Германия в этом плане имеет хороший опыт. Приведу реальный пример - в 1943г., сразу после крупнейшего поражения вермахта под Сталинградом, Геббельс на весь мир заявил о том, что в местечке Катынь, под Смоленском немцами найдены массовые захоронения польских офицеров, зверски убитых НКВД в 1940г. по приказу Сталина и Берии. Место это немцам указали таинственные местные жители спустя три года, после того, как это событие случилось. Почему они это не сделали в 1941г., сразу же, после того, как немцы оккупировали эту территорию - никто не объясняет. Так вот, эта байка, придуманная Геббельсом живёт и "работает" до сих пор. Все в неё свято верят (а как тут не верить - сам же Геббельс сказал?!). Ещё немного, и скоро платить компенсации начнём алчным потомкам "нквдэшного террора". Они уже в очередь выстроились за их получением. Я это к тому, что к таким заявлениям из Германии надо относиться посерьёзнее.
    демотиватор
  13. Барбулятор Сегодня, 11:16
    призывы к информационной борьбе с российским вещанием стали довольно часто звучать в европейских странах

    Холодная война так и не закончилась! Ну, никак дети и внуки фашистов не угомонятся, будут постоянно стрелять себе в ногу, гангрена их задери. А иначе могут увидеть их никчемность и мелочность.
    Барбулятор
  14. Оператор Сегодня, 11:33
    Меркель проигрывает Шульцу в предвыборной гонке. Поэтому её ставленник Гаук визжит как резаный об RT и Sputnik.

    Еврейский проект разложения государств Европы до уровня провинций (Каталония, Шотландия, Бавария и т.д.) под названием ЕС подходит к свою логическому концу. Вклад России в дело защиты суверенитета и целостности европейских государств очень весом.
    Оператор
  15. Евгений РС Сегодня, 11:51
    Побольше денег в радиостации типа свобода, мы их всё равно не слушаем, я когда попадаю на эхо мацы, мгновенно переключаюсь, чтобы не выслушивать потоки дерьма.
    Евгений РС
  16. Siberia 9444 Сегодня, 11:51
    Этот то отгуда вылез laughing маразматик
    Siberia 9444
  17. fif21 Сегодня, 12:16
    Врать народу становится все трудней wassat Да здравствует интернет !
    Эти подстилки поставили мир на грань ядерной войны. Эти неумные люди рушат экономику своих стран и превращают Европу в проходной двор ,где перестает действовать закон, они надругались над религией и превращают людей в животное стадо ,прививая ценности гомосексуализма и лесбиянства ..... Они забыли своего бога ! А виновата во всем Россия laughing
    fif21

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