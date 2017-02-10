Легендарному разведчику Алексею Ботяну исполнилось 100 лет

В конце 1944 года моя группа захватила инженера-картографа из штаба тыловых подразделений вермахта, поляка Зигмунда Огарека. При нем были карты оборонительных сооружений Новы-Сонча, где находился огромный склад взрывчатки и вооружений, в том числе предназначенной для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов,

Вот он и внес на склад английскую мину замедленного действия, положил ее между штабелями фауст-патронов и взрывчатки. Взрыв прогремел 18 января 1945 года рано утром. Он был такой силы, что погибло человек 400 немцев, которые приехали туда за боеприпасами. Тем самым мы обезоружили немцев. Советская армия, по сути, без лишних боев смогла войти в Краков, и его удалось спасти,

Бог хранил меня, наверное, какая-то звезда надо мной есть. Помогло очень сильно то, что я был очень выносливым — мог по 40 километров за день по горам пройти и людей таких же подбирал себе в команду.