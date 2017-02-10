Легендарному разведчику Алексею Ботяну исполнилось 100 лет
Советский разведчик, Герой России Алексей Ботян, в годы войны внесший большой вклад в ликвидацию фашизма и спасение огромного числа мирных жителей, отмечает сегодня свой столетний юбилей, передает РИА Новости.
Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение Кракова от уничтожения фашистами в 1945 году. Он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова (и одноименного фильма) "Майор Вихрь", посвященной тем событиям.
«Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 20‑х годах прошлого века поляки считали своими. После окончания школы он был призван в польскую армию, в составе которой, командуя расчетом зенитного орудия, с первых чисел сентября 1939 года участвовал в сражениях с гитлеровскими оккупантами. В боях под Варшавой в сентябре 1939 года Ботян сбил три немецких самолета», – говорится в публикации.
После воссоединения Белоруссии он стал гражданином СССР. Затем был направлен на учебу в разведшколу НКВД. Ее окончание совпало с началом Великой Отечественной войны.
Во время сражения за Москву Ботян участвовал в различных операциях в тылу у немцев. Позже в составе партизанского отряда воевал на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.
«В ноябре 1943 года, уже в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, Ботян работал в глубоком тылу врага в западных районах Украины и Белоруссии. На его счету взрыв штаба СС в Житомирской области Украины – при этом была уничтожена почти сотня офицеров, карателей, по иронии судьбы собравшихся на совещание по борьбе с партизанским движением. Сорвав стратегическую операцию по "зачистке" нескольких областей Украины, Ботян сохранил десятки тысяч жизней мирных жителей», – говорится в материале.
Затем его группа была направлена в район польского города Кракова. Там ему удалось добыть совершенно секретные планы немецкого командования по уничтожению города на случай подхода советских войск.
Огарек согласился сотрудничать с советским разведчиком. Выяснилось, что у него был на связи поляк, который служил в вермахте и имел чин гауптмана.
За все время войны он ни разу не был ранен.
После войны Ботян продолжал служить в разведке. В отставку вышел в звании полковника.
За время службы неоднократно награждался боевыми орденами и медалями. В мае 2007-го ему было присвоено звание Героя России.
«В канун знаменательного события Алексей Николаевич бодр и весел. Активно готовится отметить своё 100-летие в кругу родных и близких, коллег по службе», – сообщили агентству в Службе внешней разведки РФ.
Самой известной операцией, проведенной Ботяном, считается спасение Кракова от уничтожения фашистами в 1945 году. Он стал прототипом главного героя книги Юлиана Семенова (и одноименного фильма) "Майор Вихрь", посвященной тем событиям.
«Алексей Николаевич Ботян родился 10 февраля 1917 года в крестьянской семье в деревне Чертовичи на исконно белорусских землях, которые в 20‑х годах прошлого века поляки считали своими. После окончания школы он был призван в польскую армию, в составе которой, командуя расчетом зенитного орудия, с первых чисел сентября 1939 года участвовал в сражениях с гитлеровскими оккупантами. В боях под Варшавой в сентябре 1939 года Ботян сбил три немецких самолета», – говорится в публикации.
После воссоединения Белоруссии он стал гражданином СССР. Затем был направлен на учебу в разведшколу НКВД. Ее окончание совпало с началом Великой Отечественной войны.
Во время сражения за Москву Ботян участвовал в различных операциях в тылу у немцев. Позже в составе партизанского отряда воевал на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.
«В ноябре 1943 года, уже в качестве командира разведывательно-диверсионной группы, Ботян работал в глубоком тылу врага в западных районах Украины и Белоруссии. На его счету взрыв штаба СС в Житомирской области Украины – при этом была уничтожена почти сотня офицеров, карателей, по иронии судьбы собравшихся на совещание по борьбе с партизанским движением. Сорвав стратегическую операцию по "зачистке" нескольких областей Украины, Ботян сохранил десятки тысяч жизней мирных жителей», – говорится в материале.
Затем его группа была направлена в район польского города Кракова. Там ему удалось добыть совершенно секретные планы немецкого командования по уничтожению города на случай подхода советских войск.
В конце 1944 года моя группа захватила инженера-картографа из штаба тыловых подразделений вермахта, поляка Зигмунда Огарека. При нем были карты оборонительных сооружений Новы-Сонча, где находился огромный склад взрывчатки и вооружений, в том числе предназначенной для уничтожения исторического центра Кракова, плотины и мостов,– рассказал Ботян.
Огарек согласился сотрудничать с советским разведчиком. Выяснилось, что у него был на связи поляк, который служил в вермахте и имел чин гауптмана.
Вот он и внес на склад английскую мину замедленного действия, положил ее между штабелями фауст-патронов и взрывчатки. Взрыв прогремел 18 января 1945 года рано утром. Он был такой силы, что погибло человек 400 немцев, которые приехали туда за боеприпасами. Тем самым мы обезоружили немцев. Советская армия, по сути, без лишних боев смогла войти в Краков, и его удалось спасти,сказал разведчик.
За все время войны он ни разу не был ранен.
Бог хранил меня, наверное, какая-то звезда надо мной есть. Помогло очень сильно то, что я был очень выносливым — мог по 40 километров за день по горам пройти и людей таких же подбирал себе в команду.
После войны Ботян продолжал служить в разведке. В отставку вышел в звании полковника.
За время службы неоднократно награждался боевыми орденами и медалями. В мае 2007-го ему было присвоено звание Героя России.
«В канун знаменательного события Алексей Николаевич бодр и весел. Активно готовится отметить своё 100-летие в кругу родных и близких, коллег по службе», – сообщили агентству в Службе внешней разведки РФ.
Использованы фотографии: http://gazeta-chertanovo-juzhnoe.ru