На техническую модернизацию ВСУ направлено 207 млн. долл.
Как сообщает РИА Новости, кабинет министров Украины принял решение о выделении 5,6 млрд. гривен (около 207 млн. долл.) на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2017 году.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что военный бюджет страны на 2017 год достигнет рекордных показателей — 64 миллиардов гривен (почти 155 миллиардов рублей), что составляет 2,5% внутреннего валового продукта. Хотя рассматривался вариант выделения 100 млрд. гривен (что отражено в графике).
В России, для примера, на оборону в 2017 году планируется затратить 2 840 млрд. руб. (48,5 млрд. долл.). Оборонный бюджет США составляет 622 миллиарда долларов, Китая – 145, Саудовской Аравии – 81, Великобритании – 60, Индии — 51.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что военный бюджет страны на 2017 год достигнет рекордных показателей — 64 миллиардов гривен (почти 155 миллиардов рублей), что составляет 2,5% внутреннего валового продукта. Хотя рассматривался вариант выделения 100 млрд. гривен (что отражено в графике).
В России, для примера, на оборону в 2017 году планируется затратить 2 840 млрд. руб. (48,5 млрд. долл.). Оборонный бюджет США составляет 622 миллиарда долларов, Китая – 145, Саудовской Аравии – 81, Великобритании – 60, Индии — 51.