12:15 10 февраля

На техническую модернизацию ВСУ направлено 207 млн. долл.

Как сообщает РИА Новости, кабинет министров Украины принял решение о выделении 5,6 млрд. гривен (около 207 млн. долл.) на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2017 году.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что военный бюджет страны на 2017 год достигнет рекордных показателей — 64 миллиардов гривен (почти 155 миллиардов рублей), что составляет 2,5% внутреннего валового продукта. Хотя рассматривался вариант выделения 100 млрд. гривен (что отражено в графике).

На техническую модернизацию ВСУ направлено 207 млн. долл.



В России, для примера, на оборону в 2017 году планируется затратить 2 840 млрд. руб. (48,5 млрд. долл.). Оборонный бюджет США составляет 622 миллиарда долларов, Китая – 145, Саудовской Аравии – 81, Великобритании – 60, Индии — 51.


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Комментарии 21
  1. ДэнСабака Сегодня, 10:24
    Откуда грОши?
    ДэнСабака
    1. Ростов Папа Сегодня, 10:52
      Як откуда, СМСки шлют да волонтеры дрова и труселя поставляют.
      Ростов Папа
      1. ДэнСабака Сегодня, 10:54
        дрова и труселя в гроши конвертировать - большое искусство.... а хунтята тока пилить да тырить мастера.....
        ДэнСабака
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:12
          Педро задумал где-то за лужей очередную хату приобресть ?
          bouncyhunter
  2. KIBL Сегодня, 10:24
    Вот опять запустили распил бабок!
    KIBL
    1. тол100в Сегодня, 10:49
      Цитата: KIBL
      Вот опять запустили распил бабок

      Не в коня корм!
      тол100в
  3. Челентаныч Сегодня, 10:31
    Все на забор на границе собирают,никак не доколотят laughing
    Челентаныч
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:33
    Не в коня корм. Туда сколько не лей - там дно украли и унесли...На дачу. laughing
    Горный стрелок
  5. Копчёный Сегодня, 10:35
    Они в Европе, экономика на подъёме, почему не потратиться на армию!
    Копчёный
    1. Р36М2 Сегодня, 10:40
      ЕС выделит Украине €15 млн. на борьбу с коррупцией и лично для Петро - ящик водки на борьбу с алкоголизмом
      Р36М2
  6. demiurg Сегодня, 10:35
    В стране бандитские девяностые. Со всеми вытекающими. Даже президент алкоголик в наличии. Им еще долго ждать до фразы я устал, я мухожук.

    Так что им не до оборонки. У них идет классическое первоначальное накопление капитала.
    demiurg
    1. venik Сегодня, 10:52
      Цитата: demiurg
      У них идет классическое первоначальное накопление капитала.

      =====
      Какое нах..рен "первоначальное"?? Это в начале 90-х было "первоначальное"!!! С тех самых пор никак остановиться не могут! В стране уже куча "долларовых" милиардеров, а все продолжают! А народ то все нищает и нищает! Основная масса людей (имею ввиду ЛЮДЕЙ а не этих пас..куд олигархов и чиновников) уже давно НЕ ЖИВЕТ - уже давно ВЫЖИВАЕТ!
      venik
      1. demiurg Сегодня, 10:58
        Не было еще в/на Украине девяностых. Денег Россия давала, заводы работой обеспечивала. Были немерянные склады вооружений, торгуй с Африкой, богатей потихоньку. Транзит газа копеечку приносил.
        Девяностые настали недавно, когда решили что Россия недокладывает каши, и решили что Европа большим черпаком кулешом кормить будет.
        demiurg
  7. kolkulon Сегодня, 10:38
    Кто то уже присматривает себе особнячек-с в Испании.
    kolkulon
  8. Смог Сегодня, 10:38
    Принять решение это еще не значит выделить.
    Смог
  9. Р36М2 Сегодня, 10:39
    Когда у Александра Македонского спросили: -Каково воевать с самой сильной армией в мире? Он ответил: -Не знаю, я не воевал с украинцами.
    Р36М2
  10. kolkulon Сегодня, 10:40
    Ща им американцы хлам свой поскидывают.
    kolkulon
  11. staviator Сегодня, 10:44
    Это ж сколько домофонных камер можно купить,жутко аж стало,бойтесь вороги.
    staviator
  12. Berkut24 Сегодня, 11:02
    На речные катера и конфеты для личного состава ничего не жалко!
    Berkut24
  13. Товарищ_Сталин Сегодня, 11:06
    В 2013 расходы на армию и флот составили 18,8 млрд гривней - это по тому курсу 2,35 млрд долларов. Военный бюджет на 2017 г 64 млрд гривней - по нынешнему курсу 2,29 млрд баксов. Так что никакого увеличения бюджета нет, наоборот уменьшение. И это понятно - денег в Скакуа Свинеи Безсала нет.
    Товарищ_Сталин
  14. Мавр Сегодня, 11:38
    Судя по приведённому графику, при "демократе" Порошенко на нужды армии денег выделяется больше, чем при "тиране" Януковиче. Вот интересно, а когда украинским военным жилось лучше - тогда или сейчас? По логике сейчас. Вот бы услышать мнение рядовых тружеников войны.
    Мавр

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