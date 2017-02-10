12:24 10 февраля

Конашенков рассказал о маршруте бомбардировщиков Ту-160, которые сопровождались британскими самолётами

Маршрут пары стратегических бомбардировщиков Ту-160 проходил над нейтральными водами в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, передает РИА Новости сообщение представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.



Ранее британские издания сообщили, что для сопровождения российских стратегов ВВС направили истребители Typhoon, поднятые по тревоге с авиабаз в Конингсби и Лоссимуте.


Во время патрулирования Ту-160 сопровождали иностранные истребители, в том числе и ВВС Британии, отметил Конашенков.

Для них сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня,
сказал он.

Генерал добавил, что российские самолеты в ходе патрулирования проводили дозаправку в воздухе.

При этом Конашенков подчеркнул, что «все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран»

Ранее командование ВКС заявило, что все сообщения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства европейских государств являются «вбросами», призванными отвлечь внимание общественности от наращивания сил НАТО у российских границ.

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
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Комментарии 4
  1. MoJloT Сегодня, 10:33
    Эскорт услуги продолжение ?
    MoJloT
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 10:53
      MoJloT
      Эскорт услуги продолжение ?
      Какие там эскорт услуги.Эти чахлые Typhoon на последнем издыхании еле догнали ТУ-160. Быстро сфоткались и израсходовав всю горючку на форсаж, бегом домой.А то как напишут сопровождали.Можно подумать там пол часа ноздря в ноздрю летели рядом с ТУ-160.Это ещё наши форсаж не включали.А то бы догнали они как же.Ту 160 если включит "пятую" то его только МИГ31 догнать может.И то, если повезёт.Остальные об воздух сотрутся laughing
      Наблюдатель2014
      1. Alex_Rarog Сегодня, 11:25
        Да не 31й то может с ним на ровне идти не напрягаясь а вот тайфуны точно сотрутся) или крылья отпадут) они на форсаже больше 10-15 минут лететь не смогут)
        Alex_Rarog
  2. Wedmak Сегодня, 11:15
    почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня

    Ну, а где еще они пофоткаются на фоне нашего стратега? Там поди очередь из пилотов стоит, кто в этот раз пойдет на фотосессию.
    Wedmak

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