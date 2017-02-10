Конашенков рассказал о маршруте бомбардировщиков Ту-160, которые сопровождались британскими самолётами
Маршрут пары стратегических бомбардировщиков Ту-160 проходил над нейтральными водами в районе Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана, передает РИА Новости сообщение представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
Ранее британские издания сообщили, что для сопровождения российских стратегов ВВС направили истребители Typhoon, поднятые по тревоге с авиабаз в Конингсби и Лоссимуте.
Во время патрулирования Ту-160 сопровождали иностранные истребители, в том числе и ВВС Британии, отметил Конашенков.
Генерал добавил, что российские самолеты в ходе патрулирования проводили дозаправку в воздухе.
При этом Конашенков подчеркнул, что «все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран»
Ранее командование ВКС заявило, что все сообщения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства европейских государств являются «вбросами», призванными отвлечь внимание общественности от наращивания сил НАТО у российских границ.
Ранее британские издания сообщили, что для сопровождения российских стратегов ВВС направили истребители Typhoon, поднятые по тревоге с авиабаз в Конингсби и Лоссимуте.
Во время патрулирования Ту-160 сопровождали иностранные истребители, в том числе и ВВС Британии, отметил Конашенков.
Для них сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня,сказал он.
Генерал добавил, что российские самолеты в ходе патрулирования проводили дозаправку в воздухе.
При этом Конашенков подчеркнул, что «все полеты самолетов российских ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других стран»
Ранее командование ВКС заявило, что все сообщения о нарушении российскими самолетами воздушного пространства европейских государств являются «вбросами», призванными отвлечь внимание общественности от наращивания сил НАТО у российских границ.
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru