12:20 10 февраля

Об итогах внезапной проверки ВКС РФ. Как систему ПВО на прочность проверяли

Министерство обороны публикует данные о ходе проведения внезапной проверки в соединениях и частях Воздушно-космических сил РФ. Отмечается работа средств противовоздушной обороны. Управление информации и пресс-службы главного оборонного ведомства сообщает, что войска ПВО обнаружили и уничтожили 150 учебных целей.

В ходе внезапной проверки участие приняли около 45 тысяч военнослужащих и около 1,7 тыс. единиц военной техники и различных вооружений.

Командование ВКС РФ отмечает, что особое внимание уделялось системе противовоздушной обороны столичного региона. В заявлении говорится, что система ПВО-ПРО доказала свою эффективность.


Об итогах внезапной проверки ВКС РФ. Как систему ПВО на прочность проверяли


Проверяли «на прочность» систему ПВО лётчики истребителей Су-27, МиГ-29, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и других боевых самолётов ВКС РФ.

Из материала МО РФ:
В рамках внезапной проверки боеготовности авиация ВКС РФ совершила учебный налет на объекты системы ПВО столичного региона. Атаки велись с разных направлений и высот, боевые вылеты авиации производились круглосуточно.

Задачей самолетов было приблизиться к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Система ПВО, наоборот, должна была обнаружить предполагаемого налетчика и принять меры к его обезвреживанию.


Из сообщения:
Все самолёты, зенитные ракетные комплексы и мобильные радиолокационные станции, задействованные в мероприятии, вернулись в места постоянной дислокации.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 7
  1. demiurg Сегодня, 10:49
    Средства РЭБ применялись? Уничтожение, хотя бы условное обзорных РЛС? Беспилотники, атаки на сверхнизкой высоте? Моделировалось ли применение ПРР?
    demiurg
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:23
      Давайте не будем считать себя умнее командования ВКС.... думаю они все продумали...
      Alex_Rarog
  2. Громобой Сегодня, 10:50
    Все лётчики и все зенитчики отработали на оценку "хорошо"
    Громобой
  3. demo Сегодня, 10:51
    Вот и славненько.
    Чем слаженней будут работать все звенья на учениях, тем меньше проблем в случае реальной войны.
    Упаси Бог.
    demo
  4. Александр С. Сегодня, 10:54
    То, что там бойцы норм и так известно. А как дела в цво? Вот здесь бы поболее учений да проверок.
    Александр С.
  5. ИмПерц Сегодня, 10:58
    А как дела с ПВО на ДВ? На северном направлении?
    ИмПерц
  6. Bakht Сегодня, 11:19
    Все хорошо, кроме глупых вопросов.
    Система ПВО отработала на хорошо. Значит самолеты были обнаружены и уничтожены.
    ВКС отработали на хорошо. Значит хотя бы часть самолетов прорвалась к цели.
    Bakht

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