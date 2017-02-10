Об итогах внезапной проверки ВКС РФ. Как систему ПВО на прочность проверяли

В рамках внезапной проверки боеготовности авиация ВКС РФ совершила учебный налет на объекты системы ПВО столичного региона. Атаки велись с разных направлений и высот, боевые вылеты авиации производились круглосуточно.



Задачей самолетов было приблизиться к объектам условного удара незамеченными для радиолокационных станций и зенитных ракетных систем. Система ПВО, наоборот, должна была обнаружить предполагаемого налетчика и принять меры к его обезвреживанию.

Все самолёты, зенитные ракетные комплексы и мобильные радиолокационные станции, задействованные в мероприятии, вернулись в места постоянной дислокации.

Министерство обороны публикует данные о ходе проведения внезапной проверки в соединениях и частях Воздушно-космических сил РФ. Отмечается работа средств противовоздушной обороны. Управление информации и пресс-службы главного оборонного ведомства сообщает, что войска ПВО обнаружили и уничтожили 150 учебных целей.В ходе внезапной проверки участие приняли около 45 тысяч военнослужащих и около 1,7 тыс. единиц военной техники и различных вооружений.Командование ВКС РФ отмечает, что особое внимание уделялось системе противовоздушной обороны столичного региона. В заявлении говорится, что система ПВО-ПРО доказала свою эффективность.Проверяли «на прочность» систему ПВО лётчики истребителей Су-27, МиГ-29, дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и других боевых самолётов ВКС РФ.Из материала МО РФ:Из сообщения: