12:21 10 февраля

Состоялся запуск МБР Minuteman III

Как сообщает газета «Взгляд», военно-воздушные силы США осуществили в рамках испытаний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Состоялся запуск МБР Minuteman III


МБР стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в среду. Целью ракеты являлся полигон у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенный на дистанции около 6,8 тыс. км. В ходе оборудование, установленное в головной части ракеты, осуществляло сбор телеметрической информации.


Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания.

– заявило Командование глобального удара ВВС США.

Ранее планировалось, что запуск ракеты состоится днем ранее, но был отложен по причине трудовых споров. 13 сотрудников компании RGNext проводили пикеты у двух въездов на базу Ванденберг, протестуя против не устроивших их контрактов.



4

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23
  1. Мар.Тира Сегодня, 11:14
    Уломали всё таки профсоюз?
    Мар.Тира
    1. Alex_Rarog Сегодня, 11:17
      Блин а минитмен неплох для сторичка... а вот нашему тополю не зачет...
      Alex_Rarog
      1. polev66 Сегодня, 11:28
        Цитата: Alex_Rarog
        Блин а минитмен неплох для сторичка... а вот нашему тополю не зачет...

        Цитата: Sirocco
        ТТХ в пользу Американца.


        вы про ложные цели забыли, плюс боевая часть у тополя гораздо совершеннее и самый большой плюс мобильный вариант
        polev66
      2. Александр12 Сегодня, 11:33
        Картинка взята из "Аргументов и фактов". А если верить Википедии ( тот еще источник) то минитмен 3 дальше чем 8600 км не запускался а тополь на все 9 тыс км летал. Большая часть амерских ракет моноблочная, так что ракеты почти одинаковые, только наш комплекс может отъехать от постоянного места дислокации, а амер нет smile
        Александр12
      3. To be or not to be Сегодня, 12:06
        " а вот нашему тополю не зачет...""
        А "Минитмен -3" НЕ сидит на КОЛЕСАХ ! laughing
        А "Тополь " можно посадить в любом месте laughing
        To be or not to be
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:19
      "Командование глобального удара ВВС США." (с)
      Писатели-фантасты нервно прикурили в стороне...
      Скептик-Самоучка
  2. 0255 Сегодня, 11:15
    Эксперты ВО, а ракета "Минитмэн 3" распил или нет? laughing
    0255
    1. Александр12 Сегодня, 11:19
      Однозначный распил lol . даже не сомневайтесь smile
      Александр12
      1. Серый брат Сегодня, 11:29
        Цитата: Александр12
        Однозначный распил . даже не сомневайтесь

        К 2020 г. собирались с вооружения снять старичков. Теперь, видимо, сроки сдвигаются, так что на распил они попадут ещё не скоро.
        Серый брат
        1. Александр12 Сегодня, 11:39
          Ну и хорошо, чем больше у "потенциального друга" старья тем меньше вероятность того, что он им сможет воспользоваться. Ракеты, поди, уже корни пустили, того и гляди зацветут laughing
          Александр12
    2. Hades1911 Сегодня, 11:23
      Памперсы и распил hi
      Hades1911
  3. Sirocco Сегодня, 11:19
    ТТХ в пользу Американца.
    Sirocco
    1. Wedmak Сегодня, 11:30
      Как сказать...
      Американская ракета превосходит разработку отечественного ВПК тем, что у неё не одна, а три боеголовки. Кроме этого, «Минитмен-3» имеет более высокие тактико-технические характеристики по дальности и точности стрельбы. «Тополь-М» же более маневренна, она способна многократно менять траекторию полёта, что позволяет ей прорвать не только действующие, но и проектируемые системы противовоздушной обороны. Сильной стороной российской МБР является ещё и то, что, в отличие от американской разработки, она имеет не только шахтный, но и мобильный способ базирования. Это делает сеть развёрнутых в РФ комплексов «Тополь-М» неуязвимой при ядерном ударе условного противника.

      http://www.aif.ru/dontknows/infographics/TopolM_v
      s_Minitmen3
      Wedmak
      1. Серый брат Сегодня, 11:36
        Цитата: Wedmak
        Американская ракета превосходит разработку отечественного ВПК тем, что у неё не одна, а три боеголовки.

        На "Тополе" тоже есть возможность установки 3-х голов, но, официально по крайней мере, стоит одна - на полмегатонны.
        Серый брат
        1. Wedmak Сегодня, 11:40
          На "Тополе" тоже есть возможность установки 3-х голов

          Разве? Он же вроде как и создавался моноблочным. У него еще несколько ложных целей есть. И только Тополь-М имеет возможность нести несколько боевых частей.
          Wedmak
          1. Серый брат Сегодня, 11:47
            Цитата: Wedmak
            Разве? Он же вроде как и создавался моноблочным.

            Я просто букву не дописал. smile
            "Тополей"-то не модернизированных, наверное не осталось уже.
            Серый брат
    2. Серый брат Сегодня, 11:33
      Цитата: Sirocco
      ТТХ в пользу Американца.

      Завышены.
      Серый брат
  4. Горменгаст Сегодня, 11:45
    Минитмен, как не-член профсоюза, улетел от забастовщиков. laughing
    Горменгаст
  5. Evgenijus Сегодня, 11:56
    Однозначно, стареющий Тополь превосходит старый Минитмен по характеристикам боевого применения. Головная часть у Тополя более совершенная, со всеми прибамбасами преодоления вражеской ПРО ...
    А уж про мобильность так и речи нет. Если начать разговор про технологию и тонкости металловедения, так у какой ракеты уже есть микротрещины от естественной усталости металла? А твердое топливо так же не вечно ...
    Evgenijus
  6. cherkas.oe Сегодня, 12:06
    Почти 50 лет этот аппарат стоит на вооружении. За это время, сколько СССР и Россия потратили денег на разработку и производство, нескольких видов МБР наземного базирования? И до сих пор "Минитмен" превосходит по летным и массогабаритным характеристикам наши не имеющие аналогов образцы. Отсюда еще один вопрос.Так кто лучше пилит гос.деньги, у кого лучше конструкторы, технологии и КПД всей этой отрасли? Ответили? Вот и мне грустно.
    cherkas.oe
    1. Hades1911 Сегодня, 12:14
      Цитата: cherkas.oe
      Почти 50 лет этот аппарат стоит на вооружении. За это время, сколько СССР и Россия потратили денег на разработку и производство, нескольких видов МБР наземного базирования? И до сих пор "Минитмен" превосходит по летным и массогабаритным характеристикам наши не имеющие аналогов образцы. Отсюда еще один вопрос.Так кто лучше пилит гос.деньги, у кого лучше конструкторы, технологии и КПД всей этой отрасли? Ответили? Вот и мне грустно.


      Не грустите в конце-концов войны не будет и мы все зря деньги тратили hi
      Hades1911
    2. Wedmak Сегодня, 12:14
      Ответили? Вот и мне грустно.

      Не знаю чем вам там грустно. Вообще Тополь-М сейчас может нести несколько БЧ, имеет полный набор средств преодоления ПРО, в том числе ложные БЧ, а не дипольные отражатели как у Минитмена. Исполняется как в шахтном, так и в мобильном варианте. Максимальная дальность Тополя была испытана и составила 9 тыс. км., а вот Минитмен больше чем на 6800 не летал. Кроме того, моноблочная БЧ у нас 550 кт, у Минитмена 300 кт. .
      Грустите дальше.
      Wedmak
  7. Hariton Laptev Сегодня, 12:10
    Надеюсь наши успешно засекли старт и сопроводили, пусть пуляют для нас не плохая тренировка. А вот то, что запуски из за протестов откладывались не порадовать не может. Кто ни будь может себе представить подобную ситуации в России? Не все ладно то с дисциплинкой и обеспечением у супостата.
    Hariton Laptev

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня