Состоялся запуск МБР Minuteman III
Как сообщает газета «Взгляд», военно-воздушные силы США осуществили в рамках испытаний запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
МБР стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в среду. Целью ракеты являлся полигон у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенный на дистанции около 6,8 тыс. км. В ходе оборудование, установленное в головной части ракеты, осуществляло сбор телеметрической информации.
– заявило Командование глобального удара ВВС США.
Ранее планировалось, что запуск ракеты состоится днем ранее, но был отложен по причине трудовых споров. 13 сотрудников компании RGNext проводили пикеты у двух въездов на базу Ванденберг, протестуя против не устроивших их контрактов.
МБР стартовала с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии в среду. Целью ракеты являлся полигон у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах, расположенный на дистанции около 6,8 тыс. км. В ходе оборудование, установленное в головной части ракеты, осуществляло сбор телеметрической информации.
Тестовые пуски позволяют проверить точность и надежность МБР, получить ценные данные, чтобы обеспечивать продолжение наличия безопасного и эффективного (потенциала) ядерного сдерживания.
– заявило Командование глобального удара ВВС США.
Ранее планировалось, что запуск ракеты состоится днем ранее, но был отложен по причине трудовых споров. 13 сотрудников компании RGNext проводили пикеты у двух въездов на базу Ванденберг, протестуя против не устроивших их контрактов.