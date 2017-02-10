12:18 10 февраля

Командование АТО заявило о сбитом «российском» беспилотнике

Штаб АТО в четверг заявил о сбитом в районе линии разграничения российском разведывательном беспилотнике, сообщает газета Взгляд.



По данным пресс-центра штаба, «беспилотный летательный аппарат был обнаружен вечером 8 февраля».


После того, как командование убедилось, что аппарат «не принадлежит ВСУ и международным организациям, которые могли мониторить обстановку у линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», говорится в релизе пресс-центра в «Фейсбуке».

По данным украинских силовиков, «беспилотник был сбит из стрелкового оружия». В настоящее время аппарат изучают украинские военные специалисты.

При этом в штабе утверждают, что «аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации».

Напомним, в ноябре командование АТО сообщало о сбитом в районе Мелекино (Донецкая обл.) российском БЛА «Орлан-10», который якобы был запущен с территории Ростовской области РФ.

Использованы фотографии: Прес-центр штаба АТО
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Комментарии 32
  1. polev66 Сегодня, 11:32
    я уже думал, они бумажный самолетик покажут
    polev66
    1. Ростов Папа Сегодня, 11:37
      «беспилотник был сбит из стрелкового оружия»

      А где пулевые отверстия ?
      Ростов Папа
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:42
        Цитата: Ростов Папа
        А где пулевые отверстия ?

        Украинские воины настолько суровы, что бьют пролетающий беспилотник в глаз. wassat laughing
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
          Саша , категорически приветствую ! hi drinks А космические корабли с Альдебарана скаклы не сбивали ? А то их там много летает , особенно после литра сиводёра в одно лицо ... wassat
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:54
            Цитата: bouncyhunter
            А космические корабли с Альдебарана скаклы не сбивали ?

            Приветствую, Паша! hi drinks Ну по тому, что на Украине стало больше баранов, то скорее всего инопланетяне свою миссию выполнили. wassat
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:02
              Вот уж действительно применительно к 404-ой :
              В стране бардак , мозгов всё меньше
              И в Раде - винный магазин .
              Лишь Поросенко всё до фени -
              Он пятый литр залудил !
              wassat drinks
              bouncyhunter
      2. Hades1911 Сегодня, 11:43
        Цитата: Ростов Папа
        «беспилотник был сбит из стрелкового оружия»

        А где пулевые отверстия ?


        Они наверное посадили его взломом ГЛОНАСС.
        Так же как вы наши беспилотники взламывали GPS laughing
        Hades1911
      3. сибиралт Сегодня, 11:43
        А почему шмальнули не из "Бука"? laughing
        сибиралт
      4. антивирус Сегодня, 11:46
        мы строим только бронированные БПЛА!
        антивирус
    2. Владыка Ситх Сегодня, 11:38
      В названии новости "сбили", а в тексте пишут "обнаружили и убедились что не ВСУ и ОБСЕ". lol
      Владыка Ситх
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 11:41
        Без подписи и печати Путина на беспилотнике - незачет....
        Недоработка, однако
        Скептик-Самоучка
        1. Koshak Сегодня, 11:49
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Без подписи и печати Путина на беспилотнике - незачет....

          При разборке беспилотника, внутри была обнаружена бутылка "Путинки" (слесарь-сборщик заначку забыл вытащить).
          Koshak
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 12:13
            спалил контору...
            Скептик-Самоучка
  2. Machete Сегодня, 11:34
    Это точно перемога.
    Орды остановлены.
    Machete
  3. рюрикович Сегодня, 11:36
    Не удивлюсь, если по по модели данной летаки и высоте,на которой он "сбит" выяснится, что им управлял сам Путин, а помогал ему в этом Шойгу, а цвет укажет на принадлежность лично Лаврову wassat fool
    рюрикович
  4. loginovich Сегодня, 11:39
    По данным украинских силовиков, «беспилотник был сбит из стрелкового оружия»

    И ни одного пулевого отверстия. Не поленились бы хотя бы одно отверстие просверлили.
    loginovich
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:49
      loginovich
      И ни одного пулевого отверстия. Не поленились бы хотя бы одно отверстие просверлили.
      Ага щааз! Просверлить.Его на AliExpress За гроши !!! Покупали. laughing
      Наблюдатель2014
    2. LÄRZ Сегодня, 12:02
      Цитата: loginovich
      Не поленились бы хотя бы одно отверстие просверлили.

      Или квадратное пробить wassat
      LÄRZ
  5. Мар.Тира Сегодня, 11:39
    Цитата: polev66
    я уже думал, они бумажный самолетик покажут

    Сколько раз ещё, наши СМИ будут распространять дебильные приступы душевнобольных хероев ВСУ,
    Мар.Тира
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 11:40
    было принято решение о его уничтожении»
    «беспилотник был сбит из стрелкового оружия»

    БЛА «Орлан-10»
    Что-то на Орлан 10 он не похож.И дырок от пуль не видно.Вот наша буровая АН26 украинский когда не давно атаковала .И то в крыше дырку показали. Брешут поди.Нашли случайно ,залетел сломанный.А расписали как будто сам Парашенко принимал в онлайн решение по "его уничтожении" lol
    Наблюдатель2014
    1. tasey Сегодня, 11:48
      Конечно, хоть один сообразил "посмотреть"!
      Это - "не "Орлан"
      tasey
      1. volodimer Сегодня, 12:02
        тоже собирался погуглить фото, опередили good
        volodimer
    2. Hades1911 Сегодня, 11:56
      Цитата: Наблюдатель2014
      было принято решение о его уничтожении»
      «беспилотник был сбит из стрелкового оружия»

      БЛА «Орлан-10»
      Что-то на Орлан 10 он не похож.И дырок от пуль не видно.Вот наша буровая АН26 украинский когда не давно атаковала .И то в крыше дырку показали. Брешут поди.Нашли случайно ,залетел сломанный.А расписали как будто сам Парашенко принимал в онлайн решение по "его уничтожении" lol


      Хохлы говорят что Орлан-10 они сбивали раньше. А сейчас какой-то новый сбили.
      Главное чтобы это не был пассажирским hi
      Hades1911
  7. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 11:41
    Украинское ПВО может гордиться своей победой,это же все на что они способны на сегодняшний день wassat
    КИБЕРНИНДЗЯ
  8. Evgenijus Сегодня, 11:44
    Слова о том, что ВСУ сначала каким то образом определили, что разведчик не принадлежит международным организациям и самим лично, так только после этого они приняли решение достать его с неба. Вот это оперативность!
    В ЦРУ то как успели позвонить и спросить, не ваш ли самолетик летает над нашими танками?
    Формулировка в решении сбить БЛА говорит о том, что ВСУ не раз сбивали беспилотники ОБСЕ, а вот теперь они (ВСУ) сначала узнают, чей он (в Москву звонят, что ли? Интересно, сначала в ФСБ, а потом в ЦРУ или наоборот?) а уж после этого Порошенко дает отмашку ...
    Evgenijus
    1. Koshak Сегодня, 11:56
      Цитата: Evgenijus
      сначала узнают, чей он (в Москву звонят, что ли?

      Послали запрос на беспилотник по системе "свой-чужой", а он им так и ответил: "Я от Путина"
      Koshak
  9. tasey Сегодня, 11:50
    Это НЕ "Орлан", твою мать... Не могу найти пока...
    tasey
  10. iliya87 Сегодня, 11:52
    Интересно будет демонстрировать этот беспилотник Порошенко в ООН например)))
    iliya87
  11. Altona Сегодня, 11:52
    Цитата: Hades1911
    Они наверное посадили его взломом ГЛОНАСС.

    ---------------------
    А был ли на нем ГЛОНАСС? laughing Так сбили или посадили? Травм от пуль на фюзеляже не вижу...
    Altona
    1. Hades1911 Сегодня, 11:59
      Цитата: Altona
      Цитата: Hades1911
      Они наверное посадили его взломом ГЛОНАСС.

      ---------------------
      А был ли на нем ГЛОНАСС? laughing Так сбили или посадили? Травм от пуль на фюзеляже не вижу...


      А был ли беспилотник?
      Hades1911
  12. sibiryk Сегодня, 11:57
    Это самолетик из авиамодельного кружка улетел...
    sibiryk
  13. LÄRZ Сегодня, 12:03
    Не иначе Ростовские авиамоделисты балуют.
    LÄRZ

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