Командование АТО заявило о сбитом «российском» беспилотнике
Штаб АТО в четверг заявил о сбитом в районе линии разграничения российском разведывательном беспилотнике, сообщает газета Взгляд.
По данным пресс-центра штаба, «беспилотный летательный аппарат был обнаружен вечером 8 февраля».
После того, как командование убедилось, что аппарат «не принадлежит ВСУ и международным организациям, которые могли мониторить обстановку у линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», говорится в релизе пресс-центра в «Фейсбуке».
По данным украинских силовиков, «беспилотник был сбит из стрелкового оружия». В настоящее время аппарат изучают украинские военные специалисты.
При этом в штабе утверждают, что «аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации».
Напомним, в ноябре командование АТО сообщало о сбитом в районе Мелекино (Донецкая обл.) российском БЛА «Орлан-10», который якобы был запущен с территории Ростовской области РФ.
По данным пресс-центра штаба, «беспилотный летательный аппарат был обнаружен вечером 8 февраля».
После того, как командование убедилось, что аппарат «не принадлежит ВСУ и международным организациям, которые могли мониторить обстановку у линии разграничения средствами беспилотной авиации, было принято решение о его уничтожении», говорится в релизе пресс-центра в «Фейсбуке».
По данным украинских силовиков, «беспилотник был сбит из стрелкового оружия». В настоящее время аппарат изучают украинские военные специалисты.
При этом в штабе утверждают, что «аналогичный тип БПЛА используется вооруженными силами Российской Федерации».
Напомним, в ноябре командование АТО сообщало о сбитом в районе Мелекино (Донецкая обл.) российском БЛА «Орлан-10», который якобы был запущен с территории Ростовской области РФ.
Использованы фотографии: Прес-центр штаба АТО